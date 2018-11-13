  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиТренерская доля

Все без ума от Почеттино. Но у него есть изъян

13 ноября 2018, 15:30

Перес готов ждать Почеттино до следующего лета, МЮ рассматривает аргентинца в качестве замены Моуриньо. «Соккер.ру» - о феномене Маурисио, сосредоточенного на «Тоттенхэме».

Волнующие слухи или кто хочет Почеттино?

На данный момент есть три клуба, которые в той или иной степени заинтересованы в Маурисио Почеттино. Первый – это мадридский «Реал». Флорентино Перес высокого мнения об аргентинце, президент «Королевского клуба» хотел пригласить Маурисио на «Сантьяго Бернабеу» еще летом в качестве преемника Зидана и архитектора нового «Реала» без Криштиану Роналду, но Маурисио ответил продлением контракта с «Тоттенхэмом» на пять лет. Предпринимались попытки подписать Почеттино после отставки Лопетеги – с тем же успехом. 

Аргентинец – очень порядочный дядька, и, несмотря на космическое предложение из Мадрида, он покинет «Тоттенхэм» только на условиях, которые не оскорбят его нынешний клуб. А это значит, что с учетом аппетитов Даниэля Леви и действующего до 2023 года контракта, сумма отступных будет огромной и наверняка рекордной для тренеров. Тем не менее, Флорентино Перес готов ждать до будущего лета, и если Сантьяго Солари не окажется таким же удачливым, как Зинедин Зидан, то стоит ожидать нового штурма от «Реала». 

Второй претендент на Почеттино – «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы видят в аргентинце замену Жозе Моуриньо, если португалец не сможет обеспечить МЮ место в топ-4 АПЛ. Будет ли работа в «Ман Юнайтед» интереснее, чем в «Тоттенхэме», с которым Почеттино жаждет добиться успеха, большой вопрос. Аргументами могут послужить только деньги – на личный контракт и на трансферы. Ну и третий клуб, имеющий виды на Маурисио, это ПСЖ, за который аргентинец играл в начале века. Ходили даже слухи, что в действующем контракте с «Тоттенхэмом» есть пункт, позволяющий Почеттино в межсезонье уйти в двух конкретных направлениях – в «Реал» или в ПСЖ.

Почему Почеттино выглядит таким крутым?

У Почеттино есть ряд преимуществ, некоторые из них на поверхности, о других в футбольном мире известно всем. Во-первых, Почеттино – исключительно порядочный и адекватный человек, с ним легко иметь дело, это не Антонио Конте или Жозе Моуриньо, которые могут быть сколь угодно крутыми тренерами, но многое портят из-за своих поведенческих особенностей. У Маурисио всегда великолепные отношения с руководством, с персоналом, с футболистами. Последнее – особенно важно, ведь нынешний мощный состав «Тоттенхэма», взращенный Почеттино, не теряет лидеров именно потому, что аргентинец никуда не уходит. 

Неудивительно, что игроки «шпор» крайне взволновались, когда появились слухи о переходе их любимого тренера в «Реал», но Маурисио всех успокоил, заявив, что никуда не денется в середине сезона, да и вообще хочет быть тренером «Тоттенхэма», когда команда переедет на новую арену. Если говорить о сильных сторонах тренера Почеттино, то под первым пунктом идет прогресс футболистов, он умеет выжимать максимум из своих ребят при этом так, чтобы довольными были все – и клуб, и сами футболисты. 

После всего одного сезона Маурисио у руля «Саутгемптона» «святые» продали футболистов на 123 миллиона евро. В «Тоттенхэме» под чутким руководством Почеттино мощного прогресса добились Харри Кейн, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Хын-Мин Сон, Эрик Дайер, Киран Триппьер и многие другие. Тот же Кайл Уокер, проданный «Манчестер Сити» за 53 миллиона евро. Рост футболистов вкупе с отлаженной игровой системой позволили «Тоттенхэму» стать полноправным участником «Большой шестерки» АПЛ

Почеттино отслеживает новые тактические веяния в футболе, но он не зациклен на какой-то одной философии. В основе стиля Маурисио лежит базовый принцип футбола: максимально оперативно доставить мяч от своих ворот к чужим. Это не значит, что у «Тоттенхэма» проблемы с позиционной атакой, и что команда действует только «от соперника», просто контроль мяча – не самоцель. Видишь путь проще – иди им, так завещает Почеттино. А в случае потерь нужно прессинговать. 

Собственно, современный футбол во всей красе, аргентинец предпочитает максимально сбалансированную модель, а точечно расставляет акценты уже в зависимости от противников. Иногда «шпоры» действуют широко в атаке, в других матчах, напротив, узко, намеренно перегружая центр. Анализ и прогнозирование действий противника – важнейшие компоненты в работе Почеттино.

