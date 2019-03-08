Рибери получил предложение из Австралии

Главный тренер австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс» Маркус Баббель рассказал, что пригласил в свою команду вингера «Баварии» Франка Рибери, чей контракт с мюнхенцами истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен.

Я сказал Рибери, что если он хочет заработать много денег, ему нужно ехать в Катар, но если он желает стать рок-звездой, то его путь лежит в Австралию.

Франк еще не решил, но я не верю, что он приедет к нам, потому что в австралийской лиге обычно игроки такого уровня не выступают.