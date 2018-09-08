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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.53 4.08 7.25
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.75 3.23 2.92
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Дель Пьеро вошел в клуб легенд в PES 2019

сегодня, 14:26

Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро вошел в клуб легенд в компьютерной игре PES 2019.

Сам Дель Пьеро прокомментировал данное событие следующим образом:  «Я очень счастлив быть участником клуба легенд в этой большой футбольной семье».

Легендарные пенсионеры

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 15:23
хоть не играю в пес,но Алекс там заслуженно
Kumertau
Kumertau
сегодня в 15:06
лучшая десятка, что я видел
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:52
Это какая-то итальянская версия.
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 14:41
plusnindimon:
Хватит за94 сайт, не футбольными новостями.
    plusnindimon
    plusnindimon
    сегодня в 14:29
    Хватит за94 сайт, не футбольными новостями.
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