Феномен! Роналдо от «А» до «Я»

сегодня, 16:30

Сегодня бразильцу Роналдо Луису Назарио ди Лима исполняется 42 года. «Соккер.ру» воздает почести кумиру детства и, возможно, лучшей «девятке» в истории футбола.

Акушер. Широкую известность получила история о том, что Криштиану Роналду одно из своих имен получил в честь известного голливудского актера, а позже президента США Рональда Рейгана. У имени бразильского форварда тоже любопытная история. Беременность у мамы Луиса протекала непросто, роды получились сложными, но все хорошо, когда хорошо заканчивается. Благодарная женщина дала своему новорожденному сыну имя в честь акушера Роналдо Валенте.

«Барселона». Роналдо провел феноменальный сезон в «Барселоне». В кампании 1996/1997 каталонский клуб во многом благодаря голам бразильца выиграл Кубок Короля и Кубок обладателей кубков. Статистика форварда впечатляет: 47 голов в 51 матче.

Ведьмы. Самый главный детский страх Роналдо. И связанная с ним фобия – боязнь темноты.

Голы. Да о чем здесь говорить, просто любуйтесь!

«Дададо». Мы знаем Роналдо под кличками «Зубастик» и «Феномен», но главное прозвище в жизни бразилец получил от своего братца. Нелио не мог выговорить «Роналдо», получалось только «Дададо», с тех пор чемпиона мира члены семьи и близкие друзья только так и называют.

Жаирзиньо. Чемпион мира 1970-го года одним из первых разглядел огромнейший талант в 14-летнем на тот момент Роналдо. Именно Жаирзиньо привел форварда в «Крузейро», а уж потом понеслось!

«Зубастик». Это прозвище форвард получил от болельщиков из-за особенностей внешности. А еще белоснежная улыбка зубами-лопатами обезоруживала красавиц всех национальностей, слава о похождениях Роналдо в свое время опережала его футбольные свершения.

«Интер». Роналдо мог оказаться в «Интере» на годик раньше, ведь Массимо Моратти договорился с ПСВ о приоритетном праве выкупа нападающего, однако, когда дело дошло до трансфера, оказалось, что «нерадзурри» не готовы расстаться с двадцатью миллионами долларов, поэтому Луис укатил в Барселону. Скупой платит дважды, как известно. Всего через год «Интер» выложил за Роналдо почти в два раза больше. Но оно того стоило! В первом же сезоне бразилец забил 39 голов и помог «нерадзурри» выиграть Кубок УЕФА . Дальше все было сложно из-за травм, но в конечном итоге итальянский клуб выгодно продал нападающего «Реалу» после того, как тот зажег на ЧМ -2002.

«Крузейро». Первый профессиональный клуб в карьере Роналдо. За год в «Крузейро» вундеркинд и будущий «Феномен» забил 57 голов и моментально стал объектом вожделения европейских клубов.

Личное величие. Роналдо дважды выигрывал «Золотой мяч» - в 1997 и 2002 годах, а также трижды получал приз «Игрок года ФИФА » (1996, 1997, 2002). Если бы не травмы, запросто мог собрать коллекцию не хуже тех, что есть у Месси и Криштиану.

«Милан». Роналдо успел поиграть в Испании за «Барселону» и «Реал», а в Италии – за «Интер» и «Милан». Правда, за «россонери» он блистал недолго. Хорошая концовка сезона 2006/2007, а потом бесконечные мелкие повреждения, которые мешали Роналдо выходить на поле.

Неймар. Однажды этот парень, которого принято считать спесивым и высокомерным, заявил: «Я никогда не стану лучше Пеле, Ромарио и Роналдо. Они – мои кумиры».

ПСВ . Первый европейский клуб Роналдо, к которому он присоединился в 17-летнем возрасте и сходу стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов, забив 30 мячей. В общей сложности настрелял 76 голов за ПСВ , цвета которого защищал в течение двух лет.

