Оборона МЮ 2019/20: мечты и реальность

Сегодня «Юнайтед» побил рекорд Фердинанда, и «Соккер.ру» интересно, как будет выглядеть отряд капитана Де Хеа?

Голкипер Давид может покинуть «Манчестер Юнайтед», ведь причин остаться ровно две, и обе так себе – клубный патриотизм и деньги. Кстати, сегодня ровно 8 лет со дня, когда Фергюсон сделал клубу подарок, подписав молодого испанца из «Атлетико».

А теперь побили клубный рекорд – подписали самого дорогого англичанина в истории МЮ . В целом только три местных игрока стоили 50 млн фунтов или больше, все из МС - Уокер, Стоунз и Стерлинг. За Ван-Биссаку с бонусами отдадут полсотни миллионов, что сделает его четвертым в списке.

Получается, Аарон – Фердинанд новой эпохи, только на фланге. Стоит своих денег? Парень однозначно талантливый, не случайно ведь своровали уроженца Лондона у сборной ДР Конго, заиграли за молодежную команду Англии. Ван-Биссака прожил всего 21 год, провел один полноценный сезон в АПЛ – в составе родного клуба «Кристал Пэлас», который покинет впервые за 11 лет.

Но за парня говорит статистика. Среди всех крайних защитников чемпионата стал первым по выносам мяча от ворот – 129 примеров, по победам в единоборствах – тоже 129. Соперники лишь в 6 % случаев сумели победить Аарона в борьбе, невероятно цепкий игрок. Кроме того, умеет атаковать, ведь успешно обходил соперников, и читает игру – стал лучшим по перехватам (84 штуки).

Очень важно, чтобы на новом месте не догнал синдром «второго сезона», но игрок приличный, и мог бы называться лучшим правым защитником сезона без ассистов и невероятной игры Трента Александера-Арнольда. Теперь лучшие молодые правые защитники Англии играют за непримиримых соперников, а поскольку есть еще Триппьер и Уокер – конкуренция у Саутгейта на позиции дикая.

А МЮ поставил на человека, который хотел к «дьяволам». Уже в два года отец подарил Аарону и его старшему брату футболки «Юнайтед». Редкий случай, когда не нужно врать, что с детства болеешь за новую команду. Рио Фердинанд оценил детское фото новичка и пожелал удачи:

Talented, Young, English & importantly hungry - great place to start. He has earned this opportunity & I wish Wan-Bissaka all the luck in the world on this new journey 👊🏽 @ManUtd https://t.co/7pggBILal2 pic.twitter.com/ygYflWWNbo