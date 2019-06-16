Самые везучие и классные команды РПЛ

сегодня, 14:30

«Спартак» не заслужил пятое место по игре в футбол? Кто самый классный в лиге, а кто – самый невезучий? «Соккер.ру» нашел ответы.

В футболе важно уметь создать систему оценки, которая объединяет все команды конкретной лиги, выработать единые правила и сделать выводы на основе того, что показали на поле. Благодаря современным системам и методам оценки общих для всех клубов показателей это удается.

Класс и удачливость участников РПЛ сезона-2018/19

Параметры для определения условной на первый взгляд «удачливости» (умения получить нужный результат у своих и чужих ворот, исходя из количества и качества моментов) придумал хоккейный аналитик Брайан Кинг.

А дальше догадались, что можно поделить команды одной лиги на четыре категории. Существуют по игре «Сильные и везучие», «Сильные и невезучие», «Слабые и везучие» и «Слабые и невезучие».

Все просто и наглядно. Картинка легкая для понимания, хотя для построения графика по итогам сезона нужно сравнить 48 показателей для шестнадцати клубов РПЛ за кампанию (на основании 96 объединяющих значений).

Горизонтальная ось – «Мастерство». Чем правее ваша команда – тем качественнее футбол показывала, исходя из анализа объективных цифровых значений. А вертикальная ось – «Удачливость». Суть длинной формулы объяснить труднее, но смысл такой же, как с мастерством: чем выше ваша команда – тем чаще «отскакивала».

Для понимания результата эта информация не нужна, но для самых дотошных уточним, что net xG – «сальдо», разница между качеством созданных вашей командой моментов (xG) и качеством шансов соперников (xGА), согласно модели ожидаемых голов.

А PDO и xPDO – коэффициенты из упомянутой выше хоккейной аналитики. Характеризуют суммарное умение вашей атаки реализовать созданный объем моментов и «везучесть» защиты – умение отбиться, когда другие пропускают голы в очень похожих ситуациях.

Какие выводы можно сделать?

• в квадрате тех, кто показал сильный футбол, но при этом ловил удачу чаще, чем многие, оказались пять первых клубов. «Зенит», «Краснодар» или «Спартак» не только могут показывать более сильный футбол, чем соперники, но им еще и повезло;

• только «Спартак» на грани с четвертью «Сильные и невезучие», но если бы по-настоящему получился ужасный сезон с точки зрения реализации своих моментов и шансов соперника, то вряд ли финишировали бы на пятом месте. Ведь по качеству футбола они лишь шестые;

• титул самой невезучей команды, чьи результаты идут вразрез со статистикой, достается «Динамо». По оси «Мастерство» опередили «Спартак». И только две команды чаще могли сетовать на невезение, чем «бело-голубые» – «Анжи» и «Енисей»;

• показательно, что вылетевшие в списке «Слабые и неудачливые», как и «Крылья Советов» и «Уфа» - участники переходных матчей с клубами из ФНЛ . И качество футбола в тех поединках было неважным, что подчеркивает справедливость распределения. Математика не врет, вся четверка недоработала, а в дополнение удача улыбалась другим;

• «Рубин» оказался среди неудачливых и в квадранте «слабых», хотя и на грани с «сильными». Много ничьих, не могли выжать много голов, хотя и пропускали не чаще всех, как обычно у Бердыева бывает. Но «Рубину» не хватило импульса, чтобы оказаться хотя бы на уровне с «Ростовом» по показателям;

• Карпину не повезло. В целом его команда по суммарному качеству футбола подобралась к «Спартаку», но разница в везении. Если бы ростовчане получали такие победы, как у «красно-белых» против «Краснодара» в гостях – когда Максименко отбил все, а его коллега пропустил, то «Спартак» мог быть если не 9-м, то шестым точно;

• кстати, о шестом призере и участнике ЛЕ . Тульский «Арсенал» - везунчики года. У них не самая результативная атака (хотя голов больше, чем у «Спартака»), не самая надежная оборона (хотя отрыв от тех же москвичей всего на 2 мяча), но соперники сделали все, чтобы даже в плохих по качеству матчах «Арсенал» набирал очки;

• иногда команды на грани между квадрантами. «Ахмат», «Оренбург» и «Арсенал», если бы чуть поднажали, оказались правее вертикальной оси. Впрочем, как и «Рубин». А разница между ними строго в удачливости. Одни реализовали моменты, поэтому высоко – «Оренбург» и «Арсенал». А другие не смогли – «Ахмат» и «Рубин» недобрали очков;

