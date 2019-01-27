Вклад в будущее «Манчестер Сити»

вчера, 15:59

В 2008 году масштабно началась планировка и подготовительные работы, по созданию проекта академии Манчестер Сити. Планировалось построить огромный комплекс, на котором в комфортных условиях могли тренироваться главная команда, женская команда и молодежные команды Манчестер Сити, всех возрастов. Заложенный бюджет составлял 257 миллионов евро, и на выходе должна получиться лучшая по своей инфраструктуре академия в мире.

8 декабря 2014 года, состоялось торжественное открытие академии, общая площадь которой, составляет 32 гектара. На территории расположились 18 тренировочных полей, жилье для 400 воспитанников, три спортивных зала, манеж, массажные кабинеты, комнаты для физиотерапии, бассейн, 120-местный зал для проведения пресс-конференций, четырехзвездочный отель, кинотеатр, и украшением всего этого, является стадион для молодежной команды вместимостью 7000 человек.

Внутри комплекса,на стенах повсюду красуются мотивирующие надписи - «Тренируйся как профессионал, ешь как профессионал, пей как профессионал, пиши как профессионал» и тому подобные. Внутри же главного здания, на самом виду встречает лозунг - «Мы строим будущее, а не только команду звезд».

Академия сразу же вызвала большой резонанс в СМИ . Пол Скоулз назвал академию Манчестер Сити лучшей в мире, а так же неоднократно восхвалял ее в своих интервью:

«Если объективно, нужно сказать, что „Сити“ достигли впечатляющих результатов, и их влияние на молодежь Манчестера началось задолго до того, как на этой неделе открылась Футбольная Академия Сити – событие, которое, кажется, привлекло даже больше внимания, чем приближение самого Рождества. Ни для кого из моих знакомых не секрет, что „Сити“ достигли серьезных успехов в организации программ их молодежной академии. Причем до такой степени, что даже нынешние игроки „Юнайтед“ и игроки прошлых лет отправляют своих сыновей в эту академию. Для большинства болельщиков это очень трудно осознать. Однако я полагаю, что, когда речь заходит о желании родителей дать своему ребенку всё самое лучшее, нужно руководствоваться немного другими факторами, чем самая пылкая преданность.» - Пол Скоулз в интервью «The Independent»

К слову бывшие игроки Манчестер Юнайтед - Фил Невилл, Даррен Флетчер и Робин Ван Перси, отдали своих сыновей в академию Манчестер Сити. Так же в академию Манчестер Сити, отдал своего сына бывший игрок «горожан» и воспитанник клуба - Шон Райт-Филлипс.

Уже сейчас академия Манчестер Сити дает свои плоды. Молодой английский полузащитник Фил Фоден, считается потенциально очень талантливым футболистом, которого ждет большое будущее. В свои восемнадцать лет, он уже стал чемпионом мира среди юношей до семнадцати лет, получил награду лучшего игрока молодежного Чемпионата Мира до 17 лет, а так же является чемпионом Англии в составе основной команда Манчестер Сити.

Джейдон Санчо, который недавно перебрался в Боруссию Дортмунд и который демонстрирует там потрясающий футбол, так же выходец из академии Манчестер Сити. Брахим Диасс, Люк Болтон, Лоуи Моулден, Тэйлор Харвуд-Беллис, Кол Палмер, Д'Маргио Райт-Филлипс, Бен Кнайт и многие другие талантливые футболисты, которые потенциально могут вырасти в звезд мирового футбола первой величины. Надеюсь в будущем Манчестер Сити будет выпускать все больше и больше талантливых, молодых футболистов.