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Мартовская сборная. Сумма впечатлений

вчера, 15:30

От печали Брюсселя до радости Нур-Султана – сборная России стартовала в отборе Евро-2020 с поражения и победы. «Соккер.ру» подводит итоги мартовских приключений.

Разные схемы

На этапе подготовки к Кубку Конфедерации и чемпионату мира Станислав Черчесов вдоволь поэкспериментировал тактически, но в прошлом году сборная России пришла к схеме 4-2-3-1 и, как казалось, успокоилась. Уверенности добавило выступление на мундиале, где с этой расстановкой мы добрались до четвертьфинала, да и осень в Лиге Наций обошлась без тактических передряг. В общем, думалось, что время экспериментов осталось позади, но в мартовских матчах Станислав Черчесов снова пустился во все тяжкие и выстроил команду в матчах против Бельгии и Казахстана по разным схемам.

В Брюсселе сборная России расставилась по лекалу 3-4-2-1. Это довольно сложная тактика, требующая привыкания футболистов к своим ролям и сыгранности, если говорить об использовании этой схемы для сбалансированного футбола, а не для банального «автобуса». В «автобус» Черчесов играть не захотел, при этом командный баланс найден не был, да и кадровые решения местами диссонировали с общим посылом. В итоге, сборная России предстала какой-то беззащитно смелой, проиграла центр поля и была наказана за ошибки.

Возвращение к схеме с четырьмя защитниками перед игрой в Казахстане выглядело логичным, однако и тут нашлись отличия от привычных решений. Так, в центре поля было не два хавбека, а трезубец Газинский-Оздоев-Ахметов. То есть 4-3-3 вместо 4-2-3-1. Задумка сработала, сборную Казахстана удалось подавить, вингеры действовали активно и обеспечили результат. Собственно, можно сказать, что здесь уже каждый занимался своим делом: защитники защищались, полузащитники сохраняли игровую целостность и создавали основу для атак, нападающие забивали.

Разные составы

Стартовый состав России против Бельгии (3-4-2-1): Гильерме – Набабкин, Джикия, Кудряшов – Фернандес, Ахметов, Головин, Жирков – Кузяев, Черышев – Дзюба.

Стартовый состав России против Казахстана (4-3-3): Гильерме – Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Газинский, Ахметов, Оздоев – Ионов, Черышев, Дзюба.

По сравнению с матчем против Бельгии в Нур-Султане у сборной России изменилась не только схема, но и треть состава. Сгоряча можно подумать, будто Станислав Черчесов применил к ряду футболистов дисциплинарные меры из-за недовольства игрой против бельгийцев, но в действительно каждое решение или вынужденное или просто футбольное. Головин заработал дисквалификацию, Кузяев получил травму – минус два от стартового состава в Брюсселе. Жиркову не рекомендуется играть на искусственном газоне из-за проблем с коленями, а Набабкин лишился места на поле по тактическим соображениям: Кириллу не нашлось места в новой схеме.

Потери ведущих игроков – непременный спутник Черчесова

Кто-нибудь знает, при Черчесове сборная хоть раз собралась в оптимальном составе? Кажется, такого не было. Непосредственно перед игрой против Бельгии выпали из обоймы из-за травм спартаковцы Кутепов и Зобнин, которых Черчесов наверняка включил бы в стартовый состав, будь они здоровы. На матч с Казахстаном не смогли выйти Головин и Кузяев – еще два игрока основы, если обсуждать выбор игроков стартового состава «в вакууме».

Проблемные позиции

Центр обороны остается зоной повышенного внимания. Травма Кутепова спутала планы тренерскому штабу сборной, и когда так происходит – после вылета одного из центрбеков начинается судорожный поиск новых вариантов, это явный признак кадрового дефицита. Расчет на спартаковскую связку пока чисто виртуальный, ведь в сборной Кутепов и Джикия еще ни разу не сыграли вместе, да и кто знает, не потеряет ли один из них (читай – Кутепов) место в основе «Спартака» с возвращением в строй сильного французского защитника Самуэля Жиго?

Слева в обороне не все гладко, раз решено было вернуть в сборную 35-летнего Жиркова. Труднее выбрать игрока только направо в атаку. Против Казахстана играл Алексей Ионов, который даже в «Ростове» место в основе потерял. Сыграл неплохо, но можно ли рассматривать 30-летнего нестабильного вингера в качестве ставки на перспективу? Сомневаюсь. Александр Самедов долгие годы закрывал эту позицию в национальной сборной и часто подвергался критике, но без него стало еще кислее.

Вклад Дениса Черышева

Зато можно порадоваться за левый край, где у нас полный порядок, пока здоров и в хорошем настроении Денис Черышев. В мартовских матчах воспитанник мадридского «Реала» и действующий игрок «Валенсии» забил три мяча и отдал результативную передачу, продолжив свою серию успешных матчей за сборную. С июня 2018 года у Дениса уже 9 мячей в футболке национальной команды, в испанских СМИ Черышева называют «Месси русской команды». В раздевалке сборной верховодят другие – Дзюба, к которому уже подключается Джикия, но в игровом смысле главный «тащун» сборной России за последний год – это Денис Черышев.

Что дальше?

