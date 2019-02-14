Витсель ошибся. АПЛ сейчас не только о хайпе

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.6 3.8 2.05
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.45 3.3 2.9
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика - - -
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 1.9 3.4 4.3
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.7 4.75 1.37
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.6 4.7 1.4
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.6 3.25 2.75
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.25 3.4 3.15
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.25 3.2 2.3
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.3 3.35 3.1
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал -:- Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
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Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
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Витсель ошибся. АПЛ сейчас не только о хайпе

сегодня, 10:30

«Боруссия» Д может сосредоточиться на Бундеслиге – из ЛЧ их почти выбил Вертонген. «Соккер.ру» объясняет успех англичан.

Аксель Витсель высказался так ярко и «пророчески», что грех не припомнить свежую фразу после матча на «Уэмбли»:

Я не думаю, что АПЛ в целом лучше Бундеслиги. Все дело в медийном хайпе. Гораздо большее людей по миру смотрит АПЛ, потому что доступна практические везде. Так сложилось, что международные медиа больше связаны с Англией, нежели с Германией, Италией или Францией. Но я не вижу больших различий в качестве футбола.

У бывшего игрока «Зенита» смешались вместе в кучу ложные и правильные утверждения и после 3:0 в пользу «Тоттенхэма» полезно объяснить, где Аксель был неправ, а где попал в точку. Во-первых, международные СМИ действительно связаны с Великобританией, поскольку английский – язык общения для многих.

Во-вторых, эти самые медиа не всегда рекламируют АПЛ, а скорее наоборот – видим по сборной Англии, да и клубам за провалы достается стабильно. Нет восхваления и рекламы продукта. А вот насчет доступности АПЛ Витсель загнул. Все дело в том, что права на трансляции покупают по всему миру, их никто никому не дарит.

На рынке АПЛ – востребованный продукт. А буквально на днях Румменигге жаловался, что в Германии количество зрителей трансляций матчей ЛЧ с участием местных клубов упали на 84 %. И причина простая  - из федерального канала футбол перекочевал на платный. А богатые, но скуповатые немцы не привыкли оплачивать право на просмотр даже ЛЧ.

Так что английский футбол популярен не потому, что всюду доступен, а скорее наоборот – дорогой продукт, деликатес, который есть в меню по всему миру. Причина понятная – и подача, и наполнение в последнее время радуют. Плюс интернационализм, много звезд из стран, где смотрят АПЛ. Также догадались завести сильнейших тренеров, в том числе отобрали наставников «Боруссии» Д и «Баварии».

Клопп и Гвардиола вправляют мозги многим недешевым звездам. С другой стороны, Роналду, Бэйл и Модрич выехали из АПЛ, чтобы стать успешными. И наличие веселого футбола действительно делает Бундеслигу крутым турниром – тут Витсель прав. Но разница есть и она не столько буквально в качестве, ведь нельзя заявлять, что «Боруссия» Д стала плохой после влета «Тоттенхэму».

Это как заявить, что «Челси» надо расформировать после 0:6 против «Сити». Поражения случаются даже у сильных. Но в Германии часто ошибаются у своих ворот из-за отношения к футболу в целом. У немцев это стадионное зрелище, аттракцион, в котором зрители тоже участвуют и задают темп. На днях в Гамбург из Дрездена (между городами 476 километров) прибыло около 8 тысяч фанатов тамошнего «Динамо».

На матч Бундеслиги 2! И устроили такое пиротехническое шоу, что гостевые сектора пылали, а матч пришлось останавливать. Хозяев представление не испугало, «Гамбург» выиграл 1:0. Но это не значит, что гостевые фанаты больше не приедут поддержать «Динамо» на выезде в таком ключе. Поэтому и «Боруссия» Д, и многие другие клубы – как «Байер» в день недавней победы над «Баварией», часто полагаются на стадион, когда ищут вдохновение.

