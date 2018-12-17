«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

вчера, 12:14

Сегодня после метания шариков «Соккер.ру» узнает соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов, не останется в стороне и Лига Европы, которая весной возобновится с 1/16-й.

Жеребьёвка Лиги чемпионов

Где и когда? Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА , в 12:00 по центральноевропейскому или в 14:00 по московскому времени.

Как следить за жеребьевкой? Прямую трансляцию будет вести официальный сайт УЕФА - UEFA .com. Процедуру жеребьевки покажет федеральный канал «Матч!» и другой канал этого холдинга – «Футбол 1». «Соккер.ру» проведет live-трансляцию в этом материале. Следите за обновлениями, жмите F5! И помните, что у нас можно не только получать сведения, но и обсуждать их сразу же.

Почему это интересно? Потому что 16 лучших команд Европы в нынешнем сезоне узнают своих соперников по первому раунду плей-офф Лиги чемпионов. Странно отвечать на этот вопрос, ведь среди любителей футбола найдутся единицы, кому совсем не интересна судьба Лиги чемпионов. Этот турнир притягивает миллиарды глаз и заставляет волноваться сердца одной только мелодией своего гимна.

Процедура жеребьёвки

Здесь все просто: победители восьми квартетов встретятся с командами, занявшими вторые места в своих группах. Но есть несколько нюансов! Это последняя стадия Лиги чемпионов, где не могут сойтись представители одной национальной ассоциации. Естественно, не сыграют друг с другом команды, боровшиеся за выход в плей-офф в одной группе. Во всем остальном жеребьевка будет сухой, слепой и беспристрастной. По крайней мере, позиционируется она именно так. Самое интересное здесь и сейчас – состав участников, а также возможные варианты.

Первая корзина (победители групп): «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция), «Порту» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия).

Вторая корзина (команды, занявшие вторые места): «Атлетико» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Шальке» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Лион» (Франция), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Интересные обстоятельства

1. Меньше всего вариантов при жеребьевке у «Манчестер Сити». Так как во второй корзине «Лион», с которым «горожен» играли в одной группе, и три английских клуба, у команды Пепа Гвардиолы всего лишь четыре возможных противника: «Атлетико», «Шальке», «Аякс» и «Рома».

2. Из прошлогодних пар 1/8 финала могут повториться две: «Ювентус» - «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» - «Порту». Возможно досрочное повторение четвертьфинала «Барселона» - «Рома» и даже финала «Реал» - «Ливерпуль».

3. «Реал» может в третий раз за шесть лет сойтись в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов с «Шальке».

4. Юрген Клопп уже пересекался со своей бывшей командой в Лиге Европы, теперь Эль Клоппико «Ливерпуль» - «Боруссия Дортмунд» возможно в Лиге чемпионов.

5. Последние два матча «Барселоны» и МЮ в ЛЧ – финалы в 2009-м и 2011 годах. Теперь эти команды могут сойтись в 1/8-й. Шансы – 1 к 6.

Жеребьёвка Лиги Европы

Где и когда? Там же – в Ньоне, но на час позже: в 13:00 по центральноевропейскому или в 15:00 по московскому времени.

Как следить за жеребьевкой? Вы уже знаете: «Соккер.ру» и F5, UEFA .com, «Матч!» и «Футбол 1».

Почему это интересно? Здесь чуть меньше аргументов, чем в Лиге чемпионов, знаю, многие намеренно начинают следить за Лигой Европы с более поздних стадий. Но все-таки интересный состав участников и судьбы «Зенита» с «Краснодаром» поспособствуют созданию ажиотажа вокруг жеребьевки Лиги Европы.

Процедура жеребьёвки

32 команды разбиты на «сеяных» и «несеяных». «Сеяными» стали 12 победителей квартетов Лиги Европы и четыре лучшие команды, финишировавшие третьими в Лиге чемпионов. «Несеяные» - вторые места в лигоевропейских группах и оставшиеся клубы из Лиги чемпионов. Как и в Лиге чемпионов, друг с другом не сыграют команды из одной национальной ассоциации. Кроме того, по-прежнему разводятся специальным решением УЕФА российские и украинские клубы, поэтому «Зенит» не встретится с «Шахтером», а «Краснодар» не сыграет с киевским «Динамо», хотя они и в разных корзинах.

«Сеяные»: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт Франкфурт» (Германия), «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Динамо Киев» (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия).

«Несеяные»: БАТЭ (Беларусь), «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария), «Шахтер» (Украина).

Что интересного может случиться? Главные фавориты собрались в числе «сеяных», поэтому противостояний с приставкой «супер» пока не намечается, хотя встреча «Шахтера» и «Наполи» будет вполне себе дуэль уровня Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше главного турнира УЕФА эти команды сражались в группе за право сыграть в плей-офф. «Зенит» может встретиться с обидчиками вылетевших клубов РПЛ – с «Галатасараем», «Рапидом» или «Викторией». А вот у «Краснодара» есть шансы привезти в столицу Кубани гранда: «Арсенал», «Челси» или «Интер». Впрочем, о судьбе российских команд уже был подробный разговор. Ждем жеребьевку и готовимся обсуждать выбор шариков!

Жеребьёвка Лиги чемпионов LIVE

14.00 В Ньоне всё готово к старту жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

14.01 На сцене ведущий Педру Пинту, который приветствует телезрителей и всех собравшихся в зале.

14.05 Ярким видеорядом представлены все участники 1/8 финала.

14.06 Появился генсек УЕФА Джорджо Маркетти, который выступает с приветственной речью.

14.07 Маркетти подтвердил, что с 1/8 финала в ЛЧ будет использовать VAR .

14.08 На сцену приглашена футболистка Лаура Джорджес. Сегодня она будет помогать с жеребьевкой.

14.08 Также шары будет тянуть известный в прошлом испанский футболист Луис Гарсия, автор знаменитого гола-фантома в ворота «Челси» в ЛЧ 2004/05.

14.12 Объяснили нам процедуру жеребьевки, вот-вот будет вытянут первый шар.

14.14 Итак, начали! Первым вытянули «Шальке».

14.14 Соперником Гельзенкирхена становится «Манчестер Сити». Удобный противник попался команде Гвардиолы.

14.15 А вот первая суперпара! «Атлетико» сыграет против «Ювентуса»! Сразятся неудачники последних финалов ЛЧ !

14.16 «Манчестер Юнайтед» получает в соперники ПСЖ . Еще одна громкая вывеска.

14.17 «Тоттенхэм» сыграет в 1/8 финала с «Боруссией» Дортмунд.

14.17 Не слишком везет «Лиону» - получает он в противники «Барселону». Хотя мог попасться, например, «Порту».

14.18 «Рома» - «Порту». Пожалуй, самая «серая» пара 1/8 финала. Повезло обеим командам, можно и тем, и тем претендовать на 1/4 финала.

14.19 «Аякс» - «Реал» формируют седьмую пару.

14.20 Ну и гвоздь программы! Главная пара 1/8 финала «Ливерпуль» - «Бавария»! Вот это вывеска!

Пары 1/8 финала ЛЧ Шальке Манчестер Сити Атлетико Ювентус Манчестер Юнайтед ПСЖ Тоттенхэм Боруссия Д Лион Барселона Рома Порту Аякс Реал Ливерпуль Бавария

Жеребьёвка Лиги Европы LIVE

15.00 В Ньоне стартует жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

15.04 Как и в случае с жеребьевкой ЛЧ , всё открывается видеорядом с представлением участников стадии.

15.06 Тянуть шары будут немецкая футболистка Селия Шашич и чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии Рикарду Карвалью.

15.13 Стартовала жеребьевка - первую пару сформировали «Виктория» и «Динамо» Загреб.

15.15 Узнал своего соперник «Интер» - им стал венский «Рапид». Удобный противник для «нерадзурри».

15.18 Быстро получил соперника «Краснодар» - противником «быков» в 5-й по счету паре жеребьевки становится «Байер».

15.20 Узнали своих соперников главные фавориты турнира - «Наполи» и «Челси». Итальянцы сыграют с «Цюрихом», «Челси» с «Мальме».

15.22 Довольно интересную пару сформировали «Шахтер» и «Айнтрахт». Пожалуй, одно из самых интересных противостояний на данной стадии.

15.23 Еще одна неплохая вывеска - «Селтик» против «Валенсии».

15.25 А вот это уже интересно! «Лацио» получает в соперники «Севилью»! Наверное, самая крутая пара 1/16 финала.

15.26 Получил соперника «Зенит». Петербуржцев ждет выезд в Турцию в гости к «Фенербахче».

15.28 «Арсеналу» предстоит сыграть с БАТЭ , а завершает жеребьевку пара «Галатасарай» - «Бенфика».