Непродленные. Футболисты РПЛ с завершающимися контрактами

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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Непродленные. Футболисты РПЛ с завершающимися контрактами

вчера, 20:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Дзагоев Алан
Дзагоев Алан
Полузащитник
Самедов Александр
Самедов Александр
Полузащитник

Менее чем через месяц они уже смогут официально вести переговоры с другими клубами. «Соккер.ру» интересуется, кто близок к статусу свободного агента в РПЛ.

«Зенит»

Заканчиваются контракты (8 футболистов): Евгений Чернов, Юрий Жирков, Александр Анюков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Александр Кокорин.

Особая ситуация у Евгения Чернова, ведь его контракт истекает в конце года, то есть меньше чем через месяц. Летом спортивный директор «Зенита» Рибалта дал понять футболисту и его представителю, что они могут искать новый клуб, но Сергей Семак не раз прибегал к услугам левого защитника по ходу осени, и переговоры по продлению контракта возобновились. Параллельно Черновым интересуются два московских клуба. Что касается семерых игроков, чьи договоры истекают в конце сезона, то большинство из них – «отработанный материал».

Жирков, думается, де-факто завершил карьеру, Анюков в своем возрасте не помощник, здесь же два вратаря, которые не могут навязать конкуренцию Луневу, а если с Андреем что-то случается, за последний рубеж становится страшно. Не ясна ситуация с Нету, а Иванович, который будет завершать сезон 35-летним, наверное, получит предложение продлить контракт на год. Совершенно непредсказуемая ситуация с Кокориным: «Зенит» поддерживает футболиста, но если тот получит реальный срок, вопрос о продлении с ним контракта автоматически отпадет.

«Локомотив»

Заканчиваются контракты (10 футболистов): Игорь Денисов, Мануэл Фернандеш, Гжегош Крыховяк (аренда), Тарас Михалик, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Александр Коломейцев, Антон Коченков, Антон Миранчук.

10 футболистов с истекающими контрактами – это, конечно, очень много. Хотя, тут надо отделять зерна от плевел. Михалик, Тарасов, Ротенберг, Коломейцев и Коченков – это люди, которых можно отпустить с чистым сердцем. Но на другой чаше весов пять футболистов стартового состава. Крыховяк в аренде, это особая история. Владислав Игнатьев наверняка останется, если клуб сделает вменяемое предложение, а вот в будущем Денисова в «Локомотиве» не буду столь уверен. Игорь не молодеет, растет смена в лице Баринова, так что в его случае все возможно, даже возвращение в «Зенит». Мануэл Фернандеш почти наверняка уйдет, не исключено, что уже зимой. Португалец еще и судится с железнодорожниками. Наверняка уже предпринимаются попытки увести из «Локомотива» Антона Миранчука, талантливый российский полузащитник – ценный актив, который «Локо» может утратить.

«Спартак»

Заканчиваются контракты (5 футболистов): Александр Самедов, Ивелин Попов, Андрей Ещенко, Марко Петкович и Роман Еременко.

Здесь возрастные футболисты, не проходящие в основной состав, так что для «Спартака» завершить отношения с этими игроками – возможность обновить и омолодить состав. Никого продлевать не нужно. Вопрос только по Еременко, чей тестовый контракт истекает в конце года. Кононову интересно поработать с полузащитником, Роман сам не прочь остаться, но позволит ли ему здоровье?

ЦСКА

Заканчиваются контракты (8 футболистов): Виктор Васин, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Илья Помазун, Александр Макаров, Хетаг Хосонов, Никола Влашич (аренда), Родриго Бекао (аренда).

В арендном соглашении по Родриго Бекао есть пункт о первоочередном праве выкупа трансфера, и ЦСКА наверняка воспользуется этой опцией, а вот Никола Влашич вряд ли задержится в Москве: хорват готов заиграть в АПЛ, если не в «Эвертоне», то в другой команде. Что касается молодых игроков и Васина с Дзагоевым, то нужно понимать, что армейцы продлят контракты с теми футболистами, которые нужны клубу. Еще никто так просто не уходил от Евгения Гинера! При этом очень интересна судьба нового контракта с Дзагоевым. ЦСКА не предложит царских условий футболисту, который вечно травмирован и без которого Ганчаренко уже привык обходиться в стартовом составе. Что касается Васина, то нужно оценить его уровень после травмы. С Аланом и Виктором все не вполне однозначно.

«Краснодар»

Заканчиваются контракты (8 футболистов): Андрей Синицын, Сергей Петров, Маурисио Перейра, Николай Марков, Александр Мартынович, Шарль Каборе, Стефан Страндберг, Ари.

