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Футбольные викинги покоряют Альбион

вчера, 13:05
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Коутиньо Филиппе
Коутиньо Филиппе
Полузащитник
Луис Давид
Луис Давид
Защитник
Виллиан
Виллиан
Полузащитник

Побаивались вторгаться в Англию, ведь считалось, что АПЛ не для них. «Соккер.ру» рассказывает о приключениях бразильцев на родине футбола.

В России идет двадцать седьмой по счету чемпионат страны, в АПЛ тоже двадцать седьмой. В Англии в высшем дивизионе было от 20 до 22 команд, в России быстро перешли от 20 к 16 клубам, то есть разница в количестве игроков и поединков очень большая.  

Но в российском футболе было 146 бразильцев, а двое в итоге стали игроками национальной сборной – Фернандес и Ари, а в АПЛ за четверть века поселилось всего 76 игроков с правом выступать за «селесао». Причем 9 из 76 (12 % ото всех) сыграли менее 5 матчей в высшей лиге Англии.

Первый бразилец в АПЛ появился в 1995 году, когда Исайас Маркес Соарес подписал контракт с «Ковентри». У форварда тогда не получилось – отличился 2 раза в 12 матчах, зато «Мидлсбро» подписал Жуниньо Паулисту и Бранко. Второй был чемпионом мира, но набрал лишний вес, работал очень слабо.  

После неудач Исайаса, который до Англии много забивал за «Бенфику», и Бранко начали формировать английский футбольный миф, что все бразильцы ленивые, почти всем неудобно играть в силовой АПЛ, им нужны от британцев только деньги, а лучше всего – маленькая колония из соплеменников для счастья.

В девяностых в лиге сыграло только семь бразильцев. Три названных, первый представитель родины самбы в истории «Арсенала» - защитник Сильвиньо, Фумака из «Ньюкасла», Эмерсон из «Мидлсбро» и Эмерсон Томе из «Шеффилд Уэнсдей», который позже сменил много клубов и наиграл немало матчей.

Зато, как только английские клубы начали богатеть – ставок на игроков из Бразилии стало больше. Но их все равно мало по сравнению с другими лигами. 76 бразильцев за 27 сезонов – негусто. Причем стоит признать, что нередко речь шла о краткосрочных отношениях и невеселом расставании, бразильцы вправду не приносили пользу в Англии.

В результате у 19 игроков менее 10 матчей, у 29 – меньше 20 поединков. В начале нового века бразильцев в Англии было мало, а таких примеров, как Жилберто Силва, еще меньше. Чемпион мира стал частью чемпионского «Арсенала». Но куда чаще попадались Андерсоны Силвы (тот, что в «Эвертоне» годик пробыл). Сам Марио Жардел не заиграл в «Болтоне».

Гранды тоже не всегда угадывали. «Манчестер Юнайтед» ставил на шесть бразильцев за всю историю. Из них никто так и не заиграл на уровне легенд-напарников. Ни Фред с Перейрой, что есть сейчас, ни близнецы Фабио и Рафаэл, ни чемпион мира Клеберсон, ни Андерсон, которому выдали щедрые авансы и долго ждали, чтобы бразилец собрался и выдал такой футбол, как в составе «Порту».

И молодой Арсен Венгер, которому повезло с Жилберто Силвой, Эду и Сильвиньо, частенько не попадал. Всего было семь человек. Андре Сантос, Габриэль, Денилсон и Жулио Баптиста по разным причинам в основе на много лет не закрепились. У Венгера подход был европейским континентальным, стиль ярким, но не получалось.

У соседей тоже не всегда танцевали под самбу. Зато в истории «Челси» сразу 12 бразильцев. Но Пато, Оскар, Минейро, Эмерсон Томе, Пьязон, Кенеди и Филипе Луис не будут вспоминать время в лондонском клубе как золотое для них лично. Алекс, Беллетти, Давид Луис, Рамирес и Виллиан скорее заиграли, чем нет. Но у всех без исключения были спады. Тяжко бразильцам в команде, где Де Брюйне и Салаха тоже не поняли.

