Крупнейшие победы европейских сборных

вчера, 15:30

После погрома Сан-Марино «Соккер.ру» выясняет, с каким счетом переигрывали соперников Испания, Германия и Франция? Есть диковатые рекорды!

Германия – Россия – 16:0

Шестнадцать ноль! Думали, сборная Германии обыграла с самым неприличным счетом Сан-Марино? Их тоже – 0:13 было в 2006, но рекорд тогда не побили. Крупнее всего припечатали сборную Российской Империи. 1 июля 1912 года будущие противники в Первой мировой войне сыграли на Олимпийский играх в так называемом «утешительном турнире» после того, как Россия вылетела от Финляндии. И тут такое! Некто Фукс – брат композитора Рихарда, настрелял в ворота доктора химических наук Фаворского десять голов.

Напарники немца еврейского происхождения (позже избежал концлагеря – эмигрировал в Канаду и дожил до старости) добавили еще шесть – почти 107 лет назад российский футбол пережил самый крупный провал в истории. Причем все 16 голов залетели со 2-й по 69-ю минуту, настоящие месиво! Дело было в Стокгольме, а ирония в том, что имя-отчество вратаря – Лев Иванович. Разные они бывают! Кстати, в том составе в основном были игроки из Санкт-Петербурга. Часть футболистов позже погибла в войнах, по ходу революции или в блокадном Ленинграде, невезучие парни…

Франция – Азербайджан – 10:0

Чтобы вы не думали, что в начале 20 века только в Российской Империи не умели играть в футбол, приведем пример самой крупной победы в истории сборной Дании – обыграли в 1908 году как раз команду Франции со счетом 17:1. Не как в Конье вчера, намного хуже. А вот сами любители вина ждали появления Зидана и компании, чтобы уничтожить соперника с самым крупным счетом в истории.

Шестого сентября 1995 года в Осере команда будущих чемпионов мира вынесла бедняг из Азербайджана. Счет открыл на 13-й минуте Десайи. Джоркаефф и Герен забили в первом тайме, а сразу семь мячей 14 000 зрителей увидели после перерыва. Это была игра отбора на Евро-96, и что забавно – десять мячей забили восемь разных игроков. Дубли на счету Лебефа и Джоркаеффа, но Педрос, Дюгарри, Зидан и Кокар тоже отличились. Разумеется, это крупнейшее поражение в истории сборной Азербайджана.

Италия – США – 9:0

Не в стиле «Скуадры» побеждать крупно. Зато итальянцы любят господствовать в отношениях с американцами и влиять на их культуру. То займутся бизнесом, в том числе – «строительством», как известные мафиозные кланы в Нью-Йорке и окрестностях. То привезут пиццу и сделают этот кулинарный шедевр популярным во всем мире. То кино в «Голливуде» снимают. То в футболе при встрече с несчастными американцами накидают девять безответных мячей.

Дело было в Англии в Бредфорде, матч был в рамках Олимпиады - в 1/8 финала. До чемпионата мира 1950 года, на котором сборная США , собранная наспех, обыграет вроде как могущественную Англию 1:0, оставалось всего два года. Какие «Три льва» все-таки неудачливые – проиграть команде страны, которой сборная Италии настреляла девять мячей. Причем учтите, что у «Скуадры» не выступали звезды великого «Торино», что через год погибнут в авиакатастрофе, а вылетели итальянцы от Дании, уступив 3:5 в четвертьфинале. Зато рекорд установили!

Ирландия – Англия – 0:13

В продолжение темы Олимпиады в Лондоне в 1948 году – турнир выиграли шведы, которые привезли в Англию всего 12 футболистов, но там было великое трио Гре-Но-Ли. Грен, Нордаль и Лидхольм справились со всеми, а вот хозяева проиграли как раз датчанам, что до этого выбили итальянцев. А сами британцы одержали рекордную победу еще в 19 веке, пока футбол не успел набрать популярности и в него не стали играть во всем мире так часто.

В далеком 1882 году в Белфасте сборная Ирландии пропустила от англичан 13 мячей. Нередко рекорды давались европейским сборным в играх на чужих полях. Это или Олимпиада, или выезд к любителям виски. Причем не думайте, что в 19 веке все матчи завершались с настолько большой разницей. Или что именно Англия всех уничтожала. Нет, до победы 13:0 англичане влетели Шотландии в Лондоне 1:6, после проиграли в Глазго – 1:5, а потом и Уэльсу слили – 3:5. Сейчас 14 голов команда Саутгейта не забьет даже Сан-Марино, поэтому рекорд 19 века вряд ли побьют.

Португалия – Лихтенштейн – 8:0

Этот рекорд, впервые установленный в 1994 году, спустя пять лет португальцы повторили – снова обыграли Лихтенштейн с тем же счетом 8:0, только не в Лиссабоне, а в Коимбре. Но превзойти такую разницу до сих пор не могут. Играли с разными соперниками, хотя избегали пока встречи с Сан-Марино. Но даже футбольной стране, которая воспитала Эйсебио, Фигу и Роналду, забить девять мячей невероятно сложно.

Хотя надо отдать должное «европейским бразильцам», ведь в их истории сразу три победы по 8:0. Кроме разгромов Лихтенштейна в девяностых годах, можно выделить также победу над Кувейтом в 2003 году. Покер Паулеты, гол Фигу и хет-трик Нуну Гомеша подсказывают, что и без Роналду – с Кувейтом на поле не выходил, было кому забивать. Ну, а серьезного соперника Португалия крупно обыгрывала в матче, который помнят многие – грохнули сборную России 7:1.

Испания – Болгария – 13:0

У немцев в строчке о рекорде на три гола больше, но и 13:0 – солидный счет. Сборная Висенте Дель Боске побеждала на чемпионате мира в ЮАР , обыгрывая соперников по 1:0, но при этом уверенно шла к чемпионству. А предшественники Касильяса, Рамоса, Хави и Иньесты с Вильей в далеком 1933 году – за три года до начала гражданской войны в Испании, подобрали себе соперника, которому смогли накидать неприлично много мячей.

Сейчас тот рекорд не побить, разве что Испания сыграет с откровенно слабым соперником, вроде Сан-Марино. Впрочем, с ними четыре раза пересекались, а самая крупная победа – 9:0 двадцать лет назад. «Золотое поколение» на последнюю сборную в рейтинге ФИФА не попало, а вот 21 мая 1933 года в Мадриде команда Саморы, Чачо (забил 6 мячей) и Элисеги (3 гола) нашла соперника, что ее смертельно испугался. Будущие мученики ЧМ -34 забили 12 мячей, а еще один добавил игрок болгарской сборной.

Нидерланды – Сан-Марино – 11:0

В отличие от англичан или немцев, голландцы до конца шестидесятых не котировались высоко в европейском футболе – учились и ждали Кройфа. У них были крупные победы, даже первый матч в истории со сборной Бельгии завершили в Антверпене со счетом 4:1, но неприлично много забили лишь в 2011 году. Как и сборная России, Голландия воспользовалась слабостью команды Сан-Марино в домашнем матче в Эйндховене.

Шел отбор к Евро-2012, и в сентябре 2011 года ван Перси (покер), Снейдер (дубль), Хунтелар (тоже два гола), Хейтинга и Кейт забили бедным гостям из Сан-Марино десять мячей. А на девяностой минуте за команду ван Марвейка отличился юный Джоржиньо Вейналдум, выйдя на замену. Будущий победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» еще до встречи с «Барселоной» умел забить, появившись для усиления атаки. Хотя главными героями стали ван Перси, Снейдер и Хунтелар. Классная была команда, и без Роббена – местного Черышева по части травм, справились.

Другие рекордные победы европейских сборных

Бельгия – Сан-Марино – 10:1, 2001 год

Хорватия – Сан-Марино – 10:0, 2016 год

Швейцария – Литва – 9:0, 1924 год

Дания – Франция – 17:1, 1908 год

Швеция – Латвия – 12:0, 1927 год

Польша – Сан-Марино – 10:0, 2009 год

Украина – Сан-Марино – 9:0, 2013 год

Турция – Сирия – 7:0, 1949 год.

Россия – Сан-Марино – 9:0, 2019 год

У команды Сан-Марино есть историческая миссия – помогать ставить рекорды. И если у бельгийцев есть еще погромы по 9:0 – с Замбией и Гибралтаром, но десять голов забили именно Сан-Марино, то для сборных Украины, Хорватии и России именно встречи с командой не совсем профессионалов – самые голевые в их истории. Как и для Турции, ведь по 7:0 переигрывали Сирию, Южную Корею и Сан-Марино в 1996 году.

А если смотреть с 20 века, оценивать диковинный счет и имена соперников, то самый крутой разгром случился на Олимпиаде - 17:1 в матче Дании и Франции. Конечно, в 1908 году в Лондоне футбольный турнир был смешным по современным меркам – Венгрия и Богемия отказались играть в четвертьфиналах, а датчане дважды подряд сражались со сборными Франции. Одних победили 9:0 – вторую, а первый состав – 17:1.

Потом в финале проиграли Великобритании, но медали получили. И в историю футбола сборная, за которую тогда выступал датский математик Харальд Бор – брат физика Нильса, попала навечно, Франция больше 1:17 никому в футбол не проиграет. Семнадцать голевых мгновений за вечер не переживали даже Германия, Англия, Италия или Испания. А вот сборная России теперь чуть выше в виртуальном рейтинге, чем Португалия – забили не восемь, а девять голов.