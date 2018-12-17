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Клубный чемпионат мира 2018, матч за 5-е место 1 X 2
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(6:5 п.) 		Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:2
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 2’ Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 0:0 Логотип футбольный клуб Солихалл МурсСолихалл Мурс 1.43 4.15 7.4
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
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Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
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Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита». Кто с кем в 1/16-й ЛЕ?

вчера, 18:01

«Краснодар» встречался с будущим соперником «Зенита», а у питерцев есть опыт игры против оппонента «быков». «Соккер.ру» о парах с участием клубов РПЛ в 1/16-й финала.

Соперник «Зенита» - «Фенербахче» (Стамбул)

Стоимость составов: «Зенит» (152.35 млн евро) – «Фенербахче» (90.3 млн евро)

По данным «Трансфермаркта», «Зенит» значительно опережает своего ближайшего соперника в Лиге Европы по суммарной стоимости игроков. «Сине-бело-голубые» - лидеры РПЛ по этому показателю, в то время как «Фенербахче» в Турции уступает «Галатасараю» и «Бешикташу», правда, отставание незначительное. 

Предыдущие встречи с российскими клубами

2007/2008. Групповой этап Лиги чемпионов. ЦСКА - «Фенербахче» - 2:2, 1:3 
2012/2013. Раунд плей-офф Лиги чемпионов. «Спартак» - «Фенербахче» - 2:1, 1:1
2015/2016. 1/16-я финала Лиги Европы. «Фенербахче» - «Локомотив» - 2:0, 1:1
2016/2017. 1/16-я финала Лиги Европы. «Краснодар» - «Фенербахче» - 1:0, 1:1

В восьми матчах против российских клубов «Фенербахче» одержал две победы, дважды проиграл и четыре раза сыграл вничью. Абсолютное равенство! Если же прибегнуть к подсчету дополнительных показателей, то окажется, что небольшой перевес на стороне стамбульского клуба, ведь они выигрывали у ЦСКА и «Локомотива» с разницей в два мяча, а «Спартаку» и «Краснодару» уступали с минимальным перевесом. Удивительно, но «Фенербахче» в третий раз за четыре сезона столкнется с российским клубом в 1/16-й Лиги Европы. Три года назад «Локомотиву» и Дмитрию Тарасову не помогла провокационная футболка с «нашим президентом», год спустя «Краснодар» выбил «канареек» из турнира. Теперь пришла очередь «Зенита» лететь в Стамбул. 

Путь «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. «Фенербахче» начал сезон в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, но из престижного турнира турок оперативно выбила «Бенфика» (0:1 поражение в Португалии, 1:1 дома). Вылетев из Лиги чемпионов, «канарейки» сразу отправились в группу Лиги Европы с загребским «Динамо», трнавским «Спартаком» и «Андерлехтом». Начав с крупного поражения 1:4 в Загребе, в следующих четырех матчах «Фенер» чередовал победы с ничьими и после пятого тура гарантировал себе вторую строчку, а выиграли группу хорватские динамовцы. 

Знакомые лица. За «Фенербахче» выступает футболист сборной России Роман Нойштедтер, знакомый со многими игроками питерского клуба по национальной сборной. А еще против «Зенита» сыграет Мартин Шкртел, который заявил о себе на берегах Невы, откуда и уехал играть в «Ливерпуль» сразу после того, как стал чемпионом России. Это случилось почти 11 лет назад, а в «Зените» из футболистов, выходивших на поле бок о бок со словаком, остался только Александр Анюков. Кроме того, в «Фенербахче» играет Матье Вальбуена, который провел сезон в РПЛ за московское «Динамо» и даже забивал в ворота «Зенита». 

Шансы «Зенита»: 60% на 40%. «Зенит» - фаворит пары с «Фенербахче», который сотрясали жуткие скандалы по ходу нынешнего сезона. Напоминанием об этом служит 17-е, предпоследнее место «канареек» в турнирной таблице чемпионата Турции. Впрочем, у них есть время до февраля, чтобы прийти в себя. В этой паре выиграет тот, кто добьется более внушительного перевеса при своих зрителях. Не может не настораживать, насколько плох «Зенит» в выездных матчах еврокубков, а ведь в Турции придется вдвойне трудно.

Соперник «Краснодара» - «Байер» (Леверкузен)

Стоимость составов: «Краснодар» (76.4 млн евро) – «Байер» (404.2 млн евро)

«Трансфермаркт» говорит, что состав «Байера» в пять с лишним раз дороже состава «Краснодара». Внушительный такой перевес. По этому показателю «Байер» занимает шестую строчку среди 32-х команд, оставшихся в розыгрыше Лиги Европы. Выше только «Челси», «Арсенал», «Наполи», «Интер» и «Валенсия».

