Непродленные. Футболисты РПЛ с завершающимися контрактами

вчера, 20:00

Менее чем через месяц они уже смогут официально вести переговоры с другими клубами. «Соккер.ру» интересуется, кто близок к статусу свободного агента в РПЛ .

«Зенит»

Заканчиваются контракты (8 футболистов): Евгений Чернов, Юрий Жирков, Александр Анюков, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин, Луиш Нету, Бранислав Иванович и Александр Кокорин.

Особая ситуация у Евгения Чернова, ведь его контракт истекает в конце года, то есть меньше чем через месяц. Летом спортивный директор «Зенита» Рибалта дал понять футболисту и его представителю, что они могут искать новый клуб, но Сергей Семак не раз прибегал к услугам левого защитника по ходу осени, и переговоры по продлению контракта возобновились. Параллельно Черновым интересуются два московских клуба. Что касается семерых игроков, чьи договоры истекают в конце сезона, то большинство из них – «отработанный материал».

Жирков, думается, де-факто завершил карьеру, Анюков в своем возрасте не помощник, здесь же два вратаря, которые не могут навязать конкуренцию Луневу, а если с Андреем что-то случается, за последний рубеж становится страшно. Не ясна ситуация с Нету, а Иванович, который будет завершать сезон 35-летним, наверное, получит предложение продлить контракт на год. Совершенно непредсказуемая ситуация с Кокориным: «Зенит» поддерживает футболиста, но если тот получит реальный срок, вопрос о продлении с ним контракта автоматически отпадет.

«Локомотив»

Заканчиваются контракты (10 футболистов): Игорь Денисов, Мануэл Фернандеш, Гжегош Крыховяк (аренда), Тарас Михалик, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Александр Коломейцев, Антон Коченков, Антон Миранчук.

10 футболистов с истекающими контрактами – это, конечно, очень много. Хотя, тут надо отделять зерна от плевел. Михалик, Тарасов, Ротенберг, Коломейцев и Коченков – это люди, которых можно отпустить с чистым сердцем. Но на другой чаше весов пять футболистов стартового состава. Крыховяк в аренде, это особая история. Владислав Игнатьев наверняка останется, если клуб сделает вменяемое предложение, а вот в будущем Денисова в «Локомотиве» не буду столь уверен. Игорь не молодеет, растет смена в лице Баринова, так что в его случае все возможно, даже возвращение в «Зенит». Мануэл Фернандеш почти наверняка уйдет, не исключено, что уже зимой. Португалец еще и судится с железнодорожниками. Наверняка уже предпринимаются попытки увести из «Локомотива» Антона Миранчука, талантливый российский полузащитник – ценный актив, который «Локо» может утратить.

«Спартак»

Заканчиваются контракты (5 футболистов): Александр Самедов, Ивелин Попов, Андрей Ещенко, Марко Петкович и Роман Еременко.

Здесь возрастные футболисты, не проходящие в основной состав, так что для «Спартака» завершить отношения с этими игроками – возможность обновить и омолодить состав. Никого продлевать не нужно. Вопрос только по Еременко, чей тестовый контракт истекает в конце года. Кононову интересно поработать с полузащитником, Роман сам не прочь остаться, но позволит ли ему здоровье?

ЦСКА

Заканчиваются контракты (8 футболистов): Виктор Васин, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Илья Помазун, Александр Макаров, Хетаг Хосонов, Никола Влашич (аренда), Родриго Бекао (аренда).

В арендном соглашении по Родриго Бекао есть пункт о первоочередном праве выкупа трансфера, и ЦСКА наверняка воспользуется этой опцией, а вот Никола Влашич вряд ли задержится в Москве: хорват готов заиграть в АПЛ , если не в «Эвертоне», то в другой команде. Что касается молодых игроков и Васина с Дзагоевым, то нужно понимать, что армейцы продлят контракты с теми футболистами, которые нужны клубу. Еще никто так просто не уходил от Евгения Гинера! При этом очень интересна судьба нового контракта с Дзагоевым. ЦСКА не предложит царских условий футболисту, который вечно травмирован и без которого Ганчаренко уже привык обходиться в стартовом составе. Что касается Васина, то нужно оценить его уровень после травмы. С Аланом и Виктором все не вполне однозначно.

«Краснодар»

Заканчиваются контракты (8 футболистов): Андрей Синицын, Сергей Петров, Маурисио Перейра, Николай Марков, Александр Мартынович, Шарль Каборе, Стефан Страндберг, Ари.

Петров, Перейра, Мартынович, Каборе, Ари – пять мастеровитых и важных игроков «подвисли» у «Краснодара». Если представить, что все пятеро разом покинут команду, то придется приложить немалые усилия и деньги, чтобы собрать коллектив такого же уровня заново.

«Рубин»

Заканчиваются контракты (7 футболистов): Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Егор Бабурин (все трое – аренда из «Зенита»), Хорен Байрамян (аренда из «Ростова»), Федор Кудряшов, Сесар Навас, Александр Бухаров.

Здесь четыре футболиста в аренде, а в остальном – это армия Бердыева, и неважно, какой срок прописан в контракте с клубом. Хотя относительно Федора Кудряшова можно посомневаться: во-первых, казанцы получили еврокубковый бан, во-вторых, на Федора претендуют клубы, за которые он уже играл: «Краснодар» и «Спартак».

«Ростов»

Заканчиваются контракты (6 футболистов): Сергей Песьяков, Илья Абаев, Тимофей Калачев, Александр Гацкан, Сергей Паршивлюк, Артур Юсупов.

Два ветерана, которые за «Ростов» готовы играть и без контрактов, два вратаря – тоже не самый дефицитный товар в нашей лиге. Паршивлюк и Юсупов могут уйти из «Ростова» только в случае предложений от топ-клубов.

Кто ещё близок к статусу свободного агента в РПЛ ?

В составах середняков и аутсайдеров предостаточно футболистов с короткими контрактами, это нормальная практика, но есть и действительно стоящие игроки, которые скоро обретут свободу. Выделю вот этих:

Милад Мохаммади и Андрей Семенов (оба – «Ахмат»). Иранец – один из лучших левых защитников РПЛ последних лет. Если бы он занял в «Спартаке» позицию Комбарова, болельщики не нарадовались бы. Семенов – российский центрбек, постоянно вызывается в сборную, тоже ценный кадр.

Эрик Бикфалви и Роман Емельянов (оба – «Урал»). Лидер «шмелей» выделяется мастерством среди товарищей, его уже сватали в ЦСКА в этом году, Эрик может заявить о себе в более сильной команде. Как и российский опорник Емельянов, которым интересуются «Спартак» и «Зенит».

Константин Рауш и Тони Шунич (оба – «Динамо»). Может быть, кто-то из ведущих клубов захочет перехватить у «Динамо» левого защитника сборной России? Все-таки позиция дефицитная, а Рауш – отличный вариант для команды, стремящейся играть в атаку. Левая нога у него просто отличная. Шунич – качественный центральный защитник, на втором этаже – так просто король.

Максим Беляев («Арсенал»). Уже достаточно опытный центральный защитник с российским паспортом, который подбирается к тому, чтобы попробовать себя в более сильном клубе. Топы им уже интересовались, а статус свободного агента может спровоцировать трансфер.