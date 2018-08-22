Спринтер в футболе: от БОЛТовни к делу

вчера, 10:30

Примитивный взгляд на футбол – легкая атлетика с мячом. «Соккер.ру» рассказывает о том, как самый шустрый спринтер осваивает футбольную науку.

Нет ничего удивительного в том, что выдающиеся спортсмены из разных дисциплин становятся футбольными болельщиками, причем очень яростными болельщиками, по-настоящему влюбляясь в игру с мячом. Но мало кому из них приходит в голову и хватает дерзости самому заняться футболом. Впрочем, если ты самый быстрый человек на Земле и восьмикратный олимпийский чемпион в легкой атлетике, то можешь себе это позволить.

Уникальный эксперимент проводит ямайский спринтер Усэйн Болт, которому принадлежат мировые рекорды на дистанциях 100 метров, 200 метров и в эстафете 4х100. Во время активных выступлений Болт не уставал подчеркивать, что очень болеет за «Манчестер Юнайтед», выражал свое экспертное мнение по поводу игры команды, а впоследствии стал заявлять, что обязательно сам сыграет за МЮ . Тогда это воспринималось как пиар-слова, как шуточные громкие обещания от звездного фаната. Но серьезность Болта недооценивали.

После завершения карьеры в 2017 году ямайский атлет начал прощупывать почву, заявляя о желании стать профессиональным футболистом. Болт принялся вести переговоры с различными клубами. У него было некоторое конкурентное преимущество перед любым другим таким же фантазером, который захотел бы стать футболистом. Во-первых, это причастность к спринту, что весьма неплохо для игры в футбол.

Во-вторых, громкое имя и статус одного из самых популярных спортсменов и уж точно самого медийного легкоатлета в мире. Любой клуб хотя бы ради рекламы, а также из маркетинговых соображений был бы рад провернуть какую-нибудь акцию с Болтом. Первым спохватился южноафриканский «Мамелоди Сандаунс», который пригласил Болта потренироваться, однако до подписания контракта дело не дошло. Видимо, некоторые условия не устроили стороны.

Болт после первого захода не расстроился, сделав акцент на маркетинговой составляющей. К своим постоянным заявлениям Усэйн добавил участие в различных выставочных и благотворительных матчах со звездами футбола и шоу-бизнеса. Так ему удалось поиграть в команде под руководством Жозе Моуриньо (вряд ли он прочувствовал на себе всю прелесть работы с португальцем, конечно), также под началом Эрика Кантона погонял мяч. Вкатывался все активнее в эту футбольную тусовку. Большой удачей для Болта стало приглашение в дортмундскую «Боруссию». Понятно, что не шла речь о подписании контракта, однако для немецкой команды это было неплохой раскруткой, как и для Болта – они использовали имена друг друга. На одну только открытую тренировку ямайского атлета в Дортмунде пришли полторы тысячи человек.

🎥-Quand Usain Bolt met un superbe petit pont à l'entraînement du Borussia Dortmund !😱 pic.twitter.com/Wb5ZksGC8u — Onze Mondial (@OnzeMondial) 23 марта 2018 г.

На серии тренировок взаимодействие «Боруссии» и Болта закончилось. Сложно сказать, насколько полезно для серьезного обучения, прогресса, накопления опыта вот такое метание. Ведь вряд ли Болт мог полноценно прочувствовать тренировочный процесс, занимаясь с клубами вот такими «наскоками», сериями, не имея системной подготовки. Хотя ямаец отмечал, что тренируется постоянно, в том числе самостоятельно.

Сомнения в том, что для Болта футбол может стать второй профессией, высказывали и известные футболисты, эксперты. В серьезности подготовки сомневался, например, Хави.

«Мне нравится Болт, он великолепный спортсмен. Он очень быстро бегает, в этом плане ему нет равных. Но при всем моем уважении к нему, он никогда не сможет играть значимую роль на футбольном поле».

А Марадона был менее категоричен. Ему понравилось стремление Болта стать футболистом. Диего Армандо в принципе любит необычные поступки. Поэтому решил поддержать Усэйна и даже дал ему совет от мастера.

«Ты неплохо двигаешься. Но когда бежишь с мячом – не надо нестись только прямо! Меняй направление движения!»

Болт только твердил, что его задача – доказать всем, что в нем ошибаются. Дескать, ему все время окружающие говорили, что у него не получится стать профессиональным футболистом. Заключительным пробным шагом стало партнерство с норвежским «Стремсгодсетом». Там все проходило по накатанному сценарию. Ямаец провел серию тренировок, которые привлекли внимание массы фанатов, а затем поиграл в товарищеском матче, где продемонстрировал свою скорость, однако тактической и чисто технической подготовки не хватало, что бросалось в глаза.

Тем не менее, Болт понял, что спустя год после завершения карьеры легкоатлета пора бы перестать только говорить, нужно найти себе серьезную команду и начать полноценную подготовку к сезону, забыв о маркетинговой составляющей и сделав акцент на спортивной части. Однако поиск оказался непростым. Одно дело провести ограниченную по времени акцию, другое – подписать полноценный контракт. Клубы на такое не очень хотят идти, понимая, что речь не о профессиональном футболисте, а о 32-летнем легкоатлете, пусть и очень быстром.

Все же Болту удалось достичь договоренности с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс». Там, видимо, решили, что им тоже было бы неплохо срубить популярность на имени Болта. К тому же результаты этого клуба в последние годы не радуют. Он регулярно финиширует в нижней части таблицы в высшем дивизионе чемпионата Австралии, который состоит всего из десяти команд. Появление Болта в клубе привлечет внимание и вряд ли помешает результатам и без того не хватающей с неба звезд команде.

К тому же контракт Усэйна с «Сентрал Кост Маринерс» нельзя назвать полноценным. Болт пройдет шестинедельную подготовку к сезону, которая станет своего рода испытательным сроком и будет тем самым серьезным шагом к становлению Болта как профессионального футболиста, о чем он говорит с самого начала. Вот тут-то и решится, на самом ли деле ямаец способен освоить футбольное ремесло и пойти дальше маркетинговых акций.

Публикация от Central Coast Mariners (@ccmariners) 21 Авг 2018 в 1:37 PDT

Первая тренировка в австралийском клубе прошла. Начало положено. И Болт с присущей рекордсмену мира и многократному олимпийскому чемпиону настроен амбициозно, настаивая на том, что еще не отказывается от мечты сыграть за «Манчестер Юнайтед».

«Я все время мечтаю о больших достижениях. Одно из главных - игра за „Манчестер Юнайтед“. Думаю, что это моя самая большая мечта. Больше и быть не может. Даже если проведу пять игр или одну, мечта уже воплотится в жизнь, потому что я фанат этого клуба. Но это только начало, и я очень ценю все то, что сделал для меня „Сентрал Кост Маринерс“. Они дали мне возможность проявить себя».

Остается только позавидовать такому упорству и пожелать удачи великому спортсмену в его необычном эксперименте.