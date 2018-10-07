«Спартак» выручила молодежь

«Соккер.ру» рад, что молодежь «Спартака» живее опытных. Но Массимо не специалист по работе с талантами, а юные футболисты на поле – вынужденный шаг.
«Спартаку» нужны подвиги молодых
То травмы, то лайки, то неумелая трансферная работа – у «Спартака» достаточно причин доверять воспитанникам и молодежи. Даже если не трогать клубно-патриотические аргументы. Во всем мире без грамотной подпитки с помощью молодых игроков невозможно сохранить команду на вершине, если в составе немало возрастных игроков.
Глушаков, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Самедов, Адриано и Попов – семь игроков, не самые молодые, а трансферная политика «Спартака» не позволяет их качественно заменить в случае необходимости. Промеса ведь не заменил даже недешевый Роша, хотя по позиции именно Педро – подмена для Квинси. Так что Каррера доверяет молодым не потому, что верит в их запредельный класс, а от безысходности.
При этом среди воспитанников «Спартака» и молодых покупных не видно ни одного футболиста, готового к стабильной игре на высочайшем уровне. Максименко проиграет борьбу Селихову, как только тот вернется в основу. Рассказов – бывший полузащитник, но даже в атаке работает странно, и в обороне тоже ошибался. Не похож на будущего игрока сборной и слабее молодого Паршивлюка.
Зобнин крутой, но не воспитанник. Ломовицкий бегает, бегает, а где голевые передачи и забитые мячи от флангового атакующего полузащитника? Ташаев на четыре года старше, но проигрывает место в основе молодому Александру. Игнатов и Тимофеев забили самому «Енисею», однако разве играют круче всех? Причем если Михаила выручает возраст – всего 18, то Артему уже 24, а он до сих пор «молодой и перспективный».
Проще говоря, лучший молодой игрок «Спартака» - двадцатичетырехлетний Жиго, но француз в лазарете. «Красно-белые» нуждаются в молодых новых лицах, однако среди тех, кого уже показали публике, нет ни одного, кто будет вытаскивать на своих талантах у чужих ворот матчи, как Фернандо сейчас или Промес в последние годы.
Команду часто подводят ветераны
Взрослые дяди не лучше, чем молодые. Причем у них нет отговорки «завтра вырастем». Например, Джикия на границе между молодыми и опытными – 24 года. И именно Георгий сначала проиграл борьбу в своей штрафной площади, позволив забить мяч, а потом с нескольких метров не попал мимо вратаря «Енисея».
Сказались его действия на результате? Не меньше, чем вялая работа плеймейкера Ханни с браком в 42 % или чем ошибки опытного Боккетти у своих ворот. Зе Луиш в который раз попутал игру в футбол с борьбой на втором этаже. В результате забил с пенальти, но из всех взрослых похвалить после выезда в Красноярск к Аленичеву получится одного человека – Фернандо.
Хотя даже бразилец не закрыл вместе с Зобниным опорную зону. Причем нет гарантий, что Глушаков не забил бы вместо Игнатова или Тимофеева в ворота новичка из ФНЛ. Карреру сможем хвалить за доверием молодым «спартаковцам», если хотя бы один из них дорастет до уровня сборной России. Будем считать, что Зобнина на пару с «Динамо» вырастили – это успех, но из новых ребят не видно «спартаковского Месси» любого амплуа.
Если помните чемпионский сезон, то знаете – Кутин, Пуцко, Тимофеев, Леонтьев и Давыдов сыграли менее двух полных матчей и растаяли, как десятки до них. Зуев и Тигиев тоже не в основе «Спартака». А грузинский воспитанник «Спартака» Джано провел даже больше поединков и забивал, но работа с Каррерой его карьеру не перевернула. Стабильных молодых людей нет, а Кутепов и Селихов получали травмы.
Остаются фактически только двадцатичетырехлетние Джикия и Зобнин, поэтому называть «Спартак» командой молодежи нельзя. Ведь понятно, что только уход Промеса, травмы Жиго и Кутепова, отправление в резерв Ещенко и Глушакова, а также плохая игра Самедова и Луиса Адриано – могли бы играть по флангам рядом с Зе Луишем, заставляют Карреру доверять молодежи.
При этом из «стариков» больше доверия «армейцу» Еременко, чем многим своим. Но пока у Романа девять передач и пять из них неточные. Не сказать, что это выдающаяся игра после выхода на замену. Зато создал один момент, разок пробил, а может больше и чаще. Если Каррера еще и догадается не ставить финна на фланг – будет дело.
Превзошли «Енисей» в удачливости
Каррера – гений. Выпустил самого результативного центрального форварда молодежки «Спартака» семнадцатилетнего Тимофеева, чтобы переиграть «Реал»… Стоп. Во-первых, Артему на семь лет больше. Во-вторых, он не нападающий. В-третьих, «Енисей» даже не «Вильярреал», а его забитый мяч – снова после стандарта, то есть остались без голов с игры, не перечеркнул впечатления от всего матча.
«Спартак» может быть веселым, как против «Вильярреала», однако в целом игры как не было – так и нет. Соперник в лице «Енисея» не играл стройно и идеально, у них ошибок тоже было много, ведь подарили москвичам сразу три мяча. А даже когда не дарили, то арбитр Лапочкин видел угловые или нарушения правил.
Матч двух команд без поставленной игры, но старательных и задорных. Неудивительно, что у хозяев были моменты и голы. Массовый выезд фанатов «спартаковцев» помог их команде в концовке, но от ошибок в защите не оградил. Причем именно возрастные сегодня допускали самые грубые ляпы – Боккетти и Комбаров по-прежнему не тянут.
