Худшая игра сборной Франции

вчера, 10:45

Сборная Франции проиграла Турции. Даже не проиграла. А провалилась с треском. «Соккер.ру» - о самом безобразном матче французов за последние годы.

Проигрывать можно по-разному. Обычно, когда проигрывает фаворит, ты смотришь на итоговый результат и примерно представляешь себе следующее: фаворит давил-давил, упустил кучу моментов, не залетали вернейшие мячи, а потом пропустил шальной. Бывает же такое? Да, и довольно часто. Но есть поражения, когда фаворит оказывается просто безвольным тюфяком, который пинается победителем без всякого сопротивления.

Примерно так сыграла сборная Франции с Турцией. Это был, безусловно, один из худших матчей французов при Дидье Дешаме. Определенно худший за последние годы. Причиной провала в основном стало не то, что Франция резко разучилась играть. Дело в том, что игроки французской сборной слишком рано выключились из сезона.

Это к вопросу о том, нужно ли сборным проводить июньские матчи сразу после окончания изнурительного клубного сезона. И поражение это имеет в первую очередь психологический подтекст. Вина Дешама в том, что он не смог раскачать команду, тогда как турки, напротив, на контрасте на своем поле подгонялись неистовой публикой в сумасшедшем стиле.

Французы же были помещены в зону комфорта, потому что играют в одной и той же манере много лет. За это Дешама тоже критиковали, но до сих пор такой подход приносил плюсы: давал сыгранность, взаимопонимание. А минус в виде замыленности и однообразности как-то нивелировался классом игроков. Но для победного продолжения мало одинаковых имен и тактики, нужен еще и соответствующий настрой. А его просто не было.

Все футболисты мысленно оказались за пределами поля. Вы только посмотрите на стартовый состав. Там проигравшие финал Лиги чемпионов Уго Льорис и Мусса Сиссоко, которые как и вся сборная Англии, ранее уступившая Нидерландам, измотались. Там и Рафаэль Варан, который с «Реалом» провалил сезон. Там и Самуэль Умтити, лечившийся значительную часть сезона.

Поль Погба, который озабочен новым позывом покинуть «Манчестер Юнайтед». Оливье Жиру, страдающий по тому, что в «Челси» на него не ставили в чемпионате, желающий что-то поменять. Антуан Гризманн, который то переходит, то не переходит в «Барселону», но уже опрометчиво заявил, что покидает «Атлетико».

Наконец, Килиан Мбаппе, который ранее мог в одиночку вытащить матч в случае чего. Но сейчас и его заштормило, потому что слухи о возможном переходе в «Реал» начинают давить сильнее, а после сезона, в котором он один старался в ПСЖ на фоне ленивых «деньгополучателей», усталость была неизбежна. Поэтому-то Мбаппе установил в этой игре свой антирекорд, потеряв мяч 22 раза за игру.

Вот и представьте, о какой командной игре можно говорить, когда у тебя такой набор исполнителей, которые и устали, и морально не готовы сейчас думать о результате сборной. Как следствие – чудовищный по качеству футбол. Конечно, стоит отдать должное и Турции, которая между прочим добыла третью победу в трех матчах отбора и уверенно лидирует в группе. Это пятая подряд победа для Турции в нынешнем году.

Причем за это время она пропустила только один мяч. В общем, впечатляет. Хотя первые победы в отборе были добыты над Албанией и Молдавией – не самые грозные оппоненты. Но и французы в первых двух встречах отбора победили легко – Молдавии и Исландии забили по четыре гола. При всех достоинствах Турции, именно французы проиграли этот матч, потому что не могли предложить ничего, кроме бессмысленного владения мячом на уровне 59 процентов.

Да, точность передач тоже была неплохой – 86 процентов. Против 76 у Турции. Но турки значительно более грамотно распоряжались мячом, отправляя его в линию атаки. И тут мы подходим к самому главному показателю. Турция нанесла 11 ударов по воротам, шесть раз попадала в створ. А Франция всего исполнила четыре удара по воротам и ни разу не попала в створ. Вот вам статистика чемпионов мира.

Дидье Дешам (главный тренер сборной Франции):

Ничего нет хорошего в том, когда играешь на таком командном уровне. Мы не сделали того, что должны были, в матче с командой, которая вела свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, чемпион мира ли ты или нет. Это была пощечина, что тут еще сказать. Должен похвалить Турцию, а нам нужно возвращаться к основам.

Впервые за десять лет Франция не нанесла ни одного удара в створ – и это уже статистический факт, который только добавляет чисто визуального ощущения о том, что игра была худшей при Дешаме. К слову, статистика подтверждает и то, что он не очень умеет настраивать команду после тяжелых клубных сезонов – о чем мы говорили выше.

Из всех серий матчей сборных хуже всего Франция играет именно в первых июньских матчах. Ситуация на чемпионате мира иная – там достаточно было собственной мотивации. Теперь любопытно, будет ли Дешам делать кадровые и тактические изменения, реформируя структуру, которая привела к победе на чемпионате мира. Или просто переждет, когда игроки отдохнут и настроятся снова.