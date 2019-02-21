Регламент Примеры B Чили

Число участников: 16
Стандартный двухкруговой турнир.
Переходу в Примеру: 1 место
Плей-офф за выход в Примеру: 2, 3, 4, 5 и 6 места
Вылет из Примеры B: 16 место
Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- количество побед
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, количество голов забитых в гостях);
- по наименьшему числу красных карточек;
- по наименьшему числу желтых карточек;
- жеребьевка.