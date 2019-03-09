Ставка года. Первый футболист за 350 миллионов евро

вчера, 13:00

«Реал» нашел главную цель, но «Соккер.ру» сомневается, что покупка решит проблемы Переса и его любимой команды.

Покупка Неймара взбудоражит

ПСЖ купил футболиста за 222 миллиона евро? А «Реал» заплатит 250 или 350, хотя часть суммы попробует отдать игроками. «Мадрид» такой клуб, что им без шума сложнее. Касается и конфликтов в раздевалке, и по линии Перес – команда, и с тренерами, и с лидерами. Также надо уходить со стадиона до конца матча. Необходимо не ехать на важную игру, если не в заявке. Важно снимать документальное кино на стадионе.

Сбегать из «Реала» станет модным? Марсело пока заигрывает с публикой, но вряд ли будет единственным, кто сменит клуб летом. А вот его давний знакомый Неймар вполне может оказаться на том же левом краю, но в атаке «Мадрида». Бразилец хотел вернуться в «Барселону», где его ждет друг Месси. Но есть проблема – цена. Каталонцы не желают платить больше, чем получили, за парня, который за эти годы не стал моложе, здоровее и перспективнее.

Сам Бартомеу открыто на днях намекнул, что Неймар может всплыть именно в «Реале»: «Возвращение Неймара? Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы вложили полученные от его продажи деньги в будущее. Мне кажется, Дембеле лучше, чем Неймар». Понимая капризность бразильца, президент «Барселоны», будь уверен в возвращении, не разбрасывался бы такими фразами. Зато, если знает о переговорах вингера с «Реалом» - мог специально уколоть и похвастаться, что купили парня, который лучше Неймара.

Отец снова хочет продать сына

И получить процент. Неймар честно сказал: не уверен, что останется в ПСЖ , «никто не знает свое будущее». Он же демонстративно покинул «Барселону», жалуясь на маленькую зарплату. В Париже есть деньги, но вспомните выражение лица бразильца, когда Рэшфорд реализовал пенальти, а также матерную реакцию форварда в ответ на вопрос о судействе. Песенка спета, если Рабьо не видит смысла торчать в Париже, то где взять мотивацию Неймару?

ПСЖ нужно законно вернуть часть потраченных на трансферы денег, чтобы не прилетело отлучение от Лиги чемпионов – а в таком случае удержать в составе главных звезд будет еще сложнее, чем сейчас. И понятно, что Неймару скорее надоело в чужой Франции, чем юному Мбаппе на родине, где его обожают. А у парижан и выбора-то особого нет, ведь еще в мае прошлого года в Рио-де-Жанейро некто Неймар-старший вел переговоры с «Реалом».

Рекордные сделки готовятся месяцами, годами, а поскольку «Барселона» явно предпринимала попытки вернуть Неймара, их враги тоже атакуют. Уход Роналду и неудачи нового сезона лишь подстегнули «Реал» к дикому решению. Не стоит лишний раз объяснять то, что и так всем понятно – Перес всегда обожал перекрывать провалы громкими трансферами. В этот раз, не понимания, кто будет правильным тренером, попытается ввинтить в корону бриллиантового Неймара. Или Кейна тоже? Неймар вряд ли согласится сыграть с Бензема в атаке.

Возможно, Перес не вернет чутье

Есть сомнения не в классе бразильца – в «Барселоне» в Ла Лиге нормально играл, а скорее в тех, кто примет решение. Сеньору президенту вчера исполнилось 72 года. Почтенный возраст, а в таких годах привычки не меняют. И смысл, новизну в жизни без адреналина от футбола находить сложно. Например, Флорентино плотно увлекся «Реалом» снова и вновь после мая 2012 года, когда умерла его жена Питина.

Супруга всегда сидела за спиной у Переса. У нее было свое кресло на всех аренах, часто ездила на важные выезды, даже когда болела. Понятно, что после потери человека, с которым прожил 41 год, Перес отвлекался победами «Реала», да и собрал их много. Но прошло семь лет, Флорентино не стал здоровее или проницательнее. А ключевые решения по-прежнему принимает именно Перес.

Причем тут снова история отмщения прошлому. Хотел выиграть Лигу чемпионов снова, как в 2002 году – удалось четыре раза и трижды подряд. Теперь мечтает отомстить «Барселоне» за мутную сделку по Неймару, который попал в сети «Реала», а оказался в аквариуме каталонцев. Впрочем, бразильская рыбка ест золото, а желания исполняет далеко не всегда, как видим по решающим играм Бразилии и ПСЖ – Неймар или на трибунах, или не спасает.

