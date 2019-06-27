Даниэль Сундгрен покидает АИК

вчера, 10:51

Стокгольмский клуб АИК согласился с предложением греческого клуба «Арис» на продажу 28-летнего Даниэля Сундгрена. На данный момент шведский защитник сыграл 113 матчей за шведский клуб и покинет его 18 июля 2019 года.

- Даниэль отдавал АИКу всего себя. Он вполне достоин более амбициозных спортивных задач и значительно улучшенных финансовых условий, которые повлекут за собой переход в стан греческой команды - приводит слова спортивного директора АИКа Бьёрна Вестстрёма официальный сайт клуба.

- Прежде всего я хочу сказать, что у меня ком в горле. Я вырос с ароматом газона Росунды (старый стадион клуба), раздевалок и киосков. Первые годы своей жизни я провёл на Вэстра вэген, в двух шагах от стадиона. Никогда не забуду, как я стоял на трибунах и видел, как мой папа играет и думал про себя: «Здесь когда-нибудь буду играть и я». Теперь, спустя несколько лет, я сижу в гостиничном номере прощаюсь с клубом полный любви и благодарности, которые можно выразить чемпионским титулом Аллсвенскан для моего клуба и более 100 сыгранных матчей в чемпионате и еврокубках. Также я хотел бы выразить искреннюю благодарность моей семье, которая с самого начала отправила меня в школу АИК , моей девушке и моим друзьям, которые всегда меня поддерживали во время взлётов и падений. Затем я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, которые работают на то, чтобы у нас были хорошие условия, тренеров, что верили в меня. И конечно же, я благодарен всем фанатам. Всем тем, кто заступился за меня в социальных сетях, тем, кто скандировал мое имя на трибунах. Вы –самые лучшие! - говорит Даниэль Сундгрен.

Даниэль Сундгрен начал играть в футбол в системе клуба АИК , а в юношеском возрасте был вынужден покинуть свою альма-матер. В «Весбю Юнайтед» Дэниель стал игроком основы и начал свой карьерный рост в 2010 и 2011 гг. После того как «Весбю» не делегироваться в Суперэттан, игрок покинул клуб и присоединился к команде «Дегерфорс». Сундгрен провёл 4 сезона в «Дегерфорсе», сыграв в общей сложности 110 матчей, из которых 107 раз он выходил в стартовом составе. Даниэль отличился семью голами, пять из которых защитник забил с пенальти.