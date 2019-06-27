Хенрик Ларссон назначен новым наставником «Хельсинборга»

вчера, 12:00

Легенда клуба Хенрик Ларссон возвращается в «Хельсинборг» в качестве главного тренера. Его контракт с клубом заключен на один год.

- Мы проделали большую работу по поиску преемника Пер-Олы Юнга. Выбор пал на Хенрика Ларссона,- и это лучший выбор, который мы можем сделать. Мы гордимся тем, что Хенрик Ларссон присоединился к нашей команде снова, - приводит слова председателя правления «Хельсинборга» Кристера Азелиуса официальный сайт клуба.

- Приятно вернуться в клуб, с которым тебя связывает прекрасная история. Я очень мотивирован и с нетерпением жду начала плодотворной работы. Фантастическая вдохновляющая задача поставлена передо мной, всеми тренерами, игроками, всеми участниками ассоциации и, конечно же, болельщиками, без них мы не справимся,- заявил Хенрик Ларссон.

Легендарный шведский нападающий защищал цвета клуба в качестве игрока и тренера. Для Хенрика «Хельсинборг» стал первым профессиональным клубом, куда он перешел в 1992 году, когда он забил 34 гола за 31 матч и помог вывести команду в Аллсвенскан. А уже в следующем сезоне он уехал в голландский «Фейеноорд». Выиграв Лигу чемпионов составе «Барселоны», Хенрик Ларссон вернулся в родной для него «Хельсинборг» в 2006 году, прежде чем завершить свою карьеру игрока в октябре 2009 года.

Его тренерская карьера началась в «Ландскруна БоЙС», после чего он был одновременно ассистентом тренера в «Хёгаборгс БК» и главным тренером в клубе «Фалькенбергс ФФ». В сезонах 2015 и 2016 Хенрик возглавлял «Хельсинборг».