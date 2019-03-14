Знакомьтесь, четвертьфиналисты Лиги чемпионов!

Определилась восьмерка команд, которые продолжат борьбу за победу в Лиге чемпионов. «Соккер.ру» изучает их личные дела и оценивает шансы дотянуться до трофея.
«Тоттенхэм» (Англия)
Рейтинг УЕФА: 18.
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 8 матчей = 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Голы: 13 – 10.
Матчи 1/8 финала: 3:0 и 1:0 (общий – 4:0) против «Боруссии» (Дортмунд).
Лучший бомбардир: Харри Кейн – 5 голов.
Лучшие ассистенты: Кристиан Эриксен и Эрик Ламела – по 2 «ассиста».
Прошлый сезон: 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: Полуфинал 1961/1962.
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 2 попытки = 1 победа, 1 поражение (50% - успешны).
Последний четвертьфинал: 0:4 и 0:1 (общий – 0:5) против «Реала» в сезоне 2010/2011.
«Тоттенхэм» одержал неожиданно легкую победу над «Боруссией» в 1/8 финала, и теперь Харри Кейн впервые в карьере игрока, а Маурисио Почеттино впервые в карьере тренера проверят себя на прочность на уровне четвертьфинала Лиги чемпионов. «Шпоры» - темная лошадка. С одной стороны, «Тоттенхэм» точно не рассматривается в первых рядах претендентов на победу в турнире, но, в то же время, эта команда обладает достаточным потенциалом, чтобы успешно выступить в кубковом турнире. Козырь лондонцев – сыгранность и четкое понимание идей Почеттино. У «Тоттенхэма» не было новичков в последние два трансферных окна, зато и всех лидеров «шпорам» удается сохранить.
«Аякс» (Нидерланды)
Рейтинг УЕФА: 22.
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 14 матчей = 8 побед, 5 ничьих, 1 поражение (с учетом квалификации). Голы: 29 – 12.
Матчи 1/8 финала: 1:2 и 4:1 (общий – 5:3) против «Реала».
Лучший бомбардир: Душан Тадич – 9 голов (6 без учета квалификации).
Лучшие ассистенты: Душан Тадич – 6 «ассистов» (3 без учета квалификации).
Прошлый сезон: вылет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов от «Ниццы» и поражение в раунде плей-офф Лиги Европы от «Русенборга».
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: четырехкратный победитель - 1970/71, 1971/72, 1972/73 и 1994/95.
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 12 попыток = 8 побед, 4 поражения (67% - успешны).
Последний четвертьфинал: 0:0 и 2:3 (общий – 2:3) против «Милана» в сезоне 2002/2003.
В прошлом сезоне «Аякс» не участвовал в основной сетке еврокубков, в плей-офф Лиги чемпионов четырехкратные победители престижнейшего турнира не заглядывали с середины «нулевых», но в нынешнем розыгрыше амстердамцы под руководством Эрика тен Хага прекрасны. «Аякс» прошел три квалификационных раунда перед попаданием в основную сетку, не проиграл на групповой стадии «Баварии», которая уже покинула турнир, а в четвертьфинале после домашнего поражения разгромил на «Сантьяго Бернабеу» победителя трех последних розыгрышей – мадридский «Реал». Именно «Аякс» прервал более чем тысячедневную гегемонию «Королевского клуба» в Лиге чемпионов. Такие успехи окрыляют. Не думаю, что записные фавориты спят и видят, как бы попасть на амстердамцев в ближайшем раунде.
«Порту» (Португалия)
Рейтинг УЕФА: 9.
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 8 матчей = 6 побед, 1 ничья, 1 поражение. Голы: 19 – 9.
Матчи 1/8 финала: 1:2 и 3:1 в овертайме (общий – 4:3) против «Ромы».
Лучший бомбардир: Мусса Марега – 6 голов.
Лучшие ассистенты: Мусса Марега, Алекс Теллес, Ясин Браими, Оливер Торрес и Хесус Корона – по 2 «ассиста».
Прошлый сезон: вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (0:5 по сумме двух матчей).
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: двукратный победитель - 1986/87 и 2003/04.
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 8 попыток = 3 победы, 5 поражений (38% - успешны).