Петров, Перейра, Мартынович, Каборе, Ари – пять мастеровитых и важных игроков «подвисли» у «Краснодара». Если представить, что все пятеро разом покинут команду, то придется приложить немалые усилия и деньги, чтобы собрать коллектив такого же уровня заново.

«Рубин»

Заканчиваются контракты (7 футболистов): Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Егор Бабурин (все трое – аренда из «Зенита»), Хорен Байрамян (аренда из «Ростова»), Федор Кудряшов, Сесар Навас, Александр Бухаров.

Здесь четыре футболиста в аренде, а в остальном – это армия Бердыева, и неважно, какой срок прописан в контракте с клубом. Хотя относительно Федора Кудряшова можно посомневаться: во-первых, казанцы получили еврокубковый бан, во-вторых, на Федора претендуют клубы, за которые он уже играл: «Краснодар» и «Спартак».

«Ростов»

Заканчиваются контракты (6 футболистов): Сергей Песьяков, Илья Абаев, Тимофей Калачев, Александр Гацкан, Сергей Паршивлюк, Артур Юсупов.

Два ветерана, которые за «Ростов» готовы играть и без контрактов, два вратаря – тоже не самый дефицитный товар в нашей лиге. Паршивлюк и Юсупов могут уйти из «Ростова» только в случае предложений от топ-клубов.

Кто ещё близок к статусу свободного агента в РПЛ?

В составах середняков и аутсайдеров предостаточно футболистов с короткими контрактами, это нормальная практика, но есть и действительно стоящие игроки, которые скоро обретут свободу. Выделю вот этих:

Милад Мохаммади и Андрей Семенов (оба – «Ахмат»). Иранец – один из лучших левых защитников РПЛ последних лет. Если бы он занял в «Спартаке» позицию Комбарова, болельщики не нарадовались бы. Семенов – российский центрбек, постоянно вызывается в сборную, тоже ценный кадр.

Эрик Бикфалви и Роман Емельянов (оба – «Урал»). Лидер «шмелей» выделяется мастерством среди товарищей, его уже сватали в ЦСКА в этом году, Эрик может заявить о себе в более сильной команде. Как и российский опорник Емельянов, которым интересуются «Спартак» и «Зенит».

Константин Рауш и Тони Шунич (оба – «Динамо»). Может быть, кто-то из ведущих клубов захочет перехватить у «Динамо» левого защитника сборной России? Все-таки позиция дефицитная, а Рауш – отличный вариант для команды, стремящейся играть в атаку. Левая нога у него просто отличная. Шунич – качественный центральный защитник, на втором этаже – так просто король.

Максим Беляев («Арсенал»). Уже достаточно опытный центральный защитник с российским паспортом, который подбирается к тому, чтобы попробовать себя в более сильном клубе. Топы им уже интересовались, а статус свободного агента может спровоцировать трансфер.

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Все комментарии
valt134
valt134 ответил Евгений Сибель
   136 / 932
сегодня в 02:28
Верно. То-то я его и не могу вспомнить в составе Краснодара.
valt134
valt134
   136 / 932
сегодня в 02:27
Маххамади,Бикфалфи и Рауш очень даже интересны.
d_fincher
d_fincher
   62 / 932
сегодня в 00:50
    Артем Сальников
    Артем Сальников
    вчера в 22:07
    У Рауша контракт до 2020 года, а не до 2019
    Lu4nik
    Lu4nik
       383 / 932
    вчера в 22:00
    по Дзагоеву - удивлен...
    Serg3.12
    Serg3.12 ответил Евгений Сибель
       14 / 932
    вчера в 21:56
    Кудряшов играл за Ростов а не Краснодар
    Был немного и в Краснодаре (до Терека)
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
       668 / 932
    вчера в 21:54
    Кудряшов играл за Ростов а не Краснодар
    Serg3.12
    Serg3.12
       14 / 932
    вчера в 21:53
    Интересного много, но какого-то движения зимой , думаю, ожидать не стоит
    Faustello
    Faustello
       1 / 932
    вчера в 21:24
    Спасибо, было любопытно.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 932
    вчера в 21:14
    Каждый сезон кто то уходит свободным агентом. И каждый год с тем или иным продлевают контракт. Обычные внутренние технические вещи. Статья чисто информационная.
    denmig
    denmig
       13 / 932
    вчера в 21:08
    Сколько же у всех шлака !!!!! - пожалуй только ростов - в порядке!
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 932
    вчера в 20:50
    ПАРЕДАСА БОМЖАМ ПРОДЛИТЬ НУЖНО ДО 2027 и забалотного
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       68 / 932
    вчера в 20:47
    И что кто-то этим хотел сказать???
    parallels
    parallels
       8 / 932
    вчера в 20:34
    спартаку желаю продлить всех! особенно ещенку)
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       400 / 932
    вчера в 20:33
    Неожиданно много интересных фамлий
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