Предыдущие встречи с российскими клубами

2000/2001. Групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» - «Байер» - 2:0, 0:1 
2007/2008. Групповой этап Кубка УЕФА. «Спартак» - «Байер» - 2:1
2007/2008. Четвертьфинал Кубка УЕФА. «Байер» - «Зенит» - 1:4, 1:1
2014/2015. Групповой этап Лиги чемпионов. «Байер» - «Зенит» - 2:0, 2:1

2016/2017. Групповой этап Лиги чемпионов. «Байер» - ЦСКА - 2:2, 1:1

С «Байером», как и с «Фенербахче», у нас в еврокубках равенство: три победы, три поражения и три ничьих. В «Зените» с удовольствием вспомнят о разгроме «Байера» в Леверкузене, тем более та победа была одержана в рамках розыгрыша Кубка УЕФА, завершившегося победой «Зенита». А вот во время встречи в группе Лиге чемпионов четыре года назад «сине-бело-голубые» оба матча проиграли. 

Путь «Байера» в 1/16-ю финала Лиги Европы. По итогам прошлого сезона Бундеслиги «Байер» занял пятое место и напрямую попал в групповой этап Лиги Европы, где выиграл квартет «A», опередив «Цюрих», кипрский АЕК и «Лудогорец». «Байер» показал веселый футбол: «аспириновые» забили 16 мячей и получили в свои ворота 9. 

Знакомые лица. В «Байере» нет футболистов, которые были бы непосредственно связаны с Россией. Играет в Леверкузене выступавший за киевское «Динамо» в соседней Украине Александар Драгович, а Леона Бэйли два года назад чуть не купил из бельгийского «Генка» московский «Спартак».  

Шансы «Краснодара»: 35% на 65%. У «Байера» не лучшим образом складываются дела в Бундеслиге – 11-е место после 15-ти туров, но соперник из топ-чемпионата в любом случае силен, и у него больше шансов на итоговый успех. К счастью, «Краснодар» при Мураде Мусаеве не признает авторитетов и вылетит, только если окажется слабее, а не потому, что испугался. 

А еще «Байер» забавно сообщил о результатах жеребьевки. SMM-щики даже привлекли Джона Сноу, чтобы показать свои чувства, «когда узнали, что придется играть в России в феврале». Но потом ребята поняли, что Краснодар находится южнее Леверкузена, «переобулись» и посмеялись над собой. 

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   265 / 995
сегодня в 10:20
Для Краснодара это скорее всего вылет.

Для Зенита с такой игрой тоже
Коля58
Коля58 ответил parallels
   77 / 995
вчера в 23:43
картинка, изгоняющая спартачей с ветки)
Очень странно обычно 1 или 2 очка!
МКС
МКС ответил Тіпа Тралі-Валі
   29 / 995
вчера в 20:52
Ну хоть что то Спартак заработал.
Странно, Спартак поднялся на 25 пунктов и это плохо.

Кони слетели и это хорошо.

Чтобы понимать вашу логику, надо курить то же, что и вы.
номер 12
номер 12 ответил Тіпа Тралі-Валі
   583 / 995
вчера в 19:23
Ну хоть что то Спартак заработал.
Ого. Спартак попал в сотку! Ну надо же!
viv
viv ответил Конопляных Дел Мастер
   12 / 995
вчера в 19:13
Пройдем, однозначно.
Надо проходить.
ckori
ckori
   536 / 995
вчера в 18:58
Ну что сказать?Узнали и прослезились!Что представляют из себя наши команды в феврале месяце?Трудно представить!Не знаю как Зенит,а на Краснодар,да ещё с немецкой командой не поставлю.Немцы быстрые,сильные-это не их сегодняшняя сборная и поэтому они будут рвать и метать!
Тіпа Тралі-Валі
Тіпа Тралі-Валі ответил parallels
   72 / 995
вчера в 18:53
картинка, изгоняющая спартачей с ветки)
Ну хоть что то Спартак заработал.
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   45 / 995
вчера в 18:50
Пройдем, однозначно.
Sunchees
Sunchees
   521 / 995
вчера в 18:44
«Фенербахче» (404.2 млн евро) Так Фенер или все-таки Байер?
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
   2 / 995
вчера в 18:42
картинка, изгоняющая спартачей с ветки)
Как всегда Спартак в хвосте. Гыгыгы
denmig
denmig
   22 / 995
вчера в 18:39
Хахах! - лазурные! Спартак уделал баер 2 из 3 ! А сбг лазурные - 1 из 4-ех!!!!! Хахах!!!!
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ ответил parallels
   451 / 995
вчера в 18:37
картинка, изгоняющая спартачей с ветки)
Пупсики в этот раз взяли рекордные 4 очка. Обычно максимум 0,5 очка.
МиХаХа
МиХаХа ответил Весёлый могильщик
   824 / 995
вчера в 18:34
Спартак умыл руки во всех турнирах. )))
У них остался единственный шанс снова попасть в Лигу европы через Кубок. )))
Zimka
Zimka
   269 / 995
вчера в 18:32
Байер с ЦСКА ещё играл в 2016 1:1 и 2:2 вроде сыграли.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
   639 / 995
вчера в 18:32
Спартак умыл руки во всех турнирах. )))
parallels
parallels
   6 / 995
вчера в 18:23
картинка, изгоняющая спартачей с ветки)
denmig
denmig
   22 / 995
вчера в 18:23
Нашелошибку! - стоимость байера - 400 млн! Модера - обратите внимание!
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