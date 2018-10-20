Веселая агония МЮ. Моуриньо выиграл свидание с «Ювентусом»

20 октября 2018, 19:00

Сыграли, как умеют, и впервые за много лет МЮ не проиграл «Челси» в гостях. Но «Соккер.ру» предлагает не отвлекаться на драки, а посмотреть в корень проблем.

Жозе ужасно работает с игроками

Стратегически у Моуриньо не прогрессируют ключевые футболисты. Причем все, что бывает редко. Де Хеа попросту выдохся и напоминает Акинфеева двухлетней давности – тащит, когда может, а в свою защиту не верит. Такой расклад всегда сказывается на результатах, с 10 августа у МЮ всего три «сухаря».

Смоллинг и Линделеф – старательные ребята, Морате и Жиру в Лондоне персонально не проиграли. Но в «Челси» два высоких форварда являются слабейшими игроками основного состава Сарри, в будущем их могут заменить. О прогрессе Янга и Валенсии может говорить разве что пенсионный фонд – ветераны.

Шоу не из-за Моуриньо не становится легендой, он не новый Эвра. Опытный Матич пришел шикарным игроком. Сейчас нормальный, но хуже, чем был. Мата сегодня выдал крутой матч, поскольку во многом из-за его действий нейтрализовали Жоржиньо. Но снова никакой заметной наладки Хуана в руках Жозе.

Даже когда берем молодых, вроде Рэшфорда и Марсьяля, то они скорее сменили бы клуб или тренера, чем поверили в Моуриньо и шли за ним в трофейный закат. Даже тот, чей трансфер Жозе сам одобрил, обмен Санчеса на Мхитаряна, не помогает. А Лукаку умеет толкаться, но без Марсьяля сегодня Ромелу сам бы не спас и не забил.

Показательная статистика – Антони отличился за МЮ 40 раз. Никого результативнее, пока француз в Англии, в команде не было. Даже Лукаку! Все настолько невзрачно, что не прибавляют даже трудолюбивые игроки, вроде Эрреры. А про Погба лучше скажет то, как сыграл с Рюдигером при стандарте.

«Юнайтед» изображает стабильность

Манкунианцы давно не убеждают окружающих, что все замечательно. В такую наглую ложь никто не поверит. Но мягко навязывают теорию, что конфликты Моуриньо и игроков приводят к разговорам и примирению, что процесс идет и ошибки правят. Не факт. И куда хуже, когда у игроков МЮ начинается конфликт с футболом.

Например, в семи домашних матчах разных команд Моуриньо против «Ньюкасла» его подопечные пропустили один раз. А в прошлом туре за четыре минуты допустили две ошибки. Конечно, после этого «Манчестер Юнайтед» пошел в атаку, отыгрался, как и сегодня на «Стэмфорд Бридж» после мяча Рюдигера.

Но как быть с тем, что Де Хеа теперь пропускает даже после ударов почти по центру ворот? Так было с «Ньюкаслом», а с «Челси» Давиду не оставили шансов. Без случайных голов Марсьяля – Антони не работал планомерно и классно весь матч, а реализовал два удара из двух, что бывает нечасто в футболе, у МЮ не было надежды на спасение.

«Челси» мог выиграть скучно 1:0. И если называть подвигом для клуба уровня МЮ разгромное поражение 21:7 по ударам в гостях, и ничью благодаря реализации 2 точных ударов из 4, то извольте заметить, что «Челси» сыграл хуже, чем умеет. МЮ снова действовал рывками с высоким процентом брака, снова отдали мяч, боролись, а не играли – поводов хвалить Моуриньо меньше, чем кажется.

У «Манчестер Юнайтед» нет солидности

Чтобы быть похожими на первую команду великого клуба, им точно нужны новые исполнители. Дюгарри грозился съесть крысу, если Зидан звонил Моуриньо и заверил португальца, что не претендует на его пост. Но скорее Зинедин откажется от работы в Англии не по причине уважения к Жозе, а из-за текущего состава МЮ .

И положения дел в целом. По какому принципу собрали кадры? Логики в кадровой политике МЮ нет давно, ведь игроков вроде как подбирали под тактику «автобус», а по факту даже Санчес, из которого Моуриньо должен был выжать голы и сделать чилийца связующим звеном между центром поля и Лукаку, не заиграл. Молодежи мало, а Марсьяль, Рэшфорд и МакТоминэй не прогрессируют так, как хотелось бы, и вряд ли будут это делать у Жозе.

