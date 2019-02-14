«Краснодар» - «Байер». Рецепт против «фармацевтов»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Египет. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Европы
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Египет. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Россия. Кубок ФНЛ
  • Саудовская Аравия. Премьер-Лига
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Славия П -:-  Генк 2.25 3.25 3.25
20:55 сегодня  Рапид В -:-  Интер 5.5 3.6 1.67
20:55 сегодня  Галатасарай -:-  Бенфика 2.7 3.25 2.65
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 сегодня  Лацио -:-  Севилья 2.4 3.2 3.05
20:55 сегодня  Олимпиакос -:-  Динамо К 2 3.35 3.9
20:55 сегодня  Ренн -:-  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Байер 3.6 3.8 2.05
23:00 сегодня  Цюрих -:-  Наполи 7.5 4.6 1.42
23:00 сегодня  Брюгге -:-  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 сегодня  Виктория П -:-  Динамо Зб 2.85 3.1 2.6
23:00 сегодня  Спортинг -:-  Вильярреал 2.2 3.4 3.25
23:00 сегодня  Селтик -:-  Валенсия 3.05 3.2 2.4
23:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Айнтрахт Ф 2.3 3.35 3.1
23:00 сегодня  Мальме -:-  Челси 8.4 4.5 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 6’ Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 0:0 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 2:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:2 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 45’ Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход - - -
ГлавнаяБлогиТактический лабиринт

«Краснодар» - «Байер». Рецепт против «фармацевтов»

сегодня, 12:30

Эксперты не верят в «быков»? Не важно. «Соккер.ру» напоминает, что ключ к успеху – изучение соперника Мусаевым и его футболистами.

У «Байера» было пару дней на подготовку именно к «Краснодару» - еще и без возможности оценить их в официальных матчах. А у Мусаева было больше месяца для плотного наблюдения за оппонентом, изучения его слабых и сильных сторон. А также объяснения своим игрокам, как немцы ошибаются, и в чем природа таких огрехов.

Кто в худшем положении? Функционально «Байер» может оказаться далеко впереди и это большая опасность. Но странно постоянно кивать на зимнюю паузу, забывая о ее плюсах. Футболисты «Краснодара» входят в сезон через два матча против соперника, о котором должны знать сейчас все. Ведь есть рецепт победы над «аптекарями».

Использовать фактор своего поля

Для «Краснодара» в прошлом году в РПЛ не было разницы между игрой дома и в гостях. Ненормально для клуба с новой ареной, на которую стабильно ходит публика. Стоит ли напоминать, что фанаты «быков» поставили рекорд Юношеской Лиги УЕФА, когда собрали полную арену на игру против «Реала»? Даже в феврале в Краснодаре придут на футбол.

Плей-офф ЛЕ и «Байер» в соперниках – уместный повод. Еще неделю назад хвастались, что осталось реализовать четыре тысячи билетов, даже если из-за перекупщиков будут свободные места, без поддержки «быки» точно не останутся – продали все пропуски на матч. А поскольку «Байер» тоже дома и на выезде играет одинаково, то пора команде Мусаева менять свои привычки. «Краснодар» должен побеждать чаще в родных заполненных стенах.

«Краснодар» собирает в РПЛ в среднем по 23 633 зрителя на домашних матчах, а сегодня публики может быть на 10 000 больше - при аншлаге надо радовать народ.

Прислушаться к совету Черчесова

Не то чтобы знание немецкого языка делало тренера сборной России специалистом по тамошнему футболу, но Станислав Саламович готовился к матчу с Германией и еще тогда присмотрел Хавертса. Кай с той поры хуже не стал, даже лучше. «Парень с определенной изюминкой». Действительно способен доставить хлопоты, поскольку у парня есть то, что нельзя натренировать – футбольный интеллект.

Хавбек становится первым в списке на переход в «Баварию»? Киммих уже допускал трансфер. В 19 лет полузащитник определяет игру «Байера», а поскольку в первом поединке за «Краснодар» не сможет сыграть Газинский, то Хавертс способен развернуться в центре поля около опорной зоны, где ждем, разумеется, Каборе. Если не закрыть юного немца, то вратарю «Краснодара» будет сложно завершить игру с «сухарем». Хавертс не единственный опасный в составе «Байера», но один из самых ярких.

У Хавертса в сезоне 11 голов, 5 ассистов и 26 передач под удары в Лиге Европы и Бундеслиге. В немецком первенстве забил 8 раз, неплохо для 19-летнего.

