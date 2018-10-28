Лучшие игроки в Эль Класико 21 века

28 октября 2018, 16:00

В день, когда Месси и Роналду будут зрителям в Эль-Класико, «Соккер.ру» вспоминает легендарных футболистов, создавших великую историю противостояния.

Почетное упоминание. Касильяс часто играл против «Барселоны», но был ли всегда героем? Нередко Икер пропускал и проигрывал, а параллельно тащил мертвые мячи. Алвес и Марсело проводили крутые матчи Эль Класико. Но сильнее феерили в других поединках, не считая знаменитый гол Дани шестилетней давности.

Впрочем, не всегда дело только в мячах, когда ищем лучших. У Бензема восемь голов в Эль Класико, но не все мячи были важными и победными, редко именно Карима можно назвать героем. Фигу и Пике, Модрич и Кроос, даже Неймар точно входят в историю Эль Класико 21 века.

Но в числе главных героев выделим других легенд, пытаясь выстроить их по местам, хотя в отдельных случаях сделать это невероятно сложно. Но вы помогайте – переставляйте героев и формируйте свои списки в комментариях.

12 место. Роналдо

У юного Феномена был великий сезон за «Барселону» в прошлом веке, а в этом умудренный опытом форвард успел отличиться в Эль Класико, только уже в футболке «Реала». При этом никакой истории как у Фигу не было. В Барселоне и Мадриде на бразильца не злятся, хотя у каталонцев есть зуб после четырех мячей в Ла Лиге, которые Роналдо успел забить «Барселоне». В каждом из тех матчей «Реал» набирал очки – 2 победы и 2 ничейных результата, хотя бразилец и в других матчах помогал, ведь был чемпионом Испании именно со «сливочными», а не с «Барселоной».

11 место. Самуэль Это'О

Вот у кого точно был зуб на «Реал» - человек, отвергнутый в королевском клубе, когда заиграл за «Барселону», постоянно пытался навредить столичной команде. Если у Роналдо не было столько матчей и времени, чтобы оказаться самым заметным в Эль Класико, если Анри тоже зашел в эту войну зрелым генералом – и отличался, конечно же, то Это'О оставил свои подписи на табло в четырех матчах, трижды «Барселона» в те дни праздновала уверенные победы, дважды даже разгромные.

10 место. Луис Суарес

У Луисов Суаресов 13 голов в Эль Класико на двоих, но испанский футболист забивал в 20 веке, а уругваец разошелся в Эль Класико недавно. И если у того же Бензема есть голы в проигранных матчах и в тех, когда «Реал» по-настоящему выручал другой игрок, то Луис Суарес, хотя в «Барселоне» сравнительно недавно, успел стать героем пяти из семи последних матчей. Невероятная успешность, ведь в двух случаях его мячи помогали избежать поражений, а трижды были победы – 2:1, 0:4 и 0:3. Гроза «Сантьяго Бернабеу» - Суарес хорош против «Реала».

9 место. Серхио Рамос

Скандальный, жесткий, грубый и обожающий провокации Рамос является одним из самых ярких участников Эль Класико нового века. Понятно, что Серхио нередко был тем, кого оставляли в дураках в подобных матчах – за времена, когда Месси у руля «Барселоны», у Лионеля больше побед, чем поражений, а забивал с напарником и из-за ошибок Рамоса. Зато у испанца четыре мяча головой в Эль Класико, а сегодня попробует забить пятый, ведь защитник очень результативный, с «Барселоной» играть любит.

8 место. Карлес Пуйоль

Не каждого защитника хочется хвалить после Эль Класико – до сих пор вратари много пропускали. Даже у Касильяса не набрать столько удачных матчей против «Барселоны», чтобы включить в список. Но Пуйоль умудрился, играя на фланге и в центре обороны «Барселоны», пройти в десятку, поскольку Карлес – живая легенда противостояния и пример для многих. Не только для каталонского клуба, но и для всего испанского футбола. Справедливый и волевой, защитник пережил немало великих побед над «Реалом», в том числе 2:6 на «Сантьяго Бернабеу», когда Пуйоль забил один из мячей.

