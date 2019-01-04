Роналду – лучший футболист 2018 года. Есть и такая версия

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.7 3.8
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3 3.5 2.2
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 1.8 3.7 4.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.43 4.5 6.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 1.95 3.4 3.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 3.8 3.27 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.65 3.7 5.2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.08 9.5 22
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.25 3.4 3.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2 3.35 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.15 3.25 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 2.5 3.25 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 2.75 3.15 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 4.1 3.6 1.83
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.95 3.5 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.22 6 12.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.52 4.1 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 1.47 4.25 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.77 3.65 4.35
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 2.13 3.25 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.65 3.8 5.1
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун - - -
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.8 3.5 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.75 3.1 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2.7 3.25 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.05 3.4 3.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 2.4 3.5 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.55 3.25 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 3.3 2.5
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.6 3 2.75
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.98 3.2 3.75
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.75 3.3 1.95
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 4.1 3.2 1.95
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Вальядолид -:-  Райо Вальекано 2 3.37 3.85
18:15 сегодня  Алавес -:-  Валенсия 3.15 3.1 2.4
22:45 сегодня  Уэска -:-  Бетис 3.4 3.5 2.1
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.7 2.9 2.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1.33 4.8 9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 8.5 4.5 1.35
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
20:00 сегодня  ОАЭ -:-  Бахрейн - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.4 3.2 2.85
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТурТур -:- Логотип футбольный клуб Ле-ЭрбьеЛе-Эрбье - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариньянМариньян -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб Раон-л'ЭтапРаон-л'Этап - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вири-ШатийонВири-Шатийон -:- Логотип футбольный клуб АнжеАнже - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КонкарноКонкарно - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб Л'Эглон дю ЛамантенЛ'Эглон дю Ламантен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ле Пю (Ле-Пю-ан-Веле)Ле Пю -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БержеракБержерак -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер -:- Логотип футбольный клуб НимНим 4.6 3.4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.65 3.5 5.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШилтихэмШилтихэм -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб КанКан 3.4 3.2 2.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин -:- Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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Роналду – лучший футболист 2018 года. Есть и такая версия

вчера, 13:00
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Роналду Криштиану
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Матюиди Блез
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Роналдо
Роналдо
Нападающий

Криштиану Роналду на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае был признан лучшим игроком прошедшего года. «Соккер.ру» - об успехе португальца и других лауреатах.

Что такое Globe Soccer Awards?

Globe Soccer Awards – это ежегодно вручаемые премии за выдающиеся достижения в футболе. Это мероприятие проводят Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов – серьезные организации, в которые входят влиятельные люди и целые структуры. Раз в год Globe Soccer организует церемонию вручения наград и официальный гала-ужин, высокопоставленные гости стекаются в огромном количестве, что уже подчеркивает значимость премии.

По традиции церемонии Globe Soccer проходят в Дубае и выглядят дороже-богаче, чем аналогичные мероприятия УЕФА, ФИФА или «France Football», где вручают «Золотой мяч». Globe Soccer Awards – молодые награды, им нет еще и десяти лет, но размах мероприятия, богатство спонсоров и политический вес тех, кто стоит у истоков этой затеи, позволяет прогнозировать планомерный рост престижа и значимости премий относительно тех, что вручают в Цюрихе и Париже. В общем, не смотрите на Globe Soccer Awards свысока, тут все серьезно.

Лауреаты-2018!

Премия за выдающуюся завершённую карьеру игрока – Роналдо (Бразилия). Бразильский Феномен был отмечен как футболист, заслуживший репутацию одного из лучших игроков в истории футбола. Обладатель «Золотого мяча», наград ФИФА, Кубка мира и первый футболист, который поиграл не только за «Барселону» и «Реал», но также за «Милан» и «Интер». «Всегда любимый, куда бы ни шел, он уникален в этом», - подчеркивается в релизе.

Премия за выдающуюся карьеру игрока – Блез Матюиди (Франция). Globe Soccer отметил наградой футболиста, который никогда не получит «Золотой мяч» в силу своего функционала. Блез – молчаливый страж и надежный полузащитник, сердцебиение своих команд. Он чемпион Франции и Италии, а после мундиаля в России – еще и лучший в мире вместе с «трехцветными». «Заядлый победитель», - так характеризуют этого лауреата.

Премия за выдающуюся карьеру тренера – Фабио Капелло (Италия). Эта награда напоминает нам о том, что Капелло – великий тренер. Все-таки в Россию дон Фабио приехал уже далеко не тем «алленаторе», который сделал себе имя. Он выиграл чемпионат Италии с тремя разными командами (уникальное достижение), дважды побеждал в Ла Лиге с «Реалом», а также победил с «Миланом» в Лиге чемпионов, разгромив в афинском финале «Барселону» Кройфа со счетом 4:0.

