Футболисты будущего: таланты от Лондона до Москвы

вчера, 13:15

В УЕФА назвали 50 игроков, за которыми стоит следить в 2019 году. «Соккер.ру» рад, что нашлось место и российским футболистам.

С каждым годом не упустить из виду будущего Месси все проще. В списке талантов, за которыми в УЕФА предлагали следить в ушедшем году, были Кепа – будущий самый дорогой вратарь в истории футбола, а также Кьеза – изумительно талантливый сын известного отца.

Был там Френки де Йонг – «красно-белая» мечта половины грандов Европы. Его соратник де Лигт из того же «Аякса», Милинкович-Савич из «Лацио». А еще Павар – до чемпионата мира. Также Санчо, Шкриньяр и Лукас Торрейра.

Конечно, не все успели себя проявить – среди «футболистов будущего» много тех, кому по 19-20 лет. Но список компетентный. Например, от России в 2018 году попались в сети экспертов Федор Чалов и Иван Игнатьев. Оба сделали шаг вперед в карьере, причем второму только 6 января стукнет 20 лет – вся карьера впереди. Кого же включили в перечень на 2019 год?

Таланты из Испании

Браис Мендес (21 год, «Сельта»), Хуан Миранда (18 лет, «Барселона»), Дани Ольмо (20 лет, «Динамо» Загреб), Рикард Пуч (19 лет, «Барселона»), Хавьер Санчес (21 год, «Реал»), Унаи Симон (21, «Атлетик»).

Первой ассоциации в рейтинге УЕФА отвели сразу 6 позиций. Почти каждый восьмой в списке из Испании. Трое из «Ла Масии», но Дани Ольмо решил сменить школу «Барселоны» на школу «Динамо» из Загреба.

Мендес из «Сельты» дебютировал за Испанию. Пуча хвалят, такое ощущение, еще с тех времен, когда он сидел на горшке. Хавьер Санчес из «Реала» - защитник, который пережил 0:3 от ЦСКА . Может быть, тут и спрятались новые игроки класса Касильяса, Пуйоля, Рамоса, Хави и Иньесты, но пока их не видно.

Таланты из Англии

Джейдон Санчо (18 лет, «Боруссия» Д), Рейсс Нельсон (18 лет, «Хоффенхайм»), Оливер Скипп (18 лет, «Тоттенхэм»), Эмиль Смит-Роу (18 лет, «Арсенал»), Каллум Хадсон-Одои (18 лет, «Челси»).

Разгадали хитрый план коварных британцев? Отдают молодежь в Бундеслигу, чтобы они там научились мыслить как люди из Лиги чемпионов среди сборных. Может быть, и сработает – посмотрим. А пока наблюдаем, как 18-летние Нельсон и Санчо отжигают. Контракт первого принадлежит «Арсеналу», а второй покинул МС и помогает «Боруссии» Д опережать «Баварию».

Теперь Каллум Хадсон-Одои интересует «Баварию» - в «Челси» запросили 40 миллионов фунтов за 18-летнего вингера, который успел забить в ЛЕ , как и «канонир» Смит-Роу. А вчера за «Арсенал» вообще дебютировал 17-летний Бакайо Сака, первый игрок 2001 года рождения, сыгравший в АПЛ . Богатые английские школы начали давать плоды. Санчо пока круче всех, но даже Скипп – интересный хав, помаленьку играет за «шпор».

Таланты из Италии

Николо Дзаньоло (19 лет, «Рома»), Николо Барелла (21 год, «Кальяри»).

Команда тех, кто назван в честь Санта-Клауса, он же святой Николай. Итальянские Коли выросли, им прочат судьбу великих футболистов прошлого. Получится? Николо Барелле уже 21, но пока за «Кальяри» играет – хотя помним судьбу Пирло, Андреа ведь не сразу раскрылся. А вот Дзаньоло всего 19, но его уже сравнивают с Тотти.

И Кьеза в список не попал, наверное, лишь потому, что уже считается состоявшимся футболистом в 21 год. И без Федерико итальянцы представлены парнями, за которыми нужен глаз да глаз. Вот Дзаньоло недавно упустили защитники «Сассуоло» - забил дебютный гол в Серии А в издевательском стиле юного Тотти. Впрочем, Николо с его ростом в 190 сантиметров и игрой на позиции классической десятки скорее пройдет кастинг в «сыновья» Зидана.

Таланты из Германии

Кай Хавертс (19 лет, «Байер»), Флориан Мюллер (21 год, «Майнц»).

Не густо получилось. Раньше на их месте могли быть Нойер, Кроос, Мюллер, Озил, Боатенг, Хуммельс, Ройс и другие знаменитые немецкие футболисты. Почти все – кроме бедняги Марко, стали чемпионами мира в Бразилии.

Теперь список скромнее, зато можно отметить Флориана Мюллера - 21-летнего голкипера «Майнца». Ну, и Кая Хавертса – будущий соперник «Краснодара» в Лиге Европы тащит «аптекарей» вперед. На счету хавбека 9 голов и 5 ассистов в Бундеслиге и еврокубках. Прекрасный футболист, зрелый не по годам.

Таланты из Франции

Мусса Диаби (19 лет, ПСЖ ), Альбан Ляфон (19 лет, «Фиорентина»), Стэнли Нсоки (19 лет, ПСЖ ), Мартен Терье (21 год, «Лион»), Дайо Упамекано (20 лет, «Лейпциг»).

Пять французов, как и англичан. Чуть меньше, чем испанцев, но в этот список проходят даже Мбаппе и Дембеле, если говорить о возрасте. На родине чемпионов мира воспитывают шикарных игроков. Тухель доверяет молодым в ПСЖ , невзирая на высоченную конкуренцию. Вратарь Ляфон уехал в «Фиорентину» и провел 17 матчей из 19 в основе.