Тёмная сторона Почеттино

При всех безусловных плюсах Почеттино, человеческих и профессиональных, нужно напомнить кое-что. У аргентинца нет ни одного трофея в качестве тренера. Ни одного. Даже какого-нибудь Кубка Лиги. И это обстоятельство, как и выступления «Тоттенхэма» под руководством Маурисио в Лиге чемпионов, где ставки выше, чем жизнь, должно настораживать «Реал», МЮ и ПСЖ. Почеттино любит и умеет тренировать, игроки его обожают, футбол поставит и приправит специями, но Маурисио пока не доказал, что он способен побеждать. 

Да, у «шпор» три подряд финиша в тройке, о чем еще недавно на севере Лондона могли только мечтать, но с таким составом можно было замахнуться и на большее. У «Лестера» получилось с куда меньшими ресурсами. В Лиге чемпионов при Почеттино «Тоттенхэм» не смог выйти из группы с «Монако» и «Байером», потом уступил «Ювентусу», хотя играл лучше – не хватило победного менталитета, а в этом сезоне, похоже, светит только Лига Европы. Маурисио – отличный специалист и классный во всех отношениях дядька, но не победитель. По крайней мере, пока. 

Хочется подтвердить или опровергнуть этот тезис, но для этого Почеттино должен отправиться, например, в Мадрид. Только нужно ли ему это? Отличающийся здравомыслием и объективной самооценкой аргентинец может адекватно оценить свои способности и решить, что спринтерская работа в «Реале», сопряженная с нечеловеческим давлением, не соответствует его тренерскому и жизненному кредо. Лучше медленно, но верно руководить «Тоттенхэмом» в поиске успехов. Сэр Алекс терпел и всем своим коллегам велел. Если Почеттино выберет схожую судьбу, то может стать такой же легендой «шпор», как Фергюсон для «Манчестер Юнайтед». 

Поделиться
Другие материалы по теме
Маццарри временно не будет тренировать «Торино»
Вчера, 20:43 Комментарии1
СлухиСол Кэмпбелл может возглавить клуб 4-го дивизиона Англии
23 ноября Комментарии3
Фергюсон довел Моуриньо до слез, когда посоветовал МЮ назначить Мойеса
22 ноября Комментарии23
СлухиЭллардайс претендует на вакантное место тренера сборной Ирландии
22 ноября Комментарии2
Редкая профессия. Тренер форвардов № 1
22 ноябряСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
СлухиМакКарти может снова возглавить Ирландию
21 ноября Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cannongun
cannongun
   48 / 799
14 ноября в 11:30
топарик жуткий. будущее за ним.
sparxx2
sparxx2 ответил fanliverpoolfan
   141 / 799
13 ноября в 20:36
Надо ему уходить из безтрофейника и перейти в топ клуб вроде Реала
Никогда не проходи мимо библиотек !
Когда у ШПОР в ветрине уже стояли еврокубки, вы пинали мячик во 2-ой лиге, секёшь разницу ?
112910415
112910415
   95 / 799
13 ноября в 20:16
почти образцовый, однако
lobsterdam
lobsterdam
   278 / 799
13 ноября в 19:57
если не дурак, то останется в ттх. Зачем ему проблемы в реале? потешить свое самолюбие?не созрел он еще для больших клубов и достижений, пусть учится и следует заветам великого САФа.
pomor45
pomor45
   100 / 799
13 ноября в 19:50
Идеальный тренер для российских топов, но даже взглядом не удосужиться.
DXTK
DXTK
   93 / 799
13 ноября в 18:26
Мой любимый физрук останется в Тоттенхэме.

pS Свой Фергюсон? да Почет сказал, что ему импонирует, как тренер сэр Алекс, и они даже обедали вместе, после конечно его команда сливала 1-5 Ньюкаслу, и постараться добиться успехов высот с Тоттенхэмом, как шотландец с МЮ........ но для Шпор ближе по духу все же Билл Николсон.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил d_fincher
   465 / 799
13 ноября в 17:22
Как о Кононове писали.
теперь ты доволен?)
dimagas1
dimagas1
   135 / 799
13 ноября в 17:04
Бред.Он не подходит ТОП-клуба ,особенно тем где не готовы ждать сезона 2.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   73 / 799
13 ноября в 17:04
феномен который из группы лч выйти не может.
Ruslan3132
Ruslan3132
   98 / 799
13 ноября в 16:29
Все дифирамбы разбиваются об одно единственное - где трофеи? Вернее даже, где хотя бы трофеЙ ?!
Ptaha91
Ptaha91
13 ноября в 16:23
Закупится бы курам нормально, дал бы жару Поч , хорошый тренер, просто президент жлоб.
Qatar Airways
Qatar Airways
13 ноября в 16:17
Яркий пример массового заблуждения. Почеттино обычный физрук, способный работать максимум в средних клубах, перейдёт в Реал или МЮ - сломается сразу же.)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   77 / 799
13 ноября в 16:16
Надо ему уходить из безтрофейника и перейти в топ клуб вроде Реала
d_fincher
d_fincher
   103 / 799
13 ноября в 16:05
Как о Кононове писали.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100