У «Мидлсбро», хотя этот клуб предпринимал попытки заполучить бразильца мечты после Жуниньо, чаще были промашки, чем удачи. Впрочем, Афонсо Алвес выдал результативный отрезок, а Рошембак до этого помог выйти в финал Лиги Европы. Так что в сумме с успехами Жуниньо после трех заходов можно сказать, что «Мидлсбро», в отличие от многих, с бразильцами дружит.

Бразильцы «Тоттенхэма» тоже могут оставить хорошее впечатление на коротком отрезке, а надолго никого пока не хватало. Сандро, Паулиньо, теперь вот Моура появился. Но никакой мании у «шпор» нет, ведь общее число на клуб очень маленькое. А вот у «Манчестер Сити» столько же бразильцев, как в истории «Челси» - 12. Фернандиньо очень важен, как Фирмино для «Ливерпуля» - один из 7 бразильцев в истории «красных».

На шестерку нынешних лидеров АПЛ приходится 42 бразильца из 76 за всю историю. Остается всего 34 футболиста за 27 сезонов для всех остальных команд в истории высшей лиги. Чаще всего бразильская нога ступает на газон стадиона из провинции, только если приезжает клуб из Лондона, Манчестера или Ливерпуля. К слову, у «Эвертона» за историю 5 бразильцев, хотя ситуация может измениться, ведь Бернард и особенно Ришарлисон неплохо зашли.

Возможно, ситуация меняется на наших глазах? На данный момент в АПЛ 18 бразильцев, то есть каждый 4 бразилец в истории турнира сейчас в лиге, которая не принесла радости и счастья многим его соотечественникам. Вот только посмотрите на фамилии этих 18 человек. Алиссон, Фабиньо и Фирмино – игроки основы Клоппа, лидера дивизиона. У Гвардиолы в команде четыре бразильца, хотя Данило не закрепился в основе.

Зато Фернандиньо – ключевой футболист, Жезус – одна из молодых надежд в атаке, а от Эдерсона так же зависит судьба чемпионского титула, как от его коллеги-конкурента по сборной из «Ливерпуля» Алиссона. Уникальная ситуация – сразу 7 из 18 бразильцев в английском сезоне претендуют на чемпионское звание. Также учтите, что именно представители латиноамериканцев на третьем месте по количеству чемпионов Англии.

16 разных футболистов становились первыми и собрали 25 комплектов медалей. Выше только англичане и французы – 27 чемпионов и 53 «золота» усилиями, в основном, Венгера. Так что бразильцы поднажали, уже прошли отметку в 3 500 матчей на всех, хотя по суммарному количеству голов в АПЛ всего на 13-м месте, уступая бельгийцам, нигерийцам, аргентинцам и итальянцам.

Зато именно по ходу этого чемпионата побит личный рекорд по голам для бразильцев. Первый хет-трик Фирмино в карьере случился в ворота «Арсенала», и благодаря этим голам форвард собрал 43 мяча в ворота соперников из АПЛ. Теперь у Роберто 44 гола, уверенно обошел Филиппе Коутиньо - у бывшего лидера «красных» был 41 мяч. Дальше следует Жуниньо – легенда «Мидлсбро» собрал 29 голов, потом идет Виллиан – у него 27 мячей за «Челси».

Жезус замыкает пятерку, ведь у молодого парня 23 мяча. И от него, и от Фирмино зависит судьба титула не меньше, чем от бразильских голкиперов. При этом стоит признать, что невысокие рекордные показатели объяснимы – у бразильцев маловато сыгранных матчей. Рекордсменом по играм является Лукас Лейва, который провел в АПЛ 247 поединков. Дальше идут Эурелио Гомес (195), Виллиан (186) и Фернандиньо (184 матча).

А у Жилберто Силвы всего 170 поединков, у Коутиньо – 152, у Жуниньо – 125. То есть у Паулисты меньше матчей, чем у Оскара времен «Челси». Но в этом сезоне сразу у 15 бразильцев больше 10 проведенных матчей, у первой десятки – от 18 до 21 тура. Нужно добирать и голы, и передачи – здесь рекордсменом является Коутиньо с 35 ассистами, Фирмино идет вторым – 24 передачи, Виллиан третий – 23 паса. Дальше Оскар (19) и Жуниньо (18 ассистов).

