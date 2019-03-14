Знакомьтесь, четвертьфиналисты Лиги чемпионов!

вчера, 13:00

Определилась восьмерка команд, которые продолжат борьбу за победу в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» изучает их личные дела и оценивает шансы дотянуться до трофея.

«Тоттенхэм» (Англия)

Рейтинг УЕФА : 18.

Результаты текущего сезона в ЛЧ : 8 матчей = 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Голы: 13 – 10.

Матчи 1/8 финала: 3:0 и 1:0 (общий – 4:0) против «Боруссии» (Дортмунд).

Лучший бомбардир: Харри Кейн – 5 голов.

Лучшие ассистенты: Кристиан Эриксен и Эрик Ламела – по 2 «ассиста».

Прошлый сезон: 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: Полуфинал 1961/1962.

Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 2 попытки = 1 победа, 1 поражение (50% - успешны).

Последний четвертьфинал: 0:4 и 0:1 (общий – 0:5) против «Реала» в сезоне 2010/2011.

«Тоттенхэм» одержал неожиданно легкую победу над «Боруссией» в 1/8 финала, и теперь Харри Кейн впервые в карьере игрока, а Маурисио Почеттино впервые в карьере тренера проверят себя на прочность на уровне четвертьфинала Лиги чемпионов. «Шпоры» - темная лошадка. С одной стороны, «Тоттенхэм» точно не рассматривается в первых рядах претендентов на победу в турнире, но, в то же время, эта команда обладает достаточным потенциалом, чтобы успешно выступить в кубковом турнире. Козырь лондонцев – сыгранность и четкое понимание идей Почеттино. У «Тоттенхэма» не было новичков в последние два трансферных окна, зато и всех лидеров «шпорам» удается сохранить.

«Аякс» (Нидерланды)

Рейтинг УЕФА : 22.

Результаты текущего сезона в ЛЧ : 14 матчей = 8 побед, 5 ничьих, 1 поражение (с учетом квалификации). Голы: 29 – 12.

Матчи 1/8 финала: 1:2 и 4:1 (общий – 5:3) против «Реала».

Лучший бомбардир: Душан Тадич – 9 голов (6 без учета квалификации).

Лучшие ассистенты: Душан Тадич – 6 «ассистов» (3 без учета квалификации).

Прошлый сезон: вылет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов от «Ниццы» и поражение в раунде плей-офф Лиги Европы от «Русенборга».

Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: четырехкратный победитель - 1970/71, 1971/72, 1972/73 и 1994/95.

Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 12 попыток = 8 побед, 4 поражения (67% - успешны).

Последний четвертьфинал: 0:0 и 2:3 (общий – 2:3) против «Милана» в сезоне 2002/2003.

В прошлом сезоне «Аякс» не участвовал в основной сетке еврокубков, в плей-офф Лиги чемпионов четырехкратные победители престижнейшего турнира не заглядывали с середины «нулевых», но в нынешнем розыгрыше амстердамцы под руководством Эрика тен Хага прекрасны. «Аякс» прошел три квалификационных раунда перед попаданием в основную сетку, не проиграл на групповой стадии «Баварии», которая уже покинула турнир, а в четвертьфинале после домашнего поражения разгромил на «Сантьяго Бернабеу» победителя трех последних розыгрышей – мадридский «Реал». Именно «Аякс» прервал более чем тысячедневную гегемонию «Королевского клуба» в Лиге чемпионов. Такие успехи окрыляют. Не думаю, что записные фавориты спят и видят, как бы попасть на амстердамцев в ближайшем раунде.

«Порту» (Португалия)

Рейтинг УЕФА : 9.

Результаты текущего сезона в ЛЧ : 8 матчей = 6 побед, 1 ничья, 1 поражение. Голы: 19 – 9.

Матчи 1/8 финала: 1:2 и 3:1 в овертайме (общий – 4:3) против «Ромы».