Сборная России начала отборочный цикл Евро-2020 на уровне ожиданий. Поражение от Бельгии на выезде – не трагедия, победа над Казахстаном – часть плана. Полет нормальный. В следующий раз сборная России соберется в июне, 8-го и 11-го числа проведет домашние матчи против Сан-Марино и Кипра. В этих встречах ожидание – две победы и шесть набранных очков. И только так.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sobaka_kusaka
   48 / 860
вчера в 20:20
Соглашусь
Doping87
Doping87 ответил ESPANOL
   653 / 860
вчера в 17:48
Казахстан далеко не слабейшая сборная в группе. Сан-Марино и Кипр обнозначно слабее Казахстана. Бельгия сейчас сильнейшая в рейтинге фифа! Про лакмусовую бумажку вообще ржу не могу 🤣🤣🤣. Сравнил божий дар с яичницей)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил lobsterdam
   75 / 860
вчера в 17:42
сборная выиграла у казахов только потому, что это очень слабая команда, а совсем не потому, как уверяет нас автор статьи, что "гениальный черчесов" наконец-таки нашел (!) правильную схему расстановки игроков и - о, чудо, - мы победили, схема сработала! Ищи черчесов, ищи схему-то!
Любая команда, которая проигрывает, кажется слабой, а та, которая выигрывает, сильной. Но парадокс в том, что сильнее команду могут сделать только поражения, потому что победы ничему не учат. Так что поражение от Бельгии - это хорошо для сборной России, для ее развития, а победа над Казахстаном в этом смысле ничего не дает, кроме уверенности в своих силах. Это тоже хорошо, лишь бы не самоуверенности.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   75 / 860
вчера в 17:38
Черчесов похоже только прикидывается ограниченным неадекватом, а на самом деле довольно толковый тренер. Считаю, состав на матч с Казахстаном был подобран очень правильно и рационально. Ставка на Ионова как на правого вингера сработала. Фланги работали очень быстро и эффективно. Центр поля тоже был надежно забетонирован. В итоге Казахстан был в игровом смысле просто деклассирован и не помогло им ни искусственное поле, ни домашние трибуны, ни отсутствие перелета, ни откровенная грубость. Да, футбол российской сборной пока слишком простой и примитивный, но в России пока нет приличного состава чтобы играть успешно в какой-то другой футбол. Ни Дзюба, ни Черышев не сильны в позиционной атаке. Да что там говорить, большинство игроков нынешней команды просто не умеют играть иначе. Но наличие в обойме таких игроков, как Чалов и Ахметов, дает надежду, что когда-то Россия все же дорастет и до более интеллектуального футбола. Но для этого новое молодое поколение игроков должно заматереть и набраться опыта. Всему свое время.
serh62
serh62
   138 / 860
вчера в 17:27
так и знал что главным творцом победы станет этот недалекий тренер...теперь будут петь оду в честь черчесова. неужели он и остальные лизоблюды не видят, что у руля сборной бездарь и никудышний тренер?
ESPANOL
ESPANOL
   470 / 860
вчера в 17:22
Нужно смотреть правде в глаза, сборная Казахстана, слабейший соперник в группе, пусть даже и выиграл у Шотландии (значит Шотландия еще слабее). И нечего тут бить в литавры и взахлеб восхищаться Черчесовым и иже с ним. Бельгия явилась лакмусовой бумажкой уровня нашей сборной. Уровень этот определяется, исходя из группы, в которой мы играем в европейском турнире всех сборных. Так же и Казахстан. С таким тренером и такой игрой играть на равных с грандами или даже середняками мы не можем! И это нужно признать. Сборной необходим тренер максималист, амбициозный и умный! Пока же, в последнее время и сейчас, одни авантюристы и сказочники.
papic337
papic337 ответил lobsterdam
   115 / 860
вчера в 16:53
сборная выиграла у казахов только потому, что это очень слабая команда, а совсем не потому, как уверяет нас автор статьи, что "гениальный черчесов" наконец-таки нашел (!) правильную схему расстановки игроков и - о, чудо, - мы победили, схема сработала! Ищи черчесов, ищи схему-то!
На фоне казахов даже Оздоев выглядел королём футбола.
Олег Кожан
Олег Кожан
   466 / 860
вчера в 16:51
птн пнх
lobsterdam
lobsterdam
   211 / 860
вчера в 15:58
сборная выиграла у казахов только потому, что это очень слабая команда, а совсем не потому, как уверяет нас автор статьи, что "гениальный черчесов" наконец-таки нашел (!) правильную схему расстановки игроков и - о, чудо, - мы победили, схема сработала! Ищи черчесов, ищи схему-то!
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответил Ваня лучший
   350 / 860
вчера в 15:51
Весьма спорно и сомнительно место в стартовом составе Кутепова, Жиркова, Кузяева, Ионоаа. При наличии Беляеаа, Семёновна, Головина Щенникова, Чалова
спорно и сомнительно место Черчесова в сборной.
Ваня лучший
Ваня лучший
   48 / 860
вчера в 15:36
Весьма спорно и сомнительно место в стартовом составе Кутепова, Жиркова, Кузяева, Ионоаа. При наличии Беляеаа, Семёновна, Головина Щенникова, Чалова
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