Витсель ошибся. АПЛ сейчас не только о хайпе

сегодня, 10:30

«Боруссия» Д может сосредоточиться на Бундеслиге – из ЛЧ их почти выбил Вертонген. «Соккер.ру» объясняет успех англичан.

Аксель Витсель высказался так ярко и «пророчески», что грех не припомнить свежую фразу после матча на «Уэмбли»:

Я не думаю, что АПЛ в целом лучше Бундеслиги. Все дело в медийном хайпе. Гораздо большее людей по миру смотрит АПЛ , потому что доступна практические везде. Так сложилось, что международные медиа больше связаны с Англией, нежели с Германией, Италией или Францией. Но я не вижу больших различий в качестве футбола.

У бывшего игрока «Зенита» смешались вместе в кучу ложные и правильные утверждения и после 3:0 в пользу «Тоттенхэма» полезно объяснить, где Аксель был неправ, а где попал в точку. Во-первых, международные СМИ действительно связаны с Великобританией, поскольку английский – язык общения для многих.

Во-вторых, эти самые медиа не всегда рекламируют АПЛ , а скорее наоборот – видим по сборной Англии, да и клубам за провалы достается стабильно. Нет восхваления и рекламы продукта. А вот насчет доступности АПЛ Витсель загнул. Все дело в том, что права на трансляции покупают по всему миру, их никто никому не дарит.

На рынке АПЛ – востребованный продукт. А буквально на днях Румменигге жаловался, что в Германии количество зрителей трансляций матчей ЛЧ с участием местных клубов упали на 84 %. И причина простая - из федерального канала футбол перекочевал на платный. А богатые, но скуповатые немцы не привыкли оплачивать право на просмотр даже ЛЧ .

Так что английский футбол популярен не потому, что всюду доступен, а скорее наоборот – дорогой продукт, деликатес, который есть в меню по всему миру. Причина понятная – и подача, и наполнение в последнее время радуют. Плюс интернационализм, много звезд из стран, где смотрят АПЛ . Также догадались завести сильнейших тренеров, в том числе отобрали наставников «Боруссии» Д и «Баварии».

Клопп и Гвардиола вправляют мозги многим недешевым звездам. С другой стороны, Роналду, Бэйл и Модрич выехали из АПЛ , чтобы стать успешными. И наличие веселого футбола действительно делает Бундеслигу крутым турниром – тут Витсель прав. Но разница есть и она не столько буквально в качестве, ведь нельзя заявлять, что «Боруссия» Д стала плохой после влета «Тоттенхэму».

Это как заявить, что «Челси» надо расформировать после 0:6 против «Сити». Поражения случаются даже у сильных. Но в Германии часто ошибаются у своих ворот из-за отношения к футболу в целом. У немцев это стадионное зрелище, аттракцион, в котором зрители тоже участвуют и задают темп. На днях в Гамбург из Дрездена (между городами 476 километров) прибыло около 8 тысяч фанатов тамошнего «Динамо».

На матч Бундеслиги 2! И устроили такое пиротехническое шоу, что гостевые сектора пылали, а матч пришлось останавливать. Хозяев представление не испугало, «Гамбург» выиграл 1:0. Но это не значит, что гостевые фанаты больше не приедут поддержать «Динамо» на выезде в таком ключе. Поэтому и «Боруссия» Д, и многие другие клубы – как «Байер» в день недавней победы над «Баварией», часто полагаются на стадион, когда ищут вдохновение.

А поскольку в Бундеслиге сейчас много талантов и мало великих тренеров – если таковые вообще остались, то одаренность опережает мысли наставников. Целостности, как в сезонах реальной борьбы «Баварии» и «Боруссии» Д на пике, сейчас нет. Так что Витсель нахваливал свой улей, но предпочел не замечать, как поработали над игрой своих команд Гвардиола, Клопп и Почеттино за последние годы.

В АПЛ клубы ниже первой четверки не обязательно круче всех в Европе – «Арсенал» в финал ЛЕ в виде прощального подарка Венгеру выйти не сумел, а МЮ вылетел от «Севильи» в прошлом сезоне ЛЧ и вряд ли пройдет ПСЖ сейчас. Однако между АПЛ и Бундеслигой есть разница. В Англии теперь важна защита – в этом убедился Клопп, об этом говорил Гвардиола после ужасного декабря. А в Бундеслиге всем можно шалить, а «Баварии» чаще всего даже без последствий.

Но «Боруссия» решила в Лондоне, что ей хватит рациональной нацеленности первого тайма. У немцев до перерыва было 4 удара в створ, а у «шпор» - ни одного. Почеттино зафиксировал в перерыве наивность подхода ребят Фавра и сразу придумал, как их озадачить. Конечно, успех «Тоттенхэма» построен на тактике – играли в три центральных, что для «4-3-3» немцев было неудобно. Но и на приличной работе левого латераля «шпор» в этом матче Вертонгена.