Лучший бомбардир: Мусса Марега – 6 голов.

Лучшие ассистенты: Мусса Марега, Алекс Теллес, Ясин Браими, Оливер Торрес и Хесус Корона – по 2 «ассиста».

Прошлый сезон: вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (0:5 по сумме двух матчей).

Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: двукратный победитель - 1986/87 и 2003/04.

Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 8 попыток = 3 победы, 5 поражений (38% - успешны).

Последний четвертьфинал: 3:1 и 1:6 (общий – 4:7) против «Баварии» в сезоне 2014/2015.

Единственное поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Порту» потерпел в Риме, но сумел исправить эту оплошность домашней победой с аналогичным счетом в основное время, а в овертайме Алекс Теллес принес «драконам» путевку в четвертьфинал. Для клуба, который дважды выигрывал Кубок чемпионов, попадание в восьмерку сильнейших команд Старого Света не является такой уж обыденностью: всего восемь случаев в истории и три в XXI веке. Последний заход в четвертьфинал обернулся жестоким избиением от «Баварии» после навевающей оптимизм победы в домашнем матче.

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

Рейтинг УЕФА : 15.

Результаты текущего сезона в ЛЧ : 8 матчей = 4 победы, 1 ничья, 3 поражения. Голы: 10 – 7.

Матчи 1/8 финала: 0:2 и 3:1 (общий – 3:3 и победа благодаря выездному голу) против ПСЖ .

Лучшие бомбардиры: Ромелу Лукаку, Поль Погба, Маркус Рэшфорд – по 2 гола.

Лучшие ассистенты: Эшли Янг, Ромелу Лукаку, Фред, Маркус Рэшфорд и Поль Погба – по 1 «ассисту».

Прошлый сезон: вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Севильи» (1:2 по сумме двух матчей).

Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: трехкратный победитель - 1967/68, 1998/99 и 2007/08.

Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 18 попыток = 12 побед, 6 поражений (67% - успешны).

Последний четвертьфинал: 1:1 и 1:3 (общий – 2:4) против «Баварии» в сезоне 2013/2014.

МЮ не показывался в четвертьфинале Лиги чемпионов пять лет, да и в этот раз все шло к вылету, если бы не чудо чудесное, которое сотворили манкунианцы в Париже. В матчах с ПСЖ могло показаться, что в «Манчестер Юнайтед» вернулся Моуриньо, настолько осторожно и буднично выглядели «дьяволы», но в ответной игре выжидательная тактика сработала. На таком характере и фарте МЮ и Лигу чемпионов выиграть может!

«Ювентус» (Италия)

Рейтинг УЕФА : 5.

Результаты текущего сезона в ЛЧ : 8 матчей = 5 побед, 0 ничьих, 3 поражения. Голы: 12 – 6.

Матчи 1/8 финала: 0:2 и 3:0 (общий – 3:2) против «Атлетико».

Лучший бомбардир: Пауло Дибала – 5 голов.

Лучшие ассистенты: Криштиану Роналду, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи – по 2 «ассиста».

Прошлый сезон: вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Реала» (3:4 по сумме двух матчей).

Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: двукратный победитель - 1984/85 и 1995/96.

Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 18 попыток = 12 побед, 6 поражений (67% - успешны).

Последний четвертьфинал: 0:3 и 3:1 (общий – 3:4) против «Реала» в сезоне 2017/2018.

В прошлом году Криштиану Роналду выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов, реализовав пенальти в концовке матча «Реал» - «Юве», когда «бьянконери» были близки к чуду. На этот раз португалец точным ударом с пенальти вывел «Старую Синьору» в четвертьфинал, а до этого КриРо еще дважды забил головой, тем самым став главным героем камбэка в противостоянии с «Атлетико». «Ювентус» остается одним из главных соискателей Кубка чемпионов.

«Манчестер Сити» (Англия)

Рейтинг УЕФА : 6.