Не кивать на потери звезд

Возвращение Крицюка в основу получилось не самым удачным – пропускал от «Ростова», «Уфы» и «Севильи», зато на сборах сыгрался с центрбеками еще лучше. А вот что Рамиреса не будет из-за дисквалификации – проблема и одновременно решение. Универсал Стоцкий может заменить его в основе, а поскольку Дмитрий более дисциплинированный, то и против Беллараби, и против Вайзера, и против Хавертса может сыграть аккуратнее.

А вот что Газинский отсутствует – неприятно. Тоже по причине дисквалификации, но Юрий настолько важный игрок для «Краснодара», что пострадает не только защитная игра. Зато Мусаев не просто выбрал, а огласил, кто сыграет рядом с опорником Каборе. По краям «инсайдами» из полузащиты будут Перейра и новичок Олссон. Но мы не должны заметить «швы» после тактических операций. Ведь ждем, что Венделл, Бранд и Бэйли жестко возьмутся за Петрова – полуфланги и фланги сегодня очень важны.

Именно в Лиге Европы ни у Газинского, ни у Рамиреса нет впечатляющей статистики. Один гол на двоих от Юрия, ни одного ассиста (в РПЛ у хавбека 6 голевых). Зато оба из железной основы, ждем их в Леверкузене.

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-3-3): Крицюк – Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий – Олссон, Каборе, Перейра – Вандерсон, Ари, Классон.

«Байер» (4-3-3): Градески – Вайзер, Драгович, Бендер, Венделл – Хавертс, Арангис, Брандт – Беллараби, Фолланд, Бэйли.

Пользоваться статусом «аутсайдера»

Понятно, почему Василий Уткин обещает сбрить бороду, если «Краснодар» пройдет «Байер» - чешется к весне. И понятно, почему у букмекеров фаворитом на проход дальше является немецкий клуб. «Фармацевты» тихонько подбираются к зоне Лиги чемпионов, за которую «Краснодар» воюет в РПЛ. Сегодня матч двух атакующих коллективов, способных в ближайшем будущем засветиться в самом престижном турнире континента.

И хотя «горожане» - аутсайдер пары, это приятная роль в первом матче года. Все очень просто и прозаично. После сборов даже сам Мусаев и футболисты «быков» не могут точно сказать, на что способны. Но должны показать максимум. А «Байер» способен обыграть «Баварию», то есть это достаточно серьезная команда, задолжавшая фанатам положительные эмоции. Следовательно, в Краснодар прилетели за победой и такой внутренний настрой соперника – плюс, а не минус.

«Байер» обыграл «Баварию». Но как быть с вылетом из Кубка Германии от «Хайденхайма» при игре почти что основой? Не говорит ли нестабильность «фармацевтов», что сильнее похожи на «быков», чем на грозного гранда, опережающего российский клуб на две головы?

«Краснодар» должен сам себя удивить

Сыграть необычный матч, сохранив общий подход, будет полезно. Необычный в том плане, что без истерик в защите и склонности к глупым результативным ничьим. Не скидывать все на середину февраля, сборы и так далее, а просто удивить свежестью и резкостью. Не заметить кадровые потери – Рамирес и Газинский определяли игру в лучших матчах слева и в центре. Зато остался Классон, остаются другие важные футболисты.

И «Байер» - не «Бавария», даже если может обыграть гранда в отдельно взятом матче. Когда встречаются два коллектива, помешанных на атаках – пускай у немцев не наблюдается маниакального желания держать мяч, то прогнозы делать трудно. Зато футболисты «Байера» слишком часто слышат о статусе фаворита. Могут поверить, что команда, переигравшая дома «Севилью», не создаст проблем? Но чем сильнее молодая банда Боша недооценит «быков» - тем лучше. До матча полезно рассказывать, какой «Байер» после смены тренера грозный.

«Фармацевты» под руководством Петера Боша провел всего пять матчей, так что голландца, пожалуй, немножко перехваливают. Дважды проиграли – «Боруссии» М и «Хайденхайму». И трижды выиграли. У «Вольфсбурга» и «Майнца» на выезде, а у «Баварии» дома.

«Быкам» важно много и разнообразно атаковать

У «Байера» странные центральные защитники. Провозили на любой вкус. Так что главное оружие немцев – смелость в атаке. Против «Вольфсбурга» и «Майнца», которых обыграли 0:3 и 1:5, старались чаще владеть мячом. Вторых вообще задавили в гостях и против «Баварии» не отдали инициативу. Бош делает из «Байера» маленький «Аякс» и представление о таком стиле после матча с «Реалом» имеют многие. Что можно поделать с таким соперником? Отвечать.