Дайо Упамекано – один из самых интересных молодых защитников Бундеслиги. А форвард Мартен Терье, хоть и не самый крутой пока в атаке результативного «Лиона», но голами отличался, даже в Лиге чемпионов успел дебютировать. У французов интересные молодые игроки, хотя одного выделить сложно.

Таланты из России

Федор Чалов (20 лет, ЦСКА ), Ильзат Ахметов (19 лет, ЦСКА )

По делу выбрали. Федор забивал «Реалу» и результативно провел осень в РПЛ – лучший снайпер на данный момент, а Ильзат Ахметов не случайно был назван лучшим молодым игроком России прошлого года. «Армейцы» представляют страну в этом списке, осталось лишь дождаться от них зрелой стабильности в футболках сборной.

В принципе, Игнатьев и Сулейманов тоже могли быть в подобном списке. Но здесь всего 50 талантов, всем места объективно не могло хватить, а Иван и Шапи пока не настолько часто играют в основе «Краснодара», как Чалов и Ахметов в основе ЦСКА . И в Лиге чемпионов пока не светились. Но все в будущем, ведь лет им очень мало – лучшее впереди.

Таланты из Португалии, Украины, Турции, Нидерландов

Португалия: Рафаэл Камашу (18 лет, «Ливерпуль»), Жоау Фелиш (19 лет, «Бенфика»), Жедсон Фернандеш (19 лет, «Бенфика»). Украина: Андрей Лунин (19 лет, «Леганес»), Виталий Миколенко (19 лет, «Динамо» Киев), Николай Шапаренко (20 лет, «Динамо» Киев). Турция: Озан Кабак (18 лет, «Галатасарай»). Нидерланды: Арно Груневельд (21 год, «Брюгге»).

В списке нет ни одного молодого бельгийца, даже странно. Зато есть по 3 таланта из Португалии и Украины, а также по одному из Турции и Нидерландов. Де Лигт и де Йонг уже перешли в разряд больших звезд, Цыганков ездит на матчи «Ромы», присматривая себе новый клуб – их из списка исключили, что логично. Зато есть форвард Груневельд, который успел забить «Атлетико» в ЛЧ .

Также хорош турок Кабак – открытие еврокубков, 18-летний защитник, которого «Галатасарай» может отдать одному из грандов. Из португальцев выделяем Камашу – португалец вряд ли пробьется в основу «Ливерпуля», учитывая конкуренцию. А среди украинцев Шапаренко и Лунин в фаворе, хотя Миколенко вице-чемпиона мира Пиварича на скамейку усадил. Кто тут самый-самый одаренный? Пожалуй, Лунин.

Остальная Европа

Сербия: Лука Йович (21 год, «Айнтрахт»), Никола Миленкович (21 год, «Фиорентина»). Уэльс: Итан Ампаду (18 лет, «Челси»). Норвегия: Сандер Берге (20 лет, «Генк»). Хорватия: Никола Моро (20 лет, «Динамо» Загреб), Лука Иванушец (20 лет, «Локомотив» Загреб), Йосип Брекало (20 лет, «Вольфсбург»). Польша: Роберт Гумны (20 лет, «Лех»). Косово: Ариянет Мурич (20 лет, «Манчестер Сити»). Румыния: Янис Хаджи (20 лет, «Вииторул»), Ионуц Раду (21 год, «Дженоа»). Грузия: Георгий Чакветадзе (19 лет, «Гент»).

Выделяется серб Йович – 10 голов в Бундеслиге и 5 в ЛЕ , «Бенфика» снова нашла крутого игрока, пускай и отдала его в аренду. Понятно, что много хорватов – три игрока, и только Йосип Брекало пока играет за рубежом, за «Вольфсбург». Есть валлиец из запаса «Челси», есть косовар из резерва «Манчестер Сити», и даже норвежец из «Генка».

Бросается в глаза знакомая фамилия – сын Георге Хаджи не только с угловых умеет забивать, Яниса вписали в список 50 талантов, за которыми стоит следить в 2019 году. Очень приятно также, что в перечне нашлось место грузинскому футболисту. Георгий Чакветадзе очень техничный парень, и пусть в футболе ему повезет не меньше, чем везло Кахе Каладзе.

Другие континенты

Бразилия: Винисиус Жуниор (18 лет, «Реал»), Эдер Милитао (20 лет, «Порту»). Марокко: Ашраф Хакими (20 лет, «Боруссия» Д). Мали: Амаду Айдара (20 лет, «Зальцбург»). Сенегал: Исмаила Сарр (20 лет, «Ренн»). Нигерия: Саму Чуквезе (19 лет, «Вильярреал»). Канада: Альфонсо Дэвис (18 лет, «Бавария»). США : Уэстон МакКенни (20 лет, «Шальке»).

Из 50 футболистов сразу 42 представляют Европу, при этом сразу 20 человек из пяти сильнейших ассоциаций. Так что Хакими, Винисиуса, Сарра, Чуквезе или МакКенни, который играл против «Локомотива» в Лиге чемпионов, можно поздравить – превзошли сотни талантов.

Также хорош Эдер из «Порту» - защитник, который тоже сыграл в ЛЧ против российского клуба. И Хакими, понятное дело, выделяется. Список интересный, хотя бросается в глаза, что нет ни одного аргентинца, уругвайца, камерунца и футболиста из Азии. Спрятались одаренные игроки, успех которых не предсказали, но они нас порадуют.

Символическая сборная талантов, за которыми стоит следить в 2019 году: