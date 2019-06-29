Оборона МЮ 2019/20: мечты и реальность

вчера, 19:01

Сегодня «Юнайтед» побил рекорд Фердинанда, и «Соккер.ру» интересно, как будет выглядеть отряд капитана Де Хеа?

Голкипер Давид может покинуть «Манчестер Юнайтед», ведь причин остаться ровно две, и обе так себе – клубный патриотизм и деньги. Кстати, сегодня ровно 8 лет со дня, когда Фергюсон сделал клубу подарок, подписав молодого испанца из «Атлетико».

А теперь побили клубный рекорд – подписали самого дорогого англичанина в истории МЮ . В целом только три местных игрока стоили 50 млн фунтов или больше, все из МС - Уокер, Стоунз и Стерлинг. За Ван-Биссаку с бонусами отдадут полсотни миллионов, что сделает его четвертым в списке.

Получается, Аарон – Фердинанд новой эпохи, только на фланге. Стоит своих денег? Парень однозначно талантливый, не случайно ведь своровали уроженца Лондона у сборной ДР Конго, заиграли за молодежную команду Англии. Ван-Биссака прожил всего 21 год, провел один полноценный сезон в АПЛ – в составе родного клуба «Кристал Пэлас», который покинет впервые за 11 лет.

Но за парня говорит статистика. Среди всех крайних защитников чемпионата стал первым по выносам мяча от ворот – 129 примеров, по победам в единоборствах – тоже 129. Соперники лишь в 6 % случаев сумели победить Аарона в борьбе, невероятно цепкий игрок. Кроме того, умеет атаковать, ведь успешно обходил соперников, и читает игру – стал лучшим по перехватам (84 штуки).

Очень важно, чтобы на новом месте не догнал синдром «второго сезона», но игрок приличный, и мог бы называться лучшим правым защитником сезона без ассистов и невероятной игры Трента Александера-Арнольда. Теперь лучшие молодые правые защитники Англии играют за непримиримых соперников, а поскольку есть еще Триппьер и Уокер – конкуренция у Саутгейта на позиции дикая.

А МЮ поставил на человека, который хотел к «дьяволам». Уже в два года отец подарил Аарону и его старшему брату футболки «Юнайтед». Редкий случай, когда не нужно врать, что с детства болеешь за новую команду. Рио Фердинанд оценил детское фото новичка и пожелал удачи:

Talented, Young, English & importantly hungry - great place to start. He has earned this opportunity & I wish Wan-Bissaka all the luck in the world on this new journey 👊🏽 @ManUtd https://t.co/7pggBILal2 pic.twitter.com/ygYflWWNbo — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 29 июня 2019 г.

Оборона мечты в сезоне 2019/20

По позиции вратаря все просто. Если остается Де Хеа – замечательно. Если нужен новичок, то хорошо бы выторговать у «Реала» Наваса, или же рисковать, подписывая того же Доннарумму в надежде, что повторит путь Давида. В принципе, без приличного вратаря МЮ не останется, даже если Давид уедет.

Испанец отражал атаки сам, а теперь заслужил качественно других напарников. Слева легко могут оставить в основе Шоу, есть еще Рохо. Но если искать новичков мечты, то все просто и понятно. Слева в клубе со стилем МЮ может заиграть парень из «Аякса» Тальяфико – провел хороший сезон в ЛЧ , атакующий игрок.

Еще можно присмотреться к Кирану Тирни, ведь 22-летних шотландец перерос уровень «Селтика». В обороне мечты мог быть один из названных. Справа с таким человеком определились сегодня – Ван-Биссака подходит, никого лучше на замену Эшли Янгу, который разонравился фанатам МЮ , найти и не могли.

К слову, в команде даже после отъезда Валенсии на родину многовато правых беков – Далот, Янг и Дармиан могут закрыть позицию, хотя последний теперь, скорее всего, покинет состав Сульшера. В центре тоже немало людей – Джонс, Смоллинг, Рохо, Байи, не считая двух молодых ребят, что тоже могут подстраховать в штрафной площади – Туанзебе и Фосу-Менса.

