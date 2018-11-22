Чёрная пятница близко. Распродажа в «Спартаке» неизбежна

вчера, 19:01

Родионов не смог внятно ответить на простой трансферный вопрос. «Соккер.ру» не понимает, почему руководство большого клуба бездействует.

Раз Родионов не назвал фамилию, исправим его ошибку - «Спартаку» незачем отдавать Адриано. И без Луиса есть с кем расставаться. Но когда босс сообщает, что о продажах игроков «речи сейчас не идет», то выступает Капитаном Очевидностью.

Конечно, завтра никого не продадут. И послезавтра тоже. Трансферное окно закрыто, господин Родионов, спасибо, что напомнили. Но только вредитель в руководстве «Спартака» не будет оценивать слабейших, искать новичков и клубы, куда спихнуть лишних.

Ведь по очкам «Спартак» набрал столько же, как десятая команда РПЛ , младший брат «Зенита», новичок из ФНЛ «Оренбург». Почетное соседство. Редкий случай, когда двух мнений о потребностях нового тренера не существует.

Кононову нужно время и трансферные права. Если наставник поймет, что отдельный игрок полезный, то тот остается, пусть и сам Глушаков. Но решения должен принимать сам Олег Георгиевич, однако есть ли у него подобные права?

Если Федун или его окружение заблокируют продажи на основании «перебора игроков» – «Спартаку» же хуже. Ведь есть веские причины подумать о трансферах.

Не всем старикам тут место

В заявке девять человек старше 31 года. Одного из них даже подписали недавно – Романа Еременко. Да, строго по возрасту убирать игроков нельзя. Но и своего Мальдини у «красно-белых» нет, чтобы играл феноменально до сорока.

Адриано, Глушаков, Дмитрий Комбаров, Попов, Боккетти, Самедов и Ещенко через пару сезонов завершат карьеры футболистов, да и вратарю Реброву не двадцать лет. Но если позволить Кононову убирать возрастных, то нужно разделить их на группы.

Комбаров, Глушаков и Ребров «привозили» голы, сложно обосновать ставку на эту тройку. Последнего можно держать разве что тренером Селихова и Максименко. Только Ещенко и Боккетти из девяти человек показывали недавно, что хотят драться за «Спартак», но тоже грубо ошибались.

Из всех названных можно даже никого не оставлять, если учитывать, что для «Спартака» может быть существенным оклад, а на этом основании Луис Адриано оказывается не первым кандидатом на выход. Одновременно бразилец и единственный, кто при выходе на старый уровень мог бы усилить игру из этой группы.

Даже если не касаться тем поведения и влияния на атмосферу, чисто по футбольным параметрам обосновать ставку на табор стариков без побед сложно. Если все девять возрастных игроков зимой и летом уйдут, «Спартак» не развалится. И лимит не придавит, ведь можно подписать молодых россиян и есть десять игроков от Кутепова и моложе.

Немало товара с «браком»

Роша, Петкович, Попов, Глушаков, Комбаров и Ещенко в отдельных матчах устраивали такие представления, что хотелось спросить: а кто их вообще к заявке «Спартака» подпустил? Отличные футболисты для «Анжи» и «Енисея», но не для москвичей. Каррере не разрешали расставаться с игроками?

Похоже, так и было. Ведь «красно-белые» никогда не умели смотреть на футбол как на спорт или бизнес. Что невнятные заявления Родионова и подтверждают. Сейчас клуб пожинает плоды системных просчетов. В составе «красно-белых» можно продержаться, будучи не просто бесполезным, как Педро Роша.

Были те, кто постоянно вредил команде в разных ипостасях, но оставался. Но если говорить о футболистах, которые в других местах потянут, а «Спартак» тянут на дно, то тут даже Ташаев подходит в список. Что такого показал, чтобы задержаться в основе? Кононову нужен свой Промес.