350 миллионов евро не отработать

Существует теория, что клубы не стали больше тратить, просто «подешевели» деньги и выросли доходы команд. Экономисты подтверждают догадки, однако между ценой в 80, 222 и 350 миллионов большая пропасть даже для «Реала». Мадридский клуб понимает, что ПСЖ будет торговаться за Неймара до последнего, клуб уже боится проиграть. Преимущество на стороне отца-агента и парижан…

Возможно, зря «Реал» затеял этот трансфер? За 350 миллионов евро (или за 260, с которых торги начинались) можно купить пачку полезных «Реалу» футболистов. Но кто вам сказал, что они собираются решать проблемы? Хотят купить Неймара, ведь Мбаппе хватит ума отказаться, а таким образом компенсировать потерю Роналду, но не в качестве футболиста, – бразилец не настолько результативен, а в качестве бренда. Бэйл не справился с задачей. Плохо представляет «Реал» как символ.

Модрич после «Золотого мяча» смотрится ужасно. Среди хорватской родни Луки найдутся легковерные, которые заявят, что его «прокляли» за большие деньги поклонники одного португальца. Да, и в этом проблема. В мире футбола не все современные и мыслят критически. Так что отчасти рост цен на игроков – отсылка к тому, кто сделки заключает. Жадность им важнее здравого смысла, а он подсказывает не переплачивать за 27-летнего любителя карнавалов.

Неймар не вернет «Реалу» мужество

Грубовато, но максимально доступно. Неймар не футболист с железным характером. Не был, не является, не станет. Так что в цену 260, 300 или 350 миллионов евро не входит харизма вечного чемпиона. А сделку будут совершать по возрасту пенсионер, шейхи (получили миллиарды по праву рождения, не заработали) и отец Неймара – бывший скупщик ювелирных изделий (владелец ломбарда из девяностых).

Проблема лишь в том, что решение по бразильцу примет не главный тренер «Реала» - его у команды пока нет. И что сам вингер не лидер по духу, хотя может им быть в отдельно взятой игре… Как Бэйл. И травм у него многовато… Как у Бэйла. Продавать Гарета, чтобы купить еще более капризного Гарета с более высокой зарплатой, всего на три года младше, не забивающего 40-50 мячей в год – гениальное решение. Особенно если связать его с возвращением Моуриньо.

Как бразилец не дотащил сборную до финала в Москве – а полуфинал Франции и «селесао» смотрелся бы роскошно, но не обыграли Куртуа, так и парижан не сделал лучшей командой Европы. В матче с МЮ сыграть не мог из-за травмы, но шок пережил, а теперь явно всем и каждым недоволен в Париже. Сразу знали, что человек с таким характером в Лиге 1 надолго не останется, вопрос был только в пункте назначения.

Казалось, что уйдет в МЮ . Но теперь там Сульшер. Норвежец не попросит подписать игрока за такие деньги, ведь ему важна атмосфера в коллективе. А Перес сам принимает решения, может сделать еще одну отчаянную ставку. От Погба и Мбаппе отказались, посчитали слишком дорогими. Но после паузы на рынке, когда «Реал» рекорды не ставил, может наступить пора новых закупок. Неймар – главный лот. Но и ПСЖ не выжал из вложенных в бразильца почти что 300 млн евро – с учетом зарплаты и бонусов, главную мечту – победу в Лиге чемпионов.

«Реалу» важно просто не опозориться в следующем сезоне и чаще побеждать «Барселону»? Но и здесь бразилец вряд ли сильно изменит расклад. У мадридцев в традиционной основе старики (Рамос, Марсело, Кроос, Модрич и Бензема), а Бэйл часто в лазарете. Молодежь – Регилон, Асенсио и Васкес, не заиграла, как следует. А покупка Неймара загонит одаренного Винисиуса на правый фланг и не отменяет необходимость в центре поставить Бензема.

Речь о трансфере, на который точно потратят больше 222 млн евро, но ставка потянет за собой другие сделки. Вынудит искать тренера без твердой кадровой позиции. С Неймаром многие рады поработать, но никто не назовет его железным лидером, вокруг которого строят великие команды. «Реал» после серии глупостей на пороге еще одной? Если Неймар под крылом у Месси не стал великим без вопросов, то и обыграть старого Лионеля вряд ли сможет в одиночку без поддержки «Реала».

Кроме того, поддержка новичков у «Мадрида» никогда не была правилом. Неймару ведь хотят выдать 44 млн евро в год – рекорд для клуба. Уверены, что не найдется в составе «Реала» никого, кто косо посмотрит на такое отношение к бывшему футболисту «Барселоны»? А вот сама сделка, хоть и сумасшедшая во многих смыслах, вполне в духе Мадрида и Переса. И финансово «сливочные» могут себе ее позволить, продав Иско, Марсело и Бэйла, невзирая на постройку арены – в конце концов, можно взять новые кредиты, залезть в долги.

Получается, трансфер реален, пусть и дикий. Готовьтесь к летней эпопее – переговоры будут длительными и сложными. Интересно личное отношение к идее. Верите, что покупка Неймара за рекордную сумму снова сделает «Реал» успешным?