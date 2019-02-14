«Краснодар» - «Байер». Рецепт против «фармацевтов»

сегодня, 12:30

Эксперты не верят в «быков»? Не важно. «Соккер.ру» напоминает, что ключ к успеху – изучение соперника Мусаевым и его футболистами.

У «Байера» было пару дней на подготовку именно к «Краснодару» - еще и без возможности оценить их в официальных матчах. А у Мусаева было больше месяца для плотного наблюдения за оппонентом, изучения его слабых и сильных сторон. А также объяснения своим игрокам, как немцы ошибаются, и в чем природа таких огрехов.

Кто в худшем положении? Функционально «Байер» может оказаться далеко впереди и это большая опасность. Но странно постоянно кивать на зимнюю паузу, забывая о ее плюсах. Футболисты «Краснодара» входят в сезон через два матча против соперника, о котором должны знать сейчас все. Ведь есть рецепт победы над «аптекарями».

Использовать фактор своего поля

Для «Краснодара» в прошлом году в РПЛ не было разницы между игрой дома и в гостях. Ненормально для клуба с новой ареной, на которую стабильно ходит публика. Стоит ли напоминать, что фанаты «быков» поставили рекорд Юношеской Лиги УЕФА , когда собрали полную арену на игру против «Реала»? Даже в феврале в Краснодаре придут на футбол.

Плей-офф ЛЕ и «Байер» в соперниках – уместный повод. Еще неделю назад хвастались, что осталось реализовать четыре тысячи билетов, даже если из-за перекупщиков будут свободные места, без поддержки «быки» точно не останутся – продали все пропуски на матч. А поскольку «Байер» тоже дома и на выезде играет одинаково, то пора команде Мусаева менять свои привычки. «Краснодар» должен побеждать чаще в родных заполненных стенах.

• «Краснодар» собирает в РПЛ в среднем по 23 633 зрителя на домашних матчах, а сегодня публики может быть на 10 000 больше - при аншлаге надо радовать народ.

Прислушаться к совету Черчесова

Не то чтобы знание немецкого языка делало тренера сборной России специалистом по тамошнему футболу, но Станислав Саламович готовился к матчу с Германией и еще тогда присмотрел Хавертса. Кай с той поры хуже не стал, даже лучше. «Парень с определенной изюминкой». Действительно способен доставить хлопоты, поскольку у парня есть то, что нельзя натренировать – футбольный интеллект.

Хавбек становится первым в списке на переход в «Баварию»? Киммих уже допускал трансфер. В 19 лет полузащитник определяет игру «Байера», а поскольку в первом поединке за «Краснодар» не сможет сыграть Газинский, то Хавертс способен развернуться в центре поля около опорной зоны, где ждем, разумеется, Каборе. Если не закрыть юного немца, то вратарю «Краснодара» будет сложно завершить игру с «сухарем». Хавертс не единственный опасный в составе «Байера», но один из самых ярких.

• У Хавертса в сезоне 11 голов, 5 ассистов и 26 передач под удары в Лиге Европы и Бундеслиге. В немецком первенстве забил 8 раз, неплохо для 19-летнего.

Не кивать на потери звезд

Возвращение Крицюка в основу получилось не самым удачным – пропускал от «Ростова», «Уфы» и «Севильи», зато на сборах сыгрался с центрбеками еще лучше. А вот что Рамиреса не будет из-за дисквалификации – проблема и одновременно решение. Универсал Стоцкий может заменить его в основе, а поскольку Дмитрий более дисциплинированный, то и против Беллараби, и против Вайзера, и против Хавертса может сыграть аккуратнее.

А вот что Газинский отсутствует – неприятно. Тоже по причине дисквалификации, но Юрий настолько важный игрок для «Краснодара», что пострадает не только защитная игра. Зато Мусаев не просто выбрал, а огласил, кто сыграет рядом с опорником Каборе. По краям «инсайдами» из полузащиты будут Перейра и новичок Олссон. Но мы не должны заметить «швы» после тактических операций. Ведь ждем, что Венделл, Бранд и Бэйли жестко возьмутся за Петрова – полуфланги и фланги сегодня очень важны.

• Именно в Лиге Европы ни у Газинского, ни у Рамиреса нет впечатляющей статистики. Один гол на двоих от Юрия, ни одного ассиста (в РПЛ у хавбека 6 голевых). Зато оба из железной основы, ждем их в Леверкузене.

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-3-3): Крицюк – Петров, Мартынович, Спаич, Стоцкий – Олссон, Каборе, Перейра – Вандерсон, Ари, Классон.

«Байер» (4-3-3): Градески – Вайзер, Драгович, Бендер, Венделл – Хавертс, Арангис, Брандт – Беллараби, Фолланд, Бэйли.

