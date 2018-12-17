«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

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Клубный чемпионат мира 2018, матч за 5-е место 1 X 2
16:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс 1:1
(6:5 п.) 		Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:2
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 2’ Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 0:0 Логотип футбольный клуб Солихалл МурсСолихалл Мурс 1.43 4.15 7.4
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 3’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 8.5 5 1.37
22:45 3’ Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 0:0 Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 1.45 4.3 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен  Боруссия М 2:0  Нюрнберг 1.1 7.1 50
22:30 16’  Фортуна 0:0  Боруссия Д 6.4 4.35 1.5
22:30 18’  Вольфсбург 0:0  Штутгарт 1.6 3.9 5.8
22:30 17’  Герта 0:1  Аугсбург 2.25 3.5 3.1
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 Идет первый тайм, 17’  Болонья 0:0  Милан 4.25 3.37 2.02
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 3:0 Логотип футбольный клуб АФКАФК - - -
21:45 46’ Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 1:0 Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.58 4.2 4.8
22:45 3’ Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 0:0 Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 1.4 4.7 6.9
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
22:00 45’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 0:0 Логотип футбольный клуб БрагаБрага 3.8 3.3 1.95
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.55 3 2.8
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.18 6.3 14
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 20 8.8 1.12
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 60’  Кан 1:1  Тулуза 1.5 3.6 7.9
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 4’ Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 0:0 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
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«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

вчера, 12:14

Сегодня после метания шариков «Соккер.ру» узнает соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов, не останется в стороне и Лига Европы, которая весной возобновится с 1/16-й.

Жеребьёвка Лиги чемпионов

Где и когда? Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в швейцарском Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА, в 12:00 по центральноевропейскому или в 14:00 по московскому времени.

Как следить за жеребьевкой? Прямую трансляцию будет вести официальный сайт УЕФА - UEFA.com. Процедуру жеребьевки покажет федеральный канал «Матч!» и другой канал этого холдинга – «Футбол 1». «Соккер.ру» проведет live-трансляцию в этом материале. Следите за обновлениями, жмите F5! И помните, что у нас можно не только получать сведения, но и обсуждать их сразу же.

Почему это интересно? Потому что 16 лучших команд Европы в нынешнем сезоне узнают своих соперников по первому раунду плей-офф Лиги чемпионов. Странно отвечать на этот вопрос, ведь среди любителей футбола найдутся единицы, кому совсем не интересна судьба Лиги чемпионов. Этот турнир притягивает миллиарды глаз и заставляет волноваться сердца одной только мелодией своего гимна.

Процедура жеребьёвки

Здесь все просто: победители восьми квартетов встретятся с командами, занявшими вторые места в своих группах. Но есть несколько нюансов! Это последняя стадия Лиги чемпионов, где не могут сойтись представители одной национальной ассоциации. Естественно, не сыграют друг с другом команды, боровшиеся за выход в плей-офф в одной группе. Во всем остальном жеребьевка будет сухой, слепой и беспристрастной. По крайней мере, позиционируется она именно так. Самое интересное здесь и сейчас – состав участников, а также возможные варианты.

Первая корзина (победители групп): «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция), «Порту» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия).

Вторая корзина (команды, занявшие вторые места): «Атлетико» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Шальке» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Лион» (Франция), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Интересные обстоятельства

1. Меньше всего вариантов при жеребьевке у «Манчестер Сити». Так как во второй корзине «Лион», с которым «горожен» играли в одной группе, и три английских клуба, у команды Пепа Гвардиолы всего лишь четыре возможных противника: «Атлетико», «Шальке», «Аякс» и «Рома».

2. Из прошлогодних пар 1/8 финала могут повториться две: «Ювентус» - «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» - «Порту». Возможно досрочное повторение четвертьфинала «Барселона» - «Рома» и даже финала «Реал» - «Ливерпуль».

3. «Реал» может в третий раз за шесть лет сойтись в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов с «Шальке».

4. Юрген Клопп уже пересекался со своей бывшей командой в Лиге Европы, теперь Эль Клоппико «Ливерпуль» - «Боруссия Дортмунд» возможно в Лиге чемпионов.