В первом тайме отсиделся, как и все, а второй начал с навеса на Сона – кореец удачно открылся перед воротами, защитники его попросту бросили. Позже бельгийский Ян забил сам, а под конце матча Эриксен объяснил, почему сегодня Витсель был бесполезен для своей команды в центре поля – встретил соперника, который умеет и обороняться, и защищаться. Кристиан отдал мяч на Льоренте, испанец по привычке забил, ведь даже в сто лет сможет это делать, если доживет.

Одним словом, «Боруссия» Д словно по пунктам объяснила, где Витсель оказался неправ. Третья команда АПЛ , которая лучший шанс стать чемпионом упустила в сезоне с победой «Лестера», а сейчас только с помощью осечек «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» может вклиниться в реальную борьбу, даже без Алли и Кейна умудрилась накидать три мяча симпатичному лидеру Бундеслиги.

Почему так произошло? А потому что команду из Дортмунда еще в декабре месяце предупреждали – у них намного меньше качественных моментов, чем нужно для игры с запасом. Вчера у «шпор» набралось xG 2.0, у немцев – 0.4. Побеждали за счет ярких отрезков, вдохновения Ройса, удачных выходов на замену Алькасера – их отсутствие вчера тоже сказалось и навредило. Дортмунд поддерживали крылья Санчо, а вчера англичанин не смог ни разу пробить по воротам «Тоттенхэма».

«Боруссия» выступила намного хуже, чем от нее ждали, а «Тоттенхэм» словно не заметил травмы ведущих игроков, поскольку Почеттино правильно выбрал тактику – схема «3-4-1-2» очень выручила, Орье и Вертонген полностью справились с задачами на игру, а Ян не только ассист сделал, как и Серж, а еще и сам забил. «Боруссии» будет сложно, ведь не наиграли на гол престижа и зацепку на камбэк.

За первый тайм немцы нанесли 4 точных удара, как сказано выше, за второй – жалкий 1. Хотя разница в счете до 83-й минуты была минимальной. Но снова знаменитые концовки от «Боруссии». «Хоффенхайму» позволили забить три ответных мяча и победу 3:0 превратили в 3:3, а теперь в Лондоне терпимое поражение перед ответным матчем 1:0 позволили трансформировать в погром 3:0. У Сона – бывшего игрока «Байера», теперь 11 матчей со «шмелями», 7 побед и 9 голов. Красавец!

Причем все голы «Тоттенхэма» построены на одном принципе – «Боруссия» активно помогала. При первом мяче сначала завозились на правом фланге, а потом два защитника оставили Сона одного перед Бюрки. Затем снова ошиблись, теперь в центре, а позже Вертонген гениально открылся под передачу Орье. Наконец, Эриксен подал с угла поля не настолько удачно, чтобы Льоренте мог подставить голову без помощи немцев – в этом случае бездействия.

Витсель словно сглазил «Боруссию» Д и это поражение опаснее, чем может показаться. Во-первых, могут сломаться морально после таких результатов – вылет от «Вердера» в Кубке Германии, ничья с «Хоффенхаймом» и разгром в Лондоне, во-вторых, «Тоттенхэм» организовал в первом матче такой счет, что поверить в камбэк трудно, то есть одну из самых интересных и по классу равных пар плей-офф испоганили.

«Виноват» Почеттино – это явно его победа с переходом на три центральных. Но надо отдать должное Вертонгену, Эриксену и Сону. Без Кейна и Алли «Тоттенхэм» собирает победы и до матча имел лучшую серию свежих поединков, чем «Боруссия» Д, ведь оставшиеся на поле лидеры не кивали на травмы вылетевших. А вот немцы без Ройса и Пако были как Гетце в худших матчах. Для этой команды один меткий удар за тайм, когда нужно отыгрываться – мизер.

Третий клуб АПЛ этого сезона накидал мячей лидеру Бундеслиги. Это не значит, что в Дортмунде не увидим 2:0 в пользу «Боруссии» Д и нервотрепку на последних минутах, ведь такой поворот будет вполне в стиле и «шпор», и их соперника. Но это сравнение позволяет отметить одну важную перемену в самом принципе работы АПЛ как лиги со стилем. Раньше они были такими же безалаберными романтиками, как немцы.

Инфантилизмом страдали многие английские клубы, за исключением «Челси» и МЮ , которые всегда выбирали путь рационального сбора трофеев, в том числе в Европе. У немцев в той же роли была «Бавария», а вот у «Боруссии» Д, как показала игра на «Уэмбли», не получилось сыграть по-взрослому после перерыва. «Тоттенхэм» победил по делу, но дело не в количестве ударов – 15 против 6, а в их реализации. Из пяти точных попыток выжали три гола, тогда как у «Боруссии» Д не сложилось.

Разница в качестве футбола между АПЛ и Бундеслигой есть и заключается она в том, что в Великобритании поняли, что на одном драйве далеко не заедешь, поскольку всех самых классных футболистов мира даже за огромные деньги на дождливый остров не заманить. Следовательно, переключились на тренеров, и вот Почеттино вчера сработал. Конечно, «Тоттенхэм» не стал ближе к победе в финале ЛЧ , и вообще их история получается не о кубках.