Топ-10 матчей первой части сезона-2018/2019 в РПЛ

Чемпионат России не радует зашкаливающей результативностью, динамикой игры или стабильно высоким качеством футбола, но «Соккер.ру» наскреб десятку матчей «на обложку» РПЛ.
10-е место. «Арсенал» - «Ахмат» (3-й тур) – 3:1. Видео
Голы: Джорджевич 52; Бакаев 57; Лесовой 90+5 – Иванов 39.
«Арсенал» много атаковал в первом тайме, но перед самым перерывом получил два тяжких удара с разницей в пару минут: сначала полузащитник «Ахмата» Олег Иванов открыл счет, а вскоре Кантемир Берхамов оставил «оружейников» в меньшинстве. Счет в пользу соперника, целый тайм играть в меньшинстве, но что делает команда тогда еще Олега Кононова после перерыва? Забивает три мяча и выигрывает встречу. По динамике и количеству моментов игра соответствовала необычному сюжету, и это не последняя победа туляков, которая осталась в памяти.
9-е место. «Спартак» - «Локомотив» (16-й тур) – 2:1. Видео
Голы: Глушаков 5; Адриано 37 – Фарфан 79.
Очень содержательная, наполненная событиями и эмоциями получилась эта встреча между двумя последними чемпионами России. Тут и гол Дениса Глушакова, которого ненавидит спартаковская торсида, и яркая созидательная игра Ханни, создавшего оба спартаковских гола, и личная драма Смолова – промах с двух метров и нереализованный пенальти. А еще удаление, позже признанное неправомерным, вратарь, поплатившийся за ошибку голом и головой, травма ключевого полузащитника Фернандо, Гильерме в чужой штрафной площади и напряжение до последних секунд.
8-е место. «Арсенал» - «Рубин» (8-й тур) – 2:2. Видео
Голы: Мохаммед 13; Бакаев 76 – Коновалов 77; Уремович 90+2.
Матч с ярчайшей концовкой. «Арсенал» долго вел 1:0, а как только забил второй мяч, тут же получил в ответ и мог моментально получить еще, если бы Байрамян реализовал пенальти. Но «Рубин» все же добился волевой ничьей, хотя позволивший уйти от поражения гол защитник Уремович забил уже в компенсированное время второго тайма.
7-е место. «Краснодар» - «Ростов» (13-й тур) – 2:2. Видео
Голы: Ари 16, 72 – Шомуродов 7; Ингасон 81.
«Краснодар» и «Ростов» в течение месяца дважды сыграли 2:2 на поле «быков» - в РПЛ и Кубке России, и оба раза ростовчане уходили от поражений в концовках. В южном дерби, которое состоялось в рамках чемпионата, команды дважды быстро обменивались забитыми мячами: между стартовым голом Шомуродова и ответом Ари прошло девять минут, как и от второго гола бразильца до точки в исполнении Ингасона. Получилось добротное рубилово (все-таки южное дерби!), в котором никто не хотел уступать ни пяди поля, при этом команды не забывали о футболе и порадовали четырьмя забитыми мячами.
6-е место. «Енисей» - «Спартак» (10-й тур) – 2:3. Видео
Голы: Дугалич 52; Кичин 70 (пенальти) – Игнатов 48; Зе Луиш 60 (пенальти); Тимофеев 90+3.
Матч, который дал болельщикам «Спартака» надежду на возрождение (ложную, как оказалось). У руля еще был всеми любимый Массимо Каррера, Денис Глушаков тренировался с дублем, а команда выдала красивую историю преодоления в Красноярске в битве с худшей командой РПЛ и Дмитрием Аленичевым. «Спартак» дважды выходил вперед, «Енисей» дважды отыгрывался. За считанные секунды до финального свистка Артем Тимофеев принес «Спартаку» эмоциональную победу, которая, впрочем, не помогла «красно-белым» завестись и сплотиться.
5-е место. ЦСКА - «Краснодар» (12-й тур) – 1:2. Видео
Голы: Влашич 54 – Ари 79; Классон 81.
