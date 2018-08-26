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Удивительный «перебор». Кадровый вопрос в «Спартаке»

вчера, 12:30

Задача тренерского штаба «красно-белых» на старте сезона – правильно выбрать основу. «Соккер.ру» обращает внимание на уникальную ситуацию, ведь редко такое у фаворита встретишь. 

Кому быть основным голкипером?

Для Карреры такого вопроса не существует, дал понятный ответ про ошибку Максименко: «Пропущенный мяч? Для нас главное забивать хотя бы на один гол больше соперника. Сам по себе пропущенный мяч нас не интересует». Грамотная оценка. Что важнее, глупый гол, не изменивший результат дерби, или 441 «сухая» минута молодого голкипера в РПЛ? Важнее серия, ведь принесла трудные победы и очки. Александр по совету Реброва не читает комментарии – пожалуй, правильно делает, но должен услышать инструкции тренеров. Мяч после дальних парашютов нельзя фиксировать двумя руками, на этом погорели многие, тот же Филимонов. Но Максименко может не знать о том голе, ведь ему было полтора года, когда спартаковец пропустил. Разве что Ребров покажет и расскажет, ведь по лицу Артема в момент ошибки было видно – переживает за молодого коллегу и поддерживает его. 

Решение: сейчас Максименко – основной вратарь «Спартака» без вопросов. Дальше будут смотреть на форму Селихова. Но пока этот Александр восстанавливается, молодого голкипера важно поддерживать и развивать. 

Существует ли идеальная пара на фланги?

Между центром и флангами защиты пропасть по оценкам. Про Боккетти и Кутепова в основе начнут забывать, если Жиго и Джикия и дальше будут играть стабильно. После возвращения Георгия в основу «Спартак» не пропускал от ПАОКа, а в РПЛ есть только гол Рыкова – к центральным бекам нет вопросов. А к фланговым накопились. Рассказов пускал за спину соперников в дерби, Николаю 20 лет, опыта мало, есть только талант. Пока скоростью или атакующими порывами не козырнул, но у Ещенко бывали разные матчи против «Зенита», да и Петкович не играл лучше. А Рассказов может прибавлять в уверенности и работать ярче. Пусть с «Динамо» не сыграл круто, зато после его оплошностей соперник не забивал. А вот Мельгарехо забил. Пусть по небрежности обращения с мячом равен худшим в команде - Луису Адриано и Ещенко – 67 % точности, Лоренцо живее Комбарова, который всю активность в атаке может перечеркнуть жесткими ляпами в защите. У Дмитрия есть один крутой талант – выбирает сложные первые пасы низом, но Мельгарехо на старте сезона готов лучше. 

Решение: Мельгарехо будет играть дальше, Комбаров слишком грубо ошибался и поступал так постоянно. А вот Ещенко, если будет готов физически, выйдет против «Зенита», хотя это тоже не гарантия успеха. 

Что делать с капитаном Глушаковым?

Если кто не заметил, то Денис провалил поединок в Краснодаре. «Быки» во втором тайме делали, что хотели, выручил Максименко и удачный стандарт имени Жиго и Зе Луиша. А Глушаков сыграл слабо. И вчера хуже с динамовцами смотрелся только Рассказов. Глушаков бил по воротам, но вдумайтесь в два числа. Капитан всего 16 раз коснулся мяча и всего 9 раз отдал передачи. За час игры! У Максименко 30 пасов, у Зе Луиша – 43. Каррера допустил ошибку, что не подумал о смене капитана. Возможно, Промес играл бы серьезнее, окажись на руке повязка – сейчас Квинси путает активность с полезностью. Не исключено, что даже из Джикии получится капитан. Глушаков формальный лидер, но словно решил доказать правоту Черчесова – не играет как футболист для основы сборной или для старта «Спартака». 9 пасов за матч, 1 отбор, 0 перехватов (у Зобнина – 6, у Фернандо – 4). Глушаков вообразил себя Бергкампом? Каррера не оценил несмешную шутку, снял Дениса через 61 минуту игры.  

