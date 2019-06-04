Наконечники «Реала»: Бензема vs Йович

сегодня, 20:00

«Реал» объявил о подписании контракта с Лукой Йовичем, а это значит, что в кои-то веки у «сливочных» будет два равноценных форварда. «Соккер.ру» спешит их сравнить.

начнет карьеру в «Реале» том же возрасте, что и Бензема: 10 лет назад «Королевский клуб» приобрел 21-летнего Карима за 35 миллионов евро, сейчас 21-летний Лука Йович присоединился к «Мадриду» в обмен на 60 миллионов евро. Франкфуртский «Айнтрахт» царски заработал на этой сделке, ведь в середине апреля «орлы» выкупили сербского форварда у «Бенфики» за 7 миллионов евро – такая фиксированная сумма была прописана в арендном соглашении, подписанном два года назад. В Лиссабоне теперь все хотят с отгрызенными локтями, хотя уже по ходу сезона было ясно, насколько «Бенфика» ошиблась в Йовиче.

С Лукой мы уже знакомились, поэтому теперь переходим к сравнению с Бензема. Начнем с общей информации.

### Параметр Лука Йович 1 Возраст 31 года (19 декабря 1987) 21 год (23 декабря 1997) 2 Рост 185 сантиметров 181 сантиметр 3 Вес 81.2 кг 79 кг. 4 Рабочая нога Правая Обе (изначально – правая) 5 Цена на «Трансфермаркт» 40 миллионов евро 55 миллионов евро 6 Матчей в карьере 714 149 7 Голов в карьере 330 54

1. Обратите внимание, что между Каримом и Лукой 10 лет и 4 дня разницы – оба декабрьские, оба пришли в «Реал» в 21 год. Сходу видим кое-что общее.

2-3. Бензема даже немного повыше, но в целом имеем дело с форвардами одного типажа, соотношение «рост-вес» аналогичное.

4. Бензема умеет пользоваться левой ногой, но у Йовича скилл «слабой ноги» прокачан мощнее. Лука бьет пенальти с правой, но забивает обеими ногами примерно с одинаковой регулярностью. Например, в матче против «Фортуны», где серб оформил пента-трик, три из пяти мячей он положил как раз с левой.

5. Лука уже впереди Карима, а ведь ему еще расти и расти.

6-7. Опыт – главное преимущество Бензема перед Йовичем на сегодняшний день.

Бензема против Йовича в сезоне-2018/2019

Сравним Бензема и Йовича по статистике последнего сезона, который получился для обоих удачным. Бензема не хватило два гола, чтобы повторить самый результативный сезон в своей карьере, а Лука никогда прежде не играл на таком уровне. Вот и посмотрим.

### Параметр Карим Бензема Лука Йович 1 Матчи 53 48 2 Голы (в среднем за игру) 30 (0.57) 27 (0.56) 3 Результативные передачи 8 6 4 Предупреждения/удаления 1/0 2/0 5 Удары* 2.8 3.1 6 Пасы* (Точность) 32.9 (83.3%) 17.3 (67.3%) 7 Верховые единоборства* 1.2 1.8 8 Обостряющие передачи* 1.3 0.8 9 Успешный дриблинг* 1.4 0.7 10 Потери мяча 3.1 3.4 11 Фолы соперников 0.5 1.1

*параметры, приведенные из расчета «действие за 90 минут».

1, 2, 3. Очень похожие цифры, не правда ли? Средняя результативность в прошедшем сезоне у Йовича и Бензема на одном уровне, партнеров эти форварды находят результативными передачами тоже с одинаковой регулярностью.

4. Агрессия не является неотъемлемым стилем игры форвардов «Реала». Не Диего Косты.

5. Йович чуть чаще бьет по воротам. Впрочем, разница и здесь незначительная.

6. Карим Бензема гораздо лучше играет в пас, разрыв в точности передач составляет больше 15% при условии, что француз пасует почти в два раза чаще. Это много. Впрочем, здесь нужно сделать скидку на то, кто в какой команде провел последний сезон, хотя это не отменяет того факта, что Йовичу предстоит прибавить в аккуратности обращения с мячом, если он хочет прописать в «Реале» надолго.

7. Относительно невысокий, но прыгучий Лука хорошо ведет борьбу в воздухе. Как видите, он не только не уступает Кариму, который на 4 сантиметра выше, но и превосходит его. Правда, и здесь нужно делать скидку на способы доставки мяча в линию атаки «Реалом» и «Айнтрахтом».

8. Йович выглядит более нацеленным на ворота нападающим, Бензема чаще оттягивается назад и ищет себя в роли плеймейкера. Это неплохо, более того, различия в подходе к исполнению роли центрфорварда говорят о том, что в некоторых матчах Лука и Карим смогут играть вместе.

9. Йович успешно финтит в два раза реже Бензема. Львиную долю своих голов за «Айнтрахт» Лука забил в касание из штрафной площади. Карим более приспособлен к тому, чтобы приготовить для себя момент, находясь в неочевидном положении.

10. Тоже сопоставимые цифры, небольшое преимущество на стороне Бензема.

11. Благодаря настырности и выбору позиции Йович заставляет соперников нарушить правила на себе в два раза чаще.

Резюме. Похожие и разные

Конкуренция Бензема и Йовича будет интересной! С одной стороны, Карим и Йович имеют много общего: это бомбардиры одного профиля, француз и серб имеют схожие антропометрические данные, в прошедшем сезоне они продемонстрировали одинаковую результативность. С другой стороны, Карим выглядит более гибким нападающим, и мы помним, что еще при Криштиану Роналду Бензема научился отходить на фланги и действовать из глубины. Йович – бомбардир ближнего радиуса, он умеет ловко открыться в штрафной, найти то самое касание, которого хватит, чтобы переправить мяч в ворота.

И это тоже здорово, ведь именно таких качеств часто не хватает Бензема, да и с последним ударом у француза постоянно возникают проблемы. Йович бьет с обеих ног, и, несмотря на возраст, выглядит более хладнокровным и надежным нападающим, чем его опытный конкурент. Лука должен безо всякой рефлексии «заколачивать гвозди», но из-за этого он более зависимый от партнеров и их передач. В целом, у Зидана появляется прекрасный выбор в атаке: оба нападающих способны завершать одно целое, не ломая команду, но при этом они не братья-близнецы, каждый обладает своим набором уникальных качеств, да и совместное пребывание на поле не исключается.