Роналду – лучший футболист 2018 года. Есть и такая версия

вчера, 13:00

Криштиану Роналду на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае был признан лучшим игроком прошедшего года. «Соккер.ру» - об успехе португальца и других лауреатах.

Что такое Globe Soccer Awards?

Globe Soccer Awards – это ежегодно вручаемые премии за выдающиеся достижения в футболе. Это мероприятие проводят Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов – серьезные организации, в которые входят влиятельные люди и целые структуры. Раз в год Globe Soccer организует церемонию вручения наград и официальный гала-ужин, высокопоставленные гости стекаются в огромном количестве, что уже подчеркивает значимость премии.

По традиции церемонии Globe Soccer проходят в Дубае и выглядят дороже-богаче, чем аналогичные мероприятия УЕФА , ФИФА или «France Football», где вручают «Золотой мяч». Globe Soccer Awards – молодые награды, им нет еще и десяти лет, но размах мероприятия, богатство спонсоров и политический вес тех, кто стоит у истоков этой затеи, позволяет прогнозировать планомерный рост престижа и значимости премий относительно тех, что вручают в Цюрихе и Париже. В общем, не смотрите на Globe Soccer Awards свысока, тут все серьезно.

Лауреаты-2018!

Премия за выдающуюся завершённую карьеру игрока – Роналдо (Бразилия). Бразильский Феномен был отмечен как футболист, заслуживший репутацию одного из лучших игроков в истории футбола. Обладатель «Золотого мяча», наград ФИФА , Кубка мира и первый футболист, который поиграл не только за «Барселону» и «Реал», но также за «Милан» и «Интер». «Всегда любимый, куда бы ни шел, он уникален в этом», - подчеркивается в релизе.

Премия за выдающуюся карьеру игрока – Блез Матюиди (Франция). Globe Soccer отметил наградой футболиста, который никогда не получит «Золотой мяч» в силу своего функционала. Блез – молчаливый страж и надежный полузащитник, сердцебиение своих команд. Он чемпион Франции и Италии, а после мундиаля в России – еще и лучший в мире вместе с «трехцветными». «Заядлый победитель», - так характеризуют этого лауреата.

Премия за выдающуюся карьеру тренера – Фабио Капелло (Италия). Эта награда напоминает нам о том, что Капелло – великий тренер. Все-таки в Россию дон Фабио приехал уже далеко не тем «алленаторе», который сделал себе имя. Он выиграл чемпионат Италии с тремя разными командами (уникальное достижение), дважды побеждал в Ла Лиге с «Реалом», а также победил с «Миланом» в Лиге чемпионов, разгромив в афинском финале «Барселону» Кройфа со счетом 4:0.

Премия за выдающуюся карьеру – Звонимир Бобан (Хорватия). Имеется в виду карьера Звонимира в целом. Как футболист Бобан отыграл десять сезонов в составе «Милана» и выиграл кучу трофеев, кроме того, Бобан был составе сборной Хорватии, завоевавшей «бронзу» на ЧМ -1998. Но речь и о Звонимире-менеджере, который сейчас работает в ФИФА , куда пришел вместе с Инфантино. Не исключено, что в будущем Бобан будет претендовать на самый высокий пост в Международной федерации футбола.

Лучший спортивный директор года – Фабио Паратичи («Ювентус»). Наконец, добрались до наград, вручаемых непосредственно за достижения в 2018 году. Паратичи проделал великолепную работу в «Ювентусе» вместе с Джузеппе Мароттой, во многом благодаря его деятельности гегемония «Старой Синьоры» в Серии A так затянулась. Ну а кульминацией деятельности Паратичи на сегодняшний день является приобретение «Юве» Криштиану Роналду.

Лучший футбольный агент года – Жорже Мендеш (Португалия). В восьмой раз эта награда достается португальскому агенту, лишь раз за все время существования Globe Soccer Awards приз достался не Мендешу: Мино Райола забрал статуэтку в 2016-м, когда Погба перешел из «Ювентуса» в МЮ . А в прошедшем году Жорже Мендеш организовал трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус». Действительно, очень талантливый в своем ремесле человек.

Лучший клуб года – «Атлетико» (Мадрид, Испания). Решите ребус: испанский клуб в пятый раз подряд выигрывает эту премию, команда из Мадрида – в третий раз подряд, а «Атлетико» впервые. Все дело в том, что до этого побеждали «Реал» и разок «Барселона», а теперь «матрасники», которые уже брали награду в 2012-м. «Атлетико» - кандидат от Ассоциации европейских клубов, где впечатлены победами мадридцев в Лиге Европы и в матче за Суперкубок УЕФА .

Лучший тренер года – Дидье Дешам (Франция; сборная Франции). Здесь без сюрпризов: логично, что в год чемпионата мира награда достается тренеру, выигравшему мундиаль. Кажется, везде, где вручали награду лучшему наставнику года в мировом футболе, отметили именно Дешама, тем более он вошел в узкий круг уникумов, сумевших выиграть чемпионат мира и на поле, и на скамейке. И да, это вторая подряд французская победа в этой номинации, год назад первенствовал Зинедин Зидан.