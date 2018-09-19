«Ливерпуль» - ПСЖ. Отсыревший порох из Франции

сегодня, 10:00

Матч между «Ливерпулем» и ПСЖ оправдал ожидания и получился результативным. «Соккер.ру» ищет, чего не хватило парижанам.

Не надо стесняться

И Юрген Клопп, и Томас Тухель своим командам прививают яркий агрессивный футбол, который всегда сопровождается напористыми волнами атак, прессингом, забегами вперед порой в ущерб рациональности. Но при должном подборе мастеров ущерба можно избежать, затоптав соперника и подавив своей страстью. Тем больше предвкушалась эта встреча, в которой должны были столкнуться стилистически схожие команды. Потребовалось минут 20 увязаний в обороне, прежде чем соперники начали по-настоящему раскачиваться и прошивать защиту друг друга.

Контроль над ситуацией установил «Ливерпуль», однако проламывать оборону, где у обеих команд тоже играют большие мастера, получалось с трудом. «Красные» поначалу угрожали только дальними ударами, что при высочайшем классе игры Ареоля не так и страшно. Настоящая жара началась, когда у ПСЖ ошибся тот, от кого этого меньше всего ждешь – Тиаго Силва. Он позиционно потерял у вратарской Старриджа, и Дэниел головой пробил в цель, открыв счет и воспламенив игру. Вот только у одной из команд порох отсырел.

Огонь и… огонь

Гол Старриджа раскрыл игру, соперники обменялись плотными ударами, проходами к воротам, в чем успешнее и хитрее оказались в принципе отвечавшие двумя-тремя атаками на каждый выпад парижан хозяева. Вейналдум грамотно заработал пенальти – не прикопаешься. Милнер не менее филигранно его исполнил. Только после этого Менье вернул интригу, проявив себя в этой встрече чуть ли не ярче Неймара, который удивительным образом растворился на поле и появлялся очень редко – в эпизоде с голевой передачей на Мбаппе разве что во втором тайме.

На страсть «Ливерпуля» ПСЖ отвечал академизмом и не мог загореться. Уж лучше бы пошел в открытую рубку. Вопрос в том, а способен ли он вообще на это? В то время, когда «Ливерпуль» тестирует свои способности биться почти каждый уик-энд на боевых полях Премьер-Лиги, ПСЖ без особого азарта раскусывает соперников, которые на десять уровней ниже его по классу и не могут оказать достойного сопротивления. Парижане просто отвыкли от борьбы на пределе и игры с максимальной концентрацией. Видно, что собраны большие мастера, но командной химии, которая завела бы коллектив как единый организм – ее не хватало.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (7) - 9 (5)

Почти в два раза «Ливерпуль» превзошел ПСЖ по ударам по воротам. При этом точных попаданий оказалось примерно поровну. «Красные» провели хорошие отрезки в первой части второго тайма, а также во втором тайме, когда очень долго ПСЖ вообще не мог нанести ни одного удара – на протяжении примерно 40 минут подряд. Чаще других по воротам бил Старридж. Он четко понял слова Клоппа перед игрой – Юрген сказал, что если Фирмино не сможет выйти в стартовом составе из-за проблем с глазом, это будет хороший шанс для Старриджа проявить себя. Вот что значит тренер-психолог, который вовремя завел, нажав на нужную кнопку.

Владение мячом (точность передач): 52,1% (83%) - 47,9% (88%)

В таких условиях процент владения мячом можно считать почти равным. В зависимости от ситуации на поле соперники получали преимущество в контроле, но он был принципиально разным. «Ливерпуль» стремился обострять и делал в основном вертикальные передачи, подводя мяч сразу как можно ближе к чужой штрафной и ударной позиции. А ПСЖ больше предпочитал возиться с мячом, дольше готовя атаки, что давало сопернику возможность перестроиться. Поэтому у парижан, кстати, более высокая точность передач. Не потому, что они лучше пасуют, а потому, что они реже исполняли рискованные передачи вперед, на обострение, изменив страсти с академизмом.

Обводки (отборы): 9 (18) – 5 (14)

В компоненте индивидуального созидания и разрушения «Ливерпуль» тоже успешнее. Трио форвардов «красных» в общем оказалось острее, чем тройка парижан. Пусть Салах и терялся местами. У ПСЖ же пропали все трое, изредка напоминая о себе. Но в актив эту игру себе Неймар, Мбаппе и Кавани записать не могут – слишком низкого качества футбол выдали для своего уровня и статуса, часто грешили неточностями и потерями.

Юрген Клопп («Ливерпуль»):

«Это было великолепно. Мы играли храбро и с открытым сердцем. Мы держали ПСЖ в узде и хорошо оборонялись. Превосходная игра. Старридж провёл блестящий матч. Выдающийся. Что касается Фирмино, ещё вчера не было шансов на то, что он сможет восстановиться, но сегодня он впервые смог открыть свой глаз. Сегодня мы не узнали о сопернике ничего нового. Ты не можешь играть с ПСЖ на 95%. Но если ты выложишься на максимум, то у тебя может получиться победить. Непросто иметь дело с Неймаром и Ди Марией на одном фланге, но я не припомню, чтобы они создали много моментов. Мы отлично справились с этим. Сейчас, когда вы слышите, что „Ливерпуль“ играет против ПСЖ , вы больше не думаете, что у „Ливерпуля“ нет шансов. Два-три года назад было по-другому. То, что сегодня показали наши парни, было выдающейся игрой».

Томас Тухель ( ПСЖ ):

«Мы выдали отличный первый тайм, по итогам которого „Ливерпуль“ не заслуживал преимущества в два мяча. Но даже в этой ситуации мы не сдались и играли смело. После перерыва мы слишком легко расставались с мячом. Мы по-прежнему верим в свою организацию игры в обороне. В концовке пришлось тяжело, но поражения мы не заслуживали. Мы должны агрессивнее идти вперед, но это был всего лишь первый мой матч во главе ПСЖ в Лиге чемпионов. Надо улучшать игру с тремя форвардами, чтобы мы могли решать исход упорных матчей в свою пользу. Верю, что ребята прибавят в следующих матчах».