Топ-10 матчей первой части сезона-2018/2019 в РПЛ

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
13:00 88’ Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 0:2 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 32 5.2 1.19
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ливерпуль - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.35 5 7.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Боруссия М 1.55 4.8 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.9 3.4 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 1.5 4 6.3
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.5 4 6
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:30 сегодня  Жирона -:-  Хетафе 2.8 2.9 2.8
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Алавес - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2.65 2.8 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.85 2.97 2.63
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.47 3.45 2.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.5 3.2 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2.3 3.2 3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.5 3.3 2.05
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 1.95 3.1 4.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 2.85 2.95 2.55
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.25 2.8 3.6
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.6 2.9 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.75 3.1 5.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.2 3.1 2.25
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Топ-10 матчей первой части сезона-2018/2019 в РПЛ

вчера, 17:30

Чемпионат России не радует зашкаливающей результативностью, динамикой игры или стабильно высоким качеством футбола, но «Соккер.ру» наскреб десятку матчей «на обложку» РПЛ.

10-е место. «Арсенал» - «Ахмат» (3-й тур) – 3:1. Видео

Голы: Джорджевич 52; Бакаев 57; Лесовой 90+5 – Иванов 39.

«Арсенал» много атаковал в первом тайме, но перед самым перерывом получил два тяжких удара с разницей в пару минут: сначала полузащитник «Ахмата» Олег Иванов открыл счет, а вскоре Кантемир Берхамов оставил «оружейников» в меньшинстве. Счет в пользу соперника, целый тайм играть в меньшинстве, но что делает команда тогда еще Олега Кононова после перерыва? Забивает три мяча и выигрывает встречу. По динамике и количеству моментов игра соответствовала необычному сюжету, и это не последняя победа туляков, которая осталась в памяти.

9-е место. «Спартак» - «Локомотив» (16-й тур) – 2:1. Видео

Голы: Глушаков 5; Адриано 37 – Фарфан 79.

Очень содержательная, наполненная событиями и эмоциями получилась эта встреча между двумя последними чемпионами России. Тут и гол Дениса Глушакова, которого ненавидит спартаковская торсида, и яркая созидательная игра Ханни, создавшего оба спартаковских гола, и личная драма Смолова – промах с двух метров и нереализованный пенальти. А еще удаление, позже признанное неправомерным, вратарь, поплатившийся за ошибку голом и головой, травма ключевого полузащитника Фернандо, Гильерме в чужой штрафной площади и напряжение до последних секунд. 

8-е место. «Арсенал» - «Рубин» (8-й тур) – 2:2. Видео

Голы: Мохаммед 13; Бакаев 76 – Коновалов 77; Уремович 90+2.

Матч с ярчайшей концовкой. «Арсенал» долго вел 1:0, а как только забил второй мяч, тут же получил в ответ и мог моментально получить еще, если бы Байрамян реализовал пенальти. Но «Рубин» все же добился волевой ничьей, хотя позволивший уйти от поражения гол защитник Уремович забил уже в компенсированное время второго тайма.

7-е место. «Краснодар» - «Ростов» (13-й тур) – 2:2. Видео

Голы: Ари 16, 72 – Шомуродов 7; Ингасон 81.

«Краснодар» и «Ростов» в течение месяца дважды сыграли 2:2 на поле «быков» - в РПЛ и Кубке России, и оба раза ростовчане уходили от поражений в концовках. В южном дерби, которое состоялось в рамках чемпионата, команды дважды быстро обменивались забитыми мячами: между стартовым голом Шомуродова и ответом Ари прошло девять минут, как и от второго гола бразильца до точки в исполнении Ингасона. Получилось добротное рубилово (все-таки южное дерби!), в котором никто не хотел уступать ни пяди поля, при этом команды не забывали о футболе и порадовали четырьмя забитыми мячами.

6-е место. «Енисей» - «Спартак» (10-й тур) – 2:3. Видео

Голы: Дугалич 52; Кичин 70 (пенальти) – Игнатов 48; Зе Луиш 60 (пенальти); Тимофеев 90+3.

