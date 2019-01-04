Роналду – лучший футболист 2018 года. Есть и такая версия

Криштиану Роналду на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае был признан лучшим игроком прошедшего года. «Соккер.ру» - об успехе португальца и других лауреатах.
Что такое Globe Soccer Awards?
Globe Soccer Awards – это ежегодно вручаемые премии за выдающиеся достижения в футболе. Это мероприятие проводят Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов – серьезные организации, в которые входят влиятельные люди и целые структуры. Раз в год Globe Soccer организует церемонию вручения наград и официальный гала-ужин, высокопоставленные гости стекаются в огромном количестве, что уже подчеркивает значимость премии.
По традиции церемонии Globe Soccer проходят в Дубае и выглядят дороже-богаче, чем аналогичные мероприятия УЕФА, ФИФА или «France Football», где вручают «Золотой мяч». Globe Soccer Awards – молодые награды, им нет еще и десяти лет, но размах мероприятия, богатство спонсоров и политический вес тех, кто стоит у истоков этой затеи, позволяет прогнозировать планомерный рост престижа и значимости премий относительно тех, что вручают в Цюрихе и Париже. В общем, не смотрите на Globe Soccer Awards свысока, тут все серьезно.
Лауреаты-2018!
Премия за выдающуюся завершённую карьеру игрока – Роналдо (Бразилия). Бразильский Феномен был отмечен как футболист, заслуживший репутацию одного из лучших игроков в истории футбола. Обладатель «Золотого мяча», наград ФИФА, Кубка мира и первый футболист, который поиграл не только за «Барселону» и «Реал», но также за «Милан» и «Интер». «Всегда любимый, куда бы ни шел, он уникален в этом», - подчеркивается в релизе.
Премия за выдающуюся карьеру игрока – Блез Матюиди (Франция). Globe Soccer отметил наградой футболиста, который никогда не получит «Золотой мяч» в силу своего функционала. Блез – молчаливый страж и надежный полузащитник, сердцебиение своих команд. Он чемпион Франции и Италии, а после мундиаля в России – еще и лучший в мире вместе с «трехцветными». «Заядлый победитель», - так характеризуют этого лауреата.
Премия за выдающуюся карьеру тренера – Фабио Капелло (Италия). Эта награда напоминает нам о том, что Капелло – великий тренер. Все-таки в Россию дон Фабио приехал уже далеко не тем «алленаторе», который сделал себе имя. Он выиграл чемпионат Италии с тремя разными командами (уникальное достижение), дважды побеждал в Ла Лиге с «Реалом», а также победил с «Миланом» в Лиге чемпионов, разгромив в афинском финале «Барселону» Кройфа со счетом 4:0.
Премия за выдающуюся карьеру – Звонимир Бобан (Хорватия). Имеется в виду карьера Звонимира в целом. Как футболист Бобан отыграл десять сезонов в составе «Милана» и выиграл кучу трофеев, кроме того, Бобан был составе сборной Хорватии, завоевавшей «бронзу» на ЧМ-1998. Но речь и о Звонимире-менеджере, который сейчас работает в ФИФА, куда пришел вместе с Инфантино. Не исключено, что в будущем Бобан будет претендовать на самый высокий пост в Международной федерации футбола.
Лучший спортивный директор года – Фабио Паратичи («Ювентус»). Наконец, добрались до наград, вручаемых непосредственно за достижения в 2018 году. Паратичи проделал великолепную работу в «Ювентусе» вместе с Джузеппе Мароттой, во многом благодаря его деятельности гегемония «Старой Синьоры» в Серии A так затянулась. Ну а кульминацией деятельности Паратичи на сегодняшний день является приобретение «Юве» Криштиану Роналду.
Лучший футбольный агент года – Жорже Мендеш (Португалия). В восьмой раз эта награда достается португальскому агенту, лишь раз за все время существования Globe Soccer Awards приз достался не Мендешу: Мино Райола забрал статуэтку в 2016-м, когда Погба перешел из «Ювентуса» в МЮ. А в прошедшем году Жорже Мендеш организовал трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Действительно, очень талантливый в своем ремесле человек.
Лучший клуб года – «Атлетико» (Мадрид, Испания). Решите ребус: испанский клуб в пятый раз подряд выигрывает эту премию, команда из Мадрида – в третий раз подряд, а «Атлетико» впервые. Все дело в том, что до этого побеждали «Реал» и разок «Барселона», а теперь «матрасники», которые уже брали награду в 2012-м. «Атлетико» - кандидат от Ассоциации европейских клубов, где впечатлены победами мадридцев в Лиге Европы и в матче за Суперкубок УЕФА.
Лучший тренер года – Дидье Дешам (Франция; сборная Франции). Здесь без сюрпризов: логично, что в год чемпионата мира награда достается тренеру, выигравшему мундиаль. Кажется, везде, где вручали награду лучшему наставнику года в мировом футболе, отметили именно Дешама, тем более он вошел в узкий круг уникумов, сумевших выиграть чемпионат мира и на поле, и на скамейке. И да, это вторая подряд французская победа в этой номинации, год назад первенствовал Зинедин Зидан.
Лучший игрок года – Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус»; Португалия). Не впервые мнение Globe Soccer не совпадает с ФИФА и «France Football». Так, в 2013 году, когда Роналду выиграл «Золотой мяч», награду лучшему игроку года от Globe Soccer получил Франк Рибери. Теперь обратная ситуация: Криштиану уступил Модричу другие премии, но здесь он первый. «Настоящий образец для подражания и герой для миллионов болельщиков и начинающих футболистов. Совершенный прототип современного спортсмена во все более быстром футболе, где звездный игрок проявляется только в том случае, когда технические навыки объединяются с выносливостью и постоянной работой над собой», - это слова о победителе.
Лично по запросам персофанов плаксивой португальской принцессы была наспех нацарапана данная статейка, чтобы рассказать кто такой Глобал соккер эдвардс? и как они вручают цацки.
Так как Перес уже бросил разбалованного нарцисса, смотрю на фото какой то морраканец дает награду Роналду, видно личный слуга Бадра по его просьбе, чтобы всех жен из гаремма ублажить велел в дубае на новый год подарить хоть какую то цацку его капризной принцессе, а также поддержать многодетную мать, которую четко обламали злые люди из уефа.
Остальные в этом списке просто гости все организованно ради Роналду. ну может от части связаны каким то боком с Юве, где и ныряет сегодня португальский дельфин.
Лично по запросам персофанов плаксивой португальской принцессы была наспех нацарапана данная статейка, чтобы рассказать кто такой Глобал соккер эдвардс? и как они вручают цацки.
Так как Перес уже бросил разбалованного нарцисса, смотрю на фото какой то морраканец дает награду Роналду, видно личный слуга Бадра по его просьбе, чтобы всех жен из гаремма ублажить велел в дубае на новый год подарить хоть какую то цацку его капризной принцессе, а также поддержать многодетную мать, которую четко обламали злые люди из уефа.
Остальные в этом списке просто гости все организованно ради Роналду. ну может от части связаны каким то боком с Юве, где и ныряет сегодня португальский дельфин.