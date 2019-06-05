Зобнин стал лидером «Спартака» по пробегу в прошлом сезоне

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пробежал наибольшее расстояние среди всех футболистов «красно-белых» за прошлый сезон.
На счету Зобнина 359 км. Вторым стал защитник Георгий Джикия - 336,5 км. Третий - нападающий Зе Луиш 299 км.
Ранее стало известно, что медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ.
Шапито продолжается.
Тут читаю призывы некоторых типа расформировать и т.д. А я скажу так, ни в коем случае!
Скучно будет!
Шапито продолжается.
Тут читаю призывы некоторых типа расформировать и т.д. А я скажу так, ни в коем случае!
Скучно будет!