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Наконечники «Реала»: Бензема vs Йович

сегодня, 20:00

«Реал» объявил о подписании контракта с Лукой Йовичем, а это значит, что в кои-то веки у «сливочных» будет два равноценных форварда. «Соккер.ру» спешит их сравнить.

Лука Йович начнет карьеру в «Реале» том же возрасте, что и Бензема: 10 лет назад «Королевский клуб» приобрел 21-летнего Карима за 35 миллионов евро, сейчас 21-летний Лука Йович присоединился к «Мадриду» в обмен на 60 миллионов евро. Франкфуртский «Айнтрахт» царски заработал на этой сделке, ведь в середине апреля «орлы» выкупили сербского форварда у «Бенфики» за 7 миллионов евро – такая фиксированная сумма была прописана в арендном соглашении, подписанном два года назад. В Лиссабоне теперь все хотят с отгрызенными локтями, хотя уже по ходу сезона было ясно, насколько «Бенфика» ошиблась в Йовиче.

С Лукой мы уже знакомились, поэтому теперь переходим к сравнению с Бензема. Начнем с общей информации.

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Параметр

Карим Бензема

Лука Йович

1

Возраст

31 года (19 декабря 1987)

21 год (23 декабря 1997)

2

Рост

185 сантиметров

181 сантиметр

3

Вес

81.2 кг

79 кг.

4

Рабочая нога

Правая

Обе (изначально – правая)

5

Цена на «Трансфермаркт»

40 миллионов евро

55 миллионов евро

6

Матчей в карьере

714

149

7

Голов в карьере

330

54

1. Обратите внимание, что между Каримом и Лукой 10 лет и 4 дня разницы – оба декабрьские, оба пришли в «Реал» в 21 год. Сходу видим кое-что общее.

2-3. Бензема даже немного повыше, но в целом имеем дело с форвардами одного типажа, соотношение «рост-вес» аналогичное.

4. Бензема умеет пользоваться левой ногой, но у Йовича скилл «слабой ноги» прокачан мощнее. Лука бьет пенальти с правой, но забивает обеими ногами примерно с одинаковой регулярностью. Например, в матче против «Фортуны», где серб оформил пента-трик, три из пяти мячей он положил как раз с левой.

5. Лука уже впереди Карима, а ведь ему еще расти и расти.

6-7. Опыт – главное преимущество Бензема перед Йовичем на сегодняшний день.

Бензема против Йовича в сезоне-2018/2019

Сравним Бензема и Йовича по статистике последнего сезона, который получился для обоих удачным. Бензема не хватило два гола, чтобы повторить самый результативный сезон в своей карьере, а Лука никогда прежде не играл на таком уровне. Вот и посмотрим.

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Параметр

Карим Бензема

Лука Йович

1

Матчи

53

48

2

Голы (в среднем за игру)

30 (0.57)

27 (0.56)

3

Результативные передачи

8

6

4

Предупреждения/удаления

1/0

2/0

5

Удары*

2.8

3.1

6

Пасы* (Точность)

32.9 (83.3%)

17.3 (67.3%)

7

Верховые единоборства*

1.2

1.8

8

Обостряющие передачи*

1.3

0.8

9

Успешный дриблинг*

1.4

0.7

10

Потери мяча

3.1

3.4

11

Фолы соперников

0.5

1.1

*параметры, приведенные из расчета «действие за 90 минут».

1, 2, 3. Очень похожие цифры, не правда ли? Средняя результативность в прошедшем сезоне у Йовича и Бензема на одном уровне, партнеров эти форварды находят результативными передачами тоже с одинаковой регулярностью.

4. Агрессия не является неотъемлемым стилем игры форвардов «Реала». Не Диего Косты.

5. Йович чуть чаще бьет по воротам. Впрочем, разница и здесь незначительная.

6. Карим Бензема гораздо лучше играет в пас, разрыв в точности передач составляет больше 15% при условии, что француз пасует почти в два раза чаще. Это много. Впрочем, здесь нужно сделать скидку на то, кто в какой команде провел последний сезон, хотя это не отменяет того факта, что Йовичу предстоит прибавить в аккуратности обращения с мячом, если он хочет прописать в «Реале» надолго.

7. Относительно невысокий, но прыгучий Лука хорошо ведет борьбу в воздухе. Как видите, он не только не уступает Кариму, который на 4 сантиметра выше, но и превосходит его. Правда, и здесь нужно делать скидку на способы доставки мяча в линию атаки «Реалом» и «Айнтрахтом».

8. Йович выглядит более нацеленным на ворота нападающим, Бензема чаще оттягивается назад и ищет себя в роли плеймейкера. Это неплохо, более того, различия в подходе к исполнению роли центрфорварда говорят о том, что в некоторых матчах Лука и Карим смогут играть вместе.

9. Йович успешно финтит в два раза реже Бензема. Львиную долю своих голов за «Айнтрахт» Лука забил в касание из штрафной площади. Карим более приспособлен к тому, чтобы приготовить для себя момент, находясь в неочевидном положении.

10. Тоже сопоставимые цифры, небольшое преимущество на стороне Бензема.

11. Благодаря настырности и выбору позиции Йович заставляет соперников нарушить правила на себе в два раза чаще.

Резюме. Похожие и разные

Конкуренция Бензема и Йовича будет интересной! С одной стороны, Карим и Йович имеют много общего: это бомбардиры одного профиля, француз и серб имеют схожие антропометрические данные, в прошедшем сезоне они продемонстрировали одинаковую результативность. С другой стороны, Карим выглядит более гибким нападающим, и мы помним, что еще при Криштиану Роналду Бензема научился отходить на фланги и действовать из глубины. Йович – бомбардир ближнего радиуса, он умеет ловко открыться в штрафной, найти то самое касание, которого хватит, чтобы переправить мяч в ворота.

И это тоже здорово, ведь именно таких качеств часто не хватает Бензема, да и с последним ударом у француза постоянно возникают проблемы. Йович бьет с обеих ног, и, несмотря на возраст, выглядит более хладнокровным и надежным нападающим, чем его опытный конкурент. Лука должен безо всякой рефлексии «заколачивать гвозди», но из-за этого он более зависимый от партнеров и их передач. В целом, у Зидана появляется прекрасный выбор в атаке: оба нападающих способны завершать одно целое, не ломая команду, но при этом они не братья-близнецы, каждый обладает своим набором уникальных качеств, да и совместное пребывание на поле не исключается.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   162 / 830
сегодня в 22:08
Бенза возможно надо на скамеечку посадить когда у него спад пойдет посреди сезона, а серба основным сделать.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Питер Ман
   292 / 830
сегодня в 20:52
Азмун мог бы усилить Реал не хуже, через пару сезонов перейдет в Европу за миллионов 80
Он бы Монаку лучше Голвина усилил бы, затем его ПСЖ перекупил за твою сумму! А потом за ним Реал с Барсой гонялись для усиления состава!!! И продали бы его выше сотки!
Питер Ман
Питер Ман
   539 / 830
сегодня в 20:42
Азмун мог бы усилить Реал не хуже, через пару сезонов перейдет в Европу за миллионов 80
Forever77
Forever77
   608 / 830
сегодня в 20:35
Надеюсь не будем его матюкать также как Бенза...
Robert Carlos3
Robert Carlos3
   351 / 830
сегодня в 19:56
Главное, чтобы была честная конкуренция. А не как с Мариано.
Nety-net
Nety-net
сегодня в 19:54
Вангую, следующий сезон - сезон Бензема
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