7 место. Андрес Иньеста

Прозванный Каспером за незаметность и бледность, скромный парень, поздно попавший в школу «Барселоны», не всегда был персональным героем Эль Класико. Бывали случаи, когда отдельные игроки выступали куда лучше – даже у Бэйла найдется бой с «Барселоной», когда сделал результат. Иньеста не собирал голы, он не является рекордсменом по голевым передачам. Но на его счету более трех десятков боёв с «Реалом», и хотя даже ассисты делал в основном на «Камп Ноу», всегда был важен для структуры игры. Особенно в дни, когда «сливочные» горели с неприличным счетом.

6 место. Зинедин Зидан

Француз выигрывал Эль Класико как футболист и тренер, что для этого списка уникальное достижение, ведь многие не успели вырасти в именитых наставников, способных возглавить «Барселону» или «Реал». А Зинедин управился и с тем, чтобы показать себя в роли игрока – побеждал в битве титанов, и как тренер – в сумме принял участие почти в двух десятках поединков в качестве футболиста и наставника. Как и многие другие звезды «Реала», пережил не только победы, но и поражения от «Барселоны», но фигура легендарная для этой дуэли.

5 место. Роналдиньо

Да, не входит в списки тех, кто провел больше всех Эль Класико в истории. Роналдиньо не забил больше мячей в ворота «Реала», чем Уго Санчес, Саморано или Бензема в ворота «Барселоны». Но Роналдиньо – уникальный герой для этого противостояния, поскольку редкий игрок «Барселоны» заставлял «Сантьяго Бернабеу» устроить стоячую овацию сопернику. А у Роналдиньо получилось впечатлить публику, как и собрать серию из 5 мячей в 4 играх подряд – одна из лучших в истории Эль Класико, только у Роналду есть набор из 7 голов в 6 матчах.

4 место. Рауль Гонсалес

Великий форвард забил 11 мячей «Барселоне» в чемпионатах Испании, добавил еще четыре в других турнирах, получил почетное третье место в историческом списке лучших снайперов Эль Класико. А в нашем рейтинге четвертый, поскольку не всегда «Реал» Рауля обыгрывал «Барселону», не обязательно доминировал именно благодаря форварду. Зато нападающий четырежды в новом веке выиграл Ла Лигу, именно в новом веке взял за привычку забивать, когда «Реал» потрошил «Барселону» 4:2 или 4:1.

3 место. Хави Эрнандес

Идейный вдохновитель новой «Барселоны», один из ее главных творцов. Без Роналдиньо, как оказалось, можно прогрессировать, а вот без Хави «тики-така» не родилась бы, поскольку даже Иньеста не был настолько одержим владением мячом, как Эрнандес и Гвардиола. Хави не хватило одного Эль Класико, чтобы повторить общий рекорд для двух клубов – сыграл в 42 матчах против 43 у Мануэля Санчиса из «Реала». Однако у великого хавбека столько ярких встреч против «сливочных», что его место в рейтинге вполне заслуженное. В день победы «Барселоны» 2:6 в гостях отдал четыре голевые передачи. Феноменально!

2 место. Криштиану Роналду

Удивительно, что иностранный игрок в 21 веке смог стать настолько важной частью истории Эль Класико. Но Роналду достаточно долго играл за «Реал», чтобы забить «Барселоне» 18 мячей. Сравнялся с легендарным Ди Стефано, хотя у Альфредо лучше получалось громить «Барселону» в Примере – 14 голов против 9 у португальца, и по меркам 20 века, и по меркам отрезка, о котором говорим здесь, Роналду – герой Эль Класико. И хотя у него 14 поражений в 30 играх с «Барселоной» за «Реал», зато есть 8 побед и 8 ничьих – тоже его заслуга. Бывали голы в проигранных встречах, но часто спасал «сливочных» именно Криштиану.

1 место. Лионель Месси

Рекордсмен всех времен – 26 мячей и 14 ассистов в 38 играх. Сразу 17 побед, 12 поражений и 9 ничьих против «Реала». Мануэль Санчис, Хенто и Хави сыграли больше поединков в Эль Класико, но в двадцать первом веке, за всю историю королем противостояния точно теперь стал именно Лионель. Роналду тоже показал прекрасные результаты, ведь вышел на второе место по голам, однако Лионель оторвался заметно, должен еще увеличить рекорд до 30 мячей с копейками. Не исключено, что это достижение не побьют до конца 21 века. И хотя найдется хулиган, который покажет фанатам свою футболку после гола, это будет празднование в стиле Месси.

«Барселона» - «Реал». Матч с явным фаворитом