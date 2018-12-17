Соперники для «Зенита» и «Краснодара»

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Клубный чемпионат мира 2018, матч за 5-е место 1 X 2
16:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс 1:1
(6:5 п.) 		Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Клубный чемпионат мира 2018, 1/2 финала 1 X 2
19:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 2:2
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 2-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 3’ Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 0:0 Логотип футбольный клуб Солихалл МурсСолихалл Мурс 1.43 4.15 7.4
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 4’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 8.5 5 1.37
22:45 4’ Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 0:0 Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 1.45 4.3 7.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен  Боруссия М 2:0  Нюрнберг 1.1 7.1 50
22:30 17’  Фортуна 0:0  Боруссия Д 6.4 4.35 1.5
22:30 19’  Вольфсбург 0:0  Штутгарт 1.6 3.9 5.8
22:30 18’  Герта 0:1  Аугсбург 2.25 3.5 3.1
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
22:30 Идет первый тайм, 18’  Болонья 0:0  Милан 4.25 3.37 2.02
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 3:0 Логотип футбольный клуб АФКАФК - - -
21:45 47’ Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 1:0 Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.58 4.2 4.8
22:45 4’ Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 0:0 Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 1.4 4.7 6.9
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
22:00 45’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 0:0 Логотип футбольный клуб БрагаБрага 3.8 3.3 1.95
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.55 3 2.8
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.18 6.3 14
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ 20 8.8 1.12
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 61’  Кан 1:1  Тулуза 1.5 3.6 7.9
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 5’ Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 0:0 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
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Соперники для «Зенита» и «Краснодара»

вчера, 10:45

«Арсенал», «Челси», «Интер» - плей-офф Лиги Европы получается солидным. «Соккер.ру» изучает возможных соперников «Зенита» и «Краснодара».

В нынешнем сезоне весеннее еврокубковое представительство России будет на редкость скудным. В плей-офф пробились всего две команды, причем только в Лиге Европы – праздник Лиги чемпионов продолжится уже без клубов Российской Премьер-Лиги. И запомнится главный европейский турнир только провалом действующего чемпиона «Локомотива» в группе, а также парадоксальными победами ЦСКА над «Реалом», которые не позволили армейцам даже в Лигу Европы попасть.

В Лиге Европы тоже поводов для оптимизма не так много. «Зенит» вышел из группы с первого места, но показал удручающий футбол. «Спартак» как-то больше занимался внутренними дрязгами, тренерскими перестановками, войнами и примирениями, так что результаты в Лиге Европы ушли на второй план и, конечно, не стали положительными. Порадовал разве что «Краснодар», но и у него концовка группового этапа оказалась смазанной, завершались разгромом от «Севильи», так что «быки» едва не вылетели тоже. Так или иначе два клуба у России в Лиге Европы осталось, поэтому будем ждать, какие соперники им достанутся.

Сегодня в 15.00 по московскому времени в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По традиции клубы поделены на «сеяные» и «несеяные», что определяет перечень соперников, которые могут достаться той или иной команде. Причем это не зависит от клубного рейтинга УЕФА – только от результатов в текущей кампании.

«Сеяными» станут 12 клубов-победителей групп Лиги Европы, а также четыре команды из Лиги чемпионов, которые стали лучшими из занявших третьи места в своих квартетах. Остальные четыре команды из Лиги чемпионов и 12 клубов, ставших вторыми в группах Лиги Европы, будут «несеяными». У «сеяных» будет преимущество по графику. Известно, что ответные матчи дома играть предпочтительнее, вот они и получат такую возможность.

Из нюансов жеребьевки стоит отметить, что в 1/16 финала не смогут встретиться клубы, которые играли в одной группе. То есть «Краснодару» не достанется точно «Севилья», а «Зениту» не выпадет «Славия». Также разведут по разным парам представителей одной страны. Отдельное условие УЕФА – разведение по разным парам российских и украинских клубов. Это все ограничения, которые следует иметь в виду.

В число «сеяных» в Лиге Европы оказались: «Айнтрахт» (Германия), «Арсенал» (Англия), «Байер» (Германия), «Бетис» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Динамо» (Киев, Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия).

«Несеяными» будут: БАТЭ (Белоруссия), «Краснодар» (Россия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария), «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина).

Стартует 1/16 финала Лиги Европы в середине февраля. Первые матчи пройдут 14 февраля, за небольшим исключением, которое касается турецких клубов, а ответные – 21 февраля. Так что «Зениту» и «Краснодару» придется немного корректировать подготовку ко второй части сезона с учетом более раннего выхода на официальные матчи, чем у других клубов Премьер-Лиги.

Состав «сеяных» и «несеяных» очень разношерстный и пары могут сформироваться самые неожиданные и необычные. В Лиге Европы как всегда огромный разброс по классу команд, выходящих в плей-офф, поэтому будут и убойные пары, и совсем скучные по вывеске. Например, вряд ли кого-то заинтересует противостояние «Генка» и «Рапида» или загребского «Динамо» и «Мальме».

Безусловно, фавориты турнира находятся в категории «сеяных» команд. Это в первую очередь «Челси», «Арсенал» и «Севилья». Унаи Эмери, который возглавляет «канониров», словно специализируется на Лиге Европы. «Севилью» тоже можно назвать специалистом по этому турниру, им она стала как раз при Эмери.