Последний четвертьфинал: 3:1 и 1:6 (общий – 4:7) против «Баварии» в сезоне 2014/2015.
Единственное поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Порту» потерпел в Риме, но сумел исправить эту оплошность домашней победой с аналогичным счетом в основное время, а в овертайме Алекс Теллес принес «драконам» путевку в четвертьфинал. Для клуба, который дважды выигрывал Кубок чемпионов, попадание в восьмерку сильнейших команд Старого Света не является такой уж обыденностью: всего восемь случаев в истории и три в XXI веке. Последний заход в четвертьфинал обернулся жестоким избиением от «Баварии» после навевающей оптимизм победы в домашнем матче.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
Рейтинг УЕФА: 15.
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 8 матчей = 4 победы, 1 ничья, 3 поражения. Голы: 10 – 7.
Матчи 1/8 финала: 0:2 и 3:1 (общий – 3:3 и победа благодаря выездному голу) против ПСЖ.
Лучшие бомбардиры: Ромелу Лукаку, Поль Погба, Маркус Рэшфорд – по 2 гола.
Лучшие ассистенты: Эшли Янг, Ромелу Лукаку, Фред, Маркус Рэшфорд и Поль Погба – по 1 «ассисту».
Прошлый сезон: вылет в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Севильи» (1:2 по сумме двух матчей).
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: трехкратный победитель - 1967/68, 1998/99 и 2007/08.
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 18 попыток = 12 побед, 6 поражений (67% - успешны).
Последний четвертьфинал: 1:1 и 1:3 (общий – 2:4) против «Баварии» в сезоне 2013/2014.
МЮ не показывался в четвертьфинале Лиги чемпионов пять лет, да и в этот раз все шло к вылету, если бы не чудо чудесное, которое сотворили манкунианцы в Париже. В матчах с ПСЖ могло показаться, что в «Манчестер Юнайтед» вернулся Моуриньо, настолько осторожно и буднично выглядели «дьяволы», но в ответной игре выжидательная тактика сработала. На таком характере и фарте МЮ и Лигу чемпионов выиграть может!
«Ювентус» (Италия)
Рейтинг УЕФА: 5.
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 8 матчей = 5 побед, 0 ничьих, 3 поражения. Голы: 12 – 6.
Матчи 1/8 финала: 0:2 и 3:0 (общий – 3:2) против «Атлетико».
Лучший бомбардир: Пауло Дибала – 5 голов.
Лучшие ассистенты: Криштиану Роналду, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи – по 2 «ассиста».
Прошлый сезон: вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Реала» (3:4 по сумме двух матчей).
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: двукратный победитель - 1984/85 и 1995/96.
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 18 попыток = 12 побед, 6 поражений (67% - успешны).
Последний четвертьфинал: 0:3 и 3:1 (общий – 3:4) против «Реала» в сезоне 2017/2018.
В прошлом году Криштиану Роналду выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов, реализовав пенальти в концовке матча «Реал» - «Юве», когда «бьянконери» были близки к чуду. На этот раз португалец точным ударом с пенальти вывел «Старую Синьору» в четвертьфинал, а до этого КриРо еще дважды забил головой, тем самым став главным героем камбэка в противостоянии с «Атлетико». «Ювентус» остается одним из главных соискателей Кубка чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
Рейтинг УЕФА: 6.
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 8 матчей = 6 побед, 1 ничья, 1 поражение. Голы: 26 – 8.
Матчи 1/8 финала: 3:2 и 7:0 (общий – 10:2) против «Шальке».
Лучший бомбардир: Серхио Агуэро – 5 голов.
Лучший ассистент: Лерой Сане – 5 «ассистов».
Прошлый сезон: вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ливерпуля» (1:5 по сумме двух матчей).
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: полуфинал 2015/2016.
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 2 попытки = 1 победа, 1 поражение (50% - успешны).
Последний четвертьфинал: 0:3 и 1:2 (общий – 1:5) против «Ливерпуля» в сезоне 2017/2018.