Результаты текущего сезона в ЛЧ : 8 матчей = 6 побед, 1 ничья, 1 поражение. Голы: 26 – 8.

Матчи 1/8 финала: 3:2 и 7:0 (общий – 10:2) против «Шальке».

Лучший бомбардир: Серхио Агуэро – 5 голов.

Лучший ассистент: Лерой Сане – 5 «ассистов».

Прошлый сезон: вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (1:5 по сумме двух матчей).

Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: полуфинал 2015/2016.

Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 2 попытки = 1 победа, 1 поражение (50% - успешны).

Последний четвертьфинал: 0:3 и 1:2 (общий – 1:5) против «Ливерпуля» в сезоне 2017/2018.

Не было сомнений, что «Манчестер Сити» легко расправится с «Шальке», но самое интересное для команды Пепа Гвардиолы впереди. Год назад после легкой победы над «Базелем» в 1/8 финала «горожане» попали под «Ливерпуль» в четвертьфинале, а вообще они только в третий раз в своей истории добираются до этой стадии Лиги чемпионов, а проходили дальше лишь однажды. Зато тренер «Ман Сити» не понаслышке знает, что такое победа в престижнейшем турнире. Наставники других участников таким опытом похвастаться не могут.

«Барселона» (Испания)

Рейтинг УЕФА : 2.

Результаты текущего сезона в ЛЧ : 8 матчей = 5 побед, 3 ничьих, 0 поражений. Голы: 19 – 6.

Матчи 1/8 финала: 0:0 и 5:1 (общий – 5:1) против «Лиона».

Лучший бомбардир: Лионель Месси – 8 голов.

Лучшие ассистенты: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Филиппе Коутиньо – по 3 «ассиста».

Прошлый сезон: вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ромы» (4:4 по сумме двух матчей и общее поражение по правилу выездного гола).

Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: пятикратный победитель – 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 и 2014/15.

Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 20 попыток = 14 побед, 6 поражений (70% - успешны).

Последний четвертьфинал: 4:1 и 0:3 (общий – 4:4 и вылет по правилу выездного гола) против «Ромы» в сезоне 2017/2018.

«Барселона» - единственная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которая еще не испытывала горечи поражений. «Барселона» в нынешнем сезоне может оформить «требл», ведь чемпионский титул в Ла Лиге уже в кармане, в Кубке Короля остался финал против «Валенсии», так что Лига чемпионов становится полигоном основных сражений для каталонцев. А еще после вылета «Реала» и «Атлетико» только «Барселона» может продлить гегемонию испанских клубов в Лиге чемпионов, продолжающуюся вот уже пять лет.

«Ливерпуль» (Англия)

Рейтинг УЕФА : 12.

Результаты текущего сезона в ЛЧ : 8 матчей = 4 победы, 1 ничья, 3 поражения. Голы: 12 – 8.

Матчи 1/8 финала: 0:0 и 3:1 (общий – 3:1) против «Баварии».

Лучшие бомбардиры: Садио Мане, Мохамед Салах – по 3 гола.

Лучшие ассистенты: Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон – по 2 «ассиста».

Прошлый сезон: поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала» (1:3).

Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: пятикратный победитель – 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84 и 2004/05.

Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 14 попыток = 10 побед, 4 поражений (71% - успешны).

Последний четвертьфинал: 3:0 и 2:1 (общий – 5:1) против «Манчестер Сити» в сезоне 2017/2018.

«Ливерпуль» - единственная команда из оставшихся в розыгрыше, чей последний заход в четвертьфинал Лиги чемпионов выдался успешным: год назад «красные» оставили за бортом турнира «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне «Ливерпуль» не такой хищный в атаке, как год назад, когда «красным» удалось дойти до финала, но тихой сапой команда Юргена Клоппа преодолела уже и сложнейшую группу, и грозную «Баварию». Сбрасывать со счетов «Ливерпуль» с его кубковым характером никто не станет.