«Манчестер Юнайтед» интересуется Рубеном Диашем

вчера, 07:35

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику «Бенфики» и сборной Португалии Рубену Диашу, утверждает источник. Сообщается, что скауты МЮ специально отправились в Хорватию на матч Лиги Европы «Динамо» Загреб - «Бенфика» (1:0), чтобы посмотреть на игру 21-летнего португальца.

Стоит отметить, что фол Диаша на игроке «Динамо» привёл к пенальти и голу в ворота «Бенфики».

По слухам, «орлы» собираются предложить своему воспитаннику новый контракт. Текущее соглашение Диаша с «Бенфикой» истекает летом 2021 года.