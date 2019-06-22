Короли футбольного экспорта. И это не бразильцы! 

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Лето – пора переходов. «Соккер.ру» изучает трансферные потоки, чтобы понять, куда движется мировой футбол?

Футбольная миграция происходит каждый день в рамках трансферных окон. А если проанализировать 147 лиг в 98 ассоциациях футбола по всему миру, то можно сделать ряд любопытных выводов и понять основные направления движения легионеров по миру - изучить особенности трансферной карты.

Например, в зоне УЕФА средний процент легионеров на уровне 26 %, каждый четвертый игрок - приезжий. В зоне Северной и Центральной Америки, показатель уже 23.5 %, а вот в Африке и Азии – ниже 18 и 13 % соответственно. А самая большая ставка на своих в Южной Америке - лишь 9 % легионеров.

Главные экспортеры футболистов

Победителя по количеству угадать очень просто, как и еще одного участника первой тройки. А вот на втором месте оказалась страна, у которой нет такой репутации, как у Бразилии – экспортера талантливых игроков в чужие лиги. 1 330 бразильцев играют в футбол вне пределов родной страны. Аргентинцы поддерживают репутацию, 820 человек, а на втором месте оказалась Франция.

Не исключено, что тут влияет фактор паспортов. Дети иммигрантов с французскими документами оказываются в разных лигах. Но при этом официально, разумеется, представляют страну, где родились и воспитывались как спортсмены. У Франции сразу 867 легионеров – впечатляющее число, заметно больше, чем у четвертых в списке сербов – воспитали 458 футболистов для других стран.

Хотя успех балканцев надо отметить, ведь у них население по сравнению с Францией или Аргентиной, не говоря о Бразилии, намного меньше. Получается, на 1 сербского футбольного легионера приходится всего 20 953 человека населения. У бразильцев показатель – 157 368, у французов – 77 276 жителей на 1 игрока-легионера, у аргентинцев – 49 670. Выходим на след главного экспортера, не повторяя старую песню о главенстве бразильцев.

В стране с 209 миллионами жителей вправду в футбол играют мертвые, живые и даже пока не рожденные. Но у них 1 легионер на 157 тысяч населения, а у сербов – на 21 тысячу, то есть каждый городок выдает по футболисту, ведь есть еще те, кто играет внутри страны. А соперничать с этим показателем среди стран, у которых больше 300 игроков-легионеров, могут лишь две – Хорватия и Уругвай. В первом случае 1 футболист за рубежом на 11 561 человека, во втором – 1 на 10 409 человек.

Получается, сербы только на третьей строчке, а первые два места принадлежат названным выше. Уругваю – чемпионы по футбольному экспорту и невероятно футбольная страна с населением в 3.4 миллиона жителей (меньше, чем Санкт-Петербург с их 5.3 млн) и Хорватии – сумели почти на треть обогнать сербов, которые берут числом без учета количества жителей. Впрочем, в мире футбольного экспорта есть также «второй эшелон».

На 10 миллионов граждан Португалии приходится 279 легионеров – 1 на 38 тысяч жителей. У Нидерландов и Бельгии тоже больше 200 легионеров, но при этом средний показатель к населению хуже – 1 легионер на 61.6 тысяч людей у голландцев, и 1 на 50 тысяч – у их соседей. Бельгийцы обошли страну со школой «Аякса» и это впечатляющий рывок. Но Уругвай, Хорватия и Сербия вне конкуренции.

У главных экспортеров игроков из Африки – Нигерия, Гана и Сенегал, а также у Колумбии с их 382 легионерами, выборка куда больше. Впрочем, кроме названных, есть еще две мелкие аномалии. Исландия с населением в 340 тысяч выдала 59 легионеров – и многих вы видите в РПЛ (1 футболист на 5 458), а также Черногория – 86 игроков (1 на 7 221 жителя).

В топ-5 только одна лига из домоседов

Школы ведущих чемпионатов Европы настолько продуктивные, что только одна из них не производит достаточно игроков-легионеров, чтобы оказаться в топ-7 в мире. Речь об итальянцах, ведь у них всего 144 футболиста за рубежом, причем нередко в скромных лигах. Домоседы – климат, еда и уклад жизни держат представителей Серий от А и ниже в пределах родной Италии.

А вот англичан за рубежом много – 431 человек, но тут учитываются слабые чемпионаты соседних государств, получаем легионеров довольно низкого уровня. У немцев история другая – Кроос, Хедира, Озил и компания спокойно играют за рубежом, хотя и с разными результатами для развития карьеры. У немцев 394 легионера, что меньше, чем у испанцев. Пожалуй, именно южане в топ-5 – главные экспортеры.