• «Уралу» хватило везения для комфортного финиша на десятом месте, хотя если судить по качеству футбола, то финалист Кубка России лишь 13-я команда РПЛ . Еще один камень в огород Кононова? Конечно же, такому сопернику в Кубке России «Спартак» проигрывать права не имел. «Урал» не играл качественно, хотя рубились с душой;

• а вот если переходить к комплиментам, то надо отметить «Краснодар» и «Зенит». Две сильнейшие команды лиги. «Быки» даже обошли чемпионов на 0.02 очка по горизонтальной оси – две самые качественные команды по игре. Дальше идет ЦСКА – отстает на 3.5 пункта, а «Локомотив» позади, уже ближе к «Спартаку», чем к тройке лидеров;

• как показывает анализ, Семина выручила везучесть. Впрочем, как и Мусаева – не удивляют цифры, поскольку у «быков» хватало «инфарктных» моментов у ворот Сафонова, а выходы на замену Сулейманова напоминают, как и решающие голы Классона, что «Краснодар» играл с огнем. И у ЦСКА есть запас по качеству, хотя опыта и везения им для финиша в тройке не хватило;

• первая четверка в таблице оторвалась от остальных. Плохо, что «Сильных и невезучих» так мало – в прошлом сезоне было больше, в каждом квадранте находилось по 4 команды. Теперь оказалось, что слабых и невезучих пятеро, слабых и везучих – четверо, но только команды Рахимова и Федотова по качеству тянули на уровень «Динамо» и «Ростова» - единственных сильных и при этом невезучих.

Рейтинг команд по мастерству в сезоне-2018/19

1. «Краснодар». 2. «Зенит». 3. ЦСКА . 4. «Локомотив». 5. «Динамо». 6. «Спартак». 7. «Ростов». 8. «Ахмат». 9. «Оренбург». 10. «Рубин». 11. «Арсенал». 12. «Уфа». 13. «Урал». 14. «Крылья Советов». 15. «Енисей». 16. «Анжи».

Рейтинг команд по удачливости в сезоне-2018/19

1. «Арсенал». 2. «Краснодар». 3. «Оренбург». 4. «Зенит» 5. «Локомотив». 6. ЦСКА . 7. «Урал». 8. «Спартак». 9. «Ахмат» . 10. «Ростов». 11. «Рубин». 12. «Уфа». 13. «Крылья Советов». 14. «Динамо». 15. «Анжи». 16. «Енисей».

Вот такие результаты по одной для всех системе с учетом общих параметров. На длительной дистанции эта модель работает замечательно, ведь подтвердила субъективные выводы и анализ по ходу сезона.

«Зенит» и «Краснодар» - сильнейшие команды чемпионата России по игре. «Локомотив» и ЦСКА – второй эшелон. «Динамо» фантастическим образом недобрало пунктов – подвела реализация, хотя количество неудачливых моментов зашкаливает, на уровне с «Анжи». Вот эта команда по классу не потянула, по игре были слабее всех и даже «Енисея».

Также бросается в глаза, что два претендента на ЛЕ – «Арсенал» и «Оренбург», на деле недобрали по мастерству, хотя и среди лидеров по везучести. Вывод тревожит в преддверии старта туляков в Лиге Европы. Но есть время, чтобы прибавить. Кроме того, у «Арсенала» центральные матчи сильнее, чем рядовые.

Каков же итог сезона? Сформировалась мощная четверка. Если так и дальше пойдет, то «Спартаку» будет сложно вытеснить кого-то из квартета. А «Динамо» и «Ростов» могут претендовать на пятое место, если правильно проведут трансферные кампании летом. Также «Арсенал», «Оренбург» и «Ахмат» могут и должны играть успешнее.

А пока распределение, основанное на числовом анализе, подсказывает, что идея с расширением РПЛ не находит поддержки на поле. «Енисей» не просто самый невезучий клуб лиги, а еще и вместе с «Анжи» не тянули по уровню игры на высшее общество. Пока лишь семь клубов в правой части графика, где «сильные» – чуть меньше половины!

Приятно, что есть ряд середняков, способных сделать шаг вперед. Но пока набрать хотя бы 10 клубов с поставленной игрой не получилось. При этом отрыв по классу первой четверки большой, и если через год «Спартаку» еще и везти перестанет, то увидим перестановки внутри первого квартета, а «красно-белым» оставим борьбу за пятое место.