«Краснодар» в первой части сезона поставил на поток волевые победы со счетом 2:1, во всех турнирах их набралось семь штук! Мощно! Ярчайший пример такой виктории – гостевая победа над ЦСКА. В равной игре с обоюдными моментами открыть счет удалось армейцам, но «Краснодару» хватило двух минут, чтобы перевернуть ход матча с ног на голову и выиграть.
4-е место. «Спартак» - «Арсенал» (11-й тур) – 2:3. Видео
Голы: Зе Луиш 13, 45 – Ожегович 35; Лесовой 48; Мирзов 65.
Собственно, в следующем туре после вырванной у «Енисея» победы со счетом 3:2 «Спартак» с таким же счетом уступил на своем поле команде своего будущего главного тренера. «Арсенал» не просто переиграл фаворита на выезде, но сделал это в изящной манере: «канониры» дважды отыгрывались после голов Зе Луиша и добились своего. А еще этот матч оказался знаковым: после него состоялась отставка Массимо Карреры.
3-е место. «Зенит» - «Краснодар» (10-й тур) – 2:1. Видео
Голы: Дзюба 50; Мак 65 – Мамаев 81 (пенальти).
Возможно, лучший матч первой половины сезона по обоюдному качеству футбольного исполнения, и это не должно удивлять, ведь играли первая и вторая команды РПЛ. «Краснодар» не воспользовался своими моментами, хотя мог открывать счет в первом тайме, «Зенит» забил дважды после перерыва и получил в ответ только одну пробоину с пенальти. В этой встрече не на последних ролях были два футболиста, о которых в последние недели приходится говорить вне футбольного контекста: Павел Мамаев реализовал пенальти, а Александр Кокорин, выйдя на замену в перерыве, стал тем самым человеком, которому удалось направить игру в сторону победы «Зенита». Сразу после матча Саша и Паша сели на «Сапсан» и отправились покорять Москву, а дальше вы знаете.
2-е место. «Арсенал» - «Зенит» (16-й тур) – 4:2. Видео
Голы: Кангва 6, 74; Мирзов 38; Бакаев 77 – Кузяев 21; Эрнани 57.
«Арсенал» продолжил обыгрывать фаворитов даже после смены главного тренера: Олег Кононов отправился в «Спартак», а его место занял Игорь Черевченко. Причем успех в матче с «Зенитом» - самый яркий из всех. Обыграть лидера чемпионата с четырьмя забитыми мячами – дорогого стоит, а квинтэссенцией стал гол Зелимхана Бакаева, которому предшествовал проход с укладыванием на газон всей вражеской обороны.
1-е место. «Зенит» - «Локомотив» (8-й тур) – 5:3. Видео
Голы: Шатов 13, 64; Ерохин 48; Дзюба 57; Дриусси 90 – Баринов 17; Алексей Миранчук 74; Смолов 85.
Самый результативный матч первой части сезона, в котором было забито восемь мячей, а в Санкт-Петербурге шутили о традиции чемпионов России пропускать в Питере по пять (за год до этого отличился «Спартак»). Помимо голевой феерии, этот матч запомнился оригинальным удалением Дмитрия Тарасова, который получил красную карточку спустя пару минут после выхода на замену.
пищевик-Анжи, игра 12 на 9, Левников в главной роли
Краснодар-пищевик, не назначенный пенальти Лампочкиным
Зенит-пищевик, не назначенный пенальти и не удаление негра Фернандо Москалевым
Енисей-пищевик, левая пенка от Лампочкина
пищевик-Крылья, бенефис Москалева с неназначенными двумя пенальти
Анжи-пищевик, левая пенка от Безбородова
пищевик-Анжи, игра 12 на 9, Левников в главной роли
Краснодар-пищевик, не назначенный пенальти Лампочкиным
Зенит-пищевик, не назначенный пенальти и не удаление негра Фернандо Москалевым
Енисей-пищевик, левая пенка от Лампочкина
пищевик-Крылья, бенефис Москалева с неназначенными двумя пенальти
Анжи-пищевик, левая пенка от Безбородова