Причем все должны понимать – уходом Моуриньо проблемы «Манчестер Юнайтед» не закончатся. Не будет магических двух поражений от «Ювентуса» и прихода Спасителя. Уходили Мойес и Ван Гал, потратили после завершения карьеры Фергюсона около 860 млн евро – огромные деньги для создания новой боеспособной команды, а результат все видят.

Отдельно взятый матч МЮ провел сносно – почти обыграли «Челси» на выезде впервые после сэра Алекса, не хватило концентрации при сутолоке у ворот. Был неудобный стадион, серьезный соперник, показали волю к победе, пропустив первыми. Но разве целость картинки есть? У «Челси» представлена схема, которая не всегда работает, но понятная. А МЮ на восьмом месте в таблице, и может оказаться ниже по итогам тура.

Даже подраться теперь не умеют

Дошло до того, что Моуриньо симулирует. Имитирует желание быть дерзким – после матча показывал фанатам «Челси» три пальца, напоминая о титулах, словно их соавторами не являются игроки или миллионы Абрамовича. Наконец, сами подопечные Жозе имитируют эмоции. Вроде бы с самими «Дерби», «Ньюкаслом» и «Челси» дрались открыто. А по факту «сороки» сами себя переиграли, не поверив в возможность выездной победы.

«Дерби» Лэмпарда выстоял и прошел дальше, а у «Челси» Сарри не все получилось, ведь пропустили странный первый гол и не отработали в центре поля так, как должны были. Отсюда недобор в атаке, где Азар подустал после перерыва. Но у МЮ недобор всюду, ведь после победы над «Янг Бойз» в ЛЧ имеем 1 успех в 6 матчах. Причем виктория с «Ньюкаслом» после двух пропущенных за четыре минуты мячей и гола Санчеса на 90-й минуте.

Проще говоря, отскочили, как «Челси» сегодня. Если не переоценивать попытки МЮ , получаем команду, у которой нет современного менеджера. Жозе всегда выдает приказы, им пытаются следовать, но точно не развиваются. И очереди из наставников, желающих подхватить МЮ , нет – никто не хочет играть с огнем.

Моуриньо остается не потому, что упущенная победа с «Челси» в гостях является подвигом, который приведет к победам над «Ювентусом» с Роналду на поле, или к успехам в будущем против «Сити», а потому, что в «Юнайтед» после ухода Фергюсона не осталось стратегов. Моуриньо сам всегда был хитрым тактиком – высасывал жизни, отбирал чужие победы, а не строил новые теории развития футбола, опережая время.

МЮ старается быть веселым? Когда на поле столько мастеров, время от времени получится. Но глобально речь о команде, куда точно не придет никто уровня Мбаппе. Килиану скажут не сходить с ума и не совершать крупную ошибку, даже если представить, что у английского клуба найдутся деньги на такого игрока. И Марсьяль не хочет продлевать контракт.

Моуриньо дожил до матча с Роналду

Ничья с «Челси» ничего не значит для МЮ и ничего стратегически не меняет, поскольку Моуриньо не готовит прорыв и возвращение в чемпионский пул, а выживает. Спасибо, что живой, но за имитацию драки трофеи не дают. Только самые юные поклонники МЮ могут быть довольны победой над «Ньюкаслом» после 0:2 на первых минутах и ничьей с «Челси» в гостях, когда о качественной игре давно забыли.

Раньше великий клуб не довольствовался малым. Жозе приучил радоваться даже по ходу серии из одной победы в шести матчах? А что, они же старались! Стараются дети, когда лепят лошадок из пластилина, высунув наружу языки от концентрации. Погба позорно для чемпиона мира упустил Рюдигера. Матич и Мата вдвоем пожертвовали собой, чтобы не сыграл Жоржиньо. Ковачич был плох, как и Мората – веские причины ничьей. А Лукаку разок удачно потолкался и всего раз пробил по воротам за весь матч.

Подвиги? С мячом МЮ как не умел работать – так и не научился. Если оценивать Моуриньо и его команду как детсадовцев, то можно нарисовать пять «солнышек» из пяти, ведь раньше на «Стэмфорд Бридж» безвольно проигрывали. Но если говорить о мире взрослого мужского футбола, то ничья будет частью общего провала. Случилась обидная осечка в день плохой игры конкурента – «Челси» и Сарри недоработали, переоценили себя и недооценили соперника.