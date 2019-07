«Лестер» объявил о трансфере флангового защитника «Лутона» . С игроком заключен контракт сроком на пять лет.

В минувшем сезоне 21-летний футболист забил три гола в 52 матчах и помог своей команде выйти в Чемпионшип.

New club. New season. New challenge. Proud to sign for @LCFC. Can’t wait to get started. Let’s get to work! 🦊🔵🙌🏾 pic.twitter.com/yxJr2BB16c