Но в этом списке нет мастеров уровня Де Лигта, Варана, Алдервейрелда или Кулибали. Если создавать оборону мечты, то хотелось бы увидеть связку голландца и бельгийца. Хотя Кулибали с Тоби тоже могли бы заиграть, раз Матийс намылился в «Ювентус». Какой могла быть оборона мечты, если бы все крутые сделки осуществлялись?

Можно представить даже два варианта. Первый - Ван-Биссака, Варан, Кулибали, Тирни, а второй, с амстердамским акцентом – Ван-Биссака, Де Лигт, Алдервейрелд и Тальяфико. Как видите, из всех необходимых для счастья Сульшера и Де Хеа людей есть только один человек, подписанный сегодня за 50 млн фунтов.

Реалистичный вариант состава защиты

Поскольку «Ювентус» не спешит выкладывать много денег за Де Хеа, в ПСЖ ему будет скучнее, чем в АПЛ , а «Реал» выбрал в итоге Куртуа, то не исключено, что Давид – особенно с учетом допущенных ошибок весной, останется в «Юнайтед» и подпишет новый контракт на нереально крутых для футболиста финансовых условиях.

Так что в реалистичном варианте вратарь тот же. А если уйдет, то Вудворд легко может поставить на одного из приличных английских голкиперов, но и Райола в деле – Доннарумма сам себя не продаст, а миллионы Мино хочется заработать. Также очевиден ряд приличных оборонцев, которых «Манчестер Юнайтед» может подписать в защиту, пусть даже Варан и Кулибали по разным причинам откажутся от перехода в состав Сульшера.

Например, Рубен Диаш – интересный центральный бек из «Бенфики». Скорее всего, там заломят цену, но раз Де Лигт не хочет в Манчестер, то нужно выбирать из тех, кто доступен. В список можно включить Та из «Байера» - тут есть большие сомнения в классе, как и в случае с Байи, уже проверенным в полевых условиях. Также можно упомянуть Упамекано из «Лейпцига», но снова это не центральный бек игрового интеллекта Фердинанда.

Шкриньяр не новый Видич, Умтити пока не ушел из «Барселоны» и не захочет в клуб с путевкой в ЛЧ , Магуайр может оказаться слишком дорогим даже для «Манчестер Юнайтед», а Хуммельса надо было подписывать много лет тому назад. Сейчас Матс вернулся в «Боруссию» из Дортмунда. Скорее всего, еще одним новичком МЮ станет Рубен Диаш. Смущает, что у него мало опыта, как и отсутствие стержневого напарника, вроде Пике, Рамоса, Кьеллини и дальше по списку.

Своего Тьяго Силвы у «Манчестер Юнайтед» нет, Де Хеа чаще сам по себе, Ван-Биссака может показывать мощный футбол, но их таких будет двое. Нужны новички в защиту, ведь МЮ ужасно держал удар и во многом на этом погорел – пропускали даже по ходу медового месяца с Сульшером. В идеале хорошо бы взять и Диаша, и Кулибали, и Тальяфико перехватить у других потенциальных покупателей, ведь живчик слева, вроде Эвра, нужен.

Заканчивается первый из трех месяцев лета, трансферное окно в АПЛ закроется снова очень рано – 8 августа, так что у Вудворда мало времени, но много задач. МЮ могли выручить своевременные техничные продажи, но пока только Эррера не захотел подписывать новый контракт и Валенсия уехал в Эквадор. Мало расставаний и мало молодого, талантливого, мотивированного и дорогущего по цене трансфера одного новичка.

Конечно, Ван-Биссака вряд ли выступит хуже, чем ценные подписания Фред или Санчес на своих позициях, но с сегодняшнего дня он на правах Де Хеа. Аарон – хороший футболист, который оказался в великом клубе в период застоя. Пока таких людей не станет много под предводительством подходящего тренера, одними деньгами на вершину МЮ не вернуть. Кулибали, Варана и Де Лигта уговаривали, а те отказались.