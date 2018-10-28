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Лучшие игроки в Эль Класико 21 века

28 октября 2018, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник

В день, когда Месси и Роналду будут зрителям в Эль-Класико, «Соккер.ру» вспоминает легендарных футболистов, создавших великую историю противостояния. 

Почетное упоминание. Касильяс часто играл против «Барселоны», но был ли всегда героем? Нередко Икер пропускал и проигрывал, а параллельно тащил мертвые мячи. Алвес и Марсело проводили крутые матчи Эль Класико. Но сильнее феерили в других поединках, не считая знаменитый гол Дани шестилетней давности. 

Впрочем, не всегда дело только в мячах, когда ищем лучших. У Бензема восемь голов в Эль Класико, но не все мячи были важными и победными, редко именно Карима можно назвать героем. Фигу и Пике, Модрич и Кроос, даже Неймар точно входят в историю Эль Класико 21 века. 

Но в числе главных героев выделим других легенд, пытаясь выстроить их по местам, хотя в отдельных случаях сделать это невероятно сложно. Но вы помогайте – переставляйте героев и формируйте свои списки в комментариях. 

12 место. Роналдо

У юного Феномена был великий сезон за «Барселону» в прошлом веке, а в этом умудренный опытом форвард успел отличиться в Эль Класико, только уже в футболке «Реала». При этом никакой истории как у Фигу не было. В Барселоне и Мадриде на бразильца не злятся, хотя у каталонцев есть зуб после четырех мячей в Ла Лиге, которые Роналдо успел забить «Барселоне». В каждом из тех матчей «Реал» набирал очки – 2 победы и 2 ничейных результата, хотя бразилец и в других матчах помогал, ведь был чемпионом Испании именно со «сливочными», а не с «Барселоной».  

11 место. Самуэль Это'О

Вот у кого точно был зуб на «Реал» - человек, отвергнутый в королевском клубе, когда заиграл за «Барселону», постоянно пытался навредить столичной команде. Если у Роналдо не было столько матчей и времени, чтобы оказаться самым заметным в Эль Класико, если Анри тоже зашел в эту войну зрелым генералом – и отличался, конечно же, то Это'О оставил свои подписи на табло в четырех матчах, трижды «Барселона» в те дни праздновала уверенные победы, дважды даже разгромные. 

10 место. Луис Суарес

У Луисов Суаресов 13 голов в Эль Класико на двоих, но испанский футболист забивал в 20 веке, а уругваец разошелся в Эль Класико недавно. И если у того же Бензема есть голы в проигранных матчах и в тех, когда «Реал» по-настоящему выручал другой игрок, то Луис Суарес, хотя в «Барселоне» сравнительно недавно, успел стать героем пяти из семи последних матчей. Невероятная успешность, ведь в двух случаях его мячи помогали избежать поражений, а трижды были победы – 2:1, 0:4 и 0:3. Гроза «Сантьяго Бернабеу» - Суарес хорош против «Реала».  

9 место. Серхио Рамос

Скандальный, жесткий, грубый и обожающий провокации Рамос является одним из самых ярких участников Эль Класико нового века. Понятно, что Серхио нередко был тем, кого оставляли в дураках в подобных матчах – за времена, когда Месси у руля «Барселоны», у Лионеля больше побед, чем поражений, а забивал с напарником и из-за ошибок Рамоса. Зато у испанца четыре мяча головой в Эль Класико, а сегодня попробует забить пятый, ведь защитник очень результативный, с «Барселоной» играть любит. 

8 место. Карлес Пуйоль

Не каждого защитника хочется хвалить после Эль Класико – до сих пор вратари много пропускали. Даже у Касильяса не набрать столько удачных матчей против «Барселоны», чтобы включить в список. Но Пуйоль умудрился, играя на фланге и в центре обороны «Барселоны», пройти в десятку, поскольку Карлес – живая легенда противостояния и пример для многих. Не только для каталонского клуба, но и для всего испанского футбола. Справедливый и волевой, защитник пережил немало великих побед над «Реалом», в том числе 2:6 на «Сантьяго Бернабеу», когда Пуйоль забил один из мячей. 

7 место. Андрес Иньеста

Прозванный Каспером за незаметность и бледность, скромный парень, поздно попавший в школу «Барселоны», не всегда был персональным героем Эль Класико. Бывали случаи, когда отдельные игроки выступали куда лучше – даже у Бэйла найдется бой с «Барселоной», когда сделал результат. Иньеста не собирал голы, он не является рекордсменом по голевым передачам. Но на его счету более трех десятков боёв с «Реалом», и хотя даже ассисты делал в основном на «Камп Ноу», всегда был важен для структуры игры. Особенно в дни, когда «сливочные» горели с неприличным счетом. 

