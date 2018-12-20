Топ-10 матчей первой части сезона-2018/2019 в РПЛ

вчера, 17:30

Чемпионат России не радует зашкаливающей результативностью, динамикой игры или стабильно высоким качеством футбола, но «Соккер.ру» наскреб десятку матчей «на обложку» РПЛ .

10-е место. «Арсенал» - «Ахмат» (3-й тур) – 3:1. Видео

Голы: Джорджевич 52; Бакаев 57; Лесовой 90+5 – Иванов 39.

«Арсенал» много атаковал в первом тайме, но перед самым перерывом получил два тяжких удара с разницей в пару минут: сначала полузащитник «Ахмата» Олег Иванов открыл счет, а вскоре Кантемир Берхамов оставил «оружейников» в меньшинстве. Счет в пользу соперника, целый тайм играть в меньшинстве, но что делает команда тогда еще Олега Кононова после перерыва? Забивает три мяча и выигрывает встречу. По динамике и количеству моментов игра соответствовала необычному сюжету, и это не последняя победа туляков, которая осталась в памяти.

9-е место. «Спартак» - «Локомотив» (16-й тур) – 2:1. Видео

Голы: Глушаков 5; Адриано 37 – Фарфан 79.

Очень содержательная, наполненная событиями и эмоциями получилась эта встреча между двумя последними чемпионами России. Тут и гол Дениса Глушакова, которого ненавидит спартаковская торсида, и яркая созидательная игра Ханни, создавшего оба спартаковских гола, и личная драма Смолова – промах с двух метров и нереализованный пенальти. А еще удаление, позже признанное неправомерным, вратарь, поплатившийся за ошибку голом и головой, травма ключевого полузащитника Фернандо, Гильерме в чужой штрафной площади и напряжение до последних секунд.

8-е место. «Арсенал» - «Рубин» (8-й тур) – 2:2. Видео

Голы: Мохаммед 13; Бакаев 76 – Коновалов 77; Уремович 90+2.

Матч с ярчайшей концовкой. «Арсенал» долго вел 1:0, а как только забил второй мяч, тут же получил в ответ и мог моментально получить еще, если бы Байрамян реализовал пенальти. Но «Рубин» все же добился волевой ничьей, хотя позволивший уйти от поражения гол защитник Уремович забил уже в компенсированное время второго тайма.

7-е место. «Краснодар» - «Ростов» (13-й тур) – 2:2. Видео

Голы: Ари 16, 72 – Шомуродов 7; Ингасон 81.

«Краснодар» и «Ростов» в течение месяца дважды сыграли 2:2 на поле «быков» - в РПЛ и Кубке России, и оба раза ростовчане уходили от поражений в концовках. В южном дерби, которое состоялось в рамках чемпионата, команды дважды быстро обменивались забитыми мячами: между стартовым голом Шомуродова и ответом Ари прошло девять минут, как и от второго гола бразильца до точки в исполнении Ингасона. Получилось добротное рубилово (все-таки южное дерби!), в котором никто не хотел уступать ни пяди поля, при этом команды не забывали о футболе и порадовали четырьмя забитыми мячами.

6-е место. «Енисей» - «Спартак» (10-й тур) – 2:3. Видео

Голы: Дугалич 52; Кичин 70 (пенальти) – Игнатов 48; Зе Луиш 60 (пенальти); Тимофеев 90+3.

Матч, который дал болельщикам «Спартака» надежду на возрождение (ложную, как оказалось). У руля еще был всеми любимый Массимо Каррера, Денис Глушаков тренировался с дублем, а команда выдала красивую историю преодоления в Красноярске в битве с худшей командой РПЛ и Дмитрием Аленичевым. «Спартак» дважды выходил вперед, «Енисей» дважды отыгрывался. За считанные секунды до финального свистка Артем Тимофеев принес «Спартаку» эмоциональную победу, которая, впрочем, не помогла «красно-белым» завестись и сплотиться.

5-е место. ЦСКА - «Краснодар» (12-й тур) – 1:2. Видео

Голы: Влашич 54 – Ари 79; Классон 81.

«Краснодар» в первой части сезона поставил на поток волевые победы со счетом 2:1, во всех турнирах их набралось семь штук! Мощно! Ярчайший пример такой виктории – гостевая победа над ЦСКА . В равной игре с обоюдными моментами открыть счет удалось армейцам, но «Краснодару» хватило двух минут, чтобы перевернуть ход матча с ног на голову и выиграть.

4-е место. «Спартак» - «Арсенал» (11-й тур) – 2:3. Видео

Голы: Зе Луиш 13, 45 – Ожегович 35; Лесовой 48; Мирзов 65.

Собственно, в следующем туре после вырванной у «Енисея» победы со счетом 3:2 «Спартак» с таким же счетом уступил на своем поле команде своего будущего главного тренера. «Арсенал» не просто переиграл фаворита на выезде, но сделал это в изящной манере: «канониры» дважды отыгрывались после голов Зе Луиша и добились своего. А еще этот матч оказался знаковым: после него состоялась отставка Массимо Карреры.

3-е место. «Зенит» - «Краснодар» (10-й тур) – 2:1. Видео

Голы: Дзюба 50; Мак 65 – Мамаев 81 (пенальти).

Возможно, лучший матч первой половины сезона по обоюдному качеству футбольного исполнения, и это не должно удивлять, ведь играли первая и вторая команды РПЛ . «Краснодар» не воспользовался своими моментами, хотя мог открывать счет в первом тайме, «Зенит» забил дважды после перерыва и получил в ответ только одну пробоину с пенальти. В этой встрече не на последних ролях были два футболиста, о которых в последние недели приходится говорить вне футбольного контекста: Павел Мамаев реализовал пенальти, а Александр Кокорин, выйдя на замену в перерыве, стал тем самым человеком, которому удалось направить игру в сторону победы «Зенита». Сразу после матча Саша и Паша сели на «Сапсан» и отправились покорять Москву, а дальше вы знаете.

2-е место. «Арсенал» - «Зенит» (16-й тур) – 4:2. Видео

Голы: Кангва 6, 74; Мирзов 38; Бакаев 77 – Кузяев 21; Эрнани 57.

«Арсенал» продолжил обыгрывать фаворитов даже после смены главного тренера: Олег Кононов отправился в «Спартак», а его место занял Игорь Черевченко. Причем успех в матче с «Зенитом» - самый яркий из всех. Обыграть лидера чемпионата с четырьмя забитыми мячами – дорогого стоит, а квинтэссенцией стал гол Зелимхана Бакаева, которому предшествовал проход с укладыванием на газон всей вражеской обороны.

1-е место. «Зенит» - «Локомотив» (8-й тур) – 5:3. Видео

Голы: Шатов 13, 64; Ерохин 48; Дзюба 57; Дриусси 90 – Баринов 17; Алексей Миранчук 74; Смолов 85.

Самый результативный матч первой части сезона, в котором было забито восемь мячей, а в Санкт-Петербурге шутили о традиции чемпионов России пропускать в Питере по пять (за год до этого отличился «Спартак»). Помимо голевой феерии, этот матч запомнился оригинальным удалением Дмитрия Тарасова, который получил красную карточку спустя пару минут после выхода на замену.