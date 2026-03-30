Луческу рискует жизнью из-за футбола. Бывший тренер «Зенита» попал в реанимацию

1774872679

сегодня, 15:11

Мирчу разозлило поражение.

Мистер потерял сознание во время разбора матча

Футболисты сборной Румынии проиграли Турции в плей-офф отбора на чемпионат мира. Луческу встретил знакомого соперника, которого сам тренировал. В домашней игре в Стамбуле турки задавили румынскую команду атаками. Дальше по плану у Луческу была товарищеская игра против Словакии. Во время разбора матча с турками наставнику стало плохо. Восьмидесятилетний тренер расстроился и разозлился из-за ошибок футболистов, он потерял сознание.

Как в случае с Эриксеном, которого на Евро-2020 откачали врачи сборной Дании и доктор, спустившийся с трибун, Луческу повезло с поддержкой. Врачи сборной Румынии сразу оказали ему первую медицинскую помощь. У 80-летнего наставника была фибрилляция сердца. Все очень испугались, ведь знают об эмоциональности и проблемах с сердцем Луческу. Ещё когда Мирча тренировал «Шахтер», ему удачно сделали операцию на сердце.

Через 10 лет после ухода из донецкого клуба Луческу продолжал работать тренером. За это время он недолго трудился в «Зените», возглавлял сборную Турции и даже исторических соперников «Шахтера» – киевское «Динамо». В ноябре 2023 года после поражения от «горняков» Луческу подал в отставку. Но не вышел на пенсию, ведь с августа 2024-го Мирча возглавил сборную Румынии. Один из самых титулованных тренеров в истории футбола не успокоился.

Старческое упрямство, помноженное на жесткий характер – причина того, почему Луческу отказывался выйти на пенсию. Теперь Мирча констатировал, что «всё кончено» в футболе, но отметил, что его самочувствие лучше, чем предполагали врачи в реанимации. Сегодня его сердечный ритм проверят ещё раз. В таких случаях тяжело прогнозировать, но врачи знают историю болезни – сердце подводило Луческу раньше, и каждый раз он возвращался.

Луческу благодарен фанатам за волну поддержки

Поклонники футбола желают румынскому дедушке здоровья, ведь он оказался в реанимации. Состояние у Мирчи стабильное, но врачи сказали правду: если продолжит работать главным тренером, его организм не выдержит. Время для шуток прошло. Луческу тысячу раз предупреждали, что с его темпераментом и сердцем футбол опасен для жизни. Все испугались. Через полчаса после инцидента с потерей сознания и госпитализацией телефон Мирчи закипел от сообщений.

Все написали ему слова поддержки – Луческу растроган. Неудивительно, так как речь о колоритном наставнике, который работал в странах, где любят футбол. Но Мирча давно играет с огнем, просто не умеет иначе. Сэр Алекс Фергюсон, который лишь на четыре года старше чем румынский тренер, вышел на пенсию тринадцать лет назад. Луческу отбросил аргументы жены, сына и других близких родственников. Дедушка не успокаивался. Вчера Луческу рисковал самым ценным.

Фергюсон покинул футбол, чтобы сохранить здоровье и подарить семье время вместе. Луческу почти четыре десятилетия живет между Румынией и разными странами – Италией, Турцией и Украиной. Впервые его сердце дало сбой, когда он сильно разозлился на футболистов «Брешии» более тридцати лет назад. В прошлом году Луческу тоже терял сознание из-за нарушения сердечного ритма. Мирча подчеркивает, что его сердце не останавливалось, но ситуация неважная.

Больше нельзя рисковать. В этот раз жена Луческу Нели надеется убедить мужа уйти с поста главного тренера сборной Румынии. Люди, которые очень переживают на бровке, как великий Лобановский, всегда рискуют получить инфаркт прямо во время матча. Луческу стало очень плохо, когда пересматривал эпизоды матча против Турции, то есть его нервная система в таком состоянии, что даже спустя несколько дней после матча злость остается и сердце не справляется.

Тренер обожает рисковать в футболе и в жизни

Команды Луческу всегда старались играть в атакующий футбол. Ради сильной атаки и Кубка УЕФА Мирча терпел в «Шахтере» бразильскую колонию, которой было очень сложно управлять. Но у румына есть лидерские качества. Луческу был приличным футболистом. В 1969 году его признали лучшим игроком Румынии. Удивительный результат для парня, который после окончания школы поступил в университет. Луческу хотел заниматься внешней торговлей.

В авторитарной Румынии это была выгодная профессия, поскольку разрешали ездить за рубеж. Но Мирча был настолько хорошим нападающим, что его из студенческой команды забрали в «Динамо» Бухарест. Дальше были успехи: футболист Луческу пять раз становился чемпионом. А на ЧМ -70 Мирча был капитаном сборной Румынии. Хотя его команда попала в смертельную группу с Бразилией, Англией и Чехословакией, румыны дрались и запомнились смелостью.

После яркого поражения 2:3 от команды Пеле именно Луческу досталась футболка Короля. Мирча её не стирал, майка висит в комнате с трофеями тренера и футболиста. Хотя как наставник румын не закрепился на уровне миланского «Интера», он добился успехов и наигрался в еврокубках. Но жизнь Луческу могла трагично оборваться много лет назад. В 2012 году он создал аварийную ситуацию за рулем в Бухаресте, врезавшись в трамвай. Не умеет жить спокойно.

На днях Луческу поставил мировой рекорд. Румын стал самым возрастным тренером в истории национальных сборных. Теперь может со спокойной душой, хотя и тревожным сердцем уйти на пенсию. Мирча обязательно начнет пугать близких разговорами о возвращении, но надо признать, что время всегда побеждает. Нет смысла нервничать, когда столько всего достиг. Луческу честен и в своей агрессии – редко тренеры настолько ненавидят арбитров, и в хитрости.

У Мирчи есть чувство юмора. Румын много лет притворялся, что не понимает русский язык и на нем не разговаривает. Понятно, зачем он так делал изначально – «игры разума», получал преимущество при общении. Но когда в «Зените» Луческу продолжил говорить на румынском, то подчеркнул упрямый характер. Не хочет говорить на русском – не говорит. Его хитрый прищур и улыбка на публике легко сменялись яростью, когда настраивал игроков на большие победы.