5. Последние два матча «Барселоны» и МЮ в ЛЧ – финалы в 2009-м и 2011 годах. Теперь эти команды могут сойтись в 1/8-й. Шансы – 1 к 6.

Жеребьёвка Лиги Европы

Где и когда? Там же – в Ньоне, но на час позже: в 13:00 по центральноевропейскому или в 15:00 по московскому времени.

Как следить за жеребьевкой? Вы уже знаете: «Соккер.ру» и F5, UEFA.com, «Матч!» и «Футбол 1».

Почему это интересно? Здесь чуть меньше аргументов, чем в Лиге чемпионов, знаю, многие намеренно начинают следить за Лигой Европы с более поздних стадий. Но все-таки интересный состав участников и судьбы «Зенита» с «Краснодаром» поспособствуют созданию ажиотажа вокруг жеребьевки Лиги Европы.

Процедура жеребьёвки

32 команды разбиты на «сеяных» и «несеяных». «Сеяными» стали 12 победителей квартетов Лиги Европы и четыре лучшие команды, финишировавшие третьими в Лиге чемпионов. «Несеяные» - вторые места в лигоевропейских группах и оставшиеся клубы из Лиги чемпионов. Как и в Лиге чемпионов, друг с другом не сыграют команды из одной национальной ассоциации. Кроме того, по-прежнему разводятся специальным решением УЕФА российские и украинские клубы, поэтому «Зенит» не встретится с «Шахтером», а «Краснодар» не сыграет с киевским «Динамо», хотя они и в разных корзинах.

«Сеяные»: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт Франкфурт» (Германия), «Байер» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Динамо Киев» (Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия), «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия).

 «Несеяные»: БАТЭ (Беларусь), «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Краснодар» (Россия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария), «Шахтер» (Украина).

Что интересного может случиться? Главные фавориты собрались в числе «сеяных», поэтому противостояний с приставкой «супер» пока не намечается, хотя встреча «Шахтера» и «Наполи» будет вполне себе дуэль уровня Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше главного турнира УЕФА эти команды сражались в группе за право сыграть в плей-офф. «Зенит» может встретиться с обидчиками вылетевших клубов РПЛ – с «Галатасараем», «Рапидом» или «Викторией». А вот у «Краснодара» есть шансы привезти в столицу Кубани гранда: «Арсенал», «Челси» или «Интер». Впрочем, о судьбе российских команд уже был подробный разговор. Ждем жеребьевку и готовимся обсуждать выбор шариков!

Жеребьёвка Лиги чемпионов LIVE

14.00 В Ньоне всё готово к старту жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

14.01 На сцене ведущий Педру Пинту, который приветствует телезрителей и всех собравшихся в зале.

14.05 Ярким видеорядом представлены все участники 1/8 финала.

14.06 Появился генсек УЕФА Джорджо Маркетти, который выступает с приветственной речью.

14.07 Маркетти подтвердил, что с 1/8 финала в ЛЧ будет использовать VAR.

14.08 На сцену приглашена футболистка Лаура Джорджес. Сегодня она будет помогать с жеребьевкой.

14.08 Также шары будет тянуть известный в прошлом испанский футболист Луис Гарсия, автор знаменитого гола-фантома в ворота «Челси» в ЛЧ 2004/05.

14.12 Объяснили нам процедуру жеребьевки, вот-вот будет вытянут первый шар.

14.14 Итак, начали! Первым вытянули «Шальке».

14.14 Соперником Гельзенкирхена становится «Манчестер Сити». Удобный противник попался команде Гвардиолы.

14.15 А вот первая суперпара! «Атлетико» сыграет против «Ювентуса»! Сразятся неудачники последних финалов ЛЧ!

14.16 «Манчестер Юнайтед» получает в соперники ПСЖ. Еще одна громкая вывеска.

14.17 «Тоттенхэм» сыграет в 1/8 финала с «Боруссией» Дортмунд.

