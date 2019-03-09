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«Манчестер Юнайтед» интересуется Рубеном Диашем

вчера, 07:35

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику «Бенфики» и сборной Португалии Рубену Диашу, утверждает источник. Сообщается, что скауты МЮ специально отправились в Хорватию на матч Лиги Европы «Динамо» Загреб - «Бенфика» (1:0), чтобы посмотреть на игру 21-летнего португальца.

Стоит отметить, что фол Диаша на игроке «Динамо» привёл к пенальти и голу в ворота «Бенфики».

По слухам, «орлы» собираются предложить своему воспитаннику новый контракт. Текущее соглашение Диаша с «Бенфикой» истекает летом 2021 года.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответил Ekkimukk
   376 / 1057
вчера в 11:17
Исправили! Спасибо.
Пожалуйста! ))
Ekkimukk
Ekkimukk ответил galem72
   474 / 1057
вчера в 09:41
"...проявляет интерес к...Рубеном Диашем..."
Исправили!
Спасибо.
galem72
galem72
   376 / 1057
вчера в 09:39
"...проявляет интерес к...Рубеном Диашем..."
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   195 / 1057
вчера в 09:37
Есть ещё Ашот и Кампот
spartach091
spartach091
   207 / 1057
вчера в 09:01
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