«Атлетико» договорился о переходе Лоди, которым интересовался «Зенит»

Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди. Сторонам осталось лишь оформить необходимые для трансфера документы.
Ранее сообщалось, что интерес к Лоди проявлял «Зенит».
Пресс-служба «Атлетико» объявила о договоренности с «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди. Сторонам осталось лишь оформить необходимые для трансфера документы.
Ранее сообщалось, что интерес к Лоди проявлял «Зенит».
Потому и интересуются такие клубы как Зенит и Атлетико Мадрид...
Жаль не сраслось...
Уступили в борьбе за игрока достойной команде.....
Вам проще.......вы берёте тех кто даже АЕКам не нужен...))))
Потому и интересуются такие клубы как Зенит и Атлетико Мадрид...
Жаль не сраслось...
Уступили в борьбе за игрока достойной команде.....
Вам проще.......вы берёте тех кто даже АЕКам не нужен...))))
Как писал толь ко что Литейный выше,ща бомжи скажут что но нам не нужен,не походит,шлак,
стыдно за зенит
Как писал толь ко что Литейный выше,ща бомжи скажут что но нам не нужен,не походит,шлак,
стыдно за зенит