В чуть меньшей степени, пожалуй, стоит рассчитывать на «Челси», потому что вряд ли у лондонцев будет нужный настрой на Лигу Европы. Они будут включать лишь режим игры на классе. Этого может хватить на долгий путь в турнире, но все-таки велик шанс оступиться, если нарваться на просто более настроенного соперника.

Также не стоит списывать со счетов «Наполи» и «Интер», но для успеха во втором по значимости еврокубке им нужен особый настрой, которым итальянские клубы не славятся. По традиции они очень халатно относятся к Лиге Европы, как и большинство английских команд. Ну и как обычно следует ждать, что выстрелят какие-то более скромные клубы.

В прошлом сезоне «Зальцбург» много крови попил у всех. Наверняка и в этом сезоне найдется такой дерзкий коллектив. На примете, кстати, «Айнтрахт», который на групповом этапе выиграл шесть матчей из шести в группе с «Лацио» и «Марселем», что о многом говорит. Очень серьезно всегда к Лиге Европы относятся португальские клубы. «Бенфика» и «Спортинг» наверняка будут в числе фаворитов.

А какие соперники предпочтительнее для российских команд? Предлагаем вам делиться своим мнением в комментариях. Безусловно, у «Краснодара» самые сложные перспективы. Соперничать с тем же «Арсеналом», «Челси» или каким-то итальянским грандом будет очень сложно, зато другие при должном стечении обстоятельств вполне по зубам. Привлекательнее всего, конечно, выглядят загребское «Динамо» и «Генк».

Для «Зенита» выбор более разнообразный, но у петербуржцев проблемы другого рода. Они с трудом настроятся на более слабого соперника, а с более сильным могут не справиться по игровым причинам. Здесь даже сложнее браться прогнозировать, чем в случае с «Краснодаром». При этом среди «несеяных» нет команд, которые были бы непроходимы для команды Сергея Семака. Сложнее будет с турецкими клубами, со «Спортингом», но не критично.

В Лиге Европы гораздо больше зависит от жеребьевки, чем в Лиге чемпионов. Ведь в последней собраны действительно самые сильные на данный момент, поэтому справедливо тренеры и игроки перед жребием говорят дежурные фразы о том, что им все равно, с кем играть, потому что все сильны и опасны. В Лиге Европы все не так. Здесь разброс в классе очень большой, и хороший жребий крайне важен.

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Все комментарии
подрыватель пуканов
подрыватель пуканов
   147 / 995
вчера в 14:11
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       41 / 995
    вчера в 12:45
    Миллер опять купит жеребьевку для своего проекта
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       56 / 995
    вчера в 12:44
    Зенит-Селтик;Краснодар -Динамо (Загреб ).
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       228 / 995
    вчера в 12:26
    Зенит - Лацио, Краснодар - лондонский Арсенал.
    По крайней мере, по два интересных матча Питеру и Краснодару гарантированы...
    удав
    удав
       127 / 995
    вчера в 12:20
    арсенал -краснодар и лацио -зенит будут пары
    yrasikos22
    yrasikos22 ответил FILL3286
       539 / 995
    вчера в 12:12
    Бакланам кого не дай- БАКЛАЖАНЫ! Привет от андерлехта или лейпцига и тренеришку назад в уфу или Зенит 2
    лучше бы ты этого не писал,после провала Спартака стыдно должно быть,забейся в угол и стыдись там.
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 995
    вчера в 12:03
    Спартак сей, не сей, в итоге одно - позор! Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 995
    вчера в 12:00
    Не плохо схлестнуть шашки против Интера Спаллетти, но не судьба. Гыгыгы
    koke90
    koke90
       295 / 995
    вчера в 11:56
    и ЦСКА с кем играет?
    koke90
    koke90
       295 / 995
    вчера в 11:56
    удачи сопернику Зенита
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил FILL3286
       11 / 995
    вчера в 11:27
    за галавина стыдно
    А за спартак тебе не стыдно? Странно писать за одного игрока из французского клуба, да ещё специально для троллинга с ошибками, хотя свой клуб, за который болеешь опрофанился по полной.
    Сергей Фомин
    Сергей Фомин
       949 / 995
    вчера в 11:24
    зенит-БАТЭ, и бомжи заканчивают участие в ЛЕ
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 995
    вчера в 11:16
    за галавина стыдно
    viv
    viv ответил шацк
       12 / 995
    вчера в 11:07
    Без разницы какой жребий, Краснодар а в особенности Зенит уже показал в матчах с Славией и Минским Динамо, что они могут проигрывать таким европейским середнякам.
    FILL3286
    FILL3286
       31 / 995
    вчера в 11:02
    Бакланам кого не дай- БАКЛАЖАНЫ!
    Привет от андерлехта или лейпцига и тренеришку назад в уфу или Зенит 2
    шацк
    шацк
       203 / 995
    вчера в 11:00
    Хорошо: Зенит - Рапид, Динамо - Краснодар.
    Плохо: Зенит - Лацио, Арсенал - Краснодар.
    Мой вариант: Зенит - Олимпиакос, Валенсия - Краснодар.
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