Не было сомнений, что «Манчестер Сити» легко расправится с «Шальке», но самое интересное для команды Пепа Гвардиолы впереди. Год назад после легкой победы над «Базелем» в 1/8 финала «горожане» попали под «Ливерпуль» в четвертьфинале, а вообще они только в третий раз в своей истории добираются до этой стадии Лиги чемпионов, а проходили дальше лишь однажды. Зато тренер «Ман Сити» не понаслышке знает, что такое победа в престижнейшем турнире. Наставники других участников таким опытом похвастаться не могут.
«Барселона» (Испания)
Рейтинг УЕФА: 2.
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 8 матчей = 5 побед, 3 ничьих, 0 поражений. Голы: 19 – 6.
Матчи 1/8 финала: 0:0 и 5:1 (общий – 5:1) против «Лиона».
Лучший бомбардир: Лионель Месси – 8 голов.
Лучшие ассистенты: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба, Филиппе Коутиньо – по 3 «ассиста».
Прошлый сезон: вылет в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Ромы» (4:4 по сумме двух матчей и общее поражение по правилу выездного гола).
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: пятикратный победитель – 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 и 2014/15.
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 20 попыток = 14 побед, 6 поражений (70% - успешны).
Последний четвертьфинал: 4:1 и 0:3 (общий – 4:4 и вылет по правилу выездного гола) против «Ромы» в сезоне 2017/2018.
«Барселона» - единственная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, которая еще не испытывала горечи поражений. «Барселона» в нынешнем сезоне может оформить «требл», ведь чемпионский титул в Ла Лиге уже в кармане, в Кубке Короля остался финал против «Валенсии», так что Лига чемпионов становится полигоном основных сражений для каталонцев. А еще после вылета «Реала» и «Атлетико» только «Барселона» может продлить гегемонию испанских клубов в Лиге чемпионов, продолжающуюся вот уже пять лет.
«Ливерпуль» (Англия)
Рейтинг УЕФА: 12.
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 8 матчей = 4 победы, 1 ничья, 3 поражения. Голы: 12 – 8.
Матчи 1/8 финала: 0:0 и 3:1 (общий – 3:1) против «Баварии».
Лучшие бомбардиры: Садио Мане, Мохамед Салах – по 3 гола.
Лучшие ассистенты: Вирджил ван Дейк, Джеймс Милнер, Эндрю Робертсон – по 2 «ассиста».
Прошлый сезон: поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала» (1:3).
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: пятикратный победитель – 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84 и 2004/05.
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 14 попыток = 10 побед, 4 поражений (71% - успешны).
Последний четвертьфинал: 3:0 и 2:1 (общий – 5:1) против «Манчестер Сити» в сезоне 2017/2018.
«Ливерпуль» - единственная команда из оставшихся в розыгрыше, чей последний заход в четвертьфинал Лиги чемпионов выдался успешным: год назад «красные» оставили за бортом турнира «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне «Ливерпуль» не такой хищный в атаке, как год назад, когда «красным» удалось дойти до финала, но тихой сапой команда Юргена Клоппа преодолела уже и сложнейшую группу, и грозную «Баварию». Сбрасывать со счетов «Ливерпуль» с его кубковым характером никто не станет.
ТТХ - Порту - по ровне силы (нет предпочтении)
Барса - МЮ - старые соперники давно не играли друг против друга (удачи Барсе)
Ливер - Аякс - быстрый футбол оба команды дерские и молодые (удачи Ливеру)
Мне просто хочется разнобразия.
ТТХ - Порту - по ровне силы (нет предпочтении)
Барса - МЮ - старые соперники давно не играли друг против друга (удачи Барсе)
Ливер - Аякс - быстрый футбол оба команды дерские и молодые (удачи Ливеру)
Мне просто хочется разнобразия.
Барселона-Манчестер Сити
МЮ-Порто
Ювентус-Аякс
Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед
Барселона-Манчестер Сити
МЮ-Порто
Ювентус-Аякс
Тоттенхэм-Манчестер Юнайтед
Ливерпуль -МЮ.
Ювентус -Барселона.
МанСити -Порту.
Аякс-Тоттэнхем.
Ливерпуль -МЮ.
Ювентус -Барселона.
МанСити -Порту.
Аякс-Тоттэнхем.
