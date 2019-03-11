Первая осечка Сульшера в Англии

вчера, 11:00

Был большой соблазн представить Сульшера супергероем, который не ошибается. Но его «Манчестер Юнайтед» все же проиграл «Арсеналу». «Соккер.ру» - о противостоянии.

Сразу нужно оговориться о том, что ничего страшного в поражении «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала» нет, ничего симптоматичного и тревожного, хотя определенное беспокойство у поклонников МЮ наверняка возникло. Ведь речь идет о борьбе за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. И «Арсенал» - прямой конкурент.

«Канониры» как раз благодаря этой победе выдавили МЮ из четверки, запрыгнули на последнюю ступеньку этого лигочемпионовского поезда, а «Юнайтед» отстает от него на два очка, опережая всего на балл притаившийся «Челси». Но поезд пока не отправляется, поэтому у команды Оле-Гуннара Сульшера будет возможность сбросить c него и все тот же «Арсенал», и даже, возможно, хромающий «Тоттенхэм», которые теряет очки в бешеном темпе.

Любое поражение неприятно, но важно то, при какой игре, при каких обстоятельствах случилась история. И можно ли считать ее признаком проблем в игре. Вот, к примеру, проигрыш ПСЖ на «Олд Траффорд» со счетом 0:2 должен был испугать больше, поскольку там МЮ был разобран по деталям, хладнокровно и спокойно, ничего не смог сделать против более классного соперника. И тогда многим показалось, что команда Сульшера, сносящая всех на внутренней арене, попросту не готова к такого рода оппонентам.

Разумеется, после визита в Париж эта теория была забыта. Кстати, вполне вероятно, что этот самый успешный визит во Францию до сих пор сказывался на концентрации игроков МЮ . Всю вторую часть недели их носили на руках, обсасывая героический подвиг на «Парк де Пренс». Да и сами футболисты выплеснули колоссальное количество в первую очередь эмоциональных, психологических сил.

Говорят, что после победы легче восстанавливаться. Но английским командам не привыкать играть в плотном графике, у них нет проблемы физического восстановления, а вот морально не всегда после яркого триумфа просто переключаться на что-то другое. Вероятно, это случилось с МЮ и в дебюте игры с «Арсеналом», который получился несобранным. Об этом говорил и сам Сульшер после матча:

Мы начали матч медленно, возможно, это эффект после игры с ПСЖ , но моменты создавали все равно. А когда соперник забил, игра стала другой. Мы создали намного больше моментов, чем когда победили «Арсенал» в Кубке Англии. Иногда такое случается. Иногда мы ошибаемся дважды и упускаем сами пять очень хороших шансов. В эпизоде со вторым голом с пенальти… Думаю, судья расстроится, когда посмотрит повтор, потому что там не было пенальти. Это один из тех дней, когда нужно отряхнуться и идти дальше.

Сульшер ничего не сказал о невезении, но это первое слово, которое приходит на ум, если посмотреть хотя бы обзор встречи. В ней вы увидите массу моментов у ворот Бернда Лено и почти ничего – у ворот Давида Де Хеа. Норвежец избегает слов о везении, потому что понимает, что за каждым неиспользованным моментом кроется не какая-то злодейка-судьба, а конкретный удар конкретного человека.

Например, Лукаку, который ушел без голов, а мог только самолично забивать гола три минимум. Один раз он сотряс каркас ворот Лено. Тем же отметился Фред – по штангам и перекладинам попадать сложнее, но у МЮ в этой игре ноль голов и два метких выстрела в каркас. Еще один фактор помимо собственно не лучшего исполнения ударов в моментах «Юнайтед» это оборона «Арсенала». Нельзя списывать все только на промахи атакующих. «Канониры» очень вдохновенно защищались.

Видимо, если поездка во Францию и победа там психологически МЮ несколько истощили и расхолодили, то аналогичный визит «Арсенала» зарядил его эмоциями, ведь «канониры» проиграли «Ренну» со счетом 1:3 и теперь невероятно злы. Злость как эмоция оказалась полезнее истощающей эйфории. Поэтому игроки «Арсенала» с остервенением бросались в отбор, падали в ноги, блокировали удары и передачи, Лено спасал в блестящем стиле.

Хотя оборона в целом – это не самая сильная сторона «Арсенала». Собственно, в этом матче подопечные Унаи Эмери и не показали защиту как некую организованную систему. Это была защита за счет эмоций и самоотверженности. Немного не то имеют в виду, когда говорят об обороне топовой команды. Но в данном конкретном матче это сработало. А мы как раз и говорим о том, что этот матч – никакой не показатель серьезных перемен и проблем у МЮ , это обособленная история. Да и Эмери после матча больше говорил об эмоциональной составляющей:

Очень горжусь нашими болельщиками, они сильно нам помогали, и мы добились такого результата. Я горжусь игроками, они сделали всё возможное в игре против сильной команды. Мы здорово смотрелись на протяжении всей игры и думаю, что мы одержали заслуженную победу. Мы знаем, как может играть «Манчестер Юнайтед», поэтому старались навязать им свою игру. Такая победа придаст нам больше уверенности. Теперь нужно переключиться на Лигу Европы. После поражения в гостях от «Ренна» необходим хороший настрой. Надеюсь, что болельщики снова нам помогут.

В пользу обособленности истории и то, как были забиты мячи. Первый гол Гранит Джака уложил дальним ударом, который можно было бы назвать эффектным. Если бы не вратарский ляп. Мяч летел не так далеко от Де Хеа, но испанец его пропустил. Сульшер встал на защиту голкипера, сказав, что мяч странно вильнул перед воротами. Однако любой сторонний наблюдатель увидит в этом ошибку голкипера.