А поскольку в Бундеслиге сейчас много талантов и мало великих тренеров – если таковые вообще остались, то одаренность опережает мысли наставников. Целостности, как в сезонах реальной борьбы «Баварии» и «Боруссии» Д на пике, сейчас нет. Так что Витсель нахваливал свой улей, но предпочел не замечать, как поработали над игрой своих команд Гвардиола, Клопп и Почеттино за последние годы.

В АПЛ клубы ниже первой четверки не обязательно круче всех в Европе – «Арсенал» в финал ЛЕ в виде прощального подарка Венгеру выйти не сумел, а МЮ вылетел от «Севильи» в прошлом сезоне ЛЧ и вряд ли пройдет ПСЖ сейчас. Однако между АПЛ и Бундеслигой есть разница. В Англии теперь важна защита – в этом убедился Клопп, об этом говорил Гвардиола после ужасного декабря. А в Бундеслиге всем можно шалить, а «Баварии» чаще всего даже без последствий.

Но «Боруссия» решила в Лондоне, что ей хватит рациональной нацеленности первого тайма. У немцев до перерыва было 4 удара в створ, а у «шпор» - ни одного. Почеттино зафиксировал в перерыве наивность подхода ребят Фавра и сразу придумал, как их озадачить. Конечно, успех «Тоттенхэма» построен на тактике – играли в три центральных, что для «4-3-3» немцев было неудобно. Но и на приличной работе левого латераля «шпор» в этом матче Вертонгена.

В первом тайме отсиделся, как и все, а второй начал с навеса на Сона – кореец удачно открылся перед воротами, защитники его попросту бросили. Позже бельгийский Ян забил сам, а под конце матча Эриксен объяснил, почему сегодня Витсель был бесполезен для своей команды в центре поля – встретил соперника, который умеет и обороняться, и защищаться. Кристиан отдал мяч на Льоренте, испанец по привычке забил, ведь даже в сто лет сможет это делать, если доживет.

Одним словом, «Боруссия» Д словно по пунктам объяснила, где Витсель оказался неправ. Третья команда АПЛ, которая лучший шанс стать чемпионом упустила в сезоне с победой «Лестера», а сейчас только с помощью осечек «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может вклиниться в реальную борьбу, даже без Алли и Кейна умудрилась накидать три мяча симпатичному лидеру Бундеслиги.

Почему так произошло? А потому что команду из Дортмунда еще в декабре месяце предупреждали – у них намного меньше качественных моментов, чем нужно для игры с запасом. Вчера у «шпор» набралось xG 2.0, у немцев – 0.4. Побеждали за счет ярких отрезков, вдохновения Ройса, удачных выходов на замену Алькасера – их отсутствие вчера тоже сказалось и навредило. Дортмунд поддерживали крылья Санчо, а вчера англичанин не смог ни разу пробить по воротам «Тоттенхэма».

«Боруссия» выступила намного хуже, чем от нее ждали, а «Тоттенхэм» словно не заметил травмы ведущих игроков, поскольку Почеттино правильно выбрал тактику – схема «3-4-1-2» очень выручила, Орье и Вертонген полностью справились с задачами на игру, а Ян не только ассист сделал, как и Серж, а еще и сам забил. «Боруссии» будет сложно, ведь не наиграли на гол престижа и зацепку на камбэк.

За первый тайм немцы нанесли 4 точных удара, как сказано выше, за второй – жалкий 1. Хотя разница в счете до 83-й минуты была минимальной. Но снова знаменитые концовки от «Боруссии». «Хоффенхайму» позволили забить три ответных мяча и победу 3:0 превратили в 3:3, а теперь в Лондоне терпимое поражение перед ответным матчем 1:0 позволили трансформировать в погром 3:0. У Сона – бывшего игрока «Байера», теперь 11 матчей со «шмелями», 7 побед и 9 голов. Красавец!  

Причем все голы «Тоттенхэма» построены на одном принципе – «Боруссия» активно помогала. При первом мяче сначала завозились на правом фланге, а потом два защитника оставили Сона одного перед Бюрки. Затем снова ошиблись, теперь в центре, а позже Вертонген гениально открылся под передачу Орье. Наконец, Эриксен подал с угла поля не настолько удачно, чтобы Льоренте мог подставить голову без помощи немцев – в этом случае бездействия.

