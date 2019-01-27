Вклад в будущее «Манчестер Сити»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
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Вклад в будущее «Манчестер Сити»

вчера, 15:59

В 2008 году масштабно началась планировка и подготовительные работы, по созданию проекта академии Манчестер Сити. Планировалось построить огромный комплекс, на котором в комфортных условиях могли тренироваться главная команда, женская команда и молодежные команды Манчестер Сити, всех возрастов. Заложенный бюджет составлял 257 миллионов евро, и на выходе должна получиться лучшая по своей инфраструктуре академия в мире.

8 декабря 2014 года, состоялось торжественное открытие академии, общая площадь которой, составляет 32 гектара. На территории расположились 18 тренировочных полей, жилье для 400 воспитанников, три спортивных зала, манеж, массажные кабинеты, комнаты для физиотерапии, бассейн, 120-местный зал для проведения пресс-конференций, четырехзвездочный отель, кинотеатр, и украшением всего этого, является стадион для молодежной команды вместимостью 7000 человек.

Внутри комплекса,на стенах повсюду красуются мотивирующие надписи - «Тренируйся как профессионал, ешь как профессионал, пей как профессионал, пиши как профессионал» и тому подобные. Внутри же главного здания, на самом виду встречает лозунг - «Мы строим будущее, а не только команду звезд».

Академия сразу же вызвала большой резонанс в СМИ. Пол Скоулз назвал академию Манчестер Сити лучшей в мире, а так же неоднократно восхвалял ее в своих интервью:

«Если объективно, нужно сказать, что „Сити“ достигли впечатляющих результатов, и их влияние на молодежь Манчестера началось задолго до того, как на этой неделе открылась Футбольная Академия Сити – событие, которое, кажется, привлекло даже больше внимания, чем приближение самого Рождества. Ни для кого из моих знакомых не секрет, что „Сити“ достигли серьезных успехов в организации программ их молодежной академии. Причем до такой степени, что даже нынешние игроки „Юнайтед“ и игроки прошлых лет отправляют своих сыновей в эту академию. Для большинства болельщиков это очень трудно осознать. Однако я полагаю, что, когда речь заходит о желании родителей дать своему ребенку всё самое лучшее, нужно руководствоваться немного другими факторами, чем самая пылкая преданность.» - Пол Скоулз в интервью «The Independent»

К слову бывшие игроки Манчестер Юнайтед - Фил Невилл, Даррен Флетчер и Робин Ван Перси, отдали своих сыновей в академию Манчестер Сити. Так же в академию Манчестер Сити, отдал своего сына бывший игрок «горожан» и воспитанник клуба - Шон Райт-Филлипс.

Уже сейчас академия Манчестер Сити дает свои плоды. Молодой английский полузащитник Фил Фоден, считается потенциально очень талантливым футболистом, которого ждет большое будущее. В свои восемнадцать лет, он уже стал чемпионом мира среди юношей до семнадцати лет, получил награду лучшего игрока молодежного Чемпионата Мира до 17 лет, а так же является чемпионом Англии в составе основной команда Манчестер Сити.

Джейдон Санчо, который недавно перебрался в Боруссию Дортмунд и который демонстрирует там потрясающий футбол, так же выходец из академии Манчестер Сити. Брахим Диасс, Люк Болтон, Лоуи Моулден, Тэйлор Харвуд-Беллис, Кол Палмер, Д'Маргио Райт-Филлипс, Бен Кнайт и многие другие талантливые футболисты, которые потенциально могут вырасти в звезд мирового футбола первой величины. Надеюсь в будущем Манчестер Сити будет выпускать все больше и больше талантливых, молодых футболистов.

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20 декабря 2018 Комментарии45
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Igo0rek
Igo0rek ответил allemz
   69 / 772
сегодня в 11:01
Спасибо большое за отзыв))
allemz
allemz
   27 / 772
вчера в 20:10
Игорек, братец, огромный респект тебе за проделанный труд.
Продолжай в том же духе, Ситизен.
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