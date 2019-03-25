Цель №1. Зидан тащит Мбаппе в «Реал»

вчера, 17:56

Возвращение Зидана и его обширные полномочия обещают перезагрузку «Реала». «Соккер.ру» знает первый революционный лозунг «сливочных»: «Хватай главную звезду!»

Мбаппе – главный футболист планеты ближайших лет

Килиан – вундеркинд, у него в 20 лет уже под сотню голов в профессиональном футболе, Мбаппе стартовал ярче Роналду и Месси и уже выиграл чемпионат мира, в отличие от двух футбольных небожителей начала XXI. Моуриньо прав в том, что Килиан с учетом возраста – самый ценный и дорогостоящий футболист планеты Земля прямо сейчас. Лишних слов не нужно, Мбаппе действительно невероятен, каждый ценитель футбола мог в этом убедиться.

Конечно, сложно прогнозировать, каким будет Мбаппе через 5 или 10 лет. Если не застопорится в развитии и продолжит беззаветно любить футбол, то взберется на гребень футбольного величия. Понятно, что не исключены и негативные сценарии, в которых Килиан спивается, связывается с неправильной компанией и развратными девушками, получает тяжелую травму и прочее, и прочее – вокруг человека всегда достаточно извилистых дорожек, чтобы свернуть не туда.

Может Мбаппе не стать лучшим в мире и по иной причине: мы же не знаем, какие звезды подрастают в академиях, что если Килиана просто затмят? Такое тоже возможно. Но с учетом опыта поколений, подсказывающего, что суперзвезды появляются не так уже часто, с учетом менталитета молодого француза, у которого правильная система ценностей, действительно можно предположить, что Килиан будет номером один в мировом футболе на протяжении какого-то срока. Да он уже сейчас невероятен! Вот только для рывка к звездам ему нужна большая команда, каковой ПСЖ , как ни тужится, стать не может.

«Реал» не впервые заинтересован в Мбаппе

У «Реала» и Мбаппе давняя история отношений, которые до сих пор развиваются на расстоянии, но взаимное тяготение рано или поздно должно привести Килиана в Мадрид. Зидан мог привести Мбаппе в «Реал» еще мальчишкой. Впервые Зизу оценил талант соотечественника, когда работал спортивным директором «сливочных», а Килиану было 13 лет. Мбаппе в ту пору получал футбольное образование в знаменитой академии «Клерфонтен», и его семья не поддалась на сладкоречивые уговоры Зидана, который рисовал прекрасное будущее в Испании. Отец Килиана оставил сына во Франции, а через два года тот примкнул к «Монако».

Интерес со стороны «Реала» не спадал, «Королевский клуб» пытался купить Мбаппе, когда ему было 16 лет, но самым обидным образом француз был упущен летом 2017 года. Как рассказывал позже тогдашний вице-президент «Монако» Вадим Васильев, у монегасков были предложения от «Реала» и ПСЖ на одинаковую сумму, но Мбаппе (или его семья) выбрали вариант с Парижем.

За банальной формулировкой скрывается не вполне приличное поведение родственников Килиана, в частности, отца Уилфреда, который выбивал из потенциальных покупателей царские подписные бонусы и кучу опций вроде двукратного увеличения зарплаты в случае получения «Золотого мяча», частного самолета и обязательства отпустить игрока, если другой клуб предложит зарплату выше. «Реал» отошел в сторону то ли из-за неадекватности переговорщиков, то ли из-за непрозрачности сделки, а ПСЖ это не напугало, в итоге, Мбаппе переехал в Париж.

Впрочем, «Мадрид» и не думал отворачиваться от Мбаппе окончательно. Флорентино Перес взял на контроль ситуацию с давящим на ПСЖ финансовым фейр-плей, а, быть может, через свои каналы попытался сделать так, чтобы это давление не ослабевало. А что? Человек влиятельный, а совесть – тоже товар. Впрочем, ничего не выгорело, и хотя периодически появлялись публикации об интересе «Реала» к Мбаппе, до возникновения реальной ситуации, в рамках которой может состояться грандиозный переход, так и не дошло. Вернее, не доходило. В этом году все будет по-другому.

Почему «Реал» и Мбаппе жаждут упасть в объятия друг друга?

ПСЖ на днях выиграл апелляцию в CAS по делу о нарушении финансового фейр-плей. Парижанам удалось обойти УЕФА , но обидчивые боссы европейского футбола теперь с большим рвением будут выискивать ошибки ПСЖ . Но проблема «Пари Сен-Жермен» даже не в этом. Килиан Мбаппе мечтает выиграть Лигу чемпионов, а в составе клуба, где ему наобещали с три короба, дважды подряд вылетел на стадии 1/8 финала. Не исключено, что результаты команды в Лиге чемпионов тоже как-то учитываются в контракте Мбаппе и дают ему больше свобод, например.

Так или иначе, ПСЖ не стало хорошим местом для молодого парня, который гонится за славой, а парочки побед в Лиге 1 без сопротивления более чем достаточно, чтобы понять: нужен новый вызов. Килиан, если хочет развиваться и побеждать, должен ехать в сильный чемпионат. В детстве он мечтал о «Реале» и «Челси», один из этих клубов, похоже, готов осуществить детскую мечту Мбаппе. Поговаривают, это будет сделка на 280 миллионов евро, а сам француз хочет получать на «Сантьяго Бернабеу» 15 миллионов в год чистыми.

«Реалу» после провального сезона нужно что-то большое и позитивное. Возвращение Зидана – прекрасно, теперь дело за звездным трансфером. За трансфером порядка переходов Зидана и Фигу, Роналдо и Роналду. Давненько такого не было, и если разобраться, только Мбаппе на сегодняшний день может стать воистину «галактическим» новичком «Реала». Азар, Салах, Эриксен – при всем уважении немного не тот уровень, приход Неймара будет воспринят неоднозначно, а Месси занят. Мбаппе – это суперсделка, которая вызовет новую волну ажиотажа вокруг «Реала».