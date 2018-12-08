Итальянский доминатор

вчера, 09:00

Большие надежды нейтральных зрителей возлагались на «Интер», но и он проиграл «Ювентусу». «Соккер.ру» считает Серию А самым безнадежным чемпионатом.

Вот все ругают «Манчестер Сити» и ПСЖ . За то, что эти «денежные мешки» ломают благородные чемпионаты Англии и Франции. Но какой отрыв у парижан и «горожан» от второго места? «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на два очка после 15 туров. ПСЖ опережает «Лилль» на 14 очков, но после 16 туров – у команды Томаса Тухеля две ничьи на этом отрезке. А какой отрыв «Ювентуса» от второго места? 11 очков. После 15 туров.

И туринцы потеряли очки только один раз – внезапно сыграли вничью с «Дженоа». А остальные матчи выиграли. Тот же ПСЖ , который установил рекорд Франции по числу побед со старта сезона, дважды сыграл вничью. Получается, что вливание огромных денег арабских покровителей – не главное в достижении успеха. «Ювентус» прекрасно справляется и без этих вливаний. Хотя так называемый второй эшелон в Серии А, пожалуй, более мощный, чем в Лиге 1.

Тот же «Наполи» играет на равных с ПСЖ , а не с «Лиллем» или «Марселем». «Лион», «Монпелье», «Лилль» - сравните с «Наполи», «Интером», «Ромой», «Лацио» и даже «Миланом». Вроде как у «Ювентуса» должна быть более плотная конкуренция. А на деле получается, что это совсем не так.

Какие-то надежды возлагались на «Интер», который умеет показать характер и проявить себя именно в сложных противостояниях. Он давал бой «Барселоне» и «Тоттенхэму», он обладает прекрасным подбором исполнителей. Но помогло ли ему это в матче с «Ювентусом»? Нет. Туринцы снова победили, набрали очередные три очка, хотя «Интер» имел попадание в штангу, имел отличные моменты.

Но все же не такие, как «Ювентус». Туринцы вообще доминируют в нынешнем сезоне в Серии А во всем. И после победы над «Интером» можно фактически короновать туринцев, потому что они и в расслабленном режиме способны набирать массу очков и обеспечивать себе отрыв от конкурентов.

Одним из феноменов «Ювентуса» следует считать то, как встроен в команду Роналду. В «Реале» он был главной звездой, двигателем, без которого мадридцы развалились. В «Ювентусе» он тоже занимает видную статусную роль, однако его нельзя назвать лидером, поскольку туринцы ровно так же побеждали и без него.

Португалец добавил звездности, уверенности, яркости, солидности, но не сделал ключевого вклада. И в этом уникальность «Ювентуса» как команды в Италии. Даже Роналду там не решает чего-то радикального. Он может попытаться пробить в своем шикарном стиле в падении через себя, как забил в прошлом году тому же «Ювентусу» в невероятном поединке, но это не принесет эффекта.

А результат даст рабочий, трудовой очередной гол Манджукича. В этом «фишка» и уникальность «Ювентуса». По отдельным именам «Интер» не только не уступает «Ювентусу», а местами превосходит его. Но на выходе в ключевых эпизодах именно туринцы оказываются на коне, на вершине. Ведь самый острый эпизод в матче, пожалуй, был у «Интера» - то самое попадание в штангу. Но по совокупности именно туринцы оказались острее, опаснее и результативнее в итоге.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 18 (5) – 12 (1)

Да-да, могло показаться, что «Интер» по остроте не уступал сопернику, но ведь миланцы мало того что пробивали по воротам реже, так еще и в створ попали всего один раз. Зато в штангу единожды еще угодили. Это говорит и о том, что давление «Ювентуса» было стабильнее и увереннее, и о том, что в футболе не все так однозначно, и даже одного момента «Интера» с попаданием в штангу могло хватить для добывания ничьей. Но не случилось – статистика решает.

Владение мячом (точность передач): 49,8% (82%) - 50,2% (86%)

Следует отметить примерное равенство в этих компонентах. «Интеру» стоит отдать должное в стремлении контролировать ситуацию на поле, когда «Ювентус» очень любит это делать. При этом высокая точность передач, которая, например, не характерна для чемпионата России, а тут у обеих команд на высоте. И это делает игру уже априори более привлекательной по содержанию, хотя именно голевых моментов и ударов по воротам, опасных маневров, было меньше, чем обычно. Вот что значит качество футбола.

В этом чемпионате «Ювентус» доминирует больше, чем любые «арабские» «Манчестер Сити» и ПСЖ в своих турнирах. Поэтому не стоит списывать потерю интереса к чемпионату Англии или Франции только на это. Италия в таком случае и без арабских денег потеряна давно. Посудите сами. По всем статистическим параметрам основным «Ювентус» превосходит любую команду Италии. Бьет по воротам он чаще других: 19,2 удара в среднем за матч. Это очень много.

Во владении мячом он уделывает «Интер», который в среднем идет следом – 56,8% против 55,8% - один процент разницы. И пусть в очном противостоянии миланцы больше катали мяч – главное, как с этим команда справляется в проходных, а не в принципиальных встречах. И по средней точности передач «Ювентусу» нет равных. 88% - пусть это меньше, чем в конкретном данном матче. «Интер», кстати, выступил даже лучше, чем обычно – у него в среднем 86,3% точности, но это подчеркивает, что туринцы лучше работают на конкретный результат.

По обводкам тоже «Ювентус» впереди всех в чемпионате. 9,3 за матч в среднем. Интересно, что второй идет «Аталанта» с 8,9 за игру. «Интер» только 16-й по этому показателю. И стоит отметить, что это ведь один из основных индивидуальных показателей в игре. В какой-то момент он может стать решающим. Как в этом матче в эпизоде с голом.