Пользоваться статусом «аутсайдера»

Понятно, почему Василий Уткин обещает сбрить бороду, если «Краснодар» пройдет «Байер» - чешется к весне. И понятно, почему у букмекеров фаворитом на проход дальше является немецкий клуб. «Фармацевты» тихонько подбираются к зоне Лиги чемпионов, за которую «Краснодар» воюет в РПЛ . Сегодня матч двух атакующих коллективов, способных в ближайшем будущем засветиться в самом престижном турнире континента.

И хотя «горожане» - аутсайдер пары, это приятная роль в первом матче года. Все очень просто и прозаично. После сборов даже сам Мусаев и футболисты «быков» не могут точно сказать, на что способны. Но должны показать максимум. А «Байер» способен обыграть «Баварию», то есть это достаточно серьезная команда, задолжавшая фанатам положительные эмоции. Следовательно, в Краснодар прилетели за победой и такой внутренний настрой соперника – плюс, а не минус.

• «Байер» обыграл «Баварию». Но как быть с вылетом из Кубка Германии от «Хайденхайма» при игре почти что основой? Не говорит ли нестабильность «фармацевтов», что сильнее похожи на «быков», чем на грозного гранда, опережающего российский клуб на две головы?

«Краснодар» должен сам себя удивить

Сыграть необычный матч, сохранив общий подход, будет полезно. Необычный в том плане, что без истерик в защите и склонности к глупым результативным ничьим. Не скидывать все на середину февраля, сборы и так далее, а просто удивить свежестью и резкостью. Не заметить кадровые потери – Рамирес и Газинский определяли игру в лучших матчах слева и в центре. Зато остался Классон, остаются другие важные футболисты.

И «Байер» - не «Бавария», даже если может обыграть гранда в отдельно взятом матче. Когда встречаются два коллектива, помешанных на атаках – пускай у немцев не наблюдается маниакального желания держать мяч, то прогнозы делать трудно. Зато футболисты «Байера» слишком часто слышат о статусе фаворита. Могут поверить, что команда, переигравшая дома «Севилью», не создаст проблем? Но чем сильнее молодая банда Боша недооценит «быков» - тем лучше. До матча полезно рассказывать, какой «Байер» после смены тренера грозный.

• «Фармацевты» под руководством Петера Боша провел всего пять матчей, так что голландца, пожалуй, немножко перехваливают. Дважды проиграли – «Боруссии» М и «Хайденхайму». И трижды выиграли. У «Вольфсбурга» и «Майнца» на выезде, а у «Баварии» дома.

«Быкам» важно много и разнообразно атаковать

У «Байера» странные центральные защитники. Провозили на любой вкус. Так что главное оружие немцев – смелость в атаке. Против «Вольфсбурга» и «Майнца», которых обыграли 0:3 и 1:5, старались чаще владеть мячом. Вторых вообще задавили в гостях и против «Баварии» не отдали инициативу. Бош делает из «Байера» маленький «Аякс» и представление о таком стиле после матча с «Реалом» имеют многие. Что можно поделать с таким соперником? Отвечать.

Тем более, для «Краснодара» владение мячом даже без Газинского должно быть одной из целей. Дома нужно пользоваться козырями Перейры, Классона, Вандерсона и Ари, а на замену в атаку выпустить молодежь. Помните, как с другой командой Боша – «Аяксом», в свое время в отборе к ЛЧ поступил «Ростов»? Голландцев считали абсолютным фаворитом, но все завершилось со счетом 4:1 в пользу ростовчан. «Краснодару» не стоит никого копировать, но воодушевиться подобным примером полезно. Команды у Боша яркие, но непредсказуемые даже для самого тренера.

• Средний показатель «Краснодара» по сумме моментов своих и соперников – по 2.4 xG за игру, у «Байера» - по 3.23. Встречаются адепты культа яркого результативного футбола. В 9 из последних 10 матчей «быков» в Европе проходил «тотал больше 2.5». К слову, там 7 побед и 3 поражения, пан или пропал – кубанский девиз.

Иногда при встрече двух атакующих команд одна или обе пытаются притвориться расчетливыми и рациональными. Но так до первого размена атаками. «Краснодар» не должен бояться «Байер», ведь их клуб второй Бундеслиги недавно не испугался. Но уважать, ведь если идет игра, остановить «фармацевтов» сложно и «Баварии», и «Майнцу» - уровень соперника тогда значения уже не имеет.

Но в этом ключ. В этой паре выиграет тот, кто не будет думать только о себе, а прочитает соперника. Команды с таким ярко выраженным стилем – немного разным, но объединяющимся вокруг голов, очень часто забывают, что на поле две команды и танцуют от печки. Кто будет хитрее – получит преимущество.