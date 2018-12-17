Роналду в Мадриде, Клопп против «Баварии». Жребий Лиги чемпионов

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Клубный чемпионат мира 2018, матч за 5-е место 1 X 2
16:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс 1:1
(6:5 п.) 		Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:2
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 2’ Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 0:0 Логотип футбольный клуб Солихалл МурсСолихалл Мурс 1.43 4.15 7.4
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 3’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 8.5 5 1.37
22:45 3’ Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 0:0 Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 1.45 4.3 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен  Боруссия М 2:0  Нюрнберг 1.1 7.1 50
22:30 16’  Фортуна 0:0  Боруссия Д 6.4 4.35 1.5
22:30 18’  Вольфсбург 0:0  Штутгарт 1.6 3.9 5.8
22:30 17’  Герта 0:1  Аугсбург 2.25 3.5 3.1
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 Идет первый тайм, 17’  Болонья 0:0  Милан 4.25 3.37 2.02
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 3:0 Логотип футбольный клуб АФКАФК - - -
21:45 46’ Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 1:0 Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.58 4.2 4.8
22:45 3’ Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 0:0 Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 1.4 4.7 6.9
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
22:00 45’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 0:0 Логотип футбольный клуб БрагаБрага 3.8 3.3 1.95
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.55 3 2.8
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.18 6.3 14
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 20 8.8 1.12
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 60’  Кан 1:1  Тулуза 1.5 3.6 7.9
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 4’ Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 0:0 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
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Роналду в Мадриде, Клопп против «Баварии». Жребий Лиги чемпионов

вчера, 15:53

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» рассказывает о сформировавшихся парах и очень предварительно оценивает шансы соперников.

Оценивая шансы команд, держу в уме тот факт, что баталии развернутся только через два месяца, а за это время может многое измениться, поэтому шансы расставлены скорее с учетом потенциалов, опыта и номинальной силы клубов, нежели с учетом конкретно сегодняшнего состояния. И это всего лишь мнение, которое необходимо, чтобы обозначить расстановку сил, но ни в коей мере не претендует на истину.

«Шальке» vs «Манчестер Сити» = 1% на 99%

Первая выпавшая пара видится самой предсказуемой и очевидной. «Шальке» на фоне «Манчестер Сити» выглядит командой иной весовой категории, к тому же, «кобальтовые» весь сезон играют через пень-колоду. В Бундеслиге подходит к концу первый круг, а участник плей-офф Лиги чемпионов болтается в нижней части турнирной таблицы, на 13-м месте. Команда Гвардиолы – живое воплощение идей в функционирующий футбольный организм, и хотя у «Манчестер Сити» есть уязвимости, «Шальке» не владеет инструментами, чтобы ими воспользоваться. Должно произойти очень большое чудо, чтобы в четвертьфинал пробился немецкий клуб, а не английский.

«Атлетико» vs «Ювентус» = 50% на 50%

К счастью, дуэль «Шальке» и «Манчестер Сити» - единственная из восьми, в которой априори так плохо с интригой. В большинстве противостояний даже фаворита выделить невозможно, и вот яркий пример. «Ювентус» считается одним из фаворитов Лиги чемпионов, но «Атлетико» не реже «Старой Синьоры» добирался до финала главного еврокубка за последние годы. В прошлом сезоне «Юве» вылетел из ЛЧ как раз в Мадриде, но тогда итальянский гранд был убит голом Роналду, который играл за «Реал». Теперь Криштиану забивает за «бьянконери» и постарается увеличить свой голевой счет в матчах против одного из любимых своих соперников: 22 гола в 30 поединках против «Атлетико» наколотил португалец в мадридских дерби.

«Манчестер Юнайтед» vs ПСЖ = 30% на 70%

ПСЖ под руководством Томаса Тухеля обретает уверенность. Парижане не без труда, но выиграли группу у «Наполи» и «Ливерпуля», убийственное нападение Неймар-Мбаппе-Кавани, способное пробить любую брешь. А вот «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуриньо чаще мучается, чем играет в футбол. ПСЖ – фаворит этой пары, и хотя «автобус» не обречен, хочется верить в победу атакующего футбола. Если предсказать победителя этой пары непросто, то с непоколебимой уверенностью можно смоделировать внешний вид противостояния: МЮ сидит в окопах, ПСЖ несется вперед. Это известно за два месяца до матчей. Предсказуемый-предсказуемый Моуриньо. Только отставка Жозе может изменить облик встреч парижан с «дьяволами».

«Тоттенхэм» vs «Боруссия Дортмунд» = 50% на 50%

В 2016 году эти команды встречались в 1/8 финала, только Лиги Европы, а не Лиги чемпионов, и ту дуэль «Боруссия» выиграла за явным преимуществом – 5:1 по сумме двух встреч. А вот в прошлом розыгрыше ЛЧ «Тоттенхэм» и «Боруссия» сошлись в одной группе, теперь уже «шпоры» выиграли дважды и заняли первое место в квартете, а дортмундцы довольствовались лишь третьей строчкой. За прошедший год «Тоттенхэм» не претерпел заметных изменений, а вот «Боруссия» совсем другая и явно стала краше. Эти команды могут выдать два захватывающих матча, фаворита назвать не решусь.