Роналдо – новая звезда «Вальядолида»

«Реал». На «Сантьяго Бернабеу» Роналдо оказался после перезапуска своей карьеры в 2002 году. И он классно играл за «Мадрид», по-настоящему классно. Много забивал, был неотъемлемой частью «Галактикос», выиграл два чемпионата Испании, а жалеть может лишь о том, что ему так и не покорилась Лига чемпионов.

Семья. Роналдо вырос не в Рио-де-Жанейро, но все-таки не в фавелах, хотя и неподалеку. Его отец Нелио служил в телефонной компании, и у него с Соней родились трое детей: Иона, Нелио-младший и Роналдо. Впрочем, когда будущей звезде футбола исполнилось 11 лет, брак его родителей распался из-за того, что отец начал пить и променял свою семью на это дурное пристрастие.

Травмы. С таким талантом Роналдо, пожалуй, мог бы запросто встать на одну ступень с Марадоной и Пеле (для кого-то он и так там), если бы не травмы, которые оказали серьезное влияние на карьеру бразильца. Проблемы с коленом начались еще в Голландии, курс интенсивной физиотерапии у профессора Петроне помог Роналдо перезагрузиться, и он выдал потрясающие сезоны в «Барселоне» и «Интере». А потом из-за проблем с коленом форвард почти два года провел без футбола и триумфально вернулся только под ЧМ -2002. Потом были успешные годы в «Реале», а в 31 год, выступая за «Милан», Роналдо снова рвет крестообразные связки… После этого звездой он уже не был.

Ужасная причёска. Знаменитая прическа Роналдо во время чемпионата мира 2002 – выбритый череп и треугольник волос на челке, форвард сделал для того, чтобы отвлечь болельщиков и прессу от разговоров о своем больном колене. Можно сказать, это был такой пиар-ход. Сам Роналдо позже говорил о прическе, которую сделали себе миллионы мальчишек по всему миру: «Выглядело, на самом деле, ужасно. Зато все моментально забыли о моих травмах и стали обсуждать странную прическу».

«Феномен». Это прозвище Роналдо получил в Италии по ходу первого сезона за «Интер». После хет-трика в ворота «Пьяченцы» фанаты и пресса подхватили это словечко и нарекли бразильца «Феноменом». Так и прилипло. Потому что подходит.

Хитрость. По всем документам Роналдо появился на свет 22 сентября, но в других источниках днем его рождения значится 18-е число. Из-за чего путаница? Дело в том, что малыш был зарегистрирован как новый гражданин Бразилии 22-го сентября 1976 года, однако родился он на несколько дней раньше. Родители не сразу обратились в соответствующие социальные службы.

Цитата. «Пара часов секса незадолго до матча - ключ к успеху. При этом мужчина должен играть пассивную роль, расслабиться и полностью отдаться в руки женщины. Если ты станешь слишком активным в сексе до игры, то всю энергию ты оставишь своей женщине».

Чемпион мира. Все знают о подвигах Роналдо на ЧМ -2002 в Японии и Южной Корее, но ведь тот чемпионский титул стал для Луиса уже вторым. Впервые он выиграл мундиаль 17-летним парнем в 1994 году – к слову, такое удавалось только ему и Пеле. Правда, на турнире в США Роналдо не сыграл ни минуты, но на следующих первенствах планеты играл очень ярко.

Юность. Роналдо сделал выбор в пользу футбола уже в 12 лет, когда бросил общеобразовательную школу. Годом раньше разошлись его родители, а вскоре юноша присоединился к команде «Рамос», за которую играл в большой футбол и футзал. Мать Роналдо впоследствии признала, что безоговорочно проиграла футболу битву за сына.

«Я любил футбол, когда я был ребенком. И я очень любил эту прекрасную игру, когда повзрослел. И я буду любить ее всегда. Находиться на поле, причем неважно, с кем ты играешь – со своими друзьями во дворе или на 100-тысячном стадионе, - это радость, самая чистая и искренняя радость».