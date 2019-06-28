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«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»

сегодня, 21:22

Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди. Сторонам осталось лишь оформить необходимые для трансфера документы.

Ранее сообщалось, что интерес к Лоди проявлял «Зенит».

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Все комментарии
Узбагоеный
Узбагоеный
   197 / 652
сегодня в 22:05
У Зенита сейчас новая и сильная команда селекции. Кого нибудь найдут. Зимняя трансферная компания прошла на 5+
номер 12
номер 12
   81 / 652
сегодня в 21:59
Как и говорил товарищ Литейный, информация про трансфер Лоди в зенит - вброс
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
   315 / 652
сегодня в 21:57
Интересы Зенита могут быть разные. Вот Месси тоже интересный игрок или Неймар.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   275 / 652
сегодня в 21:55
Серьёзный игрок, серьёзные клубы интересовались.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Эллочка
   1 / 652
сегодня в 21:53
а в итоге спартак позорно вылетит из квалифекации лиги европы опять двацатьпять
Антирекорд свиньи побьют очень скоро. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   5 / 652
сегодня в 21:52
АХАХАХ) Как писал толь ко что Литейный выше,ща бомжи скажут что но нам не нужен,не походит,шлак, стыдно за зенит
Очень нужен...и очень подходит....ибо игрок классный...
Потому и интересуются такие клубы как Зенит и Атлетико Мадрид...
Жаль не сраслось...
Уступили в борьбе за игрока достойной команде.....

Вам проще.......вы берёте тех кто даже АЕКам не нужен...))))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 652
сегодня в 21:52
Если Зенит сильно захотел бы, то прибежал бы на полусогнутых. гыгыгы
FILL3286
FILL3286
   10 / 652
сегодня в 21:38
Еврей1
Еврей1
   418 / 652
сегодня в 21:32
ну посмотрим кто такой лоди в пл
parallels
parallels
   3 / 652
сегодня в 21:32
стыдно за спартак.
Эллочка
Эллочка
   265 / 652
сегодня в 21:27
а в итоге спартак позорно вылетит из квалифекации лиги европы опять двацатьпять
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