«Лион» vs «Барселона» = 20% на 80%

«Барселона» должна проходить «Лион», но расстановка сил здесь не такая однозначная, как в схватке «Шальке» и «Манчестер Сити». «Лион» умело играет против фаворитов, что доказал матчами против тех же «горожан» на групповой стадии: победа над подопечными Гвардиолы в гостях и ничья дома. У «ткачей» есть исполнители, не признающие авторитетов и способные делать больно любым соперникам, в первую очередь, это Фекир и Депай. «Барса» должна выходить в четвертьфинал, но не должна считать это данностью до матчей с «Лионом», неправильный настрой может обернуться катастрофой.

«Рома» vs «Порту» = 50% на 50%

Боюсь, этой паре достанется минимум внимания, несмотря на то, что одна из команд – полуфиналист предыдущего розыгрыша, а другая выиграла свою группу. Впрочем, «Порту» опередил не самых грозных соперников, а «Рома» в этом сезоне с ворохом проблем. Не факт, что Эусебио Ди Франческо доработает до встреч с «драконами», у которых сейчас хорошая команда и в наличии козырные игроки. Выйти в четвертьфинал может каждый.

«Аякс» vs «Реал» = 30% на 70%

Две победы ЦСКА над «Реалом» впечатлили и внушили веру будущим противникам мадридского суперклуба, но неудачи в играх с армейцами не обязательно откроют ящик Пандоры с новыми поражениями «Королевского клуба», к тому же, за пару месяцев «сливочные» могут поправить здоровье. А если очень повезет, то еще и тренера найдут. «Аякс» прекрасен, на групповой стадии он дважды сыграл вничью с «Баварией», и яркой банде Эрика тен Хага по силам дать бой любому противнику. Понятно, что обладатель Кубка чемпионов и победитель трех последних розыгрышей с обладателем «Золотого мяча» и россыпью звездных футболистов в составе будет фаворитом, но у «Аякса» есть шансы выиграть эту дуэль с позиций «андердога».

«Ливерпуль» vs «Бавария» = 60% на 40%

Юрген Клопп мог отправиться в Дортмунд, где работал, но сыграет против «Баварии», с которой отчаянно соперничал во времена своей работы в Бундеслиге. Наравне с противостоянием «Атлетико» и «Ювентуса» битва «Ливерпуля» и «Баварии» - центральная в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Отдаю преимущество «красным» в силу того, что у Клоппа уже сформированная сильная команда, добиравшаяся до финала в предыдущем розыгрыше, в то время как Нико Ковач не без сопутствующих трудностей строит новую «Баварию». Не только для Юргена эта дуэль будет принципиальной, но и для автора дубля в ворота МЮ Джердана Шакири, который выступал за «Баварию» на протяжении двух с половиной лет, но так и не был оценен по заслугам в Мюнхене.

