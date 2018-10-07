«Спартак» выручила молодежь

07 октября 2018, 15:25

«Соккер.ру» рад, что молодежь «Спартака» живее опытных. Но Массимо не специалист по работе с талантами, а юные футболисты на поле – вынужденный шаг.

«Спартаку» нужны подвиги молодых

То травмы, то лайки, то неумелая трансферная работа – у «Спартака» достаточно причин доверять воспитанникам и молодежи. Даже если не трогать клубно-патриотические аргументы. Во всем мире без грамотной подпитки с помощью молодых игроков невозможно сохранить команду на вершине, если в составе немало возрастных игроков.

Глушаков, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Самедов, Адриано и Попов – семь игроков, не самые молодые, а трансферная политика «Спартака» не позволяет их качественно заменить в случае необходимости. Промеса ведь не заменил даже недешевый Роша, хотя по позиции именно Педро – подмена для Квинси. Так что Каррера доверяет молодым не потому, что верит в их запредельный класс, а от безысходности.

При этом среди воспитанников «Спартака» и молодых покупных не видно ни одного футболиста, готового к стабильной игре на высочайшем уровне. Максименко проиграет борьбу Селихову, как только тот вернется в основу. Рассказов – бывший полузащитник, но даже в атаке работает странно, и в обороне тоже ошибался. Не похож на будущего игрока сборной и слабее молодого Паршивлюка.

Зобнин крутой, но не воспитанник. Ломовицкий бегает, бегает, а где голевые передачи и забитые мячи от флангового атакующего полузащитника? Ташаев на четыре года старше, но проигрывает место в основе молодому Александру. Игнатов и Тимофеев забили самому «Енисею», однако разве играют круче всех? Причем если Михаила выручает возраст – всего 18, то Артему уже 24, а он до сих пор «молодой и перспективный».

Проще говоря, лучший молодой игрок «Спартака» - двадцатичетырехлетний Жиго, но француз в лазарете. «Красно-белые» нуждаются в молодых новых лицах, однако среди тех, кого уже показали публике, нет ни одного, кто будет вытаскивать на своих талантах у чужих ворот матчи, как Фернандо сейчас или Промес в последние годы.

Команду часто подводят ветераны

Взрослые дяди не лучше, чем молодые. Причем у них нет отговорки «завтра вырастем». Например, Джикия на границе между молодыми и опытными – 24 года. И именно Георгий сначала проиграл борьбу в своей штрафной площади, позволив забить мяч, а потом с нескольких метров не попал мимо вратаря «Енисея».

Сказались его действия на результате? Не меньше, чем вялая работа плеймейкера Ханни с браком в 42 % или чем ошибки опытного Боккетти у своих ворот. Зе Луиш в который раз попутал игру в футбол с борьбой на втором этаже. В результате забил с пенальти, но из всех взрослых похвалить после выезда в Красноярск к Аленичеву получится одного человека – Фернандо.

Хотя даже бразилец не закрыл вместе с Зобниным опорную зону. Причем нет гарантий, что Глушаков не забил бы вместо Игнатова или Тимофеева в ворота новичка из ФНЛ . Карреру сможем хвалить за доверием молодым «спартаковцам», если хотя бы один из них дорастет до уровня сборной России. Будем считать, что Зобнина на пару с «Динамо» вырастили – это успех, но из новых ребят не видно «спартаковского Месси» любого амплуа.

Если помните чемпионский сезон, то знаете – Кутин, Пуцко, Тимофеев, Леонтьев и Давыдов сыграли менее двух полных матчей и растаяли, как десятки до них. Зуев и Тигиев тоже не в основе «Спартака». А грузинский воспитанник «Спартака» Джано провел даже больше поединков и забивал, но работа с Каррерой его карьеру не перевернула. Стабильных молодых людей нет, а Кутепов и Селихов получали травмы.

