Прощай, Легенда

вчера, 12:30

Алексей Александрович Парамонов прожил славную жизнь, но никто в этом мире не вечен. «Соккер.ру» прощается с прославленным спортсменом, напоминая о его подвигах.

Без знания своего прошлого нет будущего. Эту фразу повторяли многие великие люди в разных вариациях, наверняка неспроста. Известная теорема применима как в широком смысле, так и в узких дисциплинах, например, в футболе. Всегда становилось очень грустно, когда после очередной неудачи российского футбола болельщики, а то и коллеги-журналисты заводили песнь о том, что это вообще не наш вид спорта, никогда не умели играть и не научимся, давайте лучше в хоккей. У человека плохо осведомленного может сложиться ощущение, что до Мутко и Дзюбы в России футбола не было от слова совсем, а между тем в одной стране с нами жили и живут чемпионы Европы 1960 года и победители Олимпиад. Сегодня один из великих ушел навсегда, и все, что мы можем сделать – это помнить о нем. Алексей Александрович Парамонов. Кто знал его – запомнит, кто услышал это имя впервые – поинтересуется, кого мы все потеряли, хотя бы в день смерти.

Алексей Александрович появился на свет в городе Боровске Калужской губернии, многодетная семья отличалась твердыми религиозными убеждениями, что на заре советского государства было не в чести. Когда будущему олимпийскому чемпиону исполнилось два года, его родители приняли решение переехать в Москву, где подросший Алеша познакомился с различными видами спорта и энтузиастами от них. Играл в футбол, волейбол, хоккей, катался на коньках и лыжах, занимался гимнастикой. Глава семьи Александр Георгиевич увлечения сына не поощрял, считая, что у юноши на первом месте должны быть учеба и церковь, но страсть к футболу оказалась сильнее, к тому же Парамонов уже не мог скрыть от посторонних глаз свой талант, а это накладывало определенную ответственность. Сам он рассказывал историю, как отбывал по несколько смен подряд в пионерском лагере, так как футбольная команда отряда не желала терять своего лучшего игрока.

Серьезное влияние на карьеру Парамонова оказала молодая учительница физкультуры, чье имя, к сожалению, затерялось на страницах истории. Рассмотрев в Алексее недюжинные способности к футболу, она убедила подопечного в его особенности и указала правильный путь. В 16 лет Парамонов должен был дебютировать в команде «Старт». Первый матч был намечен на 22 июня 1941 года. И, конечно же, не состоялся. Началась Великая Отечественная война. Какой уж тут футбол? Алексей был еще слишком молод для фронта, но не для многочасовых смен на заводах. Парамонов освоил профессии лекальщика и слесаря, собирал минометы и на протяжении нескольких лет видел футбол только во снах. В следующий раз выйти на поле ему довелось уже после изгнания оккупантов за команду «Строитель», а после войны талантливый форвард оказался в клубе ВВС, который был детищем эксцентричного Василия Иосифовича Сталина.

А тренировался Парамонов под руководством Анатолия Тарасова, тренера, который впоследствии прославится в хоккее. Впрочем, надолго в ВВС Алексей Александрович не задержался, попав в немилость к Сталину как «родственник Тарасова» после избавления от последнего. Оставшись без команды в разгар сезона, молодой футболист огорчился, однако впоследствии называл «сокращение» из рядов ВВС судьбоносным и просто замечательным событием. Ведь без этого Парамонов не оказался бы в «Спартаке», за который отыграл 13 лет. В «Спартак» его устроил Николай Николаевич Озеров, культовый комментатор спорта, поклонник «красно-белых» и таланта Парамонова. Даже агентских не взял за один из самых удачных трансферов в истории «Спартака».

Парамонов провел в футболке «Спартака» 302 матча, забил 73 гола – с нынешним графиком игр показатели бы, как минимум, пришлось удваивать. Выступал в основном на позиции правого крайнего или правого полусреднего нападающего, во второй половине карьеры перебрался в полузащиту. Алексей Александрович – четырехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» и дважды обладатель Кубка Советского Союза, но главную футбольную победу он одержал в футболке сборной СССР , выиграв футбольный турнир Олимпиады-1956 в Мельбурне. В составе той команды было десять спартаковцев, что увековечено в фанатском фольклоре: «Наш „Спартак“ - суперклуб и чемпион Олимпийских игр». Из олимпийских чемпионов Мельбурна после ухода Парамонова в живых остался только Никита Павлович Симонян.

Парамонов, несмотря на преклонный возраст, до последнего следил за своим родным «Спартаком», посещал некоторые матчи и делился своим мнением. Алексей Александрович на два года пережил свою супругу Юлию Васильевну, с которой прожил почти 70 лет, чтобы увидеть долгожданное чемпионство любимого «Спартака», но теперь пришло и его время. Не жалеем и желаем друг другу тоже дожить до 93 лет и сохранить трезвость рассудка. Но обещаем помнить. Всегда. Повторюсь, это единственное и самое важное, что мы можем сделать. Прощаемся с Алексеем Александровичем словами другого великого: друг Парамонова, поэт Евгений Евтушенко однажды написал такие строки:

Менялись времена. Девчата с поролоном

ходили на «Динамо» поболеть.

Но был красивей всех Алеша Парамонов,

держа сердца в руках – не меньше, чем на треть.

Мы знали всю Москву отлично – по районам.

а если где был парк – весь парковый массив.

Но где же был рожден Алеша Парамонов,

красивый, как Париж, и более красив?

Мне нравился он весь – до золотого зуба,

который освещал все парки на земле.

Играл не как Бобров, но как зато негрубо

и артистичней, чем Пеле.

Достоин красотой он саги был и мифа.

мат не употреблял, ну разве «Д’на фига!»

В Алешу влюблена была любая фифа,

жаль, главным не был он в той – как ее? – ФИФА .

Двадцатым веком в пыль он не был перемолот,

и двадцать первый век нам не сотрет лица.

Вчера мне позвонил Алеша Парамонов:

«В Молдову мы летим, включая и Стрельца».

Наутро – самолет. Он дружески скрежещет.

Советский старый друг – он всех нас узнает.

Со мной в одном ряду Бубукин и Крижевский,

а Хомич – капитан, но валидол он пьет.

И это всё не сон… Летим почти по-царски,

вдыхая аромат футбольных прежних трав,

и Эдик мне в плечо уткнулся по-пацански,

постанывая чуть от стольких старых травм.

Опять летим играть во имя всех народов

республик бывших всех, и племени зулу,

и приглашенье вновь от местных винзаводов,

а что за договор – для ясности замну.

Выходим на игру. Хотя звучат два гимна,

встречает побратимно Кишинев.

Молдавское вино вновь, Леха, легитимно,

и ничего, что пуст пока мой кошелек.

Вечная память.