14.17 Не слишком везет «Лиону» - получает он в противники «Барселону». Хотя мог попасться, например, «Порту».

14.18 «Рома» - «Порту». Пожалуй, самая «серая» пара 1/8 финала. Повезло обеим командам, можно и тем, и тем претендовать на 1/4 финала.

14.19 «Аякс» - «Реал» формируют седьмую пару.

14.20 Ну и гвоздь программы! Главная пара 1/8 финала «Ливерпуль» - «Бавария»! Вот это вывеска!

Пары 1/8 финала ЛЧ
 Шальке  Манчестер Сити
 Атлетико  Ювентус
 Манчестер Юнайтед  ПСЖ
 Тоттенхэм  Боруссия Д
 Лион  Барселона
 Рома  Порту
 Аякс  Реал
 Ливерпуль  Бавария

 

Жеребьёвка Лиги Европы LIVE

15.00 В Ньоне стартует жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

15.04 Как и в случае с жеребьевкой ЛЧ, всё открывается видеорядом с представлением участников стадии.

15.06 Тянуть шары будут немецкая футболистка Селия Шашич и чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии Рикарду Карвалью.

15.13 Стартовала жеребьевка - первую пару сформировали «Виктория» и «Динамо» Загреб.

15.15 Узнал своего соперник «Интер» - им стал венский «Рапид». Удобный противник для «нерадзурри».

15.18 Быстро получил соперника «Краснодар» - противником «быков» в 5-й по счету паре жеребьевки становится «Байер».

15.20 Узнали своих соперников главные фавориты турнира - «Наполи» и «Челси». Итальянцы сыграют с «Цюрихом», «Челси» с «Мальме».

15.22 Довольно интересную пару сформировали «Шахтер» и «Айнтрахт». Пожалуй, одно из самых интересных противостояний на данной стадии.

15.23 Еще одна неплохая вывеска - «Селтик» против «Валенсии».

15.25 А вот это уже интересно! «Лацио» получает в соперники «Севилью»! Наверное, самая крутая пара 1/16 финала.

15.26 Получил соперника «Зенит». Петербуржцев ждет выезд в Турцию в гости к «Фенербахче».

15.28 «Арсеналу» предстоит сыграть с БАТЭ, а завершает жеребьевку пара «Галатасарай» - «Бенфика».

Пары 1/16 финала ЛЕ
 Виктория  Динамо З
 Брюгге  Зальцбург
 Рапид  Интер
 Славия  Генк
 Краснодар  Байер
 Цюрих  Наполи
 Мальме  Челси
 Шахтер  Айнтрахт
 Селтик  Валенсия
 Ренн  Бетис
 Олимпиакос  Динамо К
 Лацио  Севилья
 Фенербахче  Зенит
 Спортинг  Вильярреал
 БАТЭ  Арсенал
 Галатасарай  Бенфика

 

