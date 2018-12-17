Соперники для «Зенита» и «Краснодара»

вчера, 10:45

«Арсенал», «Челси», «Интер» - плей-офф Лиги Европы получается солидным. «Соккер.ру» изучает возможных соперников «Зенита» и «Краснодара».

В нынешнем сезоне весеннее еврокубковое представительство России будет на редкость скудным. В плей-офф пробились всего две команды, причем только в Лиге Европы – праздник Лиги чемпионов продолжится уже без клубов Российской Премьер-Лиги. И запомнится главный европейский турнир только провалом действующего чемпиона «Локомотива» в группе, а также парадоксальными победами ЦСКА над «Реалом», которые не позволили армейцам даже в Лигу Европы попасть.

В Лиге Европы тоже поводов для оптимизма не так много. «Зенит» вышел из группы с первого места, но показал удручающий футбол. «Спартак» как-то больше занимался внутренними дрязгами, тренерскими перестановками, войнами и примирениями, так что результаты в Лиге Европы ушли на второй план и, конечно, не стали положительными. Порадовал разве что «Краснодар», но и у него концовка группового этапа оказалась смазанной, завершались разгромом от «Севильи», так что «быки» едва не вылетели тоже. Так или иначе два клуба у России в Лиге Европы осталось, поэтому будем ждать, какие соперники им достанутся.

Сегодня в 15.00 по московскому времени в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. По традиции клубы поделены на «сеяные» и «несеяные», что определяет перечень соперников, которые могут достаться той или иной команде. Причем это не зависит от клубного рейтинга УЕФА – только от результатов в текущей кампании.

«Сеяными» станут 12 клубов-победителей групп Лиги Европы, а также четыре команды из Лиги чемпионов, которые стали лучшими из занявших третьи места в своих квартетах. Остальные четыре команды из Лиги чемпионов и 12 клубов, ставших вторыми в группах Лиги Европы, будут «несеяными». У «сеяных» будет преимущество по графику. Известно, что ответные матчи дома играть предпочтительнее, вот они и получат такую возможность.

Из нюансов жеребьевки стоит отметить, что в 1/16 финала не смогут встретиться клубы, которые играли в одной группе. То есть «Краснодару» не достанется точно «Севилья», а «Зениту» не выпадет «Славия». Также разведут по разным парам представителей одной страны. Отдельное условие УЕФА – разведение по разным парам российских и украинских клубов. Это все ограничения, которые следует иметь в виду.

В число «сеяных» в Лиге Европы оказались: «Айнтрахт» (Германия), «Арсенал» (Англия), «Байер» (Германия), «Бетис» (Испания), «Вильярреал» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Динамо» (Киев, Украина), «Зальцбург» (Австрия), «Зенит» (Россия), «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Наполи» (Италия).

«Несеяными» будут: БАТЭ (Белоруссия), «Краснодар» (Россия), «Лацио» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Олимпиакос» (Греция), «Рапид» (Австрия), «Ренн» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Славия» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Фенербахче» (Турция), «Цюрих» (Швейцария), «Брюгге» (Бельгия), «Виктория» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина).

Стартует 1/16 финала Лиги Европы в середине февраля. Первые матчи пройдут 14 февраля, за небольшим исключением, которое касается турецких клубов, а ответные – 21 февраля. Так что «Зениту» и «Краснодару» придется немного корректировать подготовку ко второй части сезона с учетом более раннего выхода на официальные матчи, чем у других клубов Премьер-Лиги.

Состав «сеяных» и «несеяных» очень разношерстный и пары могут сформироваться самые неожиданные и необычные. В Лиге Европы как всегда огромный разброс по классу команд, выходящих в плей-офф, поэтому будут и убойные пары, и совсем скучные по вывеске. Например, вряд ли кого-то заинтересует противостояние «Генка» и «Рапида» или загребского «Динамо» и «Мальме».

Безусловно, фавориты турнира находятся в категории «сеяных» команд. Это в первую очередь «Челси», «Арсенал» и «Севилья». Унаи Эмери, который возглавляет «канониров», словно специализируется на Лиге Европы. «Севилью» тоже можно назвать специалистом по этому турниру, им она стала как раз при Эмери.

В чуть меньшей степени, пожалуй, стоит рассчитывать на «Челси», потому что вряд ли у лондонцев будет нужный настрой на Лигу Европы. Они будут включать лишь режим игры на классе. Этого может хватить на долгий путь в турнире, но все-таки велик шанс оступиться, если нарваться на просто более настроенного соперника.

Также не стоит списывать со счетов «Наполи» и «Интер», но для успеха во втором по значимости еврокубке им нужен особый настрой, которым итальянские клубы не славятся. По традиции они очень халатно относятся к Лиге Европы, как и большинство английских команд. Ну и как обычно следует ждать, что выстрелят какие-то более скромные клубы.

В прошлом сезоне «Зальцбург» много крови попил у всех. Наверняка и в этом сезоне найдется такой дерзкий коллектив. На примете, кстати, «Айнтрахт», который на групповом этапе выиграл шесть матчей из шести в группе с «Лацио» и «Марселем», что о многом говорит. Очень серьезно всегда к Лиге Европы относятся португальские клубы. «Бенфика» и «Спортинг» наверняка будут в числе фаворитов.

А какие соперники предпочтительнее для российских команд? Предлагаем вам делиться своим мнением в комментариях. Безусловно, у «Краснодара» самые сложные перспективы. Соперничать с тем же «Арсеналом», «Челси» или каким-то итальянским грандом будет очень сложно, зато другие при должном стечении обстоятельств вполне по зубам. Привлекательнее всего, конечно, выглядят загребское «Динамо» и «Генк».

Для «Зенита» выбор более разнообразный, но у петербуржцев проблемы другого рода. Они с трудом настроятся на более слабого соперника, а с более сильным могут не справиться по игровым причинам. Здесь даже сложнее браться прогнозировать, чем в случае с «Краснодаром». При этом среди «несеяных» нет команд, которые были бы непроходимы для команды Сергея Семака. Сложнее будет с турецкими клубами, со «Спортингом», но не критично.

В Лиге Европы гораздо больше зависит от жеребьевки, чем в Лиге чемпионов. Ведь в последней собраны действительно самые сильные на данный момент, поэтому справедливо тренеры и игроки перед жребием говорят дежурные фразы о том, что им все равно, с кем играть, потому что все сильны и опасны. В Лиге Европы все не так. Здесь разброс в классе очень большой, и хороший жребий крайне важен.