6 место. Зинедин Зидан

Француз выигрывал Эль Класико как футболист и тренер, что для этого списка уникальное достижение, ведь многие не успели вырасти в именитых наставников, способных возглавить «Барселону» или «Реал». А Зинедин управился и с тем, чтобы показать себя в роли игрока – побеждал в битве титанов, и как тренер – в сумме принял участие почти в двух десятках поединков в качестве футболиста и наставника. Как и многие другие звезды «Реала», пережил не только победы, но и поражения от «Барселоны», но фигура легендарная для этой дуэли. 

5 место. Роналдиньо

Да, не входит в списки тех, кто провел больше всех Эль Класико в истории. Роналдиньо не забил больше мячей в ворота «Реала», чем Уго Санчес, Саморано или Бензема в ворота «Барселоны». Но Роналдиньо – уникальный герой для этого противостояния, поскольку редкий игрок «Барселоны» заставлял «Сантьяго Бернабеу» устроить стоячую овацию сопернику. А у Роналдиньо получилось впечатлить публику, как и собрать серию из 5 мячей в 4 играх подряд – одна из лучших в истории Эль Класико, только у Роналду есть набор из 7 голов в 6 матчах. 

4 место. Рауль Гонсалес

Великий форвард забил 11 мячей «Барселоне» в чемпионатах Испании, добавил еще четыре в других турнирах, получил почетное третье место в историческом списке лучших снайперов Эль Класико. А в нашем рейтинге четвертый, поскольку не всегда «Реал» Рауля обыгрывал «Барселону», не обязательно доминировал именно благодаря форварду. Зато нападающий четырежды в новом веке выиграл Ла Лигу, именно в новом веке взял за привычку забивать, когда «Реал» потрошил «Барселону» 4:2 или 4:1. 

3 место. Хави Эрнандес

Идейный вдохновитель новой «Барселоны», один из ее главных творцов. Без Роналдиньо, как оказалось, можно прогрессировать, а вот без Хави «тики-така» не родилась бы, поскольку даже Иньеста не был настолько одержим владением мячом, как Эрнандес и Гвардиола. Хави не хватило одного Эль Класико, чтобы повторить общий рекорд для двух клубов – сыграл в 42 матчах против 43 у Мануэля Санчиса из «Реала». Однако у великого хавбека столько ярких встреч против «сливочных», что его место в рейтинге вполне заслуженное. В день победы «Барселоны» 2:6 в гостях отдал четыре голевые передачи. Феноменально! 

2 место. Криштиану Роналду

Удивительно, что иностранный игрок в 21 веке смог стать настолько важной частью истории Эль Класико. Но Роналду достаточно долго играл за «Реал», чтобы забить «Барселоне» 18 мячей. Сравнялся с легендарным Ди Стефано, хотя у Альфредо лучше получалось громить «Барселону» в Примере – 14 голов против 9 у португальца, и по меркам 20 века, и по меркам отрезка, о котором говорим здесь, Роналду – герой Эль Класико. И хотя у него 14 поражений в 30 играх с «Барселоной» за «Реал», зато есть 8 побед и 8 ничьих – тоже его заслуга. Бывали голы в проигранных встречах, но часто спасал «сливочных» именно Криштиану. 

1 место. Лионель Месси

Рекордсмен всех времен – 26 мячей и 14 ассистов в 38 играх. Сразу 17 побед, 12 поражений и 9 ничьих против «Реала». Мануэль Санчис, Хенто и Хави сыграли больше поединков в Эль Класико, но в двадцать первом веке, за всю историю королем противостояния точно теперь стал именно Лионель. Роналду тоже показал прекрасные результаты, ведь вышел на второе место по голам, однако Лионель оторвался заметно, должен еще увеличить рекорд до 30 мячей с копейками. Не исключено, что это достижение не побьют до конца 21 века. И хотя найдется хулиган, который покажет фанатам свою футболку после гола, это будет празднование в стиле Месси.  
«Барселона» - «Реал». Матч с явным фаворитом