Матч, который дал болельщикам «Спартака» надежду на возрождение (ложную, как оказалось). У руля еще был всеми любимый Массимо Каррера, Денис Глушаков тренировался с дублем, а команда выдала красивую историю преодоления в Красноярске в битве с худшей командой РПЛ и Дмитрием Аленичевым. «Спартак» дважды выходил вперед, «Енисей» дважды отыгрывался. За считанные секунды до финального свистка Артем Тимофеев принес «Спартаку» эмоциональную победу, которая, впрочем, не помогла «красно-белым» завестись и сплотиться.

5-е место. ЦСКА - «Краснодар» (12-й тур) – 1:2. Видео

Голы: Влашич 54 – Ари 79; Классон 81.

«Краснодар» в первой части сезона поставил на поток волевые победы со счетом 2:1, во всех турнирах их набралось семь штук! Мощно! Ярчайший пример такой виктории – гостевая победа над ЦСКА. В равной игре с обоюдными моментами открыть счет удалось армейцам, но «Краснодару» хватило двух минут, чтобы перевернуть ход матча с ног на голову и выиграть.

4-е место. «Спартак» - «Арсенал» (11-й тур) – 2:3. Видео

Голы: Зе Луиш 13, 45 – Ожегович 35; Лесовой 48; Мирзов 65.

Собственно, в следующем туре после вырванной у «Енисея» победы со счетом 3:2 «Спартак» с таким же счетом уступил на своем поле команде своего будущего главного тренера. «Арсенал» не просто переиграл фаворита на выезде, но сделал это в изящной манере: «канониры» дважды отыгрывались после голов Зе Луиша и добились своего. А еще этот матч оказался знаковым: после него состоялась отставка Массимо Карреры.

3-е место. «Зенит» - «Краснодар» (10-й тур) – 2:1. Видео

Голы: Дзюба 50; Мак 65 – Мамаев 81 (пенальти).

Возможно, лучший матч первой половины сезона по обоюдному качеству футбольного исполнения, и это не должно удивлять, ведь играли первая и вторая команды РПЛ. «Краснодар» не воспользовался своими моментами, хотя мог открывать счет в первом тайме, «Зенит» забил дважды после перерыва и получил в ответ только одну пробоину с пенальти. В этой встрече не на последних ролях были два футболиста, о которых в последние недели приходится говорить вне футбольного контекста: Павел Мамаев реализовал пенальти, а Александр Кокорин, выйдя на замену в перерыве, стал тем самым человеком, которому удалось направить игру в сторону победы «Зенита». Сразу после матча Саша и Паша сели на «Сапсан» и отправились покорять Москву, а дальше вы знаете.

2-е место. «Арсенал» - «Зенит» (16-й тур) – 4:2. Видео

Голы: Кангва 6, 74; Мирзов 38; Бакаев 77 – Кузяев 21; Эрнани 57.

«Арсенал» продолжил обыгрывать фаворитов даже после смены главного тренера: Олег Кононов отправился в «Спартак», а его место занял Игорь Черевченко. Причем успех в матче с «Зенитом» - самый яркий из всех. Обыграть лидера чемпионата с четырьмя забитыми мячами – дорогого стоит, а квинтэссенцией стал гол Зелимхана Бакаева, которому предшествовал проход с укладыванием на газон всей вражеской обороны.

1-е место. «Зенит» - «Локомотив» (8-й тур) – 5:3. Видео

Голы: Шатов 13, 64; Ерохин 48; Дзюба 57; Дриусси 90 – Баринов 17; Алексей Миранчук 74; Смолов 85.