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Все комментарии
neverwin
neverwin ответил Саня Петрашкевич
   416 / 995
сегодня в 19:50
Это факт мужик.
BenderBender
BenderBender ответил KLUNIO-INTER
сегодня в 10:48
Почему ненавистный всеми?! Я за Спартак не болею, но ненавистно мне цска. Точнее, стыдно за них
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич ответил neverwin
сегодня в 10:38
Ну что Юрген? Есть возможность разобрать Мюнхен с другой командой. Дортмунд вон вообще жжот в Бундеслиге.
самоуверенно как то...
Roger Young
Roger Young
   265 / 995
сегодня в 10:32
Мне кажется Тоттенхэм не справится с Боруссией.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Великая Украина на заработках в Румынии
   248 / 995
вчера в 23:14
Слава Украине! Манчестер, Атлетика, ПСЖ, Тоттенхем, Барселона, Рома, Аякс, Ливерпуль проходы!!
Кроме кур. Их размажут немцы.
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 22:31
Самые неудобные пары и непредсказуемые: АТЛЕТИО-ЮВЕНТУС , ТОТЭНХЭМ _БОРУССИЯ (Д) , ЛИВЕРПУЛЬ _ БАВАРИЯ !!!?????В ДРУГИХ ПАРАХ ЯВНО ЗАМЕТЕН ЛИДЕР : МАНЧЕСТЕР СИТИ , ПСЖ , БАРСЕЛОНА , ПОРТУ , РЕАЛ!!!???
Ron09
Ron09
   572 / 995
вчера в 22:12
Лион умеет играть против тики таки, что он продемонстрировал в играх с Мсити
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответил parallels
вчера в 22:00
У тебя затычка там? Где спартак и гле лч? Ну какого тут ты спартак свой ненавистный всеми, сюда приплетаешь
Karkaz
Karkaz
   181 / 995
вчера в 21:20
Шальке 1 %?) Лион который выиграл Сити типа в 100 раз сильнее Шальке? На Монако один процент еще можно поверить.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   32 / 995
вчера в 20:55
автобус он и есть автобус - автор просто называет вещи своими именами)
Великий Князь
Великий Князь
   1 / 995
вчера в 20:50
Шансы МЮ и ТТХ сильно завышены. Лиона и Шальке сильно занижены)
Bullкин
Bullкин
   139 / 995
вчера в 20:35
Ювентус - Атлетико. Классно, что они не встретились в финале. Будет целых 2 интересных матча. То же самое касается и баварии с ливером.
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp ответил lobsterdam
   152 / 995
вчера в 19:28
ливерная колбаса против просто колбасы! Ливерные уже согласны с поражением, для них, видите ли, приоритет АПЛ. Непонятно одно, почему так всех беспокоит "отставка" Ж.Моуриньо? Почему все так ее жаждут? Видимо, именно потому, что он действительно "Особенный", а это сильно раздражает толпу. Лучше бы подумали о том, что будете делать с клопом, если он не сможет взять, к примеру, АПЛ и в ЛЧ не добьется успехов?
Да никого увольнение Моуриньо не волнует, можете подписать с ним пожизненный контракт, в Ливерпуле только рады будут.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   425 / 995
вчера в 19:25
Страшный сон приснился?
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   43 / 995
вчера в 19:17
    NOVA
    NOVA
       246 / 995
    вчера в 18:45
    всем удачи!!! и пускай дальше пройдут сильнейшие!! а не как барса с помощью судей в каждом розыгрыше плейофф!!
    Garrincha-Makelele
    Garrincha-Makelele
       779 / 995
    вчера в 18:26
    Как жаль что Ювентус играет с Атлетико(((
    witynchik
    witynchik
       672 / 995
    вчера в 18:14
    Жребий,на удивление,замечательный
    Будем посмотреть
    lobsterdam
    lobsterdam
       278 / 995
    вчера в 18:08
    ливерная колбаса против просто колбасы! Ливерные уже согласны с поражением, для них, видите ли, приоритет АПЛ.
    Непонятно одно, почему так всех беспокоит "отставка" Ж.Моуриньо? Почему все так ее жаждут? Видимо, именно потому, что он действительно "Особенный", а это сильно раздражает толпу. Лучше бы подумали о том, что будете делать с клопом, если он не сможет взять, к примеру, АПЛ и в ЛЧ не добьется успехов?
    Великая Украина на заработках в Румынии
    Великая Украина на заработках в Румынии
       934 / 995
    вчера в 18:08
    Слава Украине! Манчестер, Атлетика, ПСЖ, Тоттенхем, Барселона, Рома, Аякс, Ливерпуль проходы!!
    parallels
    parallels
       6 / 995
    вчера в 18:05
    спартачи, а вы чего расстроились так? разве забыли, что победитель лиги чемпионов играет на клубном чемпионате мира, затем лучший клуб планеты отправляется на межпланетный турнир, победитель которого получает сыграть право с божественным спартаком за звание лучшей команды солнечной системы!
    neverwin
    neverwin ответил anyway
       416 / 995
    вчера в 17:50
    Бавария и Реал себя уже показали в первой части сезона))
    Алла Пятышкина
    Алла Пятышкина
       286 / 995
    вчера в 17:50
    Просто шикарный жребий, прежде всего для Барселоны. А так выделю противостояние Атлетико - Ювентус, такой матч достоин финала Лиги Чемпионов. Надеюсь, что все представители Ла-Лиги пройдут в 1/4 финала.
    neverwin
    neverwin
       416 / 995
    вчера в 17:46
    Ну что Юрген? Есть возможность разобрать Мюнхен с другой командой.
    Дортмунд вон вообще жжот в Бундеслиге.
    YNWA
    YNWA
       116 / 995
    вчера в 17:19
    Короче, все матчи по своему хороши!
    авито
    авито
       410 / 995
    вчера в 17:11
    Аякс и Порту могут отлично выстрелить в этой лиге чемпионов и дойти до полуфиналов.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
       41 / 995
    вчера в 17:03
    Удачи Ливерпулю с мюнхенской сосиской. Уничтожте её полностью)
    Бравые парни из Амстердама унизят мадридский кабинет. Даже ЦСКА унизил рояль, ахахаха. Настало время расплачиваться за липовые судейские победы в ЛЧ
    anyway
    anyway
       99 / 995
    вчера в 17:01
    барсу, реал и баварию с выходом в 1/4!
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
       611 / 995
    вчера в 16:57
    интересно буде
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответил kilativ
       177 / 995
    вчера в 16:55
    А кто выиграет лч? Барса?
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