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
   353 / 801
30 октября в 07:04
После воскресения Суарес как порядочный джентльмен, должен взять в жёны пол-Мадрида
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Avalanche85
   88 / 801
29 октября в 17:10
Так то я не болею за Реал. У меня на аве игрок Реала?
José_Mourinhо
José_Mourinhо ответил TypXXI
29 октября в 14:53
Где Вальдес?
в судейской
Avalanche85
Avalanche85 ответил Ragnar_Lodbrok
29 октября в 09:54
"и непобедимые в 2009 году Барса и Гвардиола" - главным тащером той Барсы был Том Хеннинг Эвребе
Уж точно не Реалу говорить про судей. Знаем мы как выигрывались матчи в плей офф ЛЧ в последние 3 года. Кашшаи и Чакыри не дадут соврать
Avalanche85
Avalanche85 ответил 95-shishani-95
29 октября в 09:52
Меська сыграла на 8 игр больше, и только на 8 голов опережает Роналду! И это прр том, что меська приходил в готовую команда, а Роналду пришел во время перестройки в Реале! Пдюс у меськи много левых голов в ворота Реала! Плюс не поставленные пенальти в ворота барси, с которого Роналду не промахивался против них!
Учитывая то, что Роналду сыграл в 30 играх и забил 18, то сыграв 38 забил бы 23 всего. Средняя результативность у него ниже чем у Месси
serset
serset ответил TypXXI
29 октября в 08:58
Где Вальдес?
И Касильяс?..
95-shishani-95
95-shishani-95
   324 / 801
28 октября в 23:48
Меська сыграла на 8 игр больше, и только на 8 голов опережает Роналду!
И это прр том, что меська приходил в готовую команда, а Роналду пришел во время перестройки в Реале! Пдюс у меськи много левых голов в ворота Реала! Плюс не поставленные пенальти в ворота барси, с которого Роналду не промахивался против них!
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
28 октября в 21:55
Суарес сегодня поднялся по списку.
da da da
da da da
   386 / 801
28 октября в 21:50
Иньеста выше Зидана должен стоять
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   156 / 801
28 октября в 21:32
Некоторые поклонники "Реала" часто называют Месси специалистом по "Эйбарам".
Рекомендую им внимательнее посмотреть статистику чемпионатов Испании.
Оказывается он специалист по клубам, класс которых гораздо выше.
TypXXI
TypXXI
28 октября в 20:27
Где Вальдес?
mikysss
mikysss
28 октября в 18:35
КриРо уже в Эль-Классико не сыграет, а Лео еще может попортить нервы Сливочным, жаль не сегодня((
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
   88 / 801
28 октября в 18:17
Особенно матч в лиге чемпионов 2011 года, полуфинал на Бернабеу 0-2 Месси два гола. В том году Барселона Гвардиолы еще и бывший клуб Роналду МЮ в финале распотрошит, как рождественского гуся выиграв ЛЧ. и непобедимые в 2009 году Барса и Гвардиола собрали все 6 трофеев также вклад в тот успех внес Это,0. PS Пуйоль, Хави, Иньеста и Роналдиньо были великолепны, таких мастеров щас не хватает, в свою очередь у Реал могу выделить - Рауля и Зидана, этих в составе сливок есть за что уважать, как игроков, так и соперников. Дмуаю впереди нас будут ожидать ещ интересные баталии и новые имена. ....Да и Роналдо, бразильский феномен, по сравнению с ним Неймар игрочишка, хотя Нею Спс за 15 год.
"и непобедимые в 2009 году Барса и Гвардиола" - главным тащером той Барсы был Том Хеннинг Эвребе
unicef_2
unicef_2
28 октября в 17:05
А Гвардиола?
Алексей Солдатов
Алексей Солдатов
28 октября в 17:02
Грустно немного, без Месси и Роналду!(
Это ответ всем кто ненавидит этих игроков или отдельного взятого игрока и отношение команд друг к другу!
Ничто не вечно!
DXTK
DXTK
   93 / 801
28 октября в 16:55
Особенно матч в лиге чемпионов 2011 года, полуфинал на Бернабеу 0-2 Месси два гола. В том году Барселона Гвардиолы еще и бывший клуб Роналду МЮ в финале распотрошит, как рождественского гуся выиграв ЛЧ.

и непобедимые в 2009 году Барса и Гвардиола собрали все 6 трофеев также вклад в тот успех внес Это,0.

PS Пуйоль, Хави, Иньеста и Роналдиньо были великолепны, таких мастеров щас не хватает, в свою очередь у Реал могу выделить - Рауля и Зидана, этих в составе сливок есть за что уважать, как игроков, так и соперников. Дмуаю впереди нас будут ожидать ещ интересные баталии и новые имена. ....Да и Роналдо, бразильский феномен, по сравнению с ним Неймар игрочишка, хотя Нею Спс за 15 год.
kiendjin
kiendjin
   273 / 801
28 октября в 16:37
О да Месси забивает каким то Уэскам, Леганесам, Реалам каким та, иногда дубли по Бавариям, Челсюкам и МЮшкам в финалах.. аха-аха)
neomessi
neomessi
   201 / 801
28 октября в 16:35
Для Лео нет разницы кому он гол забьет. Будь он Леванте или Реал Мадрид.
Жаль, что заканчивается эпоха этих игроков. Я точно знаю что в будущем будут игроки круче Лео и Роналду но такого соперничество мы врядли увидим еще.
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