Барса юве
Мю мс
Ливер тотхэм
Барса юве
Мю мс
Ливер тотхэм
****
вот это я понимаю рейтинг и История, а вы тут про какую ту ЛЧ,которой отроду 5 лет. Народная Команда в такое не балуется,потому что Кубок Содружества намного старше вашей псевдолиги. Лига Чемпионов,где играют команды занявшие 4 место - это фэйковый кубок.
Спартак решил его игнорировать,уж лучше Лига Европы.
****
вот это я понимаю рейтинг и История, а вы тут про какую ту ЛЧ,которой отроду 5 лет. Народная Команда в такое не балуется,потому что Кубок Содружества намного старше вашей псевдолиги. Лига Чемпионов,где играют команды занявшие 4 место - это фэйковый кубок.
Спартак решил его игнорировать,уж лучше Лига Европы.
Сегодня 13:21, редактировал Сегодня 13:24
Надеюсь МЮ в 1/4 получит в соперники Аякс или Порту, а то после Юве и псж в лч, и арсенала с челси в кубке англии, хочется чтобы МЮ наконец фартануло со жребием, уж после эпичного камбека юнайтед заслужил небольшое поощрение))
Однако как раз победители лч в последнее время чаще всего имеют сложнейший путь к финалу...
______________________________________________________________________
МЮ не выиграет ЛЧ
Сегодня 13:21, редактировал Сегодня 13:24
Надеюсь МЮ в 1/4 получит в соперники Аякс или Порту, а то после Юве и псж в лч, и арсенала с челси в кубке англии, хочется чтобы МЮ наконец фартануло со жребием, уж после эпичного камбека юнайтед заслужил небольшое поощрение))
Однако как раз победители лч в последнее время чаще всего имеют сложнейший путь к финалу...
______________________________________________________________________
МЮ не выиграет ЛЧ
сити ливер
барса аякс
порту тотенхем
сити ливер
барса аякс
порту тотенхем
удачи Ювентусу
удачи Ювентусу
Юве - ливер
барса - сити
тоттен - аякс
Юве - ливер
барса - сити
тоттен - аякс
Однако как раз победители лч в последнее время чаще всего имеют сложнейший путь к финалу...
Однако как раз победители лч в последнее время чаще всего имеют сложнейший путь к финалу...
Хотелось бы финал-Юве-Ливер,
МС-Барса.
Хотелось бы финал-Юве-Ливер,
МС-Барса.
Других кандидатов просто нет.
Других кандидатов просто нет.
Рейтинг УЕФА: 112
Результаты текущего сезона в ЛЧ: вылет в 3 отборочном раунде
Лучший бомбардир: нет
Лучшие ассистенты: нет
Прошлый сезон: 3е на левникове/безбородове/кукуяне
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: полуфинал в КЧ (1990/91), 3 место в группе ЛЧ
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 4 попытки = 1 победа, 3 поражения (25% успешны)
Последний четвертьфинал: 1995/96
Рейтинг УЕФА: 112
Результаты текущего сезона в ЛЧ: вылет в 3 отборочном раунде
Лучший бомбардир: нет
Лучшие ассистенты: нет
Прошлый сезон: 3е на левникове/безбородове/кукуяне
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: полуфинал в КЧ (1990/91), 3 место в группе ЛЧ
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: 4 попытки = 1 победа, 3 поражения (25% успешны)
Последний четвертьфинал: 1995/96
Рейтинг УЕФА: 19
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 0 матчей
Лучший бомбардир: Азмун
Лучшие ассистенты: Дзюба
Прошлый сезон: пятые
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: выход из слабейшей группы благодаря спонсору
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: не было
Последний четвертьфинал: не было
Рейтинг УЕФА: 19
Результаты текущего сезона в ЛЧ: 0 матчей
Лучший бомбардир: Азмун
Лучшие ассистенты: Дзюба
Прошлый сезон: пятые
Лучший результат в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов: выход из слабейшей группы благодаря спонсору
Статистика в четвертьфиналах Кубка/Лиги чемпионов: не было
Последний четвертьфинал: не было
юве- порту
ливер-мю(аякс)
аякс(мю)-шпоры
скриньте
юве- порту
ливер-мю(аякс)
аякс(мю)-шпоры
скриньте