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Зобнин стал лидером «Спартака» по пробегу в прошлом сезоне

сегодня, 18:33

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пробежал наибольшее расстояние среди всех футболистов «красно-белых» за прошлый сезон.

На счету Зобнина 359 км. Вторым стал защитник Георгий Джикия - 336,5 км. Третий - нападающий Зе Луиш 299 км.

Ранее стало известно, что медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ.

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Все комментарии
mat73
mat73
   395 / 829
сегодня в 20:52
Их бы энергию да в нужное мирное русло!
OLESOCC
OLESOCC
   388 / 829
сегодня в 20:36
- А Динамо бежит? - Всё бегут!.
КАМЮ
КАМЮ
   557 / 829
сегодня в 20:30
А куда он бегал? Вокруг тарасовки круги наматывал?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 829
сегодня в 20:29
Фернандо лучший
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   81 / 829
сегодня в 19:45
Че-то зулусы совсем обленились, даже бегать не хотят
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 829
сегодня в 19:40
Беговые хряки, новинка из Тарасовки
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 829
сегодня в 19:27
Марафонец .
Tostao
Tostao
   65 / 829
сегодня в 19:25
"Зобнин немного не добежал до Смоленска". А как он бежал из "Динамо"!!! Как он бежал, это ж вам не черепаший "Сапсан" и даже не леопард!
viv
viv
   496 / 829
сегодня в 19:22
Беcтолковая беготня Зобнина....а результат в таблице....пятое место.....
Averoniy
Averoniy
   671 / 829
сегодня в 19:10
От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы, всюду бегают тарасовцы трусцы.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   327 / 829
сегодня в 19:10
Какая важная информация
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 829
сегодня в 19:07
Бестолково пробегал. Гыгыгы
Байкал-38.
Байкал-38.
   50 / 829
сегодня в 19:05
Им бы в футбол играть (как никак футболисты), а они до Смоленска и Костромы бегают.
Шапито продолжается.
Тут читаю призывы некоторых типа расформировать и т.д. А я скажу так, ни в коем случае!
Скучно будет!
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   102 / 829
сегодня в 19:01
Лидер среди бестолковых бегунков из тарасовки.
kastites
kastites
   95 / 829
сегодня в 18:56
Бегунок
Boxert
Boxert
   134 / 829
сегодня в 18:40
В спартаке всё наоборот, кто много бегает, тот мало мыслит.
Akvarel
Akvarel
   91 / 829
сегодня в 18:35
Бегает много, но бездарно, совсем в тарасятнике играть разучился.
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