Тем более, для «Краснодара» владение мячом даже без Газинского должно быть одной из целей. Дома нужно пользоваться козырями Перейры, Классона, Вандерсона и Ари, а на замену в атаку выпустить молодежь. Помните, как с другой командой Боша – «Аяксом», в свое время в отборе к ЛЧ поступил «Ростов»? Голландцев считали абсолютным фаворитом, но все завершилось со счетом 4:1 в пользу ростовчан. «Краснодару» не стоит никого копировать, но воодушевиться подобным примером полезно. Команды у Боша яркие, но непредсказуемые даже для самого тренера.

Средний показатель «Краснодара» по сумме моментов своих и соперников – по 2.4 xG за игру, у «Байера» - по 3.23. Встречаются адепты культа яркого результативного футбола. В 9 из последних 10 матчей «быков» в Европе проходил «тотал больше 2.5». К слову, там 7 побед и 3 поражения, пан или пропал – кубанский девиз.

Иногда при встрече двух атакующих команд одна или обе пытаются притвориться расчетливыми и рациональными. Но так до первого размена атаками. «Краснодар» не должен бояться «Байер», ведь их клуб второй Бундеслиги недавно не испугался. Но уважать, ведь если идет игра, остановить «фармацевтов» сложно и «Баварии», и «Майнцу» - уровень соперника тогда значения уже не имеет.

Но в этом ключ. В этой паре выиграет тот, кто не будет думать только о себе, а прочитает соперника. Команды с таким ярко выраженным стилем – немного разным, но объединяющимся вокруг голов, очень часто забывают, что на поле две команды и танцуют от печки. Кто будет хитрее – получит преимущество.

Поделиться
Другие материалы по теме
Величайшая школа Европы. Они придумали футбол
Вчера, 17:30Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии8
Прислушайся, «Зенит»! Чем дышит «Фенербахче»?
11 февраляАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии16
Матчи Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты аплодисментов в память о Сале
08 февраля Комментарии2
Финал Кубка «Матч Премьер». «Спартак» vs «Локо»
29 январяАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Мальдини верит в успех. «Милан» и возвращение в ЛЧ
26 январяВадим Багров в блоге За и противКомментарии4
ОфициальноМатчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь Салы
24 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
papic337
papic337
   427 / 853
сегодня в 14:29
Удачи быкам!
Ruslan3132
Ruslan3132
   33 / 853
сегодня в 14:17
Удачи быкам!
RMUKMU
RMUKMU
   101 / 853
сегодня в 13:45
Байер в Бундеслиге напал на след лигочемпионской зоны - в этом шанс Краснодара. Понятно, что никто не прикажет слить ЛЕ, но, учитывая, что игра Байера зависит от настроения, если руководство или тренер расставили приоритеты Леверкузен может не настроиться и проиграть.
Если на поле выйдет нормальный Байер, то шансов у Краснодара нет, справиться с немецкой атакой Быкам не по силам, особенно сейчас.
valt134
valt134
   240 / 853
сегодня в 13:18
Игра покажет. Соперник серьезный. Удачи Краснодару!
blitz
blitz
   207 / 853
сегодня в 12:54
Пора бы уже и Краснодару замахнуться на Еврокубок.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 853
сегодня в 12:49
Удачи Краснодар💪💪💪💪💪 Уже и испанцев, и немцев Краснодар побеждал, надо продолжать делать это и сейчас!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Lu4nik
   3 / 853
сегодня в 12:46
Ты - красавчик

За того, с кем ты говорил, - стыдно

Я честно могу признаться, что желал вам до последнего пройти в евровесну, был очень неприятный осадок от пропущенного на последних минутах гола в домашней игре с Вильярреалом
Lu4nik
Lu4nik ответил FILL3286
   272 / 853
сегодня в 12:43
Вчера одни уже заклевали предпоследнюю команду Турции.
может, все-таки поддержим команду из РПЛ?
борька
борька
   166 / 853
сегодня в 12:43
Счет будет ,как в аптеке на весах! Говяжьему мясу,этот матч, очередная товарещская встреча, Немцы легко пройдут краснодарцев!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   85 / 853
сегодня в 12:38
Удачи сегодня Краснодару! Байер серьезный соперник, удача точно не помешает!
FILL3286
FILL3286 ответил Lu4nik
   26 / 853
сегодня в 12:38
ну что, забодаете аптекарей?))))
Вчера одни уже заклевали предпоследнюю команду Турции.
FILL3286
FILL3286
   26 / 853
сегодня в 12:37
Сегодня еще и Байер накидает коровам!!
Lu4nik
Lu4nik
   272 / 853
сегодня в 12:36
ну что, забодаете аптекарей?))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100