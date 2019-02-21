Регламент Первого дивизиона Финляндии

21 февраля 2019, 01:14

Число участников: 10

Выход в Высшую Лигу: 1 место

Переходные матчи: 2 место против 11 места Высшей Лиги

Вылет из Первого дивизиона: 9 и 10 места

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);

- плей-офф.