Премия за выдающуюся карьеру – Звонимир Бобан (Хорватия). Имеется в виду карьера Звонимира в целом. Как футболист Бобан отыграл десять сезонов в составе «Милана» и выиграл кучу трофеев, кроме того, Бобан был составе сборной Хорватии, завоевавшей «бронзу» на ЧМ-1998. Но речь и о Звонимире-менеджере, который сейчас работает в ФИФА, куда пришел вместе с Инфантино. Не исключено, что в будущем Бобан будет претендовать на самый высокий пост в Международной федерации футбола.

Лучший спортивный директор года – Фабио Паратичи («Ювентус»). Наконец, добрались до наград, вручаемых непосредственно за достижения в 2018 году. Паратичи проделал великолепную работу в «Ювентусе» вместе с Джузеппе Мароттой, во многом благодаря его деятельности гегемония «Старой Синьоры» в Серии A так затянулась. Ну а кульминацией деятельности Паратичи на сегодняшний день является приобретение «Юве» Криштиану Роналду.

Лучший футбольный агент года – Жорже Мендеш (Португалия). В восьмой раз эта награда достается португальскому агенту, лишь раз за все время существования Globe Soccer Awards приз достался не Мендешу: Мино Райола забрал статуэтку в 2016-м, когда Погба перешел из «Ювентуса» в МЮ. А в прошедшем году Жорже Мендеш организовал трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Действительно, очень талантливый в своем ремесле человек.

Лучший клуб года – «Атлетико» (Мадрид, Испания). Решите ребус: испанский клуб в пятый раз подряд выигрывает эту премию, команда из Мадрида – в третий раз подряд, а «Атлетико» впервые. Все дело в том, что до этого побеждали «Реал» и разок «Барселона», а теперь «матрасники», которые уже брали награду в 2012-м. «Атлетико» - кандидат от Ассоциации европейских клубов, где впечатлены победами мадридцев в Лиге Европы и в матче за Суперкубок УЕФА.

Лучший тренер года – Дидье Дешам (Франция; сборная Франции). Здесь без сюрпризов: логично, что в год чемпионата мира награда достается тренеру, выигравшему мундиаль. Кажется, везде, где вручали награду лучшему наставнику года в мировом футболе, отметили именно Дешама, тем более он вошел в узкий круг уникумов, сумевших выиграть чемпионат мира и на поле, и на скамейке. И да, это вторая подряд французская победа в этой номинации, год назад первенствовал Зинедин Зидан.

Лучший игрок года – Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»; Португалия). Не впервые мнение Globe Soccer не совпадает с ФИФА и «France Football». Так, в 2013 году, когда Роналду выиграл «Золотой мяч», награду лучшему игроку года от Globe Soccer получил Франк Рибери. Теперь обратная ситуация: Криштиану уступил Модричу другие премии, но здесь он первый.   «Настоящий образец для подражания и герой для миллионов болельщиков и начинающих футболистов. Совершенный прототип современного спортсмена во все более быстром футболе, где звездный игрок проявляется только в том случае, когда технические навыки объединяются с выносливостью и постоянной работой над собой», - это слова о победителе. 

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Все комментарии
League1
League1
   59 / 670
вчера в 22:24
Заслуженно в общем. Всё по делу. Придраться не к чему.
DXTK
DXTK
   112 / 670
вчера в 14:23
Мнение Уефа по мнению самих персофанов Пеналду было верным, когда он получал липовые награды в виде ЗМ, как только отдали Модричу тут же сказали и признали сами все купил Перес, а теперь какой-то Глобал Эдвардс имеет значение, что же они не кричали по 2013 год?

Лично по запросам персофанов плаксивой португальской принцессы была наспех нацарапана данная статейка, чтобы рассказать кто такой Глобал соккер эдвардс? и как они вручают цацки.

Так как Перес уже бросил разбалованного нарцисса, смотрю на фото какой то морраканец дает награду Роналду, видно личный слуга Бадра по его просьбе, чтобы всех жен из гаремма ублажить велел в дубае на новый год подарить хоть какую то цацку его капризной принцессе, а также поддержать многодетную мать, которую четко обламали злые люди из уефа.

Остальные в этом списке просто гости все организованно ради Роналду. ну может от части связаны каким то боком с Юве, где и ныряет сегодня португальский дельфин.
Rex04
Rex04
   312 / 670
вчера в 13:54
Арабы раздражают ещё Роналдо вдвойне неприятны ещё хрен его знают за что ему приз вручают????
Don trombone
Don trombone
   81 / 670
вчера в 13:34
Однозначно Промес в топ20 минимум,ещё подрастёт и будет вообще в тройке на зм
barcelonistas
barcelonistas
   311 / 670
вчера в 13:17
Индивидуально лучший футболист года Месси, это медицинский факт. Лучший бомбардир, лучший распасовщик, топ-1 по ключевым пасам, топ-1 по обводкам, топ-1 по забитым штрафным. Все национальные трофеи (чемпионат, кубок, суперкубок Испании). Вытащил сборную в финальную часть ЧМ из патовой ситуации практически.
boom4321
boom4321
   172 / 670
вчера в 13:15
В журнале мурзилка он может быть хоть лучшим богом, небось еще сам проспансировал эту награду
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