Самый результативный матч первой части сезона, в котором было забито восемь мячей, а в Санкт-Петербурге шутили о традиции чемпионов России пропускать в Питере по пять (за год до этого отличился «Спартак»). Помимо голевой феерии, этот матч запомнился оригинальным удалением Дмитрия Тарасова, который получил красную карточку спустя пару минут после выхода на замену.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   14 / 879
сегодня в 03:14
Енисей спартак топматч. Последнее место РФПЛ vs последнее место ЛЕ 😎😎😎😎
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Литейный 4
   344 / 879
сегодня в 01:08
Все матчи зенита топище судей
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил parallels
   344 / 879
сегодня в 01:05
Бакаев показал как нужно стыдиться за зенит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska.78
   13 / 879
вчера в 22:30
это на каждую команду можно наскрести,дальше чего?))) важен выход ,см турнирку ,на первом месте абсолютно разобранная команда ,а сценарий нам не ведом
Озеров
Озеров ответил parallels
   67 / 879
вчера в 21:31
спартачи, дайте номер аиртона, я ему расскажу, в какой позор он вляпался. а то вы деликатно умолчали, когда контракт подсовывали! может, бедняга ещё одумается и подаст апелляцию на контракт, скажет, что его ввели в заблуждение и откажется приезжать в тарасовку! помните шутку, что уже целое поколение хряков уже успело родиться и окончить школу (даже второгодники!) - и так и не увидели чемпионство спартака? добавьте к этому позору целое поколение детей, которые ещё не пошли в школу - но уже видели 5:0, 5:1, 5:2, и трижды 4:2! ахахафиллвылезай!
(495) 213-25-38
Озеров
Озеров
   67 / 879
вчера в 21:28
А где Зенит Анжи, А разьве ЦСК с Зенитом не интересный матч?
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   18 / 879
вчера в 20:02
А стыдно за коней
Это с последнего места среди слабейших команд ЛЕ? Ну да - а что ещё остаётся-то )))
parallels
parallels
   7 / 879
вчера в 20:00
спартачи, дайте номер аиртона, я ему расскажу, в какой позор он вляпался. а то вы деликатно умолчали, когда контракт подсовывали! может, бедняга ещё одумается и подаст апелляцию на контракт, скажет, что его ввели в заблуждение и откажется приезжать в тарасовку! помните шутку, что уже целое поколение хряков уже успело родиться и окончить школу (даже второгодники!) - и так и не увидели чемпионство спартака? добавьте к этому позору целое поколение детей, которые ещё не пошли в школу - но уже видели 5:0, 5:1, 5:2, и трижды 4:2! ахахафиллвылезай!
parallels
parallels
   7 / 879
вчера в 19:52
после прочтения стало нестерпимо стыдно за спартак и его работу с судейским корпусом!
Тіпа Тралі-Валі
Тіпа Тралі-Валі
   51 / 879
вчера в 19:18
Зенит не только бывшим чемпионам пятерки втыкает. Спартаку аж 4 раза влепливал.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   481 / 879
вчера в 18:25
Первый круг оказался тухлым без кавычек
cska.78
cska.78 ответил 25процентный клоун
   2 / 879
вчера в 18:15
смешно,а самое главное это только в выдуманном чемпионате несколькими форумчанами))) к реальности эти фантазии не прикрепить
Смейся дальше! Стыдно за пищевик!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 879
вчера в 18:12
Все матчи Спартака это топ судьи. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cska.78
   13 / 879
вчера в 18:11
смешно,а самое главное это только в выдуманном чемпионате несколькими форумчанами))) к реальности эти фантазии не прикрепить
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 879
вчера в 18:09
Зенит Рубин и три гола Сорокина
FILL3286
FILL3286 ответил cska.78
   16 / 879
вчера в 18:08
Топ матчи пищевика, где ему откровенно помогали судьи! пищевик-Анжи, игра 12 на 9, Левников в главной роли Краснодар-пищевик, не назначенный пенальти Лампочкиным Зенит-пищевик, не назначенный пенальти и не удаление негра Фернандо Москалевым Енисей-пищевик, левая пенка от Лампочкина пищевик-Крылья, бенефис Москалева с неназначенными двумя пенальти Анжи-пищевик, левая пенка от Безбородова
А стыдно за коней
cska.78
cska.78
   2 / 879
вчера в 17:47
Топ матчи пищевика, где ему откровенно помогали судьи!

пищевик-Анжи, игра 12 на 9, Левников в главной роли
Краснодар-пищевик, не назначенный пенальти Лампочкиным
Зенит-пищевик, не назначенный пенальти и не удаление негра Фернандо Москалевым
Енисей-пищевик, левая пенка от Лампочкина
пищевик-Крылья, бенефис Москалева с неназначенными двумя пенальти
Анжи-пищевик, левая пенка от Безбородова
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