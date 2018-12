Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита». Кто с кем в 1/16-й ЛЕ?

«Краснодар» встречался с будущим соперником «Зенита», а у питерцев есть опыт игры против оппонента «быков». «Соккер.ру» о парах с участием клубов РПЛ в 1/16-й финала.

Соперник «Зенита» - «Фенербахче» (Стамбул)

Стоимость составов: «Зенит» (152.35 млн евро) – «Фенербахче» (90.3 млн евро)

По данным «Трансфермаркта», «Зенит» значительно опережает своего ближайшего соперника в Лиге Европы по суммарной стоимости игроков. «Сине-бело-голубые» - лидеры РПЛ по этому показателю, в то время как «Фенербахче» в Турции уступает «Галатасараю» и «Бешикташу», правда, отставание незначительное.

Предыдущие встречи с российскими клубами

2007/2008. Групповой этап Лиги чемпионов. ЦСКА - «Фенербахче» - 2:2, 1:3

2012/2013. Раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Спартак» - «Фенербахче» - 2:1, 1:1

2015/2016. 1/16-я финала Лиги Европы. «Фенербахче» - «Локомотив» - 2:0, 1:1

2016/2017. 1/16-я финала Лиги Европы. «Краснодар» - «Фенербахче» - 1:0, 1:1

В восьми матчах против российских клубов «Фенербахче» одержал две победы, дважды проиграл и четыре раза сыграл вничью. Абсолютное равенство! Если же прибегнуть к подсчету дополнительных показателей, то окажется, что небольшой перевес на стороне стамбульского клуба, ведь они выигрывали у ЦСКА и «Локомотива» с разницей в два мяча, а «Спартаку» и «Краснодару» уступали с минимальным перевесом. Удивительно, но «Фенербахче» в третий раз за четыре сезона столкнется с российским клубом в 1/16-й Лиги Европы. Три года назад «Локомотиву» и Дмитрию Тарасову не помогла провокационная футболка с «нашим президентом», год спустя «Краснодар» выбил «канареек» из турнира. Теперь пришла очередь «Зенита» лететь в Стамбул.

Путь «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. «Фенербахче» начал сезон в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, но из престижного турнира турок оперативно выбила «Бенфика» (0:1 поражение в Португалии, 1:1 дома). Вылетев из Лиги чемпионов, «канарейки» сразу отправились в группу Лиги Европы с загребским «Динамо», трнавским «Спартаком» и «Андерлехтом». Начав с крупного поражения 1:4 в Загребе, в следующих четырех матчах «Фенер» чередовал победы с ничьими и после пятого тура гарантировал себе вторую строчку, а выиграли группу хорватские динамовцы.

Знакомые лица. За «Фенербахче» выступает футболист сборной России Роман Нойштедтер, знакомый со многими игроками питерского клуба по национальной сборной. А еще против «Зенита» сыграет Мартин Шкртел, который заявил о себе на берегах Невы, откуда и уехал играть в «Ливерпуль» сразу после того, как стал чемпионом России. Это случилось почти 11 лет назад, а в «Зените» из футболистов, выходивших на поле бок о бок со словаком, остался только Александр Анюков. Кроме того, в «Фенербахче» играет Матье Вальбуена, который провел сезон в РПЛ за московское «Динамо» и даже забивал в ворота «Зенита».

Шансы «Зенита»: 60% на 40%. «Зенит» - фаворит пары с «Фенербахче», который сотрясали жуткие скандалы по ходу нынешнего сезона. Напоминанием об этом служит 17-е, предпоследнее место «канареек» в турнирной таблице чемпионата Турции. Впрочем, у них есть время до февраля, чтобы прийти в себя. В этой паре выиграет тот, кто добьется более внушительного перевеса при своих зрителях. Не может не настораживать, насколько плох «Зенит» в выездных матчах еврокубков, а ведь в Турции придется вдвойне трудно.

Соперник «Краснодара» - «Байер» (Леверкузен)

Стоимость составов: «Краснодар» (76.4 млн евро) – «Байер» (404.2 млн евро)

«Трансфермаркт» говорит, что состав «Байера» в пять с лишним раз дороже состава «Краснодара». Внушительный такой перевес. По этому показателю «Байер» занимает шестую строчку среди 32-х команд, оставшихся в розыгрыше Лиги Европы. Выше только «Челси», «Арсенал», «Наполи», «Интер» и «Валенсия».

Предыдущие встречи с российскими клубами

2000/2001. Групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» - «Байер» - 2:0, 0:1

2007/2008. Групповой этап Кубка УЕФА . «Спартак» - «Байер» - 2:1

2007/2008. Четвертьфинал Кубка УЕФА . «Байер» - «Зенит» - 1:4, 1:1

2014/2015. Групповой этап Лиги чемпионов. «Байер» - «Зенит» - 2:0, 2:1

2016/2017. Групповой этап Лиги чемпионов. «Байер» - ЦСКА - 2:2, 1:1

С «Байером», как и с «Фенербахче», у нас в еврокубках равенство: три победы, три поражения и три ничьих. В «Зените» с удовольствием вспомнят о разгроме «Байера» в Леверкузене, тем более та победа была одержана в рамках розыгрыша Кубка УЕФА , завершившегося победой «Зенита». А вот во время встречи в группе Лиге чемпионов четыре года назад «сине-бело-голубые» оба матча проиграли.

Путь «Байера» в 1/16-ю финала Лиги Европы. По итогам прошлого сезона Бундеслиги «Байер» занял пятое место и напрямую попал в групповой этап Лиги Европы, где выиграл квартет «A», опередив «Цюрих», кипрский АЕК и «Лудогорец». «Байер» показал веселый футбол: «аспириновые» забили 16 мячей и получили в свои ворота 9.

Знакомые лица. В «Байере» нет футболистов, которые были бы непосредственно связаны с Россией. Играет в Леверкузене выступавший за киевское «Динамо» в соседней Украине Александар Драгович, а Леона Бэйли два года назад чуть не купил из бельгийского «Генка» московский «Спартак».

Шансы «Краснодара»: 35% на 65%. У «Байера» не лучшим образом складываются дела в Бундеслиге – 11-е место после 15-ти туров, но соперник из топ-чемпионата в любом случае силен, и у него больше шансов на итоговый успех. К счастью, «Краснодар» при Мураде Мусаеве не признает авторитетов и вылетит, только если окажется слабее, а не потому, что испугался.

А еще «Байер» забавно сообщил о результатах жеребьевки. SMM-щики даже привлекли Джона Сноу, чтобы показать свои чувства, «когда узнали, что придется играть в России в феврале». Но потом ребята поняли, что Краснодар находится южнее Леверкузена, «переобулись» и посмеялись над собой.

When you realize you’re playing in Russia in February... # UEL pic.twitter.com/tK3XI1GHCp

They’re actually further south than we are in Leverkusen. Maybe it won’t be so bad 😅