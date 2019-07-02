Ларссон начинает с победы.

сегодня, 12:15

Недавно назначенный наставник «Хельсинборга» Хенрик Ларссон начал с победы в первом официальном матче в качестве главного тренера.

В прошедшем туре Аллсвенскан «Хельсинборг» одержал долгожданную победу над «Эребру» в выездном матче, тем самым прервав свою безвыигрышную серию. Это была первая победа «Хельсинборга» в девяти играх, первая выездная победа с 14 августа 2018 года и первая выездная победа над «Эребру» с 2000 года. Единственный гол в матче забил Расмус Йонссон в первом тайме.

Встреча проходила на «Берн Арене» в Эребру.

Забив гол на 38-й минуте первого тайма, «Хельсинборгу» удалось сдержать ошеломительный натиск хозяев поля и довести матч до победного конца. На 71-й минуте Йонссон мог оформлять дубль и снять все вопросы о победителе, но угодил лишь в сетку с внешней стороны.

Теперь команда Хенрика Ларссона набрала 13 очков и поднялась из зоны вылета, заняв 13-ю позицию в турнирной таблице.