Тут и качество, и количество – из 427 легионеров из Испании немало легенд. Часто испанцы играют в АПЛ , и становились чемпионами, как Педро, Давид Сильва или Сеск. Есть они и в скромных лигах, а легенды – Вилья, Хави, Иньеста и Торрес, зарабатывают пенсии правнукам по разным странам. Возможно, итальянцы недорабатывают, не отпуская звезд за рубеж? Португальцы вот спокойно прощаются с Примейрой, и хуже от этого их сборная не стала.

Экспорт игроков бывает полезным

Бразильская сборная – команда из Европы. Колумбийцы, хорваты, уругвайцы, португальцы, голландцы и бельгийцы использовали один и тот же трюк, чтобы получить мастеров. Даже у Аргентины провалы на уровне сборных не говорят, что отдельно взятые Месси, Агуэро, Ди Мария или Тальяфико не умеют играть в футбол из-за того, что рубятся в европейских чемпионатах, не в Аргентине. Скорее своего, Дешама нет.

Бельгийцы так вообще за счет экспорта мастеров в Лигу 1 и АПЛ построили футбольную империю, которая сейчас идет на первом месте в рейтинге ФИФА и отвечает занимаемому месту, поскольку в основном сборная Азара играет мощно и красиво. А хорватов международный опыт завел в финал чемпионата мира. Так что ставка Украины (196 легионеров), Словакии (176), Швеции (160), Боснии и Герцеговины (158) или Дании (154) современная.

Не у всех стран хотя бы столько денег на футбол, как в России. Кроме того, развитие и популяризация собственной лиги не мешают ставить на крутых легионеров. У поляков, например, сборная высокого уровня – невзирая на провал на ЧМ -18, а 93 легионера помогают держать марку. Но просто сравните цифры. У датчан на одного профессионального футболиста за рубежом приходится всего 36 тысяч жителей, в России – 1 на 94 000 человек. Где Уругвай делает ставку на 9 профессионалов за рубежом, там российский футбол – на одного.

Главные импортеры и направления

От тех, кто продает, перебираемся к тем, кто покупает. С первого раза угадывается страна, которая забирает рекордное количество иностранцев – Англия. Сразу 728 легионеров во всех лигах. Дальше идет Италия – домоседство местных не мешает набрать 636 иностранцев, а третий призер не так крут в футболе, но богат – в США сразу 575 приезжих игроков со Златаном и Руни во главе.

Мбаппе уже говорит, что не прочь когда-то поиграть в МЛС , а Роналду лишь дело об изнасиловании мешает пожить в Нью-Йорке, как некогда мечтал, покупая там квартиру. После испанцев (516 легионеров) идут португальцы (508 чужаков в «инкубаторе»). Также легко догадаться, что в Турции много легионеров – 455 игроков. А вот что у Бельгии и Германии почти поровну легионеров – 333 против 379, отметить любопытно. У первых местные врассыпную, поэтому и ставят на приезжих.

Хотя, как и французы, бельгийцы все держат под контролем, они в футболе успешны. А замыкает десятку по количеству легионеров Греция – там 304 иностранца, но Мексика и Нидерланды могут прибавить и обойти греков в будущем. А вот российские лиги из-за лимита не балуют легионерами. Если в крошечной Голландии есть место 271 талантливому иностранцу (например, за «Аякс» такие рубятся), что не мешает развивать сборную и своих Де Йонгов, то в России 175 иностранцев, но ни Ван Дейка не нашлось, ни Де Лигта.

Конечно, важно не бросаться в крайности – турки обыграли французов, но у них явный перебор с престарелыми легионерами. Но опыт Бельгии, Франции или Голландии стоит перенять, воспитывая игроков. А вот повторить за португальцами не получится. Оказывается, направление из Бразилии на родину Роналду самое популярное в мире футбола – 261 переезд. 116 аргентинцев играют в Чили, 113 англичан – в Шотландии. Сами направления, как видите, не очень показательный параметр.

Например, бельгийцы завербовали 80 французских игроков, но не элитных. 74 гражданина Германии играют в турецких лигах, что понятно, ведь среди них и дети иммигрантов. Любопытно, что в Японии сразу 69 бразильцев, а в испанском футболе 66 аргентинцев. В Англии главными по количеству легионерами являются французы, в Италии – бразильцы, а во Франции – сенегальцы, коих 40 человек. В основном на направления влияют связи государств (соседи или бывшие имперские колонии).