Чемпиона спустили на землю

17 ноября 2018, 01:52

Сборная Франции проиграла впервые с марта, впервые за 16 матчей. «Соккер.ру» - о закрутившейся интриге в группе 1 элитного дивизиона Лиги Наций.

Французы перед этим матчем и в ус не дули – почти уверены были в том, что спокойно выиграют свою группу в Лиге Наций. Однако в этом и прелесть данного турнира, где всё скоротечно, а команд всего три – любая осечка может всё перевернуть. И если сборная Германии уже всех шансов на первое место лишилась, то Франция и Нидерланды сохраняли интригу. А теперь она завертелась до предела, хотя изначально у французов было семь очков, а у голландцев – три.

После игры в Роттердаме ситуация серьёзно изменилась. Франция свою миссию в Лиге Наций завершила. Остался только матч между Нидерландами и Германией. И если он завершится хотя бы вничью, «оранжевые» выиграют группу. Ведь при равенстве очков учитываются очные встречи. Во Франции команда Рональда Кумана проиграла со счетом 1:2, а дома победила 2:0. И это еще французы легко отделались.

Лучшим игроком в этой встрече был Уго Льорис, который уберег чемпионов мира от настоящего позора. Ведь по игре голландцы превосходили французов весьма значительно. Франция решила эксплуатировать свою привычную модель ленивого надменного великана, который стоит около своей штрафной, дает противнику счастье повозиться с мячом, спокойно от него отмахивается как от назойливой мухи, а в определенный момент легким взмахом тапка эту самую муху пригвождает к стене.

В такой манере французы выиграли большую часть матчей. Ну или свели их к ничьим, когда это устраивало команду Дидье Дешама. В этот раз дебют складывался подобным же образом. Если не считать супермомента на второй минуте у Вейналдума, хозяева особо не могли пробить эту плотную замурованную оборону Франции, а та покусывала быстрыми, но редкими контратаками. Всё стандартно развивалось.

Однако при таком подходе, который эксплуатирует Франция, очень важно не допускать ни малейшей помарки. А в конце тайма такая помарка случилась. Простой заброс де Йонга Н'Зонзи скинул неловко головой к своим воротам на Бабела, а Кимпембе не успел его накрыть: удар – добивание – гол. Интересно, что и Н'Зонзи, и Кимпембе – не игроки основного состава. Они в нем заменяли Погба и Умтити. Это к вопросу о важности персоналий в конкретной ситуации. Конечно, все ошибаются иногда, но до сих пор Франция проезжала без таких бед.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (11) – 7 (2)

Особенное внимание обратите на соотношение по ударам в створ. Голландцы, которые и раньше атаковали много, но стреляли в основном кучно куда-то за ворота, на этот раз значительно подправили прицелы, поэтому-то Льориса и следует считать одним из главных героев. «Оранжевые» не только били часто, но часто попадали в створ и часто попадали по углам, в сложные зоны, где вратарю приходилось натурально спасать. Другой точно на разгром напропускал бы. Особенно усердствовала блестящая по скорости, напористости, уверенности в комбинационной и индивидуальной игре троица в составе Бабела, Депая и Вейналдума. Каждый из них нанес по пять ударов, выступив главной силой, несущей остроту и зрелищность. На этом фоне один удар Мбаппе и два Гризманна выглядят довольно жалко.

Владение мячом (точность передач): 58,5% (87%) - 41,5% (81%)

В значительной степени высокая точность передач сборной Нидерландов была набита за счет длительных перепасовок в центре поля, где особенно в первом тайме подолгу варились атаки хозяев. Обе команды показали неплохую точность. Но владение мячом оставалось за голландцами всё время за исключением совсем редких коротких отрезков. Это очень важно, и это показывает, что французы не смогли по щелчку пальцев переключиться из своего выжидательного режима в давящий – вот где случился сбой.

Дриблинг (отборы): 10 (15) – 4 (17)

Обращает на себя внимание и низкий показатель обводок у французов. Прямо на уровне российских клубов в Европе. И это при наличии стремительных Мбаппе и Гризманна, к которым еще шустрый Дембеле позднее добавился. Гризманн, к слову, вообще обводок не совершал, а у голландцев за этот компонент в основном отвечали Бергвейн и Депай.

Итак, после первого тайма следовало ожидать, что французы просто переключат тумблер, как это бывало, и обрушат на соперника свои атаки, принявшись владеть мячом. Так Франция поступала ранее в подобных ситуациях, когда лениво-контратакующий подход не работал. Но переключения не произошло. Очевидно, что Куману удалось донести до своих подопечных информацию об этой угрозе, и они ее восприняли как следует.

Голландцы не просто не позволили сопернику перехватить контроль над ситуацией – они еще лучше стали двигаться, начали еще больше давления оказывать, особенно по флангу Блинда. У Франции просто не хватало времени и резкости, чтобы выходить из-под давления без риска и атаковать. Банально французы оказывались везде на половину шага позади голландцев, просто двигались медленнее, были более неповоротливыми. Даже их переходы в массированные атаки чаще приводили не к остроте у ворот Нидерландов, а к быстрым ответам соперника, который встречал лишь пару защитников при развороте – остальные не успевали.

Загадочным образом сыграла Франция, которая получила довольно звонкую пощечину за свою ленивость, неспособность настроиться, за высокомерие и веру в то, что всё будет получаться без приложения достаточных усилий. Сам статус чемпиона мира за футболистов играть не будет. Нужно искать мотивацию и новые решения.