Решение: использовать ротацию и ждать Еременко. Глушаков и Ханни пока одинаково никакие по созданию моментов – 0.8 и 1 передача под удар, но Попов еще хуже – один пас на три игры. Когда на поле нынешний Глушаков, надо быть готовым, что играешь в меньшинстве.

Стоит доверять Самедову в основе?

Александр – странный футболист. Каррера в курсе, сколько Самедову лет, поэтому у него целый табун молодых конкурентов. Справа могут сыграть и Ташаев, и Ломовицкий. Да что там, справа могут быть Роша, Промес, Ханни, туда способны смещаться Адриано и Попов, можно даже Зобнина ставить – где только Роман не играл, можно из Рассказова сделать вингера. Но знаете, что смешнее всего? Самедов в 34 года – второй ассистент «Спартака» из атакующих игроков после Промеса. Все настолько плохо в плане комбинационной игры, что даже Александр, который включается время от времени, ужасно работает в защите – Рассказова оставил на растерзание, а также почти не участвует в игре – 20 передач за игру против 41 паса у Промеса, готов не хуже, чем Ташаев и компания. И как только молодые такое допускают? Опытный Самедов явно не идеальный правый атакующий хавбек для «Спартака», но если никто из конкурентов даже стандарт не умеет разыграть – ему доверяют. 

Решение: заставить Самедова не только угловые справа подавать, но и активнее участвовать в игре. Если нет – решатся на смелый шаг, вроде Роши или Ханни с оттяжкой на фланги, ведь Промес может быть и слева, и справа. 

Как увеличить отдачу от игры Промеса?

У Квинси в «Спартаке» один конкурент за место в основе – щедрость покупателей. Пока никто не выдал столько денег, как просит Федун, поэтому голландец остается. И прав Семшов, сравнив Аршавина и Промеса. Квинси, будучи атлетом, в отличие от Андрея, тоже может одним решением на мастерстве изменить ход игры, а может провалить весь матч. Пока голландец старается, бегает, включается, собирает статистику. На него постоянно адресуют мяч – 62 касания против «Динамо», рекорд для «Спартака». Но что в итоге? У Промеса 5 матчей в РПЛ, 23 удара, 17 пасов под выстрелы других, 8 удачных обводок из 22, но при этом 1 гол с пенальти и 1 ассист. «Спартак» играет на Промеса, но Квинси пока не играет на «Спартак». Лидер и мяч передерживает, и его смещения с левого фланга в центр пока неизменно читаются. Вроде и хорош, но знаем – умеет играть куда продуктивнее. 

Решение: попробовать Промеса на позиции под Зе Луишем. Раз Глушаков там ужасен, Ханни не готов, как говорит Каррера, а Попов апатичен, что мешает поставить Квинси ниже Зе? Не исключено, что голландец раскроется, если исключить из его игры лишние смещения с фланга. Он и так нацелен на удары, на позиции «десятки» может быть полезнее, чем строго слева.  

Выбор основы и ролей – полдела для «Спартака»

Тонкий момент для Рианчо и Карреры, ведь фактически у них на поле из одиннадцати человек только трое незаменимые. Это Зобнин или в опорной зоне по центру, или вместе с напарником. Плюс Промес с Жиго – вот и весь список. Даже Фернандо уже не в этой компании, ведь его отсутствие позволяет построить центр поля так, чтобы нашлось место плеймейкеру, а Жиго спокойно забирает у бразильца роль мастера дальних передач. Да и Джикия в этом компоненте неплох. 

«Спартак» - динамичная конструкция. И если придираться к КПД попыток Квинси, то остается два незаменимых человека. Зобнин и Жиго - красавцы, а всем остальным найдете альтернативу, если придется. Пусть на отдельных позициях ее искать и не хочется – когда Промес, Джикия и Зе Луиш в ударе, то лучше конкурентов. Но бывают матчи, когда голландец, россиянин и кабовердинец не радуют, и тогда понимаешь, что Федун ошибся, когда выбрал слово «перебор», отвечая на вопрос об усилении состава. 