Рассказов сегодня сыграл лучше всех из защитников, а без ударов Игнатова и Тимофеева не было бы никакой победы. Фернандо, конечно, тоже стал ключевой фигурой, но вместе такой «Спартак» - собранный из молодых и опытных, не смог деловито и показательно переиграть даже «Енисей». Команда Аленичева обидно проиграла после гола на 91-й минуте.
Такой результат не убеждает, что Каррера работает шикарно. Или что молодые люди всегда и против каждого соперника выручат. Но давайте не кривить душой. «Спартак» - клуб с великой историей, но от величия у них остались только болельщики по всей России. Нет селекции, грамотного руководства, показательно растущего тренера, профессиональных ветеранов или гениальных врачей.
В таких условиях появление хотя бы парочки веселых молодых ребят из второй команды – уже огромное достижение, ведь великие клубы, вроде «Аякса», «Барселоны» или «Баварии», часто успешно работали с молодыми ребятами. Понятно, что «Спартак» собирает народ со всей России – Максименко из Ростова-на-Дону, Тимофеев из Саратова, Рассказов из Тульской области.
Попадаются и москвичи, вроде Игнатова и Ломовицкого, и если хотя бы один молодой «спартаковец» реализует себя в профессии – будет замечательно. По крайней мере, если молодые ошибаются, то могут перерасти классические ляпы. А вот когда взрослые игроки «Спартака» годами повторяют одни и те же ошибки, то понятно, что вопрос к Федуну и тем, кто занимается трансферами.
Молодые обыграли «Енисей» - плюс лично для них и выигранное время для Карреры. Парочка из юных ребят еще и против «Вильярреала» сыграла, едва не вырвали победу при помощи Мельгарехо, которого в Красноярске не хватало. Но вряд ли ставка на воспитанников без адекватной работы клуба, тренеров и ветеранов позволит «Спартаку» вернуть стабильные победы.
Каррера точно не мастер работы с молодежью, он их бросает в бой без особой поддержки, и тактически нет перемен именно под молодежь. Сегодня выиграли, и это важный для команды результат. Но если бы юных футболистов выпустили вместо опытных игроков против «Ростова» - могли проиграть даже крупнее.
Баланса и естественной смены поколений нет, ведь через год ни одного из нынешних молодых может не быть в основе. Так уже бывало не раз, «Спартак» годами воспитывает игроков в основном для других. Зато есть молодецкие эмоции – плюс. Но маленький, когда сыграли не лучше, чем «Енисей». Зато «Спартак» выиграл в РПЛ впервые с конца августа, а без молодежи и этого бы не было.
Теперь за Карреру взялся, будем надеяться, что по той же схеме Максимка выиграет РПЛ
Теперь за Карреру взялся, будем надеяться, что по той же схеме Максимка выиграет РПЛ
Отсюда и травля Массимо. И все эти покупки игроков не просто через голову тренера, а вообще втайне от него. Думаете, та же Ромашка возникла бы, если бы Нольтрофеич четко сказать: Не сметь! Да Глушак сидел бы, как мышь под веником, а не пасть развевал. Правильно его выкинули, продал одного тренера, не задумываясь, продаст и другого.
Вскоре Карреру снимут, поставят Тарханова, который ужа давно слюни пускает, или Тихонова (вот кого жалко, если в это встрянет) - и покатятся 16 лет снова. Потому что российский тренер будет хвостом вилять перед тем же Татарином, а не о команде думать.
Отсюда и травля Массимо. И все эти покупки игроков не просто через голову тренера, а вообще втайне от него. Думаете, та же Ромашка возникла бы, если бы Нольтрофеич четко сказать: Не сметь! Да Глушак сидел бы, как мышь под веником, а не пасть развевал. Правильно его выкинули, продал одного тренера, не задумываясь, продаст и другого.
Вскоре Карреру снимут, поставят Тарханова, который ужа давно слюни пускает, или Тихонова (вот кого жалко, если в это встрянет) - и покатятся 16 лет снова. Потому что российский тренер будет хвостом вилять перед тем же Татарином, а не о команде думать.
Спартак - команда с характером. Они не будут трусливо прижиматься к воротам, как цдка. Не будут вальяжно ходить по полю, как зенит. Не будут перепасовываться поперёк поля, как Локомотив. Не будут опрометчиво лезть с шашкой на голо, как Краснодар. Ну и много чего ещё не будут.
Будут играть и радоваться игре.
Массимо заслужил второго чемпионства. И Глушаков и Ещенко - не предатели, их в состав Каррера вернёт, опять же назло гинеровцам. Если отношения не безразличные, конфликты неизбежны. Манчини никого в дубль не выгонял.
Вот красота будет, когда Спартак станет чемпионом, а Глушаков и Ещенко будут награждены золотыми медалями. Представляю себе рожи конебомжовцев.
Спартак - команда с характером. Они не будут трусливо прижиматься к воротам, как цдка. Не будут вальяжно ходить по полю, как зенит. Не будут перепасовываться поперёк поля, как Локомотив. Не будут опрометчиво лезть с шашкой на голо, как Краснодар. Ну и много чего ещё не будут.
Будут играть и радоваться игре.
Массимо заслужил второго чемпионства. И Глушаков и Ещенко - не предатели, их в состав Каррера вернёт, опять же назло гинеровцам. Если отношения не безразличные, конфликты неизбежны. Манчини никого в дубль не выгонял.
Вот красота будет, когда Спартак станет чемпионом, а Глушаков и Ещенко будут награждены золотыми медалями. Представляю себе рожи конебомжовцев.