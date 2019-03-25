Мартовская сборная. Сумма впечатлений

вчера, 15:30

От печали Брюсселя до радости Нур-Султана – сборная России стартовала в отборе Евро-2020 с поражения и победы. «Соккер.ру» подводит итоги мартовских приключений.

Разные схемы

На этапе подготовки к Кубку Конфедерации и чемпионату мира Станислав Черчесов вдоволь поэкспериментировал тактически, но в прошлом году сборная России пришла к схеме 4-2-3-1 и, как казалось, успокоилась. Уверенности добавило выступление на мундиале, где с этой расстановкой мы добрались до четвертьфинала, да и осень в Лиге Наций обошлась без тактических передряг. В общем, думалось, что время экспериментов осталось позади, но в мартовских матчах Станислав Черчесов снова пустился во все тяжкие и выстроил команду в матчах против Бельгии и Казахстана по разным схемам.

В Брюсселе сборная России расставилась по лекалу 3-4-2-1. Это довольно сложная тактика, требующая привыкания футболистов к своим ролям и сыгранности, если говорить об использовании этой схемы для сбалансированного футбола, а не для банального «автобуса». В «автобус» Черчесов играть не захотел, при этом командный баланс найден не был, да и кадровые решения местами диссонировали с общим посылом. В итоге, сборная России предстала какой-то беззащитно смелой, проиграла центр поля и была наказана за ошибки.

Возвращение к схеме с четырьмя защитниками перед игрой в Казахстане выглядело логичным, однако и тут нашлись отличия от привычных решений. Так, в центре поля было не два хавбека, а трезубец Газинский-Оздоев-Ахметов. То есть 4-3-3 вместо 4-2-3-1. Задумка сработала, сборную Казахстана удалось подавить, вингеры действовали активно и обеспечили результат. Собственно, можно сказать, что здесь уже каждый занимался своим делом: защитники защищались, полузащитники сохраняли игровую целостность и создавали основу для атак, нападающие забивали.

Разные составы

Стартовый состав России против Бельгии (3-4-2-1): Гильерме – Набабкин, Джикия, Кудряшов – Фернандес, Ахметов, Головин, Жирков – Кузяев, Черышев – Дзюба.

Стартовый состав России против Казахстана (4-3-3): Гильерме – Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Газинский, Ахметов, Оздоев – Ионов, Черышев, Дзюба.

По сравнению с матчем против Бельгии в Нур-Султане у сборной России изменилась не только схема, но и треть состава. Сгоряча можно подумать, будто Станислав Черчесов применил к ряду футболистов дисциплинарные меры из-за недовольства игрой против бельгийцев, но в действительно каждое решение или вынужденное или просто футбольное. Головин заработал дисквалификацию, Кузяев получил травму – минус два от стартового состава в Брюсселе. Жиркову не рекомендуется играть на искусственном газоне из-за проблем с коленями, а Набабкин лишился места на поле по тактическим соображениям: Кириллу не нашлось места в новой схеме.

Потери ведущих игроков – непременный спутник Черчесова

Кто-нибудь знает, при Черчесове сборная хоть раз собралась в оптимальном составе? Кажется, такого не было. Непосредственно перед игрой против Бельгии выпали из обоймы из-за травм спартаковцы Кутепов и Зобнин, которых Черчесов наверняка включил бы в стартовый состав, будь они здоровы. На матч с Казахстаном не смогли выйти Головин и Кузяев – еще два игрока основы, если обсуждать выбор игроков стартового состава «в вакууме».

Проблемные позиции

Центр обороны остается зоной повышенного внимания. Травма Кутепова спутала планы тренерскому штабу сборной, и когда так происходит – после вылета одного из центрбеков начинается судорожный поиск новых вариантов, это явный признак кадрового дефицита. Расчет на спартаковскую связку пока чисто виртуальный, ведь в сборной Кутепов и Джикия еще ни разу не сыграли вместе, да и кто знает, не потеряет ли один из них (читай – Кутепов) место в основе «Спартака» с возвращением в строй сильного французского защитника Самуэля Жиго?

Слева в обороне не все гладко, раз решено было вернуть в сборную 35-летнего Жиркова. Труднее выбрать игрока только направо в атаку. Против Казахстана играл Алексей Ионов, который даже в «Ростове» место в основе потерял. Сыграл неплохо, но можно ли рассматривать 30-летнего нестабильного вингера в качестве ставки на перспективу? Сомневаюсь. Александр Самедов долгие годы закрывал эту позицию в национальной сборной и часто подвергался критике, но без него стало еще кислее.

Вклад Дениса Черышева

Зато можно порадоваться за левый край, где у нас полный порядок, пока здоров и в хорошем настроении Денис Черышев. В мартовских матчах воспитанник мадридского «Реала» и действующий игрок «Валенсии» забил три мяча и отдал результативную передачу, продолжив свою серию успешных матчей за сборную. С июня 2018 года у Дениса уже 9 мячей в футболке национальной команды, в испанских СМИ Черышева называют «Месси русской команды». В раздевалке сборной верховодят другие – Дзюба, к которому уже подключается Джикия, но в игровом смысле главный «тащун» сборной России за последний год – это Денис Черышев.

Что дальше?

Сборная России начала отборочный цикл Евро-2020 на уровне ожиданий. Поражение от Бельгии на выезде – не трагедия, победа над Казахстаном – часть плана. Полет нормальный. В следующий раз сборная России соберется в июне, 8-го и 11-го числа проведет домашние матчи против Сан-Марино и Кипра. В этих встречах ожидание – две победы и шесть набранных очков. И только так.