Витсель словно сглазил «Боруссию» Д и это поражение опаснее, чем может показаться. Во-первых, могут сломаться морально после таких результатов – вылет от «Вердера» в Кубке Германии, ничья с «Хоффенхаймом» и разгром в Лондоне, во-вторых, «Тоттенхэм» организовал в первом матче такой счет, что поверить в камбэк трудно, то есть одну из самых интересных и по классу равных пар плей-офф испоганили.

«Виноват» Почеттино – это явно его победа с переходом на три центральных. Но надо отдать должное Вертонгену, Эриксену и Сону. Без Кейна и Алли «Тоттенхэм» собирает победы и до матча имел лучшую серию свежих поединков, чем «Боруссия» Д, ведь оставшиеся на поле лидеры не кивали на травмы вылетевших. А вот немцы без Ройса и Пако были как Гетце в худших матчах. Для этой команды один меткий удар за тайм, когда нужно отыгрываться – мизер.

Третий клуб АПЛ этого сезона накидал мячей лидеру Бундеслиги. Это не значит, что в Дортмунде не увидим 2:0 в пользу «Боруссии» Д и нервотрепку на последних минутах, ведь такой поворот будет вполне в стиле и «шпор», и их соперника. Но это сравнение позволяет отметить одну важную перемену в самом принципе работы АПЛ как лиги со стилем. Раньше они были такими же безалаберными романтиками, как немцы.

Инфантилизмом страдали многие английские клубы, за исключением «Челси» и МЮ, которые всегда выбирали путь рационального сбора трофеев, в том числе в Европе. У немцев в той же роли была «Бавария», а вот у «Боруссии» Д, как показала игра на «Уэмбли», не получилось сыграть по-взрослому после перерыва. «Тоттенхэм» победил по делу, но дело не в количестве ударов – 15 против 6, а в их реализации. Из пяти точных попыток выжали три гола, тогда как у «Боруссии» Д не сложилось.

Разница в качестве футбола между АПЛ и Бундеслигой есть и заключается она в том, что в Великобритании поняли, что на одном драйве далеко не заедешь, поскольку всех самых классных футболистов мира даже за огромные деньги на дождливый остров не заманить. Следовательно, переключились на тренеров, и вот Почеттино вчера сработал. Конечно, «Тоттенхэм» не стал ближе к победе в финале ЛЧ, и вообще их история получается не о кубках.

Зато еще одну строчку в резюме наставник добавил – переиграл лидера Бундеслиги 3:0, хотя изначально ждали скорее веселую ничью с голами. А получили доказательство, что АПЛ сейчас не только о хайпе – культ без доказательств был скорее пару лет назад, но и о рациональной качественной игре. «Тоттенхэм» знал, что делал, был согласен и на два мяча, но выиграл 3:0.

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 845
сегодня в 11:24
Шпоры молодцы, победили непростого соперника, но явно не гранда уровня Реала. А вот МЮ проиграл ПСЖ, это тоже свидетельство мощи АПЛ?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 845
сегодня в 11:23
Я не думаю, что АПЛ в целом лучше Бундеслиги. Все дело в медийном хайпе. Гораздо большее людей по миру смотрит АПЛ, потому что доступна практические везде. Так сложилось, что международные медиа больше связаны с Англией, нежели с Германией, Италией или Францией. Но я не вижу больших различий в качестве футбола.
☆☆☆☆☆☆☆
Ну а что такого он сказал, если вдуматься?
Кроме прошлого сезона, клубы Бундеслиги, пусть и в единственном числе, успешнее клубов АПЛ в ЛЧ. 6 лет назад был немецкий финал, а когда был английский финал?
Don trambon
Don trambon
   115 / 845
сегодня в 11:03
Боруссия сдувается( Видать и в чемпе сарделькам отдаст чемпионство(((
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