Остаются фактически только двадцатичетырехлетние Джикия и Зобнин, поэтому называть «Спартак» командой молодежи нельзя. Ведь понятно, что только уход Промеса, травмы Жиго и Кутепова, отправление в резерв Ещенко и Глушакова, а также плохая игра Самедова и Луиса Адриано – могли бы играть по флангам рядом с Зе Луишем, заставляют Карреру доверять молодежи.

При этом из «стариков» больше доверия «армейцу» Еременко, чем многим своим. Но пока у Романа девять передач и пять из них неточные. Не сказать, что это выдающаяся игра после выхода на замену. Зато создал один момент, разок пробил, а может больше и чаще. Если Каррера еще и догадается не ставить финна на фланг – будет дело.

Превзошли «Енисей» в удачливости

Каррера – гений. Выпустил самого результативного центрального форварда молодежки «Спартака» семнадцатилетнего Тимофеева, чтобы переиграть «Реал»… Стоп. Во-первых, Артему на семь лет больше. Во-вторых, он не нападающий. В-третьих, «Енисей» даже не «Вильярреал», а его забитый мяч – снова после стандарта, то есть остались без голов с игры, не перечеркнул впечатления от всего матча.

«Спартак» может быть веселым, как против «Вильярреала», однако в целом игры как не было – так и нет. Соперник в лице «Енисея» не играл стройно и идеально, у них ошибок тоже было много, ведь подарили москвичам сразу три мяча. А даже когда не дарили, то арбитр Лапочкин видел угловые или нарушения правил.

Матч двух команд без поставленной игры, но старательных и задорных. Неудивительно, что у хозяев были моменты и голы. Массовый выезд фанатов «спартаковцев» помог их команде в концовке, но от ошибок в защите не оградил. Причем именно возрастные сегодня допускали самые грубые ляпы – Боккетти и Комбаров по-прежнему не тянут.

Рассказов сегодня сыграл лучше всех из защитников, а без ударов Игнатова и Тимофеева не было бы никакой победы. Фернандо, конечно, тоже стал ключевой фигурой, но вместе такой «Спартак» - собранный из молодых и опытных, не смог деловито и показательно переиграть даже «Енисей». Команда Аленичева обидно проиграла после гола на 91-й минуте.

Такой результат не убеждает, что Каррера работает шикарно. Или что молодые люди всегда и против каждого соперника выручат. Но давайте не кривить душой. «Спартак» - клуб с великой историей, но от величия у них остались только болельщики по всей России. Нет селекции, грамотного руководства, показательно растущего тренера, профессиональных ветеранов или гениальных врачей.

В таких условиях появление хотя бы парочки веселых молодых ребят из второй команды – уже огромное достижение, ведь великие клубы, вроде «Аякса», «Барселоны» или «Баварии», часто успешно работали с молодыми ребятами. Понятно, что «Спартак» собирает народ со всей России – Максименко из Ростова-на-Дону, Тимофеев из Саратова, Рассказов из Тульской области.

Попадаются и москвичи, вроде Игнатова и Ломовицкого, и если хотя бы один молодой «спартаковец» реализует себя в профессии – будет замечательно. По крайней мере, если молодые ошибаются, то могут перерасти классические ляпы. А вот когда взрослые игроки «Спартака» годами повторяют одни и те же ошибки, то понятно, что вопрос к Федуну и тем, кто занимается трансферами.

Молодые обыграли «Енисей» - плюс лично для них и выигранное время для Карреры. Парочка из юных ребят еще и против «Вильярреала» сыграла, едва не вырвали победу при помощи Мельгарехо, которого в Красноярске не хватало. Но вряд ли ставка на воспитанников без адекватной работы клуба, тренеров и ветеранов позволит «Спартаку» вернуть стабильные победы.

Каррера точно не мастер работы с молодежью, он их бросает в бой без особой поддержки, и тактически нет перемен именно под молодежь. Сегодня выиграли, и это важный для команды результат. Но если бы юных футболистов выпустили вместо опытных игроков против «Ростова» - могли проиграть даже крупнее.