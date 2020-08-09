«Манчестер Сити» — клуб без истории?

1596999458

вчера, 21:57

В далеком 1879 году, при церкви «Сент Маркс» в городе Манчестер, дочерью священника был основан одноименный клуб любителей крикета. Однако из-за наступления зимы и невозможности играть в таких погодных условиях в крикет. Уже в 1880 году, все при той же церкви был основан футбольный клуб, который сейчас известен как «Манчестер Сити».

Свой первый матч под названием «Сент Маркс», команда провела 13 ноября 1880 года против церковной команды Маклсфилда, уступив в этой встрече 1-2.

«Первое манчестерское дерби»

Самое первое манчестерское дерби было сыграно в 1891 году, где в финале кубка города, «Ардвик», он же «Манчестер Сити», обыграл с минимальным счетом 1-0 команду «Ньютон-Хит» — ныне известную как "Манчестер Юнайтед. Таким образом «Манчестер Сити» завоевали свой первый в истории трофей, и положили начало манчестерскому дерби.

«1894...»

В 1894 году, команда обретает свое привычное название — «Манчестер Сити», а первый успех приходит уже в 1904 году, где в финале кубка Англии «горожане» обыгрывают «Болтон» со счетом 1-0. Спустя 22 года, команды вновь встретились в финале кубка Англии, но на сей раз вверх одержал «Болтон», с таким же минимальным счетом.

«Перебежчики!»

После скандала со ставками, где игроки «Манчестер Сити» ставили на свои же матчи, группа ведущих игроков «Сити» во главе со звездой команды Билли Меридитом по прозвищу «Валлийский волшебник» перебрались в стан «Манчестер Юнайтед», и к несчастью для болельщиков «Ман Сити», подняли принципиального соперника на вершину. Ведь совсем скоро, «Юнайтед» выиграл свой первый чемпионский титул.

«Валлийский волшебник» отыграл в составе « МЮ » 15 успешных сезонов, а затем вернулся в «Манчестер Сити».

«В гостях хорошо...»

«Мейн Роуд» домашний стадион «горожан», вынужденно стал пристанищем и для соседей. «Олд Траффорд» сильно пострадал от бомбежек во время Второй мировой войны, поэтому «Манчестер Юнайтед» был вынужден арендовать стадион «Сити» для своих домашних матчей, платя аренду и отдавая часть прибыли от продажи билетов.

К слову «Мейн Роуд», сразу после постройки стал вторым самым большим стадионом в Англии, после легендарного «Уэмбли». Однако на клубном уровне, больше всего зрителей на трибуне в ту эпоху собирал именно «Манчестер Сити», примерно по 80 тысяч зрителей. Как видно люди ходили на «горожан» и до покупки шейхами клуба.

«От ненависти, до любви...»

Легенда не только «Манчестер Сити», но и всей футбольной Англии в целом — Берт Траутманн, единственный вратарь, который получил звание игрока года в Англии. Он воевал во Второй мировой войне, был парашютистом ВВС Германии и награжден Железным крестом 1 степени. Дважды был в плену, и после окончания войны решил остаться в Англии, сделав карьеру футболиста.

Общественность была возмущена его прошлым, но своей игрой он заставил уважать и восхищаться даже болельщиков других клубов.

В финале кубка Англии 1956 года, Траутманн за 15 минут до конца получил тяжелую травму и все оставшиеся время он доигрывал со сломанной шеей. «Манчестер Сити» выиграл этот матч со счетом 3-1, обыграв «Бирмингем Сити». Кубок команду вручала лично Королева Англии. Всего легендарный вратарь провел за «Манчестер Сити» — 15 сезонов!

«This is City time!»

Золотой период до прихода шейхов в «Сити» пришелся на конец 60-х годов. Тогда команду возглавлял Джо Мерсер и сходу вывел «Манчестер Сити» в высший дивизион. Буквально через сезон, «Сити» уже праздновали свое второе чемпионство. Как и в 2011 году, в гонке за титул был повержен «Манчестер Юнайтед».

Год спустя «Манчестер Сити» выигрывает очередной кубок Англии, а еще через год завоевывает кубок английской лиги, и свой первый и пока единственный еврокубок — Кубок обладателей кубков УЕФА .

«Манчестер Сити понизил в классе МЮ »

В 1974 году, в предпоследнем туре чемпионата Англии, в манчестерском дерби на стадионе «Олд Траффорд» «Ман Сити» отправляют « МЮ » в нынешний Чемпионшип. Самое интересное, что победный гол в ворота «красных дьяволов» забил легенда «Манчестер Юнайтед», обладатель Золотого мяча, чья статуя увековечена возле стадиона «Юнайтед» — Деннис Лоу. Именно он отправляет свой родной клуб в дивизион рангом ниже.



«Итог»

Как видите у клуба, которому уже больше 140 лет, просто не может не быть истории. Это не команда созданная 5, 10, 20 лет назад. Это целая эпоха со своими взлетами и падениями. Сейчас «Манчестер Сити» является одним из сильнейших клубов планеты. А история была до нас, живет с нами сегодня, и будет писаться когда нас не станет.

Спасибо за внимание!