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   7 / 995
вчера в 17:20
Удачи нашим в ЛЕ!
viv
viv
   12 / 995
вчера в 17:19
Фенербахче и Байер, конечно не Реал, надо обыгрывать забугорных.
neverwin
neverwin ответил bayern-cobra
   416 / 995
вчера в 15:56
Сидите отдыхайте, Аякс еле проехали.
амурец
амурец ответил FILL3286
   84 / 995
вчера в 15:48
Не стыдно за Спартак?
амурец
амурец ответил Упырь озёрный
   84 / 995
вчера в 15:47
А Спартаку нужна удача в ЕК? Или уже ничего и никогда Спартаку не поможет, а ЦСКА в алей офф ЕК не учавствует
valt134
valt134
   157 / 995
вчера в 15:31
Для Краснодара не самый худший вариант. Можно проходить.
FILL3286
FILL3286
   31 / 995
вчера в 15:31
ФК ГАЗПРОМ с его физруком будут просить 500 млн евро что бы пройти немцев
амурец
амурец
   84 / 995
вчера в 15:31
Вообщем то шансы у наших есть, удачи Краснодару и Зениту
mugik1973
mugik1973
   213 / 995
вчера в 15:29
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       228 / 995
    вчера в 15:29
    Байер для Краснодара - вполне нормальный и проходимый (при ответственном отношении к игре) вариант.
    МКС
    МКС ответил LOpp
       29 / 995
    вчера в 15:28
    Зениту повезло
    А кто то сомневался?
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 995
    вчера в 15:28
    у паредаса и дриуси коленки задрожали* попали баклажаны
    cska plus
    cska plus
       3 / 995
    вчера в 15:28
    В принципе и Зениту повезло, с Фенербахче можно смело играть.
    LOpp
    LOpp
       26 / 995
    вчера в 15:27
    Зениту повезло
    FILL3286
    FILL3286 ответил cska plus
       31 / 995
    вчера в 15:22
    Быкам соперник по зубам, считаю нормально.
    для вас и виктория была норм а в итоге как обычно последние
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 995
    вчера в 15:21
    За бомжей стыдно и за галлавина с рекордсменом43!!!!
    cska plus
    cska plus
       3 / 995
    вчера в 15:20
    Быкам соперник по зубам, считаю нормально.
    МКС
    МКС
       29 / 995
    вчера в 15:19
    Хороший выбор у быков
    LOpp
    LOpp
       26 / 995
    вчера в 15:19
    норм для Краснодара
    bayern-cobra
    bayern-cobra
       735 / 995
    вчера в 14:56
    Трусливый Перес снова купил жребий весь риял это трусы трусы
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответил neverwin
       735 / 995
    вчера в 14:53
    Это вам надо будет гайки собирать
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 995
    вчера в 14:51
    Атлетико вынесет кабинетных! Удачи им пройти дно на легке
    Гром 222
    Гром 222
       487 / 995
    вчера в 14:41
    Класс
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил dzvinka
       65 / 995
    вчера в 14:38
    вопрос только... будет ли переводчик все еще переводить в Манчестере))) Как бы боксинг дей его не отправил в Сетубал досрочно)))
    та думаю они не будут коня менять на переправе) тем более погба уже сливают к нам вроде как)
    dzvinka
    dzvinka ответил BESTjuventus10
       15 / 995
    вчера в 14:33
    учитывая как играет псж в плей оффах, и как иногда прет особенному, я бы еще посмотрел мю-псж. не все там однозначно)
    вопрос только... будет ли переводчик все еще переводить в Манчестере))) Как бы боксинг дей его не отправил в Сетубал досрочно)))
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       65 / 995
    вчера в 14:32
    а вообще конечно обалденная одна восьмая. каждый игровой день зарубы топов. праздник для болельщика )) и уже в середине марта столько топчиков отсеется)
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Великий Князь
       65 / 995
    вчера в 14:31
    МС и Барсе нагрели шарики, всё ожидаемо Теперь два супер рубилова: Юве-Атлеты Ливер-Бавария
    учитывая как играет псж в плей оффах, и как иногда прет особенному, я бы еще посмотрел мю-псж. не все там однозначно)
    dzvinka
    dzvinka
       15 / 995
    вчера в 14:26
    хахаха, я ж говорил, Юра будет драть старых знакомых из Баварии))) эпично!
    Юве, должен признать, жеребьевку не грел, получили сильную пару.
    ттх-Боруссия будет игтересная пара с интересным футболом надеюсь.
    рома-порту - борьба нищебродов неудачников, свели чтобы одного из них оставить на прогрев в следующем раунде))
    МанСити - достался мертвый Шальке... вот тут изи
    Барса Лион... чет не верится что Лион навяжет чет, но посмотрим.
    Реал замутив Аякс думал что все ок, но как бы они не отлетели от него, ахахахах)))
    Великий Князь
    Великий Князь
       1 / 995
    вчера в 14:23
    МС и Барсе нагрели шарики, всё ожидаемо
    Теперь два супер рубилова:
    Юве-Атлеты
    Ливер-Бавария
    cannongun
    cannongun
       51 / 995
    вчера в 14:22
    Аяксу топово подвезло
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