Есть еще надежда на своего Ханни и своего Еременко, но пока оба не сильно от Роши оторвались по полезности для команды. Даже не старый Джано на почетной пенсии в последние годы. Плюс врачи «Спартака» такие же крутые, как менеджеры – вспомните, как молча смотрели на эпидемию травм.

А если Джикия и Жиго станут основной парой защитников, то новую команду логично подыскать и для Боккетти. Итальянец – славный малый, но разве в «Спартаке» прогрессирует или хотя бы копирует Кьеллини с Бонуччи, старея достойно?

Не учтен вопрос финансов

По самым, самым скромным оценкам суммарный оклад девяти футболистов «Спартака» старше 31 года составляет 17.2 млн евро. И это около 15 % бюджета всего клуба – большая доля. Но учтите, что тут только зарплаты, а еще бывают различные немаленькие бонусы.

Стоячих оваций заслужили менеджеры «Спартака», которые так формируют трансферную политику любимого народом клуба, что платят много не самым перспективным. Одной этой суммы достаточно, чтобы начать распродажу, не забывая искать новичков.

Под 20 млн евро в год выбрасывают на игроков, не приносящих пользу. Даже неспособных вырасти через 2-3 года в силу возраста. Ещенко через три года будет 37 лет, а Глушакову и Комбарову – по 34. Молодые и перспективные, нужно за них держаться. Или нет?

Предположим, «Спартак» сохранит ветеранов. Думаете, через пару лет хватит класса менеджеров, чтобы заменить почти весь состав сразу? Вряд ли, кадровые проблемы были сразу после титула, не говоря о весне или осени 2018 года. И раз остался один полезный для клуба выход, то осталось два вопроса.

Кто уйдет и когда? Определиться нужно быстро, ведь «Спартаку» нужны грамотные подписания, и парочку лучше совершить уже этой зимой. Как и попрощаться с теми, с кем больше не по пути не потому, что так хочется журналистам или фанатам, а по причине, что Карреру убрали за отсутствие результата с вот этими футболистами.

Массимо обвинили в поражениях не потому, что Комбаров, Боккетти, Глушаков, Ташаев, Ещенко, Зе Луиш и остальные всегда были стабильными и крутыми, а тут вдруг начали вместо побед 7:0 над «Ливерпулем» проигрывать «Арсеналу» и «Ахмату». Нет, Каррера ушел, поскольку из этих ребят еще раз не выжал подвиг.

И Кононов без трансферов не создаст «Спартак», который будет играть не эпизодами, а сезонами. Если в руководстве этого не понимают, то проблема не в тренере, даже не в игроках – Глушаков, Комбаров, Роша, Джано или Самедов не заставляли силой выдавать им безумные контракты, а в тех, кто им платит.

В составе девять игроков старше 31 года. Заявка раздута до 28 человек с практикой в чемпионате без учета Джано и Селихова. И одновременно минимум пять проблемных позиций – два фланговых защитника, третий хавбек, если Еременко и Ханни не заискрят пользой, вингер уровня Промеса и стабильный результативный форвард.

И нападающий тоже. Адриано и Зе Луиша фанаты хорошо встречают, но у них за полсезона 6 мячей в РПЛ . Плохая реализация - еще одна причина поражений. И сегодня генеральный директор такой команды «не думает о продажах». Получается, не думает и о покупках, ведь вторые без первых делать с таким количеством игроков на балансе странно.

Повезло «Спартаку», в клубе всем видом и заявлениями показывают, что бездействие – их способ выйти из очередного кризиса. Спихнули всю ответственность на Кононова, теперь, если что, знаем, кто во всем виноват после Карреры. Или же в «Спартаке» сознательно обманывают, и распродажа все-таки будет и зимой, и летом?

Во второй вариант верится сильнее, ведь когда столько странных ветеранов, не заигравших футболистов в самом соку и при этом немало молодых, которым нужна поддержка стабильных мощных новичков для личного роста, трансферы точно будут.