У «Спартака» фиктивное изобилие вариантов. Три вратаря, три правых бека, сто правых полузащитников. «Перебор» не от идеальности кандидатов, а скорее наоборот. Даже капитан не играет стабильно. Есть два состава, но оптимальная основа каждую неделю другая, от силы трое-четверо действуют стабильно на одном высоком уровне. Например, Самедов, Ломовиций и Ташаев могут сыграть одинаково паршиво, этот момент надо учитывать, когда критикуете Карреру за выбор, словно он может быть уверен в классе футболистов или даже их настрое.  

Тут скорее вопрос доверия, а доверяет Массимо и Максименко, и Глушакову. Просто у «красно-белых» нестабильные футболисты, а других не будет. Комбарова ведь ругают за дело, а через неделю как выйдет против «Зенита», как сделает две голевые! Чем не шокирует. Каждый может быть на дне, каждый может танцевать на крыше авто. Пограничное кадровое состояние одного из лидеров РПЛ - дополнительная интрига накануне матча «Спартака» и «Зенита». Каррера может выбрать идеальное сочетание готовых к успешной битве, а может невольно промахнуться. 

Тогда сразу вспомним, что вторые таймы против «Краснодара» и «Динамо» спартаковцы провели, мягко говоря, не здорово. Как и вторую половину первого тайма в Греции, хотя повели 2:0, как в дерби. Очевидный дисбаланс в игре побеждающей, бегущей и атакующей команды еще раз напоминает, как важно правильно определить стартовое сочетание. Усилить игру «Спартака» по ходу сломанного матча сложно, невзирая на «перебор» кадров по Федуну.  

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:35
Невзирая на «перебор» кадров по Федуну, да же ПАОК в квалификации пройти не смогли!
BVG
BVG
вчера в 22:47
Мясо69:
Ребятки, комментаторы! Открою вам страшную тайну. Вы все мясные, да да, - вы все тайно болеете за Спартак! Я знаю, вы скажете - "ну просто Спартак - это самая популярная команда, и только поэтому мы здесь все ошиваемся"..да, да.. Но не удивляйтесь тому, что вы скоро будете оставлять и положительные Красно-белые комментарии, но уже под другими красно-белыми аватарами!! Кто мы? Мясо! Спартак - чемпион!
Наверное да, чемпион. Но только при условии такого-же судействе как сейчас и когда последний раз им становились. А как быть в Лиге Европы? Там лапочкины и безбородовы увы бессильны!
Мясо69
Мясо69
вчера в 18:25
Ребятки, комментаторы! Открою вам страшную тайну. Вы все мясные, да да, - вы все тайно болеете за Спартак! Я знаю, вы скажете - "ну просто Спартак - это самая популярная команда, и только поэтому мы здесь все ошиваемся"..да, да.. Но не удивляйтесь тому, что вы скоро будете оставлять и положительные Красно-белые комментарии, но уже под другими красно-белыми аватарами!!
Кто мы? Мясо! Спартак - чемпион!
azar800
azar800
вчера в 17:43
Опохмелись и будешь лучше считать
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 13:36
Арбузник, банщик, уголовник и зулусы явно сбитые летчики. Гыгыгы
Атака Клонов
Атака Клонов
вчера в 13:15
Гавроша:
Только посчитал - у спартака 71 игрок, а у Зенита 63. А еще говорят что у нас игроков много.
Сразу видно хорошист по математике, а теперь сосчитай геев в зените.
Атака Клонов
Атака Клонов
вчера в 13:13
parallels:
надеюсь, зулусня выпустит на поле эпичного ещенку, который как-то раз в одной игре с нами привёз сразу 2 пенальти 😅
Красавцы, вот и дальше хвалитесь своими победами за счет пенок, ну например с минчанами.
Lazurny
Lazurny
вчера в 13:01
Гей есть, наркоман есть, алкаш-дебошир есть, зулуссы есть, требуются педофил и маньяк.
Faustello
Faustello
вчера в 12:54
Читаешь и стыдно становится за Спартак, тьфу срамота!
Гавроша
Гавроша
вчера в 12:52
Только посчитал - у спартака 71 игрок, а у Зенита 63. А еще говорят что у нас игроков много.
parallels
parallels
вчера в 12:34
надеюсь, зулусня выпустит на поле эпичного ещенку, который как-то раз в одной игре с нами привёз сразу 2 пенальти 😅
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