Интервенция получилась растянутой во времени, но викинги из мира футбола наконец нашли ключи к АПЛ. Бразильцы вместе с аргентинцами демонстрируют умение захватывать чужие лиги, как древние воины захватывали земли. Впрочем, у аргентинцев дела идут не лучше, и тут дело не в давней исторической вражде с англичанами. Есть Агуэро с его голами, Сабалета, Колоччини и Тевес с матчами, но в целом ситуация примерно такая, как у бразильцев, только голов больше за счет 153 мячей Агуэро и 84 голов Тевеса.

Но в текущем сезоне Фернандиньо, Фелипе Андерсон, Давид Луис, Фирмино, Виллиан, Лукас Моура, Фабиньо, Ришарлисон, Алиссон, Жезус, Эдерсон и Бернард приносили пользу своим клубам. Только у форварда Кенеди голов маловато, учитывая частые появления на поле. Но вожак «Манчестер Сити» Фернандиньо, звезда «Вест Хэма» Фелипе Андерсон, взявший реванш в «Челси» Давид Луис и форвард, который забивает, отворачиваясь от чужих ворот – Фирмино, подтверждают догадку, что начало положено.

Роберто даже сумел за счет игры за англичан обойти Марсело и Неймараполучил награду «Золотая самба» для лучшего бразильца, выступающего в Европе. С 2008 года разыграли 12 призов, и только раз до Фирмино победил представитель АПЛ. После Коутиньо выиграл очередной футболист из атаки «Ливерпуля». Вряд ли фанаты Неймара и Марсело одобрят и признают победу Фирмино – тем более, отрыв от номинантов маленький, но Роберто хорош.

Установлена новая чемпионская отметка для бразильца в АПЛ – 44 забитых мяча. Осталось побить еще два рекорда. Достижение Коутиньо по ассистам – осталось отдать 10 передач, и поиграть за «Ливерпуль» достаточно долго, чтобы побить рекорд Лукаса Лейвы – 247 матчей. У Фирмино после трех с половиной сезонов уже 124 матча, и через две игры он обойдет Жуниньо – некогда главного бразильца в истории АПЛ. Времена меняются, приходят новые герои.

Хотя Жилберто Силва, Жуниньо, Давид Луис, Виллиан, Коутиньо, Фернандиньо и Гомес оставили след в истории лиги, у Фирмино есть шанс собрать ряд личных рекордов и стать первым по матчам, голам и ассистам. Бобби метит в список бразильских легенд АПЛ. Или ждем тяжелую артиллерию в лице Неймара?

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DXTK
DXTK ответил Дед за ЦСКА
   126 / 657
вчера в 15:34
Сразу видно, крик из хлева, читать надо внимательно, статья об АПЛ. Ни Вагнер Лав, ни Даниэль Корвальо в АПЛ НЕ играли.
А как же ЖО в ман сити?
DXTK
DXTK
   126 / 657
вчера в 15:31
Жуниньо из Мидлсбро один из любимых бразильцев на туманном альбионе.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Don trombone
   49 / 657
вчера в 14:08
А где тут конские вагнерлавы, карвальи, бекаы, фернандесы, рамоны? Их даже в Молдавию не взяли((( ах ха ха!
Сразу видно, крик из хлева, читать надо внимательно, статья об АПЛ. Ни Вагнер Лав, ни Даниэль Корвальо в АПЛ НЕ играли.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Don trombone
   136 / 657
вчера в 14:06
А где тут конские вагнерлавы, карвальи, бекаы, фернандесы, рамоны? Их даже в Молдавию не взяли((( ах ха ха!
Ну, так, чисто на уровне бреда - а причем тут кони? Я, конечно, понимаю, секта - проблема с логикой и мозгом в целом, но все же, причем тут кони?
Don trombone
Don trombone
   14 / 657
вчера в 13:32
А где тут конские вагнерлавы, карвальи, бекаы, фернандесы, рамоны?
Их даже в Молдавию не взяли((( ах ха ха!
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