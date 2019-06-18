Гостевой Кубок Америки

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Кубок Америки, воспринимаемый как чемпионат среди южноамериканских сборных, порой ломает шаблоны. «Соккер.ру» - об участниках, которые не имеют к Южной Америке отношения.

Азиатский набег

В 2019 году Кубок Америки имеет особый акцент – азиатский. Помимо десяти команд, представляющих Южную Америку, на турнире играют две приглашенные сборные – обе представляют Азию. Организаторы вынужденно пошли на такой шаг – азиатский рынок для них не был в приоритете. Но слишком много турниров нынешним летом у других сборных – Кубок Африки, Кубок КОНКАКАФ , финальная часть Лиги Наций, отбор Евро-2020.

Поэтому буквально пришлось смотреть на Азию, где самыми мотивированными оказались японцы и катарцы. Первые обкатывают сборную к домашней Олимпиаде-2020, а вторые – к домашнему ЧМ -2022. Поэтому для них участие в любом официальном турнире – дополнительный подарок. А организаторам еще повезло, что как раз Япония и Катар сыграли в финале последнего Кубка Азии, что повышает престиж Кубка Америки.

Ведь их участие можно преподнести как игру двух лучших азиатских сборных прямо сейчас. Хотя переговоры об их участии, разумеется, велись еще до того, как Япония и Катар вышли в финал Кубка Азии. Так совпало. Причем для Катара нынешнее участие в Кубке Америки дебютное, а вот Япония уже играла на турнире в 1999 году, когда набрала всего одно очко и не вышла из группы.

Самый «неправильный кубок»

Но в нынешнем году организаторы вообще хотели пойти на повторение рекорда и пригласить сразу шесть сторонних сборных, чтобы собрать полноценные четыре группы по четыре команды. По уже указанным выше причинам сделать этого не удалось. А повод вспомнить о том, какой Кубок Америки был самым «неправильным», есть. Он прошел в 2016 году. И дело не только в шести приглашенных сборных, но и в том, что проводился турнир в США , впервые за пределами Южной Америки.

Тогда на соревнования позвали США , Мексику, Панаму, Коста-Рику, Ямайку и Гаити. Получилось масштабно, а эти приглашенные сборные особо не отсвечивали – ведь организаторам было бы обидно, если бы Кубок Америки, южноамериканский турнир, выиграла команда не с этого материка. Ближе других тогда к успеху прорвалась сборная США , но довольствовалась матчем за третье место, где проиграла Колумбии. А в финале чилийцы были сильнее аргентинцев в серии пенальти. Несмотря на место проведения и большое число приглашенных команд, турнир получился очень рейтинговым и привлекательным для всех американских зрителей, к чему организаторы и стремились.

Отказники

Можно представить, что все сборные хотят играть в Кубке Америки. Но это далеко не так. Организаторам перед каждым турниром приходится проводить массу переговоров, наталкиваться на спортивные, экономические и иные ограничения. Чего только стоят мучения перед нынешним Кубком Америки. Организаторы вообще рисковали впервые за долгое время остаться без приглашенных команд.

Хотя начиналась подготовка очень браво: и шесть хотели приглашать, и впервые на Европу замахивались, дойдя до конкретных переговоров с Испанией и Португалией, но те все же сорвались, посчитав, что будет невыгодно им тратить силы посреди лета в Южной Америке. Традиционные североамериканские гости тоже не могли приехать из-за Кубка КОНКАКАФ , хотя отзывчивые мексиканцы предлагали послать вторую сборную. Но это было бы слишком большим унижением турнира, чего организаторы не хотели.

Пожалуй, самый громкий отказ был в 2001 году, когда впервые должна была сыграть на турнире в Колумбии сборная Канады. Но колумбийские власти не могли гарантировать безопасность, тогда канадцы отказались, а вместе с ними и аргентинцы, кстати. Пришлось их заменять на Гондурас и Коста-Рику. Канада же так до сих пор и не дебютировала на Кубке Америки, даже на турнире 2016 года в США не сыграла.

Частые гости

Практика приглашения команд не из Южной Америки началась в 1993 году. Тогда на турнир приехали сборные Мексики и США , которые и стали частыми гостями Кубка Америки. Особенно это касается мексиканцев, которые фактически прописались не на своем континенте, потому что по духу очень уж близки южным соседям – в Мексике турнир пользуется популярностью даже больше, чем игры Кубка КОНКАКАФ , где много проходных команд и матчей.

Всегда интереснее смотреть на игры сборной с Аргентиной и Бразилией, а не с Ямайкой и Гаити. Мексиканцы так часто в Кубке Америки участвовали, что некоторые зрители считают их южноамериканцами. Всего на счету Мексики десять турниров. И дважды мексиканцы подходили вплотную к победе. В 1993 году они только в финале проиграли Аргентине, а в 2001 году уступили Колумбии, которая завоевала тогда свой первый титул. Еще трижды сборная Мексики завоевывала бронзовые медали – в 1997, 1999 и 2007 годах. Так что статистом ее сложно назвать.

Сборная США дважды была близка к бронзе. Как уже говорилось, в 2016 году она проиграла в матче за третье место Колумбии. А ранее в 1995-м также уступила колумбийцам, но со счетом 1:4. США участвовали в Кубке Америки четырежды. Чаще них помимо мексиканцев это делала сборная Коста-Рики – пять раз. 17 матчей за всю историю на турнире провели костариканцы, набрали 18 очков, выступив именно по очкам успешнее, чем США даже.

Замыкает четверку гостевых команд Гондурас, на счету которого всего один заход на турнир, зато какой. Гондурас попал туда, как мы помним, во многом случайно, в 2001 году он заменил Канаду. И сразу сумел совершить прорыв, заняв третье место – в серии пенальти он обыграл Уругвай. Получается, в 2001 году две из трех сборных-призеров представляли не Южную Америку. Еще два участия в турнире у сборной Ямайки, но ноль набранных очков. Одно участие и ноль очков у Гаити. Панама тоже играла один раз, набрала три очка. Так что считанные сборные оставляют след в гостевой истории Кубка Америки.