Регламент Кубок Матч Премьер

сегодня, 18:57

В соревновании участвуют четыре команды из РПЛ . Схема соревнований предусматривает проведение однокругового турнира.

Команды играют в сумме шесть матчей, каждая с каждой. В случае ничьей регламентом предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время клуб получает 3 очка, за победу по пенальти — 2, за поражение по пенальти — 1. При распределении мест в таблице, в случае равенства очков, решающее значение имеет разница мячей, и лишь в последнюю очередь — личные встречи. Победителем турнира становится команда, занявшая первое место в группе.