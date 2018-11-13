Все без ума от Почеттино. Но у него есть изъян

13 ноября 2018, 15:30

Перес готов ждать Почеттино до следующего лета, МЮ рассматривает аргентинца в качестве замены Моуриньо. «Соккер.ру» - о феномене Маурисио, сосредоточенного на «Тоттенхэме».

Волнующие слухи или кто хочет Почеттино?

На данный момент есть три клуба, которые в той или иной степени заинтересованы в Маурисио Почеттино. Первый – это мадридский «Реал». Флорентино Перес высокого мнения об аргентинце, президент «Королевского клуба» хотел пригласить Маурисио на «Сантьяго Бернабеу» еще летом в качестве преемника Зидана и архитектора нового «Реала» без Криштиану Роналду, но Маурисио ответил продлением контракта с «Тоттенхэмом» на пять лет. Предпринимались попытки подписать Почеттино после отставки Лопетеги – с тем же успехом.

Аргентинец – очень порядочный дядька, и, несмотря на космическое предложение из Мадрида, он покинет «Тоттенхэм» только на условиях, которые не оскорбят его нынешний клуб. А это значит, что с учетом аппетитов Даниэля Леви и действующего до 2023 года контракта, сумма отступных будет огромной и наверняка рекордной для тренеров. Тем не менее, Флорентино Перес готов ждать до будущего лета, и если Сантьяго Солари не окажется таким же удачливым, как Зинедин Зидан, то стоит ожидать нового штурма от «Реала».

Второй претендент на Почеттино – «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы видят в аргентинце замену Жозе Моуриньо, если португалец не сможет обеспечить МЮ место в топ-4 АПЛ . Будет ли работа в «Ман Юнайтед» интереснее, чем в «Тоттенхэме», с которым Почеттино жаждет добиться успеха, большой вопрос. Аргументами могут послужить только деньги – на личный контракт и на трансферы. Ну и третий клуб, имеющий виды на Маурисио, это ПСЖ , за который аргентинец играл в начале века. Ходили даже слухи, что в действующем контракте с «Тоттенхэмом» есть пункт, позволяющий Почеттино в межсезонье уйти в двух конкретных направлениях – в «Реал» или в ПСЖ .

Почему Почеттино выглядит таким крутым?

У Почеттино есть ряд преимуществ, некоторые из них на поверхности, о других в футбольном мире известно всем. Во-первых, Почеттино – исключительно порядочный и адекватный человек, с ним легко иметь дело, это не Антонио Конте или Жозе Моуриньо, которые могут быть сколь угодно крутыми тренерами, но многое портят из-за своих поведенческих особенностей. У Маурисио всегда великолепные отношения с руководством, с персоналом, с футболистами. Последнее – особенно важно, ведь нынешний мощный состав «Тоттенхэма», взращенный Почеттино, не теряет лидеров именно потому, что аргентинец никуда не уходит.

Неудивительно, что игроки «шпор» крайне взволновались, когда появились слухи о переходе их любимого тренера в «Реал», но Маурисио всех успокоил, заявив, что никуда не денется в середине сезона, да и вообще хочет быть тренером «Тоттенхэма», когда команда переедет на новую арену. Если говорить о сильных сторонах тренера Почеттино, то под первым пунктом идет прогресс футболистов, он умеет выжимать максимум из своих ребят при этом так, чтобы довольными были все – и клуб, и сами футболисты.

После всего одного сезона Маурисио у руля «Саутгемптона» «святые» продали футболистов на 123 миллиона евро. В «Тоттенхэме» под чутким руководством Почеттино мощного прогресса добились Харри Кейн, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Хын-Мин Сон, Эрик Дайер, Киран Триппьер и многие другие. Тот же Кайл Уокер, проданный «Манчестер Сити» за 53 миллиона евро. Рост футболистов вкупе с отлаженной игровой системой позволили «Тоттенхэму» стать полноправным участником «Большой шестерки» АПЛ .

Почеттино отслеживает новые тактические веяния в футболе, но он не зациклен на какой-то одной философии. В основе стиля Маурисио лежит базовый принцип футбола: максимально оперативно доставить мяч от своих ворот к чужим. Это не значит, что у «Тоттенхэма» проблемы с позиционной атакой, и что команда действует только «от соперника», просто контроль мяча – не самоцель. Видишь путь проще – иди им, так завещает Почеттино. А в случае потерь нужно прессинговать.

Собственно, современный футбол во всей красе, аргентинец предпочитает максимально сбалансированную модель, а точечно расставляет акценты уже в зависимости от противников. Иногда «шпоры» действуют широко в атаке, в других матчах, напротив, узко, намеренно перегружая центр. Анализ и прогнозирование действий противника – важнейшие компоненты в работе Почеттино.

Тёмная сторона Почеттино

При всех безусловных плюсах Почеттино, человеческих и профессиональных, нужно напомнить кое-что. У аргентинца нет ни одного трофея в качестве тренера. Ни одного. Даже какого-нибудь Кубка Лиги. И это обстоятельство, как и выступления «Тоттенхэма» под руководством Маурисио в Лиге чемпионов, где ставки выше, чем жизнь, должно настораживать «Реал», МЮ и ПСЖ . Почеттино любит и умеет тренировать, игроки его обожают, футбол поставит и приправит специями, но Маурисио пока не доказал, что он способен побеждать.

Да, у «шпор» три подряд финиша в тройке, о чем еще недавно на севере Лондона могли только мечтать, но с таким составом можно было замахнуться и на большее. У «Лестера» получилось с куда меньшими ресурсами. В Лиге чемпионов при Почеттино «Тоттенхэм» не смог выйти из группы с «Монако» и «Байером», потом уступил «Ювентусу», хотя играл лучше – не хватило победного менталитета, а в этом сезоне, похоже, светит только Лига Европы. Маурисио – отличный специалист и классный во всех отношениях дядька, но не победитель. По крайней мере, пока.

Хочется подтвердить или опровергнуть этот тезис, но для этого Почеттино должен отправиться, например, в Мадрид. Только нужно ли ему это? Отличающийся здравомыслием и объективной самооценкой аргентинец может адекватно оценить свои способности и решить, что спринтерская работа в «Реале», сопряженная с нечеловеческим давлением, не соответствует его тренерскому и жизненному кредо. Лучше медленно, но верно руководить «Тоттенхэмом» в поиске успехов. Сэр Алекс терпел и всем своим коллегам велел. Если Почеттино выберет схожую судьбу, то может стать такой же легендой «шпор», как Фергюсон для «Манчестер Юнайтед».