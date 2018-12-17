Роналду в Мадриде, Клопп против «Баварии». Жребий Лиги чемпионов

вчера, 15:53

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» рассказывает о сформировавшихся парах и очень предварительно оценивает шансы соперников.

Оценивая шансы команд, держу в уме тот факт, что баталии развернутся только через два месяца, а за это время может многое измениться, поэтому шансы расставлены скорее с учетом потенциалов, опыта и номинальной силы клубов, нежели с учетом конкретно сегодняшнего состояния. И это всего лишь мнение, которое необходимо, чтобы обозначить расстановку сил, но ни в коей мере не претендует на истину.

«Шальке» vs «Манчестер Сити» = 1% на 99%

Первая выпавшая пара видится самой предсказуемой и очевидной. «Шальке» на фоне «Манчестер Сити» выглядит командой иной весовой категории, к тому же, «кобальтовые» весь сезон играют через пень-колоду. В Бундеслиге подходит к концу первый круг, а участник плей-офф Лиги чемпионов болтается в нижней части турнирной таблицы, на 13-м месте. Команда Гвардиолы – живое воплощение идей в функционирующий футбольный организм, и хотя у «Манчестер Сити» есть уязвимости, «Шальке» не владеет инструментами, чтобы ими воспользоваться. Должно произойти очень большое чудо, чтобы в четвертьфинал пробился немецкий клуб, а не английский.

«Атлетико» vs «Ювентус» = 50% на 50%

К счастью, дуэль «Шальке» и «Манчестер Сити» - единственная из восьми, в которой априори так плохо с интригой. В большинстве противостояний даже фаворита выделить невозможно, и вот яркий пример. «Ювентус» считается одним из фаворитов Лиги чемпионов, но «Атлетико» не реже «Старой Синьоры» добирался до финала главного еврокубка за последние годы. В прошлом сезоне «Юве» вылетел из ЛЧ как раз в Мадриде, но тогда итальянский гранд был убит голом Роналду, который играл за «Реал». Теперь Криштиану забивает за «бьянконери» и постарается увеличить свой голевой счет в матчах против одного из любимых своих соперников: 22 гола в 30 поединках против «Атлетико» наколотил португалец в мадридских дерби.

«Манчестер Юнайтед» vs ПСЖ = 30% на 70%

ПСЖ под руководством Томаса Тухеля обретает уверенность. Парижане не без труда, но выиграли группу у «Наполи» и «Ливерпуля», убийственное нападение Неймар-Мбаппе-Кавани, способное пробить любую брешь. А вот «Манчестер Юнайтед» под руководством Моуриньо чаще мучается, чем играет в футбол. ПСЖ – фаворит этой пары, и хотя «автобус» не обречен, хочется верить в победу атакующего футбола. Если предсказать победителя этой пары непросто, то с непоколебимой уверенностью можно смоделировать внешний вид противостояния: МЮ сидит в окопах, ПСЖ несется вперед. Это известно за два месяца до матчей. Предсказуемый-предсказуемый Моуриньо. Только отставка Жозе может изменить облик встреч парижан с «дьяволами».

«Тоттенхэм» vs «Боруссия Дортмунд» = 50% на 50%

В 2016 году эти команды встречались в 1/8 финала, только Лиги Европы, а не Лиги чемпионов, и ту дуэль «Боруссия» выиграла за явным преимуществом – 5:1 по сумме двух встреч. А вот в прошлом розыгрыше ЛЧ «Тоттенхэм» и «Боруссия» сошлись в одной группе, теперь уже «шпоры» выиграли дважды и заняли первое место в квартете, а дортмундцы довольствовались лишь третьей строчкой. За прошедший год «Тоттенхэм» не претерпел заметных изменений, а вот «Боруссия» совсем другая и явно стала краше. Эти команды могут выдать два захватывающих матча, фаворита назвать не решусь.

«Лион» vs «Барселона» = 20% на 80%

«Барселона» должна проходить «Лион», но расстановка сил здесь не такая однозначная, как в схватке «Шальке» и «Манчестер Сити». «Лион» умело играет против фаворитов, что доказал матчами против тех же «горожан» на групповой стадии: победа над подопечными Гвардиолы в гостях и ничья дома. У «ткачей» есть исполнители, не признающие авторитетов и способные делать больно любым соперникам, в первую очередь, это Фекир и Депай. «Барса» должна выходить в четвертьфинал, но не должна считать это данностью до матчей с «Лионом», неправильный настрой может обернуться катастрофой.

«Рома» vs «Порту» = 50% на 50%

Боюсь, этой паре достанется минимум внимания, несмотря на то, что одна из команд – полуфиналист предыдущего розыгрыша, а другая выиграла свою группу. Впрочем, «Порту» опередил не самых грозных соперников, а «Рома» в этом сезоне с ворохом проблем. Не факт, что Эусебио Ди Франческо доработает до встреч с «драконами», у которых сейчас хорошая команда и в наличии козырные игроки. Выйти в четвертьфинал может каждый.

«Аякс» vs «Реал» = 30% на 70%

Две победы ЦСКА над «Реалом» впечатлили и внушили веру будущим противникам мадридского суперклуба, но неудачи в играх с армейцами не обязательно откроют ящик Пандоры с новыми поражениями «Королевского клуба», к тому же, за пару месяцев «сливочные» могут поправить здоровье. А если очень повезет, то еще и тренера найдут. «Аякс» прекрасен, на групповой стадии он дважды сыграл вничью с «Баварией», и яркой банде Эрика тен Хага по силам дать бой любому противнику. Понятно, что обладатель Кубка чемпионов и победитель трех последних розыгрышей с обладателем «Золотого мяча» и россыпью звездных футболистов в составе будет фаворитом, но у «Аякса» есть шансы выиграть эту дуэль с позиций «андердога».

«Ливерпуль» vs «Бавария» = 60% на 40%