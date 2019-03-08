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Рибери получил предложение из Австралии

вчера, 20:42

Главный тренер австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс» Маркус Баббель рассказал, что пригласил в свою команду вингера «Баварии» Франка Рибери, чей контракт с мюнхенцами истекает в конце сезона и, скорее всего, не будет продлен.

Я сказал Рибери, что если он хочет заработать много денег, ему нужно ехать в Катар, но если он желает стать рок-звездой, то его путь лежит в Австралию. 

Франк еще не решил, но я не верю, что он приедет к нам, потому что в австралийской лиге обычно игроки такого уровня не выступают.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   103 / 1052
вчера в 22:24
Ещё может поиграть там для разнообразия!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   73 / 1052
вчера в 21:58
Австралия тоже неплохой вариант, там в свое время успели поиграть Дель Пьеро, Хески, Робби Фаулер, Ромарио
Bayern Best
Bayern Best
   124 / 1052
вчера в 21:45
А что? Австралия это хорошо.
КЭТиК
КЭТиК
   247 / 1052
вчера в 21:33
В Китай не зовут.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   421 / 1052
вчера в 20:54
Мое мнение Рибери не откажется от такого предложения
parallels